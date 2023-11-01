以色列擴大地面行動鎖定「地道系統」，空襲加薩北部難民營造成50多人喪生，聲稱擊斃哈瑪斯指揮官
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哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早表示，以色列今天轟炸加薩賈巴利亞難民營，造成50多人喪生。加薩「印尼醫院」（Indonesian Hospital）院長也表示，這項空襲造成50多名巴勒斯坦人喪生。
以色列擴大地面行動，鎖定加薩地道網絡攻擊哈瑪斯槍手
（中央社）以色列今天（當地時間31日）表示，以軍鎖定哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）的廣大地下隧道網絡，攻擊地道裡的哈瑪斯槍手。
《路透社》報導，為了消滅統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas），以軍正在加薩境內擴大地面行動，地下隧道是他們的重要目標。
以色列國防軍（IDF）發表聲明指出：「過去一天期間，以色列國防軍聯合作戰部隊攻擊了約300個目標，包括通風井下的反戰車飛彈及火箭發射陣地，以及哈瑪斯恐怖組織地下隧道內的軍事場地。」
以色列國防軍還提及，武裝分子使用反戰車飛彈及機關槍反擊，以軍士兵擊殺了恐怖分子，並指引空軍對目標和恐怖分子基礎設施進行即時打擊。
另一方面，以軍今天也炸毀哈瑪斯第二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）在約旦河西岸（West Bank）的住家。
以色列指控艾魯里策劃多起攻擊。他在2017年獲選為哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）副手，之後被正式任命為該組織第二號人物，目前流亡海外。
以色列證實空襲加薩北部難民營，聲稱擊斃哈瑪斯指揮官
以色列軍方證實今天空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，並表示這項行動成功擊斃一名和7日突擊以色列有關的哈瑪斯主要指揮官。
《法新社》報導，以色列軍方表示：「將他除去，是廣泛打擊中央賈巴利亞營（Central Jabalia Battalion）恐怖分子和恐怖基礎設施的一部分，這個團體已接管加薩市（Gaza City）民用建築。」這項空襲鎖定的是哈瑪斯中央賈巴利亞營指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）。
哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早表示，以色列今天轟炸加薩賈巴利亞難民營，造成50多人喪生。加薩「印尼醫院」（Indonesian Hospital）院長也表示，這項空襲造成50多名巴勒斯坦人喪生。
印尼醫院院長告訴《半島電視台》，以色列空襲賈巴利亞難民營人口稠密區，造成50多名巴勒斯坦人喪生和150人受傷。
加薩衛生部在聲明中說：「以色列鎖定加薩走廊北部賈巴利亞難民營大片住宅區發動令人髮指的屠殺，造成50多名烈士喪生、約150人受傷和數十人被埋在瓦礫堆下。」
《法新社》的現場影片顯示，以色列空襲擊中這個擁擠難民營的數棟房屋，至少47具屍體被從瓦礫堆移出，現場並留下兩個大窟窿。
哈瑪斯：將釋放部分外籍人質，加薩會變以軍墳場
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯旗下武裝團體今天表示，他們將於接下來幾天釋放部分外籍人質，並說將讓加薩（Gaza）成為以色列軍方的墳場。
綜合《法新社》和《路透社》報導，艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）在電視轉播的談話中說：「我們已通知居中斡旋的人員，我們將於未來幾天釋放一定人數的外籍人質。」
烏貝達並沒有進一步說明將會釋放多少人，也沒有說明人質的國籍。
哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，據信擄走約240名民眾當人質，促使以色列軍隊對哈瑪斯控制的加薩地區發動猛烈空襲和地面攻勢。這些人質據信目前被哈瑪斯關在加薩。
截至目前為止有5名人質獲釋，其中4人是透過外交秘密管道談判後獲釋，另1人是在以軍發動行動後救出。
艾茲丁・卡薩姆旅發布最新消息的此時，國際社會一再示警加薩不斷升級的流血事件和日益嚴重的人道主義危機。而這一天，以色列軍方和哈瑪斯在加薩北部發生「激烈戰鬥」。
烏貝達說：「加薩將成為敵人、敵軍和敵方政治軍事領袖的墳場和泥沼。」
以軍戰機持續空襲加薩下，哈瑪斯執掌的加薩衛生部表示目前為止死者達8525人，包括超過3500名兒童。
衛生部後來表示，以軍今天轟炸加薩走廊北部的一處難民營，造成至少50人罹難。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
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