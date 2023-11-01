青年李克強的幾次重大抉擇，已註定他往後飛蛾撲火且如履薄冰的人生宿命

文：雷樂天

1974年，19歲的李克強從合肥八中畢業之際，下鄉知青中的不少幹部子弟正忙著拉關係、走後門，想方設法回城、參軍、上大學——這其中就包括一位清華化工系工農兵學員。背景不夠紅的李克強，在安徽省鳳陽縣大廟公社蟄伏了四年，直到1977年恢復高考才時來運轉，一舉考上北大法律系。

他在《我和北大的故事》中回憶：「當時的我多數時間是和鄉親們一起為生存而忙碌，幾不敢有奢望。在生存慾和求知欲的交織驅動下，我還是在第一志願欄裡填下了本省一所師範學院的名字——據說在師範院校讀書是不必付飯錢的。」

這與三個志願都填清華、不讓上就拉倒的另一類人形成了鮮明對比——在共和國的小主人眼裡，紅色江山都是由他們來繼承，區區「梁效」（兩校），何足掛齒。

所幸北大慧眼識珠，錄取了將之填作第二志願的李克強，不僅圓了一位家世普通的年輕人鼓起莫大勇氣才敢做的北大夢，而且在北大校史上銘刻下一個永垂不朽、流芳百世的名字。這不是一個位高權重、君臨天下的名字，而是一個「思想自由、兼容並包」實踐者的名字，一個「愛國、進步、民主、科學」偉大五四精神產兒的名字。

他入學北大不久，曾經插隊的安徽鳳陽，就出現了家庭聯產承包責任制的雛形。對李克強們來說，改革開放不僅是文革的終結，更是創造一個機會平等的新社會的契機。

而對另一類人來說，改革開放更像是一場紅色基因代代傳的血統論復闢。這兩股勢力之間的鬥爭已經走過四十多年的歷程，而且注定將繼續下去，直到這條漫長隧道的盡頭。

李克強發自內心地渴求知識、尊重知識分子。本科期間，他就在其導師、民國老教授龔祥瑞（巴黎大學博士、倫敦政經學院碩士）指導下合譯了英國法學家丹寧勳爵（Tom Denning）的著作《法律的正當程序》（法律出版社，1999年）。

在龔祥瑞引導下，他開始對西方憲政產生興趣。大四那年，《國外法學》（今《中外法學》）刊發了他的譯作〈南斯拉夫的合資經營企業——外國投資法1971年修正案〉。隔年，龔祥瑞與他合撰的《法律工作的電腦化》刊發於《法學雜誌》。

後來，他又陸續翻譯過一些法學文獻，包括西德憲法法院院長厄恩斯特・本達（Ernst Benda）的《德意志聯邦共和國的憲法法院裁決權》（《國外法學》，1983年第4期）。同時，他對經濟法的關注，為他後來轉向經濟學埋下了伏筆。

1988年開始在北大經濟學院在職讀研後，他的研究成果刊發於《讀書》、《社會科學家》、《管理世界》、《中國社會科學》等一流學術期刊，包括孫冶方經濟科學獎論文〈論我國經濟的三元結構〉（《中國社會科學》，1991年第3期）。

在職讀研到底水不水，取決於讀研者的資質，而非讀研的學制。李克強的進修經歷，對比那種不通任何外語、漫談「為官之道」（按照馬克思的設想，社會主義社會何來「官」民之分？）、文章大多刊發於工作地方黨校學報一類地方刊物的官員，孰高孰低，一目了然。

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在北大經濟學院，李克強受惠於自由派經濟學家厲以寧，同門師兄包括李源潮、陸昊等團派幹將。厲以寧關於明晰產權、發展民營經濟的主張，不時見於李克強總理任內優化營商環境、國企「瘦身健體」的政策。

2015年，李克強邀請吳敬璉在中南海參加《政府工作報告》座談會，尊稱之為「吳敬璉先生」。這當然引發了既得利益集團的不滿。像烏有之鄉這類權貴打手，對於溫家寶、李克強等中共改革派政治家，畢竟還要忌憚三分，而對於厲以寧、吳敬璉等手無縛雞之力的自由派知識分子，攻擊起來則惡毒到了毫無底線的瘋狂地步。

面向現代化、面向世界、面向未來。在北大，在心潮澎湃的八十年代，青年李克強擁抱普世價值的自由主義世界觀逐漸形成。他感慨：「中國古代的知識分子曾告訴人們這樣一個並非是自然界獨有的道理，海之所以為百川王者，因其善下之。以虛懷若谷的氣度去對待人類創造的一切文明成果，善待他人所具有的即使是些微的聰明才智，能不創造出輝煌嗎？」（《我和北大的故事》）

他特別指出，這並非「自然界獨有的道理」，政治含義不言而喻。結合其法學和經濟學背景，青年李克強或許已經下定決心，要奉獻自己畢生的學識和才幹，在他那古老而又常青的祖國960萬平方公里的熱土上，建立通往14億人自由與繁榮的法治社會與市場經濟。

正因如此，畢業時被評為北大優秀畢業生的他，決定放棄哈佛大學錄取（另說考得托福630分左右，足以申請任何美國高校），留在校團委工作。 77級赴美留學者，學術建樹有目共睹。如果當時他選擇赴美深造，無論畢業後返華或留美，人生軌跡都會截然不同。

李克強在校團委任職前，就是北大學生中的活躍分子，被選為有「學生人大」之譽的北大學生會常務代表會議主任。

1980年選舉海淀區人大代表時，北大學生被劃為單獨選區，他參與聯署，推薦了一位候選人。這次選舉中當選區人大代表的大學生，包括後來中國民主運動中一些響噹噹的人物——陳子明、王軍濤、胡平等。三人憶及對青年李克強的印象，不約而同地提到他的自由派思想。

在北大學生會，他思維活躍、言辭犀利，與後來出任總理時謹小慎微、斟字酌句的狀態大相逕庭。八九民運中，李克強已任團中央書記處書記兼全國青聯副主席，他懇請同學們回到北大校園的努力，與趙紫陽、閻明復等改革派官員一樣以失敗告終。