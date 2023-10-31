泰國11月起開放台灣旅客入境停留30天免簽，估赴泰台灣旅客可達70萬人
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泰國宣布台灣旅客11月10日起赴泰免簽6個月，預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。根據泰國政府的數據，平均每位台灣旅客單趟在泰國消費為4萬3000泰銖（約新台幣3萬8700元）。泰國新總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，他說政府必須從各方面加速旅遊業的成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。
泰國11月起，開放台灣旅客入境免簽停留30天
（中央社）泰國政府官員今（31）天表示，隨著觀光旺季即將到來，泰國為吸引更多人潮造訪，將從11月起到明（2024）年5月為止，給予印度和台灣旅客入境停留30天免簽待遇。
《路透社》報導，泰國9月已開放中國遊客入境免簽。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前，2019年赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客占了1098萬人次。
根據泰國政府最新數據，今（2023）年1月到10月29日，造訪泰國遊客達2200萬人次，帶來9275億泰銖（約新台幣8330億元）的收入。
泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）指出：「印度和台灣旅客可入境泰國30天。」
今年迄今，印度是泰國第4大客源，入境泰國旅客約120萬人次，僅次於馬來西亞、中國和韓國。
此外，隨著愈來愈多航空公司和連鎖飯店瞄準泰國市場，從印度前往泰國旅遊的人數呈上升趨勢。
泰國今年目標是迎接約2800萬人次的遊客入境，新政府希望觀光收益能抵銷出口持續疲軟、進而限制經濟成長的影響。
台灣旅客赴泰國估可達70萬人，每人平均消費3.8萬元台幣
（中央社）泰國宣布台灣旅客11月10日起赴泰免簽6個月，預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。根據泰國政府的數據，平均每位台灣旅客單趟在泰國消費為4萬3000泰銖（約新台幣3萬8700元）。
泰國新總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國第二季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第四季的經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。
9月13日的泰國內閣會議決議從9月25日開始到明年2月底，中國和哈薩克旅客赴泰免簽證，賽塔指出，屆時政府將會評估整體效益。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前一年也就是2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客佔了1098萬人次。觀光暨體育部曾在今年6月預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。
為了在年底的觀光旺季吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣會議今天決議，從11月10日到明年5月10日為期半年，給予印度和台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。
泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）表示，移民局、內政部和相關的安全單位會做好準備，並在實施6個月後評估整體效益。
根據總理府提供的數據，今年1月到9月，印度旅客已有116萬2251人次，平均每位印度遊客單趟約消費4萬1000泰銖，實施免簽後，預計今年全年印度旅客赴泰可達到155萬人次；而平均每位台灣旅客單趟約消費4萬3000泰銖，泰國政府預估今年全年將有70萬人次的台灣旅客赴泰旅行。
2019年台灣旅客赴泰約83萬人次，今年1到6月的入境泰國人次為34萬4031人次，與2022年全年的9萬3699人次相比，大幅成長。
品保協會：友善的措施，估旅客量可增2至3成
（中央社）泰國從11月起，提供台灣民眾赴泰可享停留30天免簽待遇。品保協會認為是對台灣友善的措施，估計台灣赴泰國的旅客量可增加2至3成。
泰國今天公布，11月起到明年5月，給予印度和台灣旅客入境停留30天免簽待遇。
中華民國旅行業品質保障協會公關主任李奇嶽接受《中央社》記者訪問時說，目前台灣赴泰國簽證費是每人新台幣1200元，泰國同意11月起，提供台灣民眾赴泰國停留30天免簽待遇，是友善的措施，有助刺激台灣民眾赴泰國旅遊成長，估計可增加2至3成旅客量。
靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰今天告訴媒體，現在台灣到泰國一年有83萬人次，免簽後預計會突破百萬人次。
李奇嶽認為，免簽是吸引觀光客很有效的方法，台灣也應對東南亞國家有更寬鬆的簽證政策。
雄獅旅行社指出，兩週前就針對泰國推「免簽証費＋免小費」優惠，5天4夜費用約每人2萬2000多元到2萬5000多元，另在旅展也推出泰國跨年煙火團，6天行程費用2萬7000多元。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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