開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/01,
科技

拜登簽署AI行政命令：開發商公開模型前須與華府共享安全測試成果，確保無損公眾利益

拜登簽署AI行政命令：開發商公開模型前須與華府共享安全測試成果，確保無損公眾利益
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國數位版權管理（DRM）非營利組織「民主與科技中心」（CDT）執行長吉文斯（Alexandra Reeve Givens）便表示，此行政命令象徵AI領域邁向新的里程碑，特別是政府已承諾執行「負責任的AI開發和管理」。「政府已開始聚焦AI基礎模型所引發的風險，也積極關注AI影響各類型的大眾權益，而現在發布的行政命令便是針對公共利益（Public interests）倡議人士過去擔憂AI構成威脅的重要回應。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國總統拜登（Joe Biden）於2023年10月30日簽署一項有關人工智慧（以下簡稱AI）的行政命令，盼以此規範AI發展，進而完善國家安全與公共衛生等全面性風險管控。

根據《法國24電視台》（France 24）報導，拜登於簽署該行政命令前曾表示，AI正在以驚人的速度推動科技變革，在帶來益處的同時也存在巨大風險，尤其當前最先進的AI技術引發社會對失業及網路攻擊（Cyberattack）等其他人類喪失主導優勢的擔憂。

「人類將在未來10年甚至5年內看到比過去50年更多的科技改革，AI就在我們身邊，它能使我們的生活變得更好，但在某些狀況下也會對我們造成傷害，如果AI落入有心人士之手，駭客就更容易利用應用程式中的漏洞進行破壞。為避免這類風險，我們必須管理該項技術。」拜登如此說道。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）對此也強調，政府有道德、倫理及社會責任來確保AI的應用及技術能促進人類的福祉，避免公眾遭受潛在傷害，並確保所有人皆有機會享受其帶來的益處。

賀錦麗補充提及：「美國是AI領域的全球領頭羊，而該行政命令能成為國際社會的行動典範並建立全球共識，在總統拜登的帶領下，美國將繼續在AI領域的發展方面發揮引領世界的重要作用。」

該AI行政命令包含哪些規範細項？

英國《衛報》（The Guardian）指出，拜登簽署的這項行政命令要求，訓練AI模型的科技公司及系統開發者，在「尚未對外公布測試結果前」，須事先向美國政府分享其研發成果，特別是那些可能對國家安全、經濟發展及公共衛生構成風險的AI系統開發商。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。