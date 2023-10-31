巴基斯坦指控阿富汗人多次自殺式恐攻，下令驅逐170萬阿富汗非法移民
我們想讓你知道的是
巴基斯坦政府統計，該國境內有400萬阿富汗移民和難民，其中170萬人為非法移民。近年巴基斯坦通貨膨脹日益嚴重，加上受到多起自殺式爆炸攻擊的威脅，巴國下令非法移民須在11月1日前自行出境，否則執法機構將展開驅逐行動。儘管巴基斯坦表明不會針對具有合法身分的移民，但一些擁有合法證件的阿富汗人仍遭到警方的騷擾。
隨著巴基斯坦下令境內非法移民11月1日前自願返國的期限將至，已有超過20萬阿富汗人重回家鄉。若非法移民未在期限內出境，巴基斯坦將強制拘留並遣返回國。此舉已受到聯合國譴責，批評巴基斯坦無視阿富汗內部人權問題，被驅逐出境的阿富汗人將被迫面臨更嚴重的人道危機。然而巴基斯坦聲稱，阿富汗人多次發起的自殺式恐怖攻擊已威脅國家安全，並強調驅逐行為符合國際規範。
巴基斯坦即將開始驅逐非法移民
巴基斯坦官方10月4日宣布，所有居住在巴基斯坦的非法移民必須在11月1日之前，自願返回自己的國家。若截止日期前未離開，巴基斯坦執法機構將全力驅逐非法移民。另自11月1日起，阿富汗人必須持有效護照與簽證才能進入巴基斯坦。
巴基斯坦內政部長布格蒂（Sarfaraz Bugti）10月30日警告，執法機構即將開始驅逐「沒有正當理由」居留在巴基斯坦的非法移民，他們會先被轉移至拘留中心，再被驅逐出境。布格蒂強調，婦女、兒童和老人將受到「尊重」的對待。
巴基斯坦政府統計，該國境內有400萬阿富汗移民和難民，其中170萬人為非法移民。阿富汗人主要在兩個時間點大規模前往巴基斯坦：2021年塔利班重拾政權，以及1979年蘇聯入侵阿富汗。
布格蒂表示，驅逐行動將排除85萬持有巴基斯坦公民證的阿富汗人，以及超過140萬名官方指定居住在巴國境內的阿富汗難民。
布格蒂警告，協助非法移民獲取假身份或就業的巴基斯坦公民將面臨法律訴訟。
自殺式爆炸攻擊威脅巴基斯坦
巴基斯坦限縮移民與入境政策的決定，與該國今年遭遇多起恐怖攻擊有關。布格蒂先前聲稱，有證據指出今年24起自殺式炸彈襲擊中，有14起是阿富汗人所為。
《美國之音》報導，巴基斯坦政府認為，自塔利班2年前掌權以來，巴基斯坦塔利班運動（Pakistani Taliban）的武裝分子已轉移至阿富汗，並加強了跨境攻擊。對此，塔利班政府否認巴基斯坦塔利班運動或其他組織威脅到任何國家。
截至今年9月底，巴基斯坦塔利班運動所發動的攻擊，已造成750名以上巴基斯坦平民和安全部隊死亡，較前一年成長19%。
阿富汗難民再度面臨人道危機
巴基斯坦驅逐非法移民的行動也受到聯合國難民署的譴責，「阿富汗正經歷嚴重的人道主義危機，尤其是女性人權方面。」
聯合國人權事務高級專員辦事處發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）也擔心，遭驅除出境的人可能面臨酷刑、任意逮捕和拘留、嚴重歧視以及無法滿足基本的經濟和社會需求。
巴基斯坦外交部表示，驅逐計劃符合國際規範和原則，「過去40年我們接待數百萬阿富汗兄弟姐妹的記錄有目共睹。 」
儘管巴基斯坦表明不會針對具合法身分的移民，但一些擁有合法證件的阿富汗人還是遭到警方的騷擾。據聯合國難民署統計，有78%返回阿富汗的人因為擔心被捕，不得不離開巴基斯坦。
一名42歲婦女向《路透社》表示，由於4名兒子中有2名沒有合法居留在巴基斯坦的權利，擔心與家人分離，他們被迫在截止日期前離開。另一名阿富汗人表示，他們若回到阿富汗既沒有家，也沒有工作。她說，「巴基斯坦是我們的家，我們已在這生活很長的時間。」
塔利班政府表示，會將返國者安置在臨時營地，並盡力協助就業。然而世界銀行的數據顯示，自塔利班掌權至2023年6月，阿富汗失業率增加一倍以上，有大約三分之二人口需要人道援助。
新聞來源
- Afghans return to Taliban rule as Pakistan moves to expel 1.7 million（Reuters）
- Pakistan to Begin Deportation of 1.7 Million Undocumented Afghans（VOA）
- Pakistan: 200,000 Afghan Nationals Returned Home（VOA）
延伸閱讀
- 阿富汗強震逾2500死，塔利班尋求外界援助、聯合國撥款500萬美元作為救災基金
- 「麵包、工作、自由」：阿富汗女性反抗塔利班兩週年，甘冒生命危險繼續奮鬥下去
- 巴基斯坦政局持續不穩：高民意支持度前總理被判貪污恐5年無法從政、11月選舉可能被推遲
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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