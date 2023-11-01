納坦雅胡排除停火可能：稱「現在是戰爭時期」，以色列將繼續消滅哈瑪斯的計劃

Photo Credit: Reuters / BBC News 流離失所的巴勒斯坦人在加薩南部汗尤尼斯的聯合國帳篷營地避難。

以色列總理本傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）排除了在加薩停火的呼籲，稱「這是戰爭時期」。他稱以色列將繼續推進消滅哈瑪斯的計劃。

他在台拉維夫發表講話說，希望明確以色列在停火問題上的立場。

他說：「正如美國不會在『珍珠港襲擊』或『911恐怖襲擊』後同意停火一樣，以色列也不會在10月7日的恐怖襲擊後同意與哈瑪斯停止敵對行動。」

「要求停火就是要求以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降」，他說。

「《聖經》中說『和平有和平的時候，戰爭有戰爭的時候』」，他繼續說，「現在是戰爭時期」。

「這是一場為我們共同的未來而戰的戰爭。今天，我們在文明力量和野蠻力量之間劃清界限」。

Photo Credit: IDF / BBC News

美國亦拒絕了國際社會要求以色列和巴勒斯坦哈瑪斯停火的呼籲，稱這不是「目前的正確答案」。

美國國家安全發言人約翰・柯比周一發表了上述評論，建議雙方「暫停」衝突，以允許在加薩境內運送援助物資。

柯比說，周日約有45輛卡車通過埃及拉法過境點進入加薩。但是他承認，還需要更多援助物資抵達。

他說，美國已與以色列政府商談，希望將每天過境的卡車數量增加到100輛左右。

聯合國近東救濟工程處負責人菲利普・拉扎里尼（Philippe Lazzarini）此前對BBC表示，戰爭爆發前每天約有500輛人道援助卡車進入加薩。

加薩死亡人數超過8300人

Photo Credit: Reuters / BBC News 星期一傍晚，以色列對加薩西部進行了空襲。

據哈瑪斯管理的衛生部稱，自以色列開始對加薩飛地進行報復性轟炸以來，至少已有8306人在加薩喪生，其中包括3457名未成年人。

聲明還說，這一數字還包括2136名婦女和480名老人。

世界衛生組織警告說，由於電力和供應短缺，加薩的醫院幾乎無法運轉。

此外，也沒有燃料運入加薩地帶，而醫院、避難所、麵包店、水處理和泵站以及下水道系統都需要燃料來發電。

以色列：「我們正在打擊加薩地帶所有地區」

以色列國防軍（IDF）發言人喬納森・康利克斯中校（Lt Col Col. Jonathan Conricus）在周二的一次行動簡報中說，以色列軍隊正在「打擊加薩地帶的所有地區」。

「我們將把活動重點放在加薩北部，那裏是哈瑪斯的重心⋯⋯但我們繼續打擊加薩的其他地區。我們正在追捕指揮官，攻擊基礎設施，只要有重要目標，我們就會予以打擊。

康利克斯還重申，以色列正竭盡全力避免殺害平民，並指責哈瑪斯將加薩城的主要醫院希法醫院用作「恐怖分子藏身之處」。

兩周前，以色列展開報復性轟炸，呼籲被困在飛地的平民為了自身安全前往瓦迪加薩河以南。

據巴勒斯坦目擊者稱，周一，以色列國防軍部隊深入加薩北部——據信那裡仍有60萬人——在此過程中，坦克短暫地切斷了一條通往南部的撤離路線。

以色列稱從加薩解救出士兵人質

哈瑪斯仍然扣留200多名以色列人質，但以色列國防軍周一表示，已成功從激進組織手中解救了一名士兵。

以色列國防軍（IDF）和以色列安全局（ISA）表示，二等兵奧里・梅吉迪什（Ori Megidish）已於夜間獲救。

以色列國防軍和以色列安全局發表的最新聯合聲明稱，一名被哈瑪斯扣為人質的以色列女兵獲救。

他們說，二等兵梅吉迪什在10月7日被劫持為人質後，在以色列國防軍的夜間地面行動中獲釋。

「這名士兵接受了醫療檢查，情況良好，並已與家人會面。以色列國防軍和以色列安全局將繼續盡一切努力讓人質獲釋。」

31名記者在戰爭中喪生

Photo Credit: Getty Images / BBC News 10月30日，以色列從加薩地帶向以色列發射火箭後，建築物上空濃煙滾滾。

根據保護新聞工作者委員會（CPJ）的最新統計，至少有31名記者在報道以色列和哈瑪斯衝突時遇害。

在傷亡人員中，26名是巴勒斯坦人，四名是以色列人，一名是黎巴嫩人。保護記者委員會稱，另有八名記者受傷，九名記者失蹤或被拘留。

該組織在周一的聲明中說：「在加薩的記者面臨特別高的風險，因為他們要在以色列的地面攻擊下⋯⋯在以色列毀滅性空襲、通訊中斷和大面積停電的情況下報道衝突。」

據保護新聞工作者委員會稱，死者中包括巴勒斯坦著名電影製片人拉什迪・薩拉吉（Roshdi Sarraj）和路透社駐貝魯特攝像師伊薩姆・阿卜杜拉（Issam Abdallah），後者在黎巴嫩邊境附近被來自以色列方向的炮彈炸死。以色列國防軍表示正在調查這一說法。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九