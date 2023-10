ALL-NEW MAZDA CX-60 全新世代旗艦休旅震撼上市 顛覆休旅市場 跨級距售價 118.9 萬元起正式登場

不僅 MAZDA CX-60 預售三週內累積逾 500 張訂單的傑出表現,其中高階 33T AWD 輕油電性能車型以直列六缸平穩的動力輸出與彭湃聲浪,並達到每公升最佳可行駛 14 公里的一級能耗表現,甫推出隨即贏得消費者熱烈回響以實際行動翻轉台灣市場對排氣量的刻板印象,銷售比例佔整體 MAZDA CX-60 預接單達 35%,亦展現 MAZDA 不斷挑戰自我,打破視為常規的一切可能,大膽實踐熱愛駕馭樂趣的風範。台灣馬自達今日 (10/31) 宣布 ALL-NEW MAZDA CX-60 全車系正式上市,其中三款搭載 2.5L 縱置直列四缸引擎的 25S Elite 正式售價 118.9 萬元、25S Elite Plus 正式售價 129.9 萬元與搭載 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的 25S AWD Exclusive 正式售價 139.9 萬元,而搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術的 33T AWD Exclusive Sport 正式售價 168.9 萬元,消費者亦可加價 3 萬元升級 Premium Sport 或 Premium Modern 特仕內裝,滿足多樣的個人品味需求。

ALL-NEW MAZDA CX-60 同級唯一縱置後驅 SUV

立足於與人心產生共鳴的造車工藝 展現對駕馭樂趣的堅持

MAZDA 將對汽車的熱愛傾注於操控性能研發上,而最佳的駕駛體驗是源於「自己駕駛的愉悅」。ALL-NEW MAZDA CX-60 的產品主查 - 柴田 浩平表示「全新 MAZDA CX-60 的發表完整體現 MAZDA 的品牌核心價值『純粹的駕馭樂趣』,我們期盼所有開著 MAZDA CX-60 的駕駛們都可以透過安心且愉悅的順暢加速體驗得到滿滿成就感,並從中活化身心,讓每位車主的人生都能閃閃發光」。

以 MAZDA 全新開發的縱置後驅平台技術為基礎,ALL-NEW MAZDA CX-60 除了是同級唯一縱置引擎後輪驅動 SUV,更首度配置 MAZDA MX-5 同級的 KPC 車身平衡控制技術可有效抑制側傾帶來的不安定感,當轉彎橫向 G 值超過 0.3G 時,系統會對彎內側後輪施加輕微制動,利用後懸吊結構的機械設計,創造可抑制車輛側傾的反抬升效果以穩定車身,增強過彎的穩定性和乘坐舒適性。懸吊系統領先同級導入最富含操駕樂趣的前獨立雙 A 臂,可提供更好的懸吊剛性,提升轉向精準度及循跡性;後懸吊採用獨立多連桿優化乘坐舒適性,並以金屬材質取代傳統橡膠接頭增加耐用度及強化路感回饋,結合同級最靈巧的迴轉半徑 5.4 公尺,與大量鋁合金材質降低車身重量,成就 ALL-NEW MAZDA CX-60 所帶來的新世代人馬一体駕馭樂趣。

ALL-NEW MAZDA CX-60 提供兩款汽油引擎搭配 MAZDA 自行開發的全新 SKYACTIV-DRIVE 八速手自排變速系統,以電子控制多片式離合器取代傳統扭力轉換器,可提供直接迅速且富節奏的換檔反應,帶給駕駛有如手排般的駕馭樂趣。全新縱置直列四缸引擎,除了提供 192ps 充沛馬力,最大扭力峰值能於 3,000rpm 全數併發,結合大量鋁合金輕量化材質,帶來線性且輕快的加速表現。高階縱置直列六缸渦輪增壓引擎搭配 M Hybrid Boost 48V 輕油電系統,同時提供 284ps/45.9kg-m 強悍動力及 14km/L 一級能源效率,讓駕駛能更無負擔的盡情享受六缸引擎帶來的澎湃聲浪與平衡柔順的運作質感,提供價格帶內跨級距的嶄新駕馭體驗。

