巴黎驚現近百處大衛之星噴漆、倫敦反猶案件激增，猶太社群成驚弓之鳥

巴黎驚現近百處大衛之星噴漆 猶太居民備感憂慮

（中央社）巴黎多處公寓外牆上在72小時內出現了近百個「大衛之星」噴漆，居民人心惶惶。總理柏納強烈譴責，巴黎法院31日宣布展開調查。猶太居民告訴《中央社》，自己因害怕已取下所有猶太配飾。

31日一早醒來，巴黎市第14區的不少居民都赫然發現附近公寓及商家的外牆上被噴上60多個象徵猶太人的大衛之星，照片在社群媒體廣傳，引起全國譁然。

巴黎高等法院立即宣布展開調查，巴黎法院指出，已交由巴黎14區警察局以「因背景、種族、族群或信仰而嚴重損壞他人財產」著手偵辦，最重可判4年刑期與3萬歐元罰金。

14區市政府上午在社群平台X（前Twitter）上發布新聞稿，表示「接獲數起大衛之星以模板噴漆形式出現在多個外牆上的舉報... 此種標記行徑讓人想起1930年代的歷史以及第二次世界大戰導致上百萬名猶太人遭滅絕的過往」，同時譴責此舉「反猶太」。

總理柏納（Elisabeth Borne）31日在國民議會上加以譴責，指出「保護法國所有的猶太人是共和的責任」，強調此舉無法被容忍與合理化。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也在X上轉發巴黎市府新聞稿，同時寫道：「今早，巴黎發現反猶主義的標記。面對低劣的行為，我們訴諸司法檢調單位指認、追蹤並起訴行為人。反猶主義在法國不該存在。」

記者31日前往14區，除了有電視台在此拍攝外，也有警察加強巡邏並一路拍照取證。

Photo Credit: 中央社 31日下午，巴黎市14區回復往日的寧靜。警察在此處加強巡邏，並隨時拍照通報。附近猶太居民表示，近日感受反猶太情緒，自己因擔心已把信仰配飾取下。

一位正在遛狗的附近居民布魯諾（Bruno）向中央社表示，發生這種事情讓人很不安，「也不知道是誰、為了什麼這麼做，但對社會都帶來不好的影響。」

接著他壓低聲音向記者坦言自己也是猶太人，「最近明顯感受到氛圍中充滿危險與對猶太社群的仇恨，我們都很憂心。」

他說，「我不僅把家中的猶太裝飾都拿下來，怕被鄰居看見，甚至連原本的大衛之星項鍊也取下來不敢戴了。」

29日和30日清晨，數十個大衛之星藍色噴漆也陸續出現在巴黎西南郊旺沃（Vanves）、北郊奧貝維埃（Aubervilliers）和聖多旺（Saint-Ouen）等大巴黎地區，一旁還寫上了「從河流到大海，巴勒斯坦將獲勝。」

此為巴勒斯坦政治口號，指巴勒斯坦欲消滅猶太人，好統治從約旦河到地中海的整片土地。

聖多旺市長博安恆（Karim Bouamrane）怒斥此舉反猶太及種族主義，「罪犯應被逮捕並受到最嚴厲的制裁」；奧貝維埃市長佛朗克萊（Karine Franclet）也重申反猶主義是犯罪。

警方31日向法媒透露，由於目前噴塗的大衛之星都是來自同樣的模板和噴漆顏色，因此目前鎖定是同一人所為，但也可能是一小群團夥或是模仿效應；另一名警方則指出，被噴漆的公寓內居民不一定與猶太族群有關。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）30日向媒體指出，自以哈戰爭7日爆發後，法國一共發生819起反猶太主義言行事件，414人因此被捕，針對猶太人的言行攻擊也明顯增加。

72小時間，巴黎近百處房屋與建築外牆都被噴上了大衛之星。30年代納粹德國期間，猶太店家門上都被噴圖大衛之星標記區別，為日後種族屠殺做準備。交通部長波恩（Clement Beaune）31日斥責，那是人類歷史至暗的一頁，如此行徑令人「震驚、作噁」。

倫敦反猶案件激增 猶太社群成驚弓之鳥

（中央社）自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）本月初突襲以色列以來，英國倫敦的猶太社區就人心惶惶，猶太會堂、學校和其他建物紛紛加強戒備。

《法新社》報導，倫敦北部的猶太藝文娛樂活動中心JW3執行長西蒙森（Raymond Simonson）說：「大家覺得很弱勢、很害怕，現在記錄到的反猶太事件也創下新高。」

他說：「英國……從來沒有像過去20天那樣發生這麼多案子。」

他還提到：「我們加倍進行維安，（倫敦）都會區警察局（Metropolitan Police）巡邏次數增為4倍以確認我們安全。我們只能這麼做。」

JW3於27日擺設「安息日空餐桌」（The Empty Shabbat Table）的裝置，以銘記200多名人質，以色列指稱他們遭哈瑪斯擄走。超過200把空椅子圍繞著長桌，椅背上標註人質姓名、年齡和國籍，還有「被擄」兩字。

西蒙森說，他向來與家人一起度過安息日，但這場攻擊讓他意識到，自己把這一天視為理所當然，以致沒有好好體會。

哈瑪斯本月7日從加薩（Gaza）跨境攻擊以色列，以方稱有超過1400人喪命，多數是平民。這是以色列史上死傷最慘重襲擊事件。

加薩地區現由哈瑪斯控制，當地衛生部表示，以色列不間斷的報復性轟炸已造成逾8300名巴勒斯坦人身亡，其中3457人是兒童。

先前有數場支持加薩巴勒斯坦人的大規模示威活動在倫敦舉行。警方表示，自本月1日至27日之間，已有408起反猶犯罪事件登錄在案，而去（2022）年同期僅有28起。

警方也表示，在同一段期間內發生了174起伊斯蘭恐懼症相關犯罪，而去年同期僅有65起。

哈瑪斯與以色列衝突爆發後，倫敦多所猶太學校都暫時關閉。當地猶太會堂和宗教學校也呼籲成員和家長踴躍擔任志工，以加強維安。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航