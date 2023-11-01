巴黎驚現近百處大衛之星噴漆、倫敦反猶案件激增，猶太社群成驚弓之鳥
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29日和30日清晨，數十個大衛之星藍色噴漆也陸續出現在巴黎西南郊旺沃（Vanves）、北郊奧貝維埃（Aubervilliers）和聖多旺（Saint-Ouen）等大巴黎地區，一旁還寫上了「從河流到大海，巴勒斯坦將獲勝。」
巴黎驚現近百處大衛之星噴漆 猶太居民備感憂慮
（中央社）巴黎多處公寓外牆上在72小時內出現了近百個「大衛之星」噴漆，居民人心惶惶。總理柏納強烈譴責，巴黎法院31日宣布展開調查。猶太居民告訴《中央社》，自己因害怕已取下所有猶太配飾。
31日一早醒來，巴黎市第14區的不少居民都赫然發現附近公寓及商家的外牆上被噴上60多個象徵猶太人的大衛之星，照片在社群媒體廣傳，引起全國譁然。
巴黎高等法院立即宣布展開調查，巴黎法院指出，已交由巴黎14區警察局以「因背景、種族、族群或信仰而嚴重損壞他人財產」著手偵辦，最重可判4年刑期與3萬歐元罰金。
14區市政府上午在社群平台X（前Twitter）上發布新聞稿，表示「接獲數起大衛之星以模板噴漆形式出現在多個外牆上的舉報... 此種標記行徑讓人想起1930年代的歷史以及第二次世界大戰導致上百萬名猶太人遭滅絕的過往」，同時譴責此舉「反猶太」。
總理柏納（Elisabeth Borne）31日在國民議會上加以譴責，指出「保護法國所有的猶太人是共和的責任」，強調此舉無法被容忍與合理化。
巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也在X上轉發巴黎市府新聞稿，同時寫道：「今早，巴黎發現反猶主義的標記。面對低劣的行為，我們訴諸司法檢調單位指認、追蹤並起訴行為人。反猶主義在法國不該存在。」
記者31日前往14區，除了有電視台在此拍攝外，也有警察加強巡邏並一路拍照取證。
一位正在遛狗的附近居民布魯諾（Bruno）向中央社表示，發生這種事情讓人很不安，「也不知道是誰、為了什麼這麼做，但對社會都帶來不好的影響。」
接著他壓低聲音向記者坦言自己也是猶太人，「最近明顯感受到氛圍中充滿危險與對猶太社群的仇恨，我們都很憂心。」
他說，「我不僅把家中的猶太裝飾都拿下來，怕被鄰居看見，甚至連原本的大衛之星項鍊也取下來不敢戴了。」
29日和30日清晨，數十個大衛之星藍色噴漆也陸續出現在巴黎西南郊旺沃（Vanves）、北郊奧貝維埃（Aubervilliers）和聖多旺（Saint-Ouen）等大巴黎地區，一旁還寫上了「從河流到大海，巴勒斯坦將獲勝。」
此為巴勒斯坦政治口號，指巴勒斯坦欲消滅猶太人，好統治從約旦河到地中海的整片土地。
聖多旺市長博安恆（Karim Bouamrane）怒斥此舉反猶太及種族主義，「罪犯應被逮捕並受到最嚴厲的制裁」；奧貝維埃市長佛朗克萊（Karine Franclet）也重申反猶主義是犯罪。
警方31日向法媒透露，由於目前噴塗的大衛之星都是來自同樣的模板和噴漆顏色，因此目前鎖定是同一人所為，但也可能是一小群團夥或是模仿效應；另一名警方則指出，被噴漆的公寓內居民不一定與猶太族群有關。
內政部長達馬南（Gerald Darmanin）30日向媒體指出，自以哈戰爭7日爆發後，法國一共發生819起反猶太主義言行事件，414人因此被捕，針對猶太人的言行攻擊也明顯增加。
72小時間，巴黎近百處房屋與建築外牆都被噴上了大衛之星。30年代納粹德國期間，猶太店家門上都被噴圖大衛之星標記區別，為日後種族屠殺做準備。交通部長波恩（Clement Beaune）31日斥責，那是人類歷史至暗的一頁，如此行徑令人「震驚、作噁」。
倫敦反猶案件激增 猶太社群成驚弓之鳥
（中央社）自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）本月初突襲以色列以來，英國倫敦的猶太社區就人心惶惶，猶太會堂、學校和其他建物紛紛加強戒備。
《法新社》報導，倫敦北部的猶太藝文娛樂活動中心JW3執行長西蒙森（Raymond Simonson）說：「大家覺得很弱勢、很害怕，現在記錄到的反猶太事件也創下新高。」
他說：「英國……從來沒有像過去20天那樣發生這麼多案子。」
他還提到：「我們加倍進行維安，（倫敦）都會區警察局（Metropolitan Police）巡邏次數增為4倍以確認我們安全。我們只能這麼做。」
JW3於27日擺設「安息日空餐桌」（The Empty Shabbat Table）的裝置，以銘記200多名人質，以色列指稱他們遭哈瑪斯擄走。超過200把空椅子圍繞著長桌，椅背上標註人質姓名、年齡和國籍，還有「被擄」兩字。
西蒙森說，他向來與家人一起度過安息日，但這場攻擊讓他意識到，自己把這一天視為理所當然，以致沒有好好體會。
哈瑪斯本月7日從加薩（Gaza）跨境攻擊以色列，以方稱有超過1400人喪命，多數是平民。這是以色列史上死傷最慘重襲擊事件。
加薩地區現由哈瑪斯控制，當地衛生部表示，以色列不間斷的報復性轟炸已造成逾8300名巴勒斯坦人身亡，其中3457人是兒童。
先前有數場支持加薩巴勒斯坦人的大規模示威活動在倫敦舉行。警方表示，自本月1日至27日之間，已有408起反猶犯罪事件登錄在案，而去（2022）年同期僅有28起。
警方也表示，在同一段期間內發生了174起伊斯蘭恐懼症相關犯罪，而去年同期僅有65起。
哈瑪斯與以色列衝突爆發後，倫敦多所猶太學校都暫時關閉。當地猶太會堂和宗教學校也呼籲成員和家長踴躍擔任志工，以加強維安。
新聞來源
延伸閱讀
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- 以巴衝突持續延燒：反猶太主義的抬頭，恐將德國人帶回過去「最可怕的時代」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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