《蔣中正日記》提228事件嚴批陳儀、承認用錯人，稱1949年「最黑暗、最悲慘之一年」
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錢復指出，在228事件後，蔣中正日記對當時行政長官陳儀批評非常嚴酷，認為「自己用錯了人」，蔣公覺得日本殖民台灣50年，強迫百姓講日文，他選一個留學日本、娶日本太太的陳儀接收台灣，沒想到陳儀到台灣只用親信，這些親信貪污舞弊、壞事做盡，老百姓民不聊生。
錢復：蔣中正日記提228事件 嚴批陳儀、承認用錯人
（中央社）國史館昨日（10/31）出版《蔣中正日記（1948-1954）》新書，蔣經國學術文教基金會董事長錢復昨日舉日記內容表示，228事件發生後，蔣中正對當時行政長官陳儀批評非常嚴酷，認為「自己用錯了人」，陳儀親戚貪污舞弊，壞事做盡，民不聊生。
國史館昨日舉行《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表暨座談會，錢復等人受邀出席。
錢復致詞說明，他有榮幸追隨蔣公10年，當蔣中正日記移到胡佛研究所時，他曾特別去看過1947年2、3月及1948年12月。其中，1947年是為了看228事件，了解蔣公的感受。
錢復提到，他覺得蔣公那時候感受很深。因為，就在4個月前的1946年10月21日，蔣公與夫人第一次到台灣訪問，見很多重要人士，還主持第一屆台灣光復節。
錢復指出，在228事件後，蔣中正日記對當時行政長官陳儀批評非常嚴酷，認為「自己用錯了人」，蔣公覺得日本殖民台灣50年，強迫百姓講日文，他選一個留學日本、娶日本太太的陳儀接收台灣，沒想到陳儀到台灣只用親信，這些親信貪污舞弊、壞事做盡，老百姓民不聊生。
錢復表示，228事件發生後，蔣中正對陳儀嚴厲批判，認為處理非常不當，官逼民反。當時陳儀每天來電說要派大部隊鎮壓，蔣中正認為，恐怕也要有些部隊去，因為接收台灣時派的都是老弱殘兵，要派比較好的部隊。蔣中正接見師長時說，到台灣任務是恢復社會秩序、對老百姓要愛護，很可惜這位師長沒有完全聽懂，上來後看到人就抓。
另外，總統府秘書長林佳龍昨日也出席新書發表會，他說，直到今日，對於蔣中正的功過得失，社會還存在著相當對立與差異的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」顯然還有一段距離，必須交給台灣這塊土地的人們評判。
林佳龍提到，蔣中正統治的台灣時代，雖為國家帶來相當程度的安全及穩定，但他主政下的情治機關的白色恐怖作為，對台灣人民所造成的傷痕，至今仍未完全平復。
林佳龍認為，《蔣中正日記》的公開及出版，除了對學術研究者具有重要的史料意義外，更對台灣社會當前轉型正義的未竟之業，同樣具有向前推進的作用。
蔣中正日記看1949年 渡過最黑暗最悲慘一年
（中央社）國史館昨日發表《蔣中正日記（1948-1954）》新書，這段時間經歷過幾個關鍵年代，其中，1949年是中華民國的「危急存亡之秋」，蔣中正在1949年的日記中就提到，渡過「最黑暗、最悲慘之一年。」
歷經10年纏訟，59箱「兩蔣日記」等文物原件重返台灣，國史館昨日舉行《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表會，這也是兩蔣日記資料回到台灣後，首批出版的蔣中正日記。
輔仁大學歷史學系名譽教授林桶法出席座談會表示，1948年到1954年日記的價值在於，經歷過關鍵的年代與關鍵戰爭，包括三大戰役（1948年至1949年）、中共渡江戰役（1949年）、登步島與古寧頭戰役（1949年）、朝鮮戰爭爆發（1950年）、東山島戰役（1953年）。
林桶法說明，這段期間政治事件頻繁，包括行憲開端、第一任代理總統李宗仁棄職（1949年）、前台灣省主席吳國楨案（1954年）、蔣中正復行視事（1950年）、國民黨改造（1950年至1952年）、軍事制度與人事的變革、外交的轉折從白皮書到中美共同防禦條約（1954年）、日內瓦會議（1954年）。
林桶法以1949年為例表示，蔣中正1949年1月21日發布引退宣告，自記：「只覺心安理得，感謝上帝恩德，能使余得有如此順利引退，實為至幸。」
1949年國民政府遷台後，美國發表「中美關係白皮書」，暫停援助台灣。蔣中正在當年8月5日的日記寫下，深感：「今日美國發表對華白皮書，實為我抗戰後最大國恥也。」6日則記下：「對美國白皮書可痛可歎，只對美國國家之強權無理，不僅為其美國痛惜，不能不笑其幼稚無智，自斷其臂而已。」
蔣中正在1949年10月31日的日記寫下渡過「最黑暗、最悲慘之一年。」
1950年1月5日，當時美國總統杜魯門（Harry S. Truman）宣布：「美國對台灣或中國其他領土從無掠奪的野心，美國也無意在台灣獲取特別權利或建立軍事基地。美國政府將不對在台灣的中國軍隊提供軍事援助或諮詢。」
從《蔣中正日記》可以發現，當時蔣中正對杜魯門宣言的解讀是「近日社會應受美國務院反對援華之影響，及其聲明，尤其台灣動搖與不安之現象正在發展未已，又以美國駐台領事密勸其僑民，謂台灣恐遭空襲，不如準備回國之消息，更使社會動盪，此皆美共操縱其國務院，而其使領多受美共之指使，故使其各地使領館，凡可動搖我社會與政府之陰謀與行為，無所不用其極也。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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