駕馭樂趣奠定於以人為本的安全基礎

超越同級 ALL-NEW MAZDA CX-60 安全科技一次到位

要能心無旁鶩地享受駕馭樂趣,車輛必須建立於完善的主被動安全科技基礎,ALL-NEW MAZDA CX-60 大量採用高強度車身結構,並於 A 柱下方/B 柱/後保桿採用最高達 1,800Mpa 的高剛性鋼材,能有效提升車輛抗撞能力;全車系亦標配超越當今市場主流駕駛輔助系統的完整 i-ACTIVSENSE 主動安全技術,並新增道路偏移防止系統 (ELK),於行駛時速超過 60 公里時,系統會主動偵測行車道路路緣,當行車動線發生不正常偏移時,系統將透過儀錶板警示圖案、警示音與方向盤震動提醒駕駛,並進一步提供方向盤輔助力道以修正行車方向,降低行駛意外風險。25S AWD Exclusive 以上車型更配備前方橫向車流警示功能 (FCTA),可於時速低於 10 公里時,自動偵測車頭左右視覺死角內的來車,輔以全數位多功能儀錶與中央資訊顯示螢幕的警示圖案與警示音提醒,避免碰撞事故發生;此外,進階型智慧頭燈 (ALH),除了具備防眩遠光模式與於低速行駛可擴大近光燈照明範圍的廣角近光模式,更新增同級唯一的行人標記功能,在時速 20-80 公里間,系統將協助辨識並以燈束照射可能與車輛發生碰撞的行人,減低發生事故機率,讓駕駛樂趣得以紮實地建立在安全的基礎上。

先進科技領先級距

ALL-NEW MAZDA CX-60 導入同級唯一駕駛面部辨識個人化系統

為了提升自在安心的駕乘體驗,ALL-NEW MAZDA CX-60 25S Elite Plus 以上車型搭載 360° 環景並升級 See Through view 超廣角影像輔助系統,可於時速 15 公里以下時啟動,運用車頭、車側及車尾的攝影機,即時提供 360° 環景影像,並因應不同行車狀態,提供 5 種視角模式,即使在狹窄的區域行駛、或駛入停車位時,也能讓駕駛清楚辨識車輛周遭環境,有效避免視覺死角產生。

以精進整體駕駛體驗為出發,MAZDA CX-60 33T AWD 高階車型也首度配置同級唯一的駕駛面部辨識個人化系統,系統可於駕駛輸入個人身高資訊後,自動設定最佳化的駕駛座椅姿勢,並同步調整電動方向盤的位置、大型前擋投影式全彩抬頭顯示器的投影高度及車外後視鏡位置,透過人臉辨識記憶至多 6 組個人化設定,記憶多達 250 組的個人化需求,無論是車輛、音樂、溫度控制,皆能確保每一位使用者都能在 ALL-NEW MAZDA CXḋ60 的駕駛座上享受最適切的行車姿勢設定及座艙環境,讓駕駛能安心地沉浸於人馬一体的駕馭樂趣;系統也能同時於車輛以約 5km/h 以上的速度行駛時,透過駕駛面部偵測攝影機 (Driver monitoring camera) 檢測駕駛臉部各部位的特徵變化,藉此推斷駕駛的疲勞和睡意程度,並透過多個訊息顯示和聲音警報提醒駕駛適度休息、避免疲勞駕駛。

