開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/01,
中東

納坦雅胡排除停火可能：稱「現在是戰爭時期」，以色列將繼續消滅哈瑪斯的計劃

納坦雅胡排除停火可能：稱「現在是戰爭時期」，以色列將繼續消滅哈瑪斯的計劃

我們想讓你知道的是

據哈瑪斯管理的衛生部稱，自以色列開始對加薩飛地進行報復性轟炸以來，至少已有8306人在加薩喪生，其中包括3457名未成年人。聲明還說，這一數字還包括2136名婦女和480名老人。世界衛生組織警告說，由於電力和供應短缺，加薩的醫院幾乎無法運轉。

流離失所的巴勒斯坦人在加沙南部汗尤尼斯的聯合國帳篷營地避難。

Photo Credit: Reuters / BBC News

流離失所的巴勒斯坦人在加薩南部汗尤尼斯的聯合國帳篷營地避難。

以色列總理本傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）排除了在加薩停火的呼籲，稱「這是戰爭時期」。他稱以色列將繼續推進消滅哈瑪斯的計劃。

他在台拉維夫發表講話說，希望明確以色列在停火問題上的立場。

他說：「正如美國不會在『珍珠港襲擊』或『911恐怖襲擊』後同意停火一樣，以色列也不會在10月7日的恐怖襲擊後同意與哈瑪斯停止敵對行動。」

「要求停火就是要求以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降」，他說。

「《聖經》中說『和平有和平的時候，戰爭有戰爭的時候』」，他繼續說，「現在是戰爭時期」。

「這是一場為我們共同的未來而戰的戰爭。今天，我們在文明力量和野蠻力量之間劃清界限」。

以色列坦克在被摧毀的加沙村莊

Photo Credit: IDF / BBC News

美國亦拒絕了國際社會要求以色列和巴勒斯坦哈瑪斯停火的呼籲，稱這不是「目前的正確答案」。

美國國家安全發言人約翰・柯比周一發表了上述評論，建議雙方「暫停」衝突，以允許在加薩境內運送援助物資。

柯比說，周日約有45輛卡車通過埃及拉法過境點進入加薩。但是他承認，還需要更多援助物資抵達。

他說，美國已與以色列政府商談，希望將每天過境的卡車數量增加到100輛左右。

聯合國近東救濟工程處負責人菲利普・拉扎里尼（Philippe Lazzarini）此前對BBC表示，戰爭爆發前每天約有500輛人道援助卡車進入加薩。

加薩死亡人數超過8300人

星期一傍晚以色列對加沙西部進行了空襲。

Photo Credit: Reuters / BBC News

星期一傍晚，以色列對加薩西部進行了空襲。

據哈瑪斯管理的衛生部稱，自以色列開始對加薩飛地進行報復性轟炸以來，至少已有8306人在加薩喪生，其中包括3457名未成年人。

聲明還說，這一數字還包括2136名婦女和480名老人。

世界衛生組織警告說，由於電力和供應短缺，加薩的醫院幾乎無法運轉。

此外，也沒有燃料運入加薩地帶，而醫院、避難所、麵包店、水處理和泵站以及下水道系統都需要燃料來發電。

以色列：「我們正在打擊加薩地帶所有地區」

以色列國防軍（IDF）發言人喬納森・康利克斯中校（Lt Col Col. Jonathan Conricus）在周二的一次行動簡報中說，以色列軍隊正在「打擊加薩地帶的所有地區」。

「我們將把活動重點放在加薩北部，那裏是哈瑪斯的重心⋯⋯但我們繼續打擊加薩的其他地區。我們正在追捕指揮官，攻擊基礎設施，只要有重要目標，我們就會予以打擊。

康利克斯還重申，以色列正竭盡全力避免殺害平民，並指責哈瑪斯將加薩城的主要醫院希法醫院用作「恐怖分子藏身之處」。

兩周前，以色列展開報復性轟炸，呼籲被困在飛地的平民為了自身安全前往瓦迪加薩河以南。

據巴勒斯坦目擊者稱，周一，以色列國防軍部隊深入加薩北部——據信那裡仍有60萬人——在此過程中，坦克短暫地切斷了一條通往南部的撤離路線。

以色列稱從加薩解救出士兵人質

哈瑪斯仍然扣留200多名以色列人質，但以色列國防軍周一表示，已成功從激進組織手中解救了一名士兵。

以色列國防軍（IDF）和以色列安全局（ISA）表示，二等兵奧里・梅吉迪什（Ori Megidish）已於夜間獲救。

以色列國防軍和以色列安全局發表的最新聯合聲明稱，一名被哈瑪斯扣為人質的以色列女兵獲救。

他們說，二等兵梅吉迪什在10月7日被劫持為人質後，在以色列國防軍的夜間地面行動中獲釋。

「這名士兵接受了醫療檢查，情況良好，並已與家人會面。以色列國防軍和以色列安全局將繼續盡一切努力讓人質獲釋。」

31名記者在戰爭中喪生

10月30日，以色列從加沙地帶向以色列發射火箭後，建築物上空濃煙滾滾。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

10月30日，以色列從加薩地帶向以色列發射火箭後，建築物上空濃煙滾滾。

根據保護新聞工作者委員會（CPJ）的最新統計，至少有31名記者在報道以色列和哈瑪斯衝突時遇害。

在傷亡人員中，26名是巴勒斯坦人，四名是以色列人，一名是黎巴嫩人。保護記者委員會稱，另有八名記者受傷，九名記者失蹤或被拘留。

該組織在周一的聲明中說：「在加薩的記者面臨特別高的風險，因為他們要在以色列的地面攻擊下⋯⋯在以色列毀滅性空襲、通訊中斷和大面積停電的情況下報道衝突。」

據保護新聞工作者委員會稱，死者中包括巴勒斯坦著名電影製片人拉什迪・薩拉吉（Roshdi Sarraj）和路透社駐貝魯特攝像師伊薩姆・阿卜杜拉（Issam Abdallah），後者在黎巴嫩邊境附近被來自以色列方向的炮彈炸死。以色列國防軍表示正在調查這一說法。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。