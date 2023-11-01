《蔣中正日記》提228事件嚴批陳儀、承認用錯人，稱1949年「最黑暗、最悲慘之一年」

錢復：蔣中正日記提228事件 嚴批陳儀、承認用錯人

（中央社）國史館昨日（10/31）出版《蔣中正日記（1948-1954）》新書，蔣經國學術文教基金會董事長錢復昨日舉日記內容表示，228事件發生後，蔣中正對當時行政長官陳儀批評非常嚴酷，認為「自己用錯了人」，陳儀親戚貪污舞弊，壞事做盡，民不聊生。

國史館昨日舉行《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表暨座談會，錢復等人受邀出席。

錢復致詞說明，他有榮幸追隨蔣公10年，當蔣中正日記移到胡佛研究所時，他曾特別去看過1947年2、3月及1948年12月。其中，1947年是為了看228事件，了解蔣公的感受。

錢復提到，他覺得蔣公那時候感受很深。因為，就在4個月前的1946年10月21日，蔣公與夫人第一次到台灣訪問，見很多重要人士，還主持第一屆台灣光復節。

錢復指出，在228事件後，蔣中正日記對當時行政長官陳儀批評非常嚴酷，認為「自己用錯了人」，蔣公覺得日本殖民台灣50年，強迫百姓講日文，他選一個留學日本、娶日本太太的陳儀接收台灣，沒想到陳儀到台灣只用親信，這些親信貪污舞弊、壞事做盡，老百姓民不聊生。

錢復表示，228事件發生後，蔣中正對陳儀嚴厲批判，認為處理非常不當，官逼民反。當時陳儀每天來電說要派大部隊鎮壓，蔣中正認為，恐怕也要有些部隊去，因為接收台灣時派的都是老弱殘兵，要派比較好的部隊。蔣中正接見師長時說，到台灣任務是恢復社會秩序、對老百姓要愛護，很可惜這位師長沒有完全聽懂，上來後看到人就抓。

另外，總統府秘書長林佳龍昨日也出席新書發表會，他說，直到今日，對於蔣中正的功過得失，社會還存在著相當對立與差異的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」顯然還有一段距離，必須交給台灣這塊土地的人們評判。

林佳龍提到，蔣中正統治的台灣時代，雖為國家帶來相當程度的安全及穩定，但他主政下的情治機關的白色恐怖作為，對台灣人民所造成的傷痕，至今仍未完全平復。

林佳龍認為，《蔣中正日記》的公開及出版，除了對學術研究者具有重要的史料意義外，更對台灣社會當前轉型正義的未竟之業，同樣具有向前推進的作用。

蔣中正日記看1949年 渡過最黑暗最悲慘一年

（中央社）國史館昨日發表《蔣中正日記（1948-1954）》新書，這段時間經歷過幾個關鍵年代，其中，1949年是中華民國的「危急存亡之秋」，蔣中正在1949年的日記中就提到，渡過「最黑暗、最悲慘之一年。」

歷經10年纏訟，59箱「兩蔣日記」等文物原件重返台灣，國史館昨日舉行《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表會，這也是兩蔣日記資料回到台灣後，首批出版的蔣中正日記。

輔仁大學歷史學系名譽教授林桶法出席座談會表示，1948年到1954年日記的價值在於，經歷過關鍵的年代與關鍵戰爭，包括三大戰役（1948年至1949年）、中共渡江戰役（1949年）、登步島與古寧頭戰役（1949年）、朝鮮戰爭爆發（1950年）、東山島戰役（1953年）。

林桶法說明，這段期間政治事件頻繁，包括行憲開端、第一任代理總統李宗仁棄職（1949年）、前台灣省主席吳國楨案（1954年）、蔣中正復行視事（1950年）、國民黨改造（1950年至1952年）、軍事制度與人事的變革、外交的轉折從白皮書到中美共同防禦條約（1954年）、日內瓦會議（1954年）。

林桶法以1949年為例表示，蔣中正1949年1月21日發布引退宣告，自記：「只覺心安理得，感謝上帝恩德，能使余得有如此順利引退，實為至幸。」

1949年國民政府遷台後，美國發表「中美關係白皮書」，暫停援助台灣。蔣中正在當年8月5日的日記寫下，深感：「今日美國發表對華白皮書，實為我抗戰後最大國恥也。」6日則記下：「對美國白皮書可痛可歎，只對美國國家之強權無理，不僅為其美國痛惜，不能不笑其幼稚無智，自斷其臂而已。」

蔣中正在1949年10月31日的日記寫下渡過「最黑暗、最悲慘之一年。」

1950年1月5日，當時美國總統杜魯門（Harry S. Truman）宣布：「美國對台灣或中國其他領土從無掠奪的野心，美國也無意在台灣獲取特別權利或建立軍事基地。美國政府將不對在台灣的中國軍隊提供軍事援助或諮詢。」

從《蔣中正日記》可以發現，當時蔣中正對杜魯門宣言的解讀是「近日社會應受美國務院反對援華之影響，及其聲明，尤其台灣動搖與不安之現象正在發展未已，又以美國駐台領事密勸其僑民，謂台灣恐遭空襲，不如準備回國之消息，更使社會動盪，此皆美共操縱其國務院，而其使領多受美共之指使，故使其各地使領館，凡可動搖我社會與政府之陰謀與行為，無所不用其極也。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航