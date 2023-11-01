瑞典媒體調查報導：中國大外宣透過母語課教材進入課堂，宣揚「新疆歌舞昇平、台灣是中國一省」
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這些教材中宣揚中國共產黨的世界觀，包括各個少數民族都在全國人民代表大會中佔有席次，並且可以投票決定國家事務；新疆是個歌舞昇平之地，人人都快樂的生活；台灣寶島是中國的一部份；南海具有爭議地位的島嶼也都屬於中國。
（中央社）瑞典TV4的調查報導揭露中國大外宣透過瑞典各地市政府提供的母語課進入課堂，內容包括宣傳中國式民主，新疆歌舞昇平以及台灣是中國一省等。
瑞典TV4的調查節目「冷事實」（Kalla fakta）在9月26日推出一檔節目，揭露全瑞典有至少19個市政府使用中國使館免費贈送的中文母語教材，想使用的市政府或老師只需支付郵資，就可以取得。
調查中發現，這19個市政府所使用的包括「中文」、「漢語」、「雙雙中文教材—中國地理常識」這3套教材。
「中文」是由中國暨南大學出版社出版，中國國家漢辦、國務院僑務辦公室所規劃，針對海外華人孩子學習中文的需求所做；「漢語」則是中國國務院僑務辦公室、中國海外交流協會委託北京華文學院編寫的海外華人教材；「雙雙中文教材—中國地理常識」是由北京大學出版社，中國漢辦規劃的教材。
中國漢辦是中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室的簡稱，這個辦公室在2020年之前是統轄在孔子學院的官方單位，孔子學院被視為中國在海外的宣傳工具，2020年瑞典國內設有孔子學院的大學都結束了跟孔子學院的合作。
瑞典國防研究院（Swedish Defence Research Agency, FOI）的中國分析家艾爾曼（Oscar Almén）在報導中表示，提供免費教材是中國影響，進而控制海外華人的手段，這些教材由國務院僑務辦公室規劃，而國務院僑辦是為中共中央統一戰線工作部領導海外統戰工作，管理僑務行政事務的機構。
艾爾曼認為由政府出資辦理的課程使用這樣的教材並不適當。
這些教材中宣揚中國共產黨的世界觀，包括各個少數民族都在全國人民代表大會中佔有席次，並且可以投票決定國家事務；新疆是個歌舞昇平之地，人人都快樂的生活；台灣寶島是中國的一部份；南海具有爭議地位的島嶼也都屬於中國。
TV4報導指出，教材中的世界觀忽略少數民族被壓迫的事實，也試圖將中國形塑成一個民主國家，與瑞典教綱規定應該講述事實與符合民主世界價值觀相悖。
TV4透過訪問市政府以及母語老師的方式了解母語課使用教材的狀況，發現有使用這3套教材的市政府，使用的方式與規模大不相同，也發現有些市政府對於老師使用那些教材以及這些教材如何在課堂上被運用，並不完全清楚。
在報導揭露之後，許多市政府都已經停止使用中國官方提供的教材。
瑞典廣播電台（Swedish Radio）記者漢娜（Hanna Sahlberg）曾在中國駐點多年，也曾擔任瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）中文老師進修課程的講師。
漢娜在接受《中央社》採訪時表示，「中文」等由中國官方提供的教材是專業的語言教學機構所編製，因此從技術方面來看就是很好的教材，再加上瑞典以中文為母語的人士數量太少，沒有足夠的市場需求驅使本地教材出版，因此在缺乏本土化教材的狀況下，許多母語老師便會選擇使用中國官方出版的免費教材。
她表示，因為中文母語學生人數不多，中文母語老師工作不穩定，這個職位很難吸引優秀人才長期工作，以至於母語老師的程度落差很大，各市政府對於中文母語課所投注的資源與協助也非常有限，這個狀況其實已經存在很久了，只是一直沒有得到足夠的關注。
她認為由稅收支付的母語課不應該使用這些教材，因為不是所有老師跟家長都有能力和意願引導學生對教材內容進行思辨與討論。
TV4調查的20個市政府中，只有斯德哥爾摩市成功的避免了中國官方提供的教材。
根據報導，斯德哥爾摩市每年都會檢視母語教材，推薦老師們使用符合瑞典教綱，本地製作的教材，並且鼓勵老師參考學生在上母語課前在學校的學習內容和活動，將其運用在母語課中，藉此發展語言能力。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
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