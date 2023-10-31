泰國11月起開放台灣旅客入境停留30天免簽，估赴泰台灣旅客可達70萬人

泰國11月起，開放台灣旅客入境免簽停留30天

（中央社）泰國政府官員今（31）天表示，隨著觀光旺季即將到來，泰國為吸引更多人潮造訪，將從11月起到明（2024）年5月為止，給予印度和台灣旅客入境停留30天免簽待遇。

《路透社》報導，泰國9月已開放中國遊客入境免簽。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前，2019年赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客占了1098萬人次。

根據泰國政府最新數據，今（2023）年1月到10月29日，造訪泰國遊客達2200萬人次，帶來9275億泰銖（約新台幣8330億元）的收入。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）指出：「印度和台灣旅客可入境泰國30天。」

今年迄今，印度是泰國第4大客源，入境泰國旅客約120萬人次，僅次於馬來西亞、中國和韓國。

此外，隨著愈來愈多航空公司和連鎖飯店瞄準泰國市場，從印度前往泰國旅遊的人數呈上升趨勢。

泰國今年目標是迎接約2800萬人次的遊客入境，新政府希望觀光收益能抵銷出口持續疲軟、進而限制經濟成長的影響。

台灣旅客赴泰國估可達70萬人，每人平均消費3.8萬元台幣

（中央社）泰國宣布台灣旅客11月10日起赴泰免簽6個月，預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。根據泰國政府的數據，平均每位台灣旅客單趟在泰國消費為4萬3000泰銖（約新台幣3萬8700元）。

泰國新總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國第二季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第四季的經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。

9月13日的泰國內閣會議決議從9月25日開始到明年2月底，中國和哈薩克旅客赴泰免簽證，賽塔指出，屆時政府將會評估整體效益。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前一年也就是2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客佔了1098萬人次。觀光暨體育部曾在今年6月預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。

為了在年底的觀光旺季吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣會議今天決議，從11月10日到明年5月10日為期半年，給予印度和台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）表示，移民局、內政部和相關的安全單位會做好準備，並在實施6個月後評估整體效益。

根據總理府提供的數據，今年1月到9月，印度旅客已有116萬2251人次，平均每位印度遊客單趟約消費4萬1000泰銖，實施免簽後，預計今年全年印度旅客赴泰可達到155萬人次；而平均每位台灣旅客單趟約消費4萬3000泰銖，泰國政府預估今年全年將有70萬人次的台灣旅客赴泰旅行。

2019年台灣旅客赴泰約83萬人次，今年1到6月的入境泰國人次為34萬4031人次，與2022年全年的9萬3699人次相比，大幅成長。

品保協會：友善的措施，估旅客量可增2至3成

（中央社）泰國從11月起，提供台灣民眾赴泰可享停留30天免簽待遇。品保協會認為是對台灣友善的措施，估計台灣赴泰國的旅客量可增加2至3成。

泰國今天公布，11月起到明年5月，給予印度和台灣旅客入境停留30天免簽待遇。

中華民國旅行業品質保障協會公關主任李奇嶽接受《中央社》記者訪問時說，目前台灣赴泰國簽證費是每人新台幣1200元，泰國同意11月起，提供台灣民眾赴泰國停留30天免簽待遇，是友善的措施，有助刺激台灣民眾赴泰國旅遊成長，估計可增加2至3成旅客量。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰今天告訴媒體，現在台灣到泰國一年有83萬人次，免簽後預計會突破百萬人次。

李奇嶽認為，免簽是吸引觀光客很有效的方法，台灣也應對東南亞國家有更寬鬆的簽證政策。

雄獅旅行社指出，兩週前就針對泰國推「免簽証費＋免小費」優惠，5天4夜費用約每人2萬2000多元到2萬5000多元，另在旅展也推出泰國跨年煙火團，6天行程費用2萬7000多元。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範