國史館發表首批「蔣中正日記」，蔣萬安：盼公布完整內容、尊重不同聲音
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蔣方智怡強調，「我無意為蔣公辯白，我只是提醒國人，中國是一個3000年專制古國」。民國初期，外有國際共產滲透、日本侵略以及各帝國干涉，內有共產黨暴動以及各派系的分化，要維持國家尊嚴及穩定和自由社會，談何容易，蔣公不是完人，當時以他的條件，能夠外抗日本，內拒共黨，已屬不易。蔣方智怡認為，今日台灣有此成就，前人種樹，當以為念。
首批蔣中正日記出版，國史館長：可視為社會和解進步表徵
（中央社）歷經10年纏訟，59箱「兩蔣日記」等文物原件重返台灣，國史館今（31）天發表「蔣中正日記（1948-1954）」新書，國史館館長陳儀深表示，今天在國史館發表第一批出版的「蔣中正日記」，也許可以視為一種社會和解、進步的表徵。
另外，近來中正紀念堂轉型再掀話題，陳儀深也藉此機會呼籲，轉型正義是經過朝野討論、制定法律所肯認的價值，實現過程如果有粗糙的地方可以檢討改進，但反省過去的缺失是為共同未來，總統蔡英文強調的轉型正義是帶著和解意涵的轉型正義，對於中正紀念堂的轉型也是這樣，並不是沒有思考、不是沒有方案，而是等待更成熟的機緣。
陳儀深認為，這件事不應該是蔡總統一個人的事，藍綠雙方的中道力量如果能夠承擔責任、勇敢發出聲音，共同來促成，相信不久的將來就可以得到解決。
陳儀深下午在國史館新書發表會表示，從中正文教基金會董事長蔣方智怡開始，許多擁有各自持分的家屬陸續同意捐贈給國史館，2023年7月美國法院的判決，就只要求史丹佛大學（Stanford University）要將2005年所寄存的文物全數交給國史館，他要代表國史館，向有權繼承的家屬致敬致謝，沒有這些捐贈，兩蔣文物整理、日記出版，無法走到今天進度。
陳儀深說明，2023年9月14日中午12時18分，59箱兩蔣文物回到國史館，目前審編處正在逐件檢視做比較細的編目，也會盡快就年代久遠造成的破損進行專業修復，原版日記也將陸續數位化，以延長日記原本壽命並便利日後各界應用。
陳儀深提到，預計2024年3月開始於國史館檔案史料文物查詢系統提供目錄檢索及影像閱覽服務，然後每季開放6個年度之整編成果。此外，修纂處也正在緊鑼密鼓針對「蔣經國日記」做校訂與註解，今（2023）年年底會先出版1970年至1979年的「蔣經國日記」。
陳儀深透露，日前媒體問他過去閱讀蔣中正日記的經驗，他說態度是有功說功、有過說過，也建議社會不要停留在0分與100分的兩極化立場，他的態度不是一廂情願道德呼籲，而是仔細讀過日記並放在時代背景脈絡理解。
陳儀深舉例，在讀1958年八二三砲戰經過的日記，發現8月21、22、23 日蔣中正在總統府和美國國務卿杜勒斯3次會談，產生「蔣杜聯合宣言」以後，隔了1天（週五），那個週末蔣中正就帶著「武勇二孫」去日月潭渡假了。
陳儀深解釋，這個意思就是，八二三砲戰不只是軍事較量，也包括政治上的互相試探，「蔣杜聯合宣言」顯示美中台3方的某種均衡狀態，顯然美方不支持蔣先生反攻大陸，但也很認真幫忙防衛台澎金馬，這時候蔣先生鬆了一口氣，具體的行為就是帶著兩個孫子去日月潭渡假。
陳儀深表示，今天是10月31日，雖然是蔣中正的生日，但這個時間點是配合民國歷史文化學社的出版時程和要求，不是國史館選定，而他也覺得無須刻意避諱。
蔣萬安：盼公布完整內容、尊重不同聲音
（中央社）國史館今天發表前總統蔣中正日記，台北市長蔣萬安表示，之前在美國工作時看過一部分，希望完整公布內容、呈現歷史原貌，讓各界都能翻閱，他也尊重民主社會不同聲音。
蔣萬安今至市政會議頒獎給亞運績優選手，會前接受媒體聯訪，被問及國史館今舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會。
蔣萬安表示，之前兩蔣日記存放在美國史丹福大學，他在美國工作時有進去看過，不過時間有限，只看了部分。
蔣萬安說，希望國史館今天公布日記能完整呈現內容及歷史原貌，讓國人與各界都能翻閱；而台灣是民主社會，他尊重各種不同聲音。
另外，媒體提問議員考察大巨蛋發現缺失仍多，且周邊居民也擔心交通等問題。蔣萬安表示，遠雄與體育局有逐條記錄議員意見並調整，遠雄也會視11月測試賽的結果優化場地。
蔣萬安指出，交通局與體育局有到大巨蛋周邊實測交通，請遠雄與棒協在亞錦賽前提出交通因應措施。
蔣方智怡：無意為蔣公辯白，但當時以他的條件已屬不易
（中央社）國史館今天舉辦「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，中正文教基金會董事長蔣方智怡說，蔣公不是完人，當時以他的條件能夠外抗日本，內拒共黨，已誠屬不易；蔣家後人蔣友松、蔣友柏、蔣友青也現身發表會。
歷經10年纏訟，59箱「兩蔣日記」等文物原件重返台灣，國史館今天舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會；這也是兩蔣日記資料回到台灣後，首批出版的蔣中正日記。
蔣方智怡下午出席國史館發表會並接受贈書。很少在媒體曝光的蔣家後人蔣友松、蔣友柏、蔣友青也現身發表會，成鎂光燈焦點。
蔣方智怡致詞表示，身為蔣家家屬，她很欣慰，經過數十年，日記終有歸屬並出版，相信這批重要的歷史文物，將開啟中國近代史的重新研究，並填補修正中國近代史空白。
蔣方智怡說，蔣公從青年時期，就用毛筆寫了50多年日記，他的精神令人讚佩，他的貢獻無人可比，不論從任何角度，蔣公日記是歷史重要的檔案之一，是民國文物無價瑰寶。
她說，長期以來有部分偏激人士攻擊蔣公對台政策，但台灣是1895年馬關條約由清朝割讓給日本，直到1945年日本向盟軍投降，10月25日由蔣中正派員接管台灣，開啟台灣走向自由之路。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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