美學全新境界 雅緻品味盡顯奢華

「Noble Toughness」嶄新設計思維融入日式工藝造車細節

ALL-NEW MAZDA CX-60 結合優雅細膩的日式造車工藝與全新進化的魂動設計,精簡多餘的元素,只留下真正想要展現的魅力。MAZDA CX-60 首席設計師 – 玉谷 聡主張「魂動設計的方向,是以追求充滿生命力的動作為核心架構,創造猶如獵豹在奔跑的美麗線條。套用在汽車上就是用四輪扎實抓地,輔以後輪加壓,往前方釋放力量與加速,呈現充滿動感和生命力的姿態。」

ALL-NEW MAZDA CX-60 外觀導入嶄新設計思維「Noble Toughness」,將 KODO 特有的知性優雅完美融合 SUV 的強韌風格,更於外型縮短了前懸比重,雕塑出更加修長流暢的車身,使外觀比例更顯動感之外,並首度將經典魂動之翼結合日行燈營造視覺延伸感,搭配投射式 LED 頭燈與運動化 20 吋圈胎組,同時創造 0.29Cd 極低風阻係數,讓空氣力學與美學完美融合。為了彰顯品味超凡的 33T AWD 車型之豪華氛圍,也首度導入雙模式大型全景天窗配置,外觀亦提供不容錯認的 INLINE 6 專屬車側銘版及車身同色環車護板,並提供兩種升級套件供車主選擇 : 將品味質感極大化的 Premium Modern 套件,不僅外觀在 20 吋渦旋式造型鋁圈以雙色切削,INLINE 6 專屬車側銘版也改採亮銀作為身分識別;以營造更具侵略性動感氣勢的 Premium Sport 套件,則在外觀採用大量黑化元素及蜂巢式水箱護罩設定,以滿足多樣化的個性風格需求。

車室內裝採用全新日式「諧調」設計理念,將各式不同材質與紋理的元素,以渾然天成的方式自然地融合在車艙之中,讓一直是同級標竿的車室內裝質感,提升到了另一個全新的層次。除了標配雙區獨立恆溫空調與後座出風口,能為車內乘員帶來舒適的乘車環境,諸多嶄新科技配備包含 12.3 吋全數位多功能儀錶與 12.3 吋中央資訊顯示幕的雙大型顯示幕配置,不僅能完整呈現行車時所需資訊,也讓車載娛樂裝置 Android AutoTM 與無線 Apple CarPlayTM 的操作更為清晰。25S AWD Exclusive 以上車型更搭載具 12 支揚聲器的 BOSE® 環繞音響系統與可投影智慧型手機導航方向指引的大型前擋投影式全彩抬頭顯示器,科技與獨有的精緻質感交織出 ALL-NEW MAZDA CX-60 由外而內的雅緻品味。33T AWD 高階車型配有觸感溫潤細緻的 Nappa 皮革座椅搭配雙前座導流式通風功能,而雙前座十向電動調整與四向可調電動方向盤更可為駕駛及乘客提供最細膩貼心的乘坐體驗。消費者若選購 Premium Modern 套件,則內裝座椅將使用細膩柔軟的星砂白 Nappa 真皮,搭配經典的 Kakenui 日式懸浮縫合工藝輔以白楓木飾板的溫潤雅緻與環車鍍鉻的妝點,藉由不同材質相互交錯讓車室空間在光線的照射下,呈現多樣而飽滿的深度樣貌;若升級 Premium Sport 套件,於內飾上以暖沙棕顏色為基底,搭配大量麂皮質感材質、菱格紋 Nappa 真皮座椅、及罕見的雙色方向盤設計共同形塑出跨級距的高貴典雅車艙氛圍。

ALL-NEW MAZDA CX-60 正式發表

即日歡迎蒞臨全台 MAZDA 展示中心試乘體驗

首批 ALL-NEW MAZDA CX-60 將提供正 2024 年生產的車輛交付準車主,即日起喜愛 MAZDA CX-60 的車迷朋友們可親臨全台 MAZDA 展示中心預約試乘,親身體驗 MAZDA 全新世代旗艦休旅的造車工藝。

Photo Credit : 台灣馬自達

