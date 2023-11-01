【一圖看懂】電腦不只會選花生！深入了解台灣「零售業AI解決方案」產業地圖
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在行銷銷售和門店管理的領域，AI解決方案百花齊放，孕育多家高成長新創企業，客戶服務和關係管理上的應用也快速發展，大型科技業者更踏入供應鏈物流和行政管理的市場，用一張圖，看懂台灣的零售業AI解方！
市調機構Precedence Research報告指出，2022年全球零售業AI技術導入規模約達84.1億美元，預估至2032年將增至457.4億美元，年均複合成長率（CAGR）達18.45%。此外，美國零售聯合會（NRF）亦表示，AI技術正在重組零售業營運方式，有助於提高零售企業在客戶鎖定、營運作業、價格制定、銷售預估與廣告行銷方面的準確度與效率。
台灣方面，根據人工智慧科技基金會（AIF）發布的「2022產業AI化大調查」結果顯示，處於「Unknowing AI」階段的零售企業佔比達62.3%，遠高於全體產業42.1%的平均水準，意味著市場仍具備廣大探索空間。已導入AI技術的零售貿易企業中，以銷售、倉儲物流、行銷為TOP 3應用情境，導入技術別集中於機器學習（ML）與自然語言處理（NLP），近年蓬勃發展的電腦視覺技術位居第3。
如何採用符合成本效益的AI解決方案以提升消費者體驗、強化銷售轉換效率及降低成本，成為貫穿2023年後零售企業策略制定的關鍵主題。因此，未來流通研究所首度以「零售業AI解決方案」為主題，爬取關聯企業主要AI解決方案內容，並區分為行銷銷售、門店管理／OMO、客戶服務、客戶關係管理（CRM）、供應鏈物流以及行政管理等六項領域進行歸納說明。
行銷銷售與門店管理／OMO：AI解決方案百花齊放，孕育多家高成長新創企業
1. 行銷／銷售／廣告領域：結合分析／預測／生成式AI技術，展開新一波零售科技軍備競賽
台灣零售企業在行銷／銷售／廣告領域中的AI應用相對普及，加上沛星、阿物、iKala、萬里雲、潮網科技、行動貝果等眾多高成長新創企業積極投入，建構出百花齊放的產業風貌。
其中指標性零售業AI解決方案提供商沛星互動，以行銷漏斗各階段為基礎，提供多元解決方案，例如著重於顧客獲取的CrossX與AIXPERT、主攻線上轉單的AiDeal、強調互動式行銷的AIQUA與BotBonnie等。代表性客戶包括家樂福、全聯、鮮乳坊等。
電通集團旗下媒體代理商貝立德，近年藉由自主開發自動化工具及外部策略合作方式投入AI應用領域，提供行銷自動化、社群客戶關係管理（Social CRM）等服務。代表性客戶包括家樂福、萬達寵物公園、東森得易購等。據貝立德統計，客戶在導入Social CRM後平均新客成長幅度達60%、銷售額同期成長率逾14%、線上首購轉換率平均提升68%、OMO業績增長幅度達48%。
協助品牌商家直接觸及消費者的開店平台服務商近年亦積極開發多元AI工具模組。例如CYBERBIZ推出CYBERBIZ Automation自動化行銷工具，協助客戶將營業、銷售、行銷活動等流程轉化為可依照情境執行的步驟，透過平台即可進行自動化設定與執行，亦規劃進一步發展銷售預測模型；91APP推出針對零售業開發訓練的AI模型jooii，並以此為基礎提供一鍵文案、一鍵洞察、一鍵生成分類描述等服務；中華電信以電信數據結合AI技術，發展出文字解析、人潮分析、廣告應用、智慧預測等創新服務，並規劃成立具商業營運實力的獨立公司。
2. 門店管理／OMO領域：以消費者為中心，應用AI技術提供個人化跨通路銷售服務
以實體門店營運為核心的AI技術應用近年發展相當蓬勃。例如Google Cloud 2023年推出貨架檢視AI解決方案，藉由產品與價格標籤辨識機器學習模型，透過產品圖像與文字特徵即可辨識所有類型產品，並能夠將所得資料轉換為洞察資訊。
富士通集團2023年推出Fujitsu Kozuchi AI平台，其中的智慧商店購買行為分析組件導入行動分析技術Actlyzer，可識別消費者行為／視線、貨架手部觸及率分布、店內足跡熱度等，將消費者動作轉化為數據與資訊，藉以改善實體店鋪營運效率；日本NEC One ID解決方案應用遠距虹膜辨識、視線推定等技術，結合電子標籤 與攝影機等設備，打造個人化全通路購物體驗；凌群電腦旗下VIAMaster人工智慧影像分析平台，應用機器深度學習進行自主學習與特徵辨識，提供人流方向統計等即時影像分析偵測服務。
客戶服務與客戶關係管理AI應用快速發展，迎戰獲客成本攀升與Cookieless時代
1. 客戶關係管理領域：以顧客數據平台（CDP）為應用基礎，提升顧客關係&行銷銷售效益
Precedence Research調查顯示，客戶關係管理&客戶服務為全球零售企業最主要的AI技術應用領域，反映出在獲客成本不斷提升及即將到來的Cookieless挑戰下，企業對於優化客戶關係管理效益、提升既有客戶價值的迫切需求。
台灣市場中，以CDP為核心解決方案的供應商正持續擴增，例如beBit TECH推出的OmniSegment CDP，提供顧客自動化貼標、顧客旅程設計、行銷自動化等功能。代表性客戶包括茶籽堂、Versuni、Ann‘S女鞋等。其中Ann’S女鞋導入OmniSegment後，行銷訊息開信率增長24%、點擊率提升60%、整體ROAS提高30%。
精誠資訊推出的One CDP，建立獨家演算模型掌握單一會員畫像，提供購物偏好預測、動態標籤、個人化推薦、銷售額預測等功能。Salesforce以CRM專用AI大型語言模型（LLM）Einstein為核心，推出商務雲、電商雲、AI雲等多元解決方案，代表性客戶包括家樂福、資生堂等；Omnichat推出的Social CDP顧客社群數據平台，可整合多元渠道顧客資訊與行為，自動新增興趣標籤及發送客製化互動訊息；獲軟銀集團注資2.34億美元的Treasure Data，內建超過170項數據串接源，在台導入客戶類型橫跨時尚出版、餐飲及金融服務業。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。