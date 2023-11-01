拜登簽署AI行政命令：開發商公開模型前須與華府共享安全測試成果，確保無損公眾利益

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國總統拜登（Joe Biden）於2023年10月30日簽署一項有關人工智慧（以下簡稱AI）的行政命令，盼以此規範AI發展，進而完善國家安全與公共衛生等全面性風險管控。

根據《法國24電視台》（France 24）報導，拜登於簽署該行政命令前曾表示，AI正在以驚人的速度推動科技變革，在帶來益處的同時也存在巨大風險，尤其當前最先進的AI技術引發社會對失業及網路攻擊（Cyberattack）等其他人類喪失主導優勢的擔憂。

「人類將在未來10年甚至5年內看到比過去50年更多的科技改革，AI就在我們身邊，它能使我們的生活變得更好，但在某些狀況下也會對我們造成傷害，如果AI落入有心人士之手，駭客就更容易利用應用程式中的漏洞進行破壞。為避免這類風險，我們必須管理該項技術。」拜登如此說道。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）對此也強調，政府有道德、倫理及社會責任來確保AI的應用及技術能促進人類的福祉，避免公眾遭受潛在傷害，並確保所有人皆有機會享受其帶來的益處。

賀錦麗補充提及：「美國是AI領域的全球領頭羊，而該行政命令能成為國際社會的行動典範並建立全球共識，在總統拜登的帶領下，美國將繼續在AI領域的發展方面發揮引領世界的重要作用。」

該AI行政命令包含哪些規範細項？

英國《衛報》（The Guardian）指出，拜登簽署的這項行政命令要求，訓練AI模型的科技公司及系統開發者，在「尚未對外公布測試結果前」，須事先向美國政府分享其研發成果，特別是那些可能對國家安全、經濟發展及公共衛生構成風險的AI系統開發商。