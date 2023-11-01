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2023/11/01,
交通

「行人地獄」變「行車地獄」：職業駕駛抗議違規檢舉及記點新制影響生計，交通部允改善臨停空間

「行人地獄」變「行車地獄」：職業駕駛抗議違規檢舉及記點新制影響生計，交通部允改善臨停空間
全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議6月底上 路的交通違規檢舉及記點新制，蔡姓計程車駕駛拿出 最近1個月被開罰的6張罰單，其中5張罰單就是民眾 檢舉，他說，今年違規記點已被記9點，大概再違規 一次就要被吊扣駕駛執照2個月。中央社記者張皓安攝 112年10月31日

我們想讓你知道的是

針對職業駕駛不滿民眾任意檢舉部分，交通部說，交通新制生效至今，民眾檢舉案件激增數倍，警察勤務執行量也隨倍增，社會輿論及民意代表對違規記點新制有要求廣納各界意見檢討修正的建議，交通部將新制實施情形持續檢討。

職業駕駛繞行交通部 抗議違規檢舉新制影響生計

（中央社）全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，不滿6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，因配套不足，影響職業駕駛生計，有計程車駕駛1個月就收到6張罰單、違規被記7點，快要被吊扣駕照。

政府為洗刷「行人地獄」污名，6月30日起，實施多項交通新制，包括車輛不讓行人加重開罰新台幣6000元；人行道違停、不讓行人優先通行等13項違規恢復或開放檢舉；新的違規記點累計期間由半年延長至1年，每達12點，吊扣駕駛執照2個月。

全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，有數十輛計程車、遊覽車繞行交通部，最後由全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟轉交訴求給交通部官員。

劉鴻樟接受聯訪說，交通新制已影響職業駕駛生計，讓交通環境變成「行車地獄」，聯盟就是要為全國汽車駕駛的權益發聲，希望交通部重新檢討在不違反交通安全下的臨時停車及檢舉。

抗議違規檢舉新制 職業駕駛指影響生計（3）
Photo Credit: 中央社
全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，朱姓計程車駕駛說，警方不能光憑民眾的一張照片就認定一定是駕駛違規，他曾向監理單位申訴，不但要先繳申訴費，得到的答案卻是已繳罰款，代表認錯；而罰錢就算了，駕照一旦被吊扣，要如何生活。中央社記者張皓安攝 112年10月31日

劉鴻樟說，台灣交通問題是「先天不足，後天失調」道路老舊，現在工程和教育都還沒做的很完善，且沒有配套措施的情況下實施嚴格執法，駕駛人在先天不足的道路上，很難不違規，加上又用檢舉記點懲罰違規駕駛人，實屬不合理，現在開車出門總是心驚膽跳，整天擔心是否後面有「檢舉蟑螂」出現。

一名蔡姓計程車駕駛拿出最近1個月被開罰的6張罰單，罰金共新台幣6800元，違規記點共7點，其中5張罰單就是民眾檢舉，他說，加上先前的違規記點2點，他今年已被記9點，大概再違規一次就要被吊照2個月。

蔡姓計程車駕駛大嘆檢舉制度不公平，他說，駕駛須有駕照，民眾卻不用任何證照就可檢舉，交由警方開罰，不合理。

朱姓計程車駕駛說，警方不能光憑民眾的一張照片就認定一定是駕駛違規，他大吐苦水，他曾向監理單位申訴，不但要先繳300元申訴費，得到的答案卻是已繳罰款，代表認錯；而罰錢就算了，駕照一旦被吊扣，要如何生活。

林姓計程車駕駛說，有時不是故意要違規，但遇到年長者、行動不便人士、孕婦或帶嬰兒的媽媽，為方便旅客上下車，不得已併排或紅線臨停。

職業駕駛繞行交通部抗議（1）
Photo Credit: 中央社
全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，不滿6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，因配套不足，影響職業駕駛生計。中央社記者張皓安攝 112年10月31日

職業駕駛抗議違規檢舉 交通部允改善臨停空間

（中央社）全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，不滿6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，影響職業駕駛生計。交通部回應，會同地方政府改善職業駕駛臨停空間，檢討檢舉相關法令。

職業駕駛不滿，政府為改善「行人地獄」，6月底推出的交通新制，因配套不足，反而讓交通環境變成「行車地獄」，希望交通部重新檢討在不違反交通安全下的臨時停車及檢舉。

交通部發布新聞稿，已會同及促請地方政府務必依轄內客貨運需求，妥為規劃完善臨時停車空間及檢討標誌標線設置，儘速完成，違規檢舉部分，將廣納各方意見，依道路交通管理處罰條例實施情形持續檢討。

交通部指出，職業駕駛不滿的交通新制中，汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車等影響交通秩序及安全較大的情形，除處以罰鍰外，併記違規點數1點，主要是這些地點屬於對交通秩序及安全影響較大，相關修法是為回應社會對加強保護行人及提升道路交通安全的期待。

職業駕駛繞行交通部抗議（2）
Photo Credit: 中央社
全國汽車駕駛人權益聯盟不滿6月底上路的交通違規 檢舉及記點新制，31日繞行交通部抗議，駕駛人持抗 議海報表達訴求。中央社記者張皓安攝 112年10月31日

不過，交通部表示，考量物流貨運裝卸貨停車需求管理有因地制宜特性，公路局各區監理所於2023年8月2日前，已分區邀集各地方政府會同在地貨運物流業者公、工會檢視轄區內貨運物流需求，共提出456處貨車停車格劃設需求，由地方政府規劃增設臨時停車區或專用格位。

交通部10月25日也函請公路局，持續會同各縣市盤點並儘速完成增設臨時停車區域專用格位，並請各縣市政府務必妥為規劃。以台北市交通局為例，預計12月底前完成全市道路紅線檢討，目前規劃朝每隔約150公尺紅線設置10至12公尺黃線，提供民眾臨時