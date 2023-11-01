青年李克強的幾次重大抉擇，已註定他往後飛蛾撲火且如履薄冰的人生宿命
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鄧小平隔代指定胡錦濤掣肘江澤民的用意，又使得2007年中共十七大上勢必產生江、胡兩派妥協的接班人，而非胡錦濤單獨中意的李克強。冥冥之中這一切，皆非李克強所能決定。即便他問鼎大位，痛惜「竟無一人是男兒」者大有人在，這條路注定腥風血雨、兇多吉少。
文：雷樂天
1974年，19歲的李克強從合肥八中畢業之際，下鄉知青中的不少幹部子弟正忙著拉關係、走後門，想方設法回城、參軍、上大學——這其中就包括一位清華化工系工農兵學員。背景不夠紅的李克強，在安徽省鳳陽縣大廟公社蟄伏了四年，直到1977年恢復高考才時來運轉，一舉考上北大法律系。
他在《我和北大的故事》中回憶：「當時的我多數時間是和鄉親們一起為生存而忙碌，幾不敢有奢望。在生存慾和求知欲的交織驅動下，我還是在第一志願欄裡填下了本省一所師範學院的名字——據說在師範院校讀書是不必付飯錢的。」
這與三個志願都填清華、不讓上就拉倒的另一類人形成了鮮明對比——在共和國的小主人眼裡，紅色江山都是由他們來繼承，區區「梁效」（兩校），何足掛齒。
所幸北大慧眼識珠，錄取了將之填作第二志願的李克強，不僅圓了一位家世普通的年輕人鼓起莫大勇氣才敢做的北大夢，而且在北大校史上銘刻下一個永垂不朽、流芳百世的名字。這不是一個位高權重、君臨天下的名字，而是一個「思想自由、兼容並包」實踐者的名字，一個「愛國、進步、民主、科學」偉大五四精神產兒的名字。
他入學北大不久，曾經插隊的安徽鳳陽，就出現了家庭聯產承包責任制的雛形。對李克強們來說，改革開放不僅是文革的終結，更是創造一個機會平等的新社會的契機。
而對另一類人來說，改革開放更像是一場紅色基因代代傳的血統論復闢。這兩股勢力之間的鬥爭已經走過四十多年的歷程，而且注定將繼續下去，直到這條漫長隧道的盡頭。
李克強發自內心地渴求知識、尊重知識分子。本科期間，他就在其導師、民國老教授龔祥瑞（巴黎大學博士、倫敦政經學院碩士）指導下合譯了英國法學家丹寧勳爵（Tom Denning）的著作《法律的正當程序》（法律出版社，1999年）。
在龔祥瑞引導下，他開始對西方憲政產生興趣。大四那年，《國外法學》（今《中外法學》）刊發了他的譯作〈南斯拉夫的合資經營企業——外國投資法1971年修正案〉。隔年，龔祥瑞與他合撰的《法律工作的電腦化》刊發於《法學雜誌》。
後來，他又陸續翻譯過一些法學文獻，包括西德憲法法院院長厄恩斯特・本達（Ernst Benda）的《德意志聯邦共和國的憲法法院裁決權》（《國外法學》，1983年第4期）。同時，他對經濟法的關注，為他後來轉向經濟學埋下了伏筆。
1988年開始在北大經濟學院在職讀研後，他的研究成果刊發於《讀書》、《社會科學家》、《管理世界》、《中國社會科學》等一流學術期刊，包括孫冶方經濟科學獎論文〈論我國經濟的三元結構〉（《中國社會科學》，1991年第3期）。
在職讀研到底水不水，取決於讀研者的資質，而非讀研的學制。李克強的進修經歷，對比那種不通任何外語、漫談「為官之道」（按照馬克思的設想，社會主義社會何來「官」民之分？）、文章大多刊發於工作地方黨校學報一類地方刊物的官員，孰高孰低，一目了然。
在北大經濟學院，李克強受惠於自由派經濟學家厲以寧，同門師兄包括李源潮、陸昊等團派幹將。厲以寧關於明晰產權、發展民營經濟的主張，不時見於李克強總理任內優化營商環境、國企「瘦身健體」的政策。
2015年，李克強邀請吳敬璉在中南海參加《政府工作報告》座談會，尊稱之為「吳敬璉先生」。這當然引發了既得利益集團的不滿。像烏有之鄉這類權貴打手，對於溫家寶、李克強等中共改革派政治家，畢竟還要忌憚三分，而對於厲以寧、吳敬璉等手無縛雞之力的自由派知識分子，攻擊起來則惡毒到了毫無底線的瘋狂地步。
面向現代化、面向世界、面向未來。在北大，在心潮澎湃的八十年代，青年李克強擁抱普世價值的自由主義世界觀逐漸形成。他感慨：「中國古代的知識分子曾告訴人們這樣一個並非是自然界獨有的道理，海之所以為百川王者，因其善下之。以虛懷若谷的氣度去對待人類創造的一切文明成果，善待他人所具有的即使是些微的聰明才智，能不創造出輝煌嗎？」（《我和北大的故事》）
他特別指出，這並非「自然界獨有的道理」，政治含義不言而喻。結合其法學和經濟學背景，青年李克強或許已經下定決心，要奉獻自己畢生的學識和才幹，在他那古老而又常青的祖國960萬平方公里的熱土上，建立通往14億人自由與繁榮的法治社會與市場經濟。
正因如此，畢業時被評為北大優秀畢業生的他，決定放棄哈佛大學錄取（另說考得托福630分左右，足以申請任何美國高校），留在校團委工作。 77級赴美留學者，學術建樹有目共睹。如果當時他選擇赴美深造，無論畢業後返華或留美，人生軌跡都會截然不同。
李克強在校團委任職前，就是北大學生中的活躍分子，被選為有「學生人大」之譽的北大學生會常務代表會議主任。
1980年選舉海淀區人大代表時，北大學生被劃為單獨選區，他參與聯署，推薦了一位候選人。這次選舉中當選區人大代表的大學生，包括後來中國民主運動中一些響噹噹的人物——陳子明、王軍濤、胡平等。三人憶及對青年李克強的印象，不約而同地提到他的自由派思想。
在北大學生會，他思維活躍、言辭犀利，與後來出任總理時謹小慎微、斟字酌句的狀態大相逕庭。八九民運中，李克強已任團中央書記處書記兼全國青聯副主席，他懇請同學們回到北大校園的努力，與趙紫陽、閻明復等改革派官員一樣以失敗告終。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。