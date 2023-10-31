「蘿蔔刀」流入國小校園：難明文禁止購買與使用，教育部籲落實安全宣導

（中央社）家長擔心「蘿蔔刀」因網路社群影響，流入國小校園造成危險。教育部未明言禁止，但已請地方政府和學校，留意不適合學生身心發展的物品，並落實學生安全宣導。

中國國民黨籍新北市議員江怡臻日前質詢提到，「蘿蔔刀」只要稍微用力，就能輕易刺入西瓜，刀片造型也可能影響學童身心發展。

新北市教育局長張明文表示，具有風險的文具有很多，無法規定禁止購買或使用，但已於10月發文給各校，要求學校留意是否有小朋友帶危險遊戲物品到校，師長可暫時保管後再通知家長領回。

教育部今天以文字回應《中央社》，也並未明言禁止「蘿蔔刀」進入校園。教育部說，已督請各地方政府及學校，審慎留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導，以維護學生身心健康。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良接受《中央社》電訪表示，會產生危險的物品很多，例如小朋友常用的鉛筆、紙牌，稍不留意也可能戳到人、割傷人，美術課程也可能會用到美工刀、雕刻刀等，不太可能一一禁止。

侯俊良表示，站在教育立場，任何玩具、文具都有其功能，例如促進身心發展、人際交流。教育體系可以有一些原則性的規範，但無法管到所有品項。

侯俊良說：「畢竟正確使用也是一種教育。」任何工具不正確地使用，都有可能變危險，行政單位不宜有過多干預，應相信學校、教師的專業判斷，審慎思考是否要明文禁止。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，會造成危險的物品很多，不可能全部列表，但行政單位可以提供一些指引，讓學校有所依循。

王瀚陽表示，玩具和各種工具不斷推陳出新，有時候危險的不是工具本身，而是人們的行為和動作，學校應提早警戒和因應，減輕家長的憂慮。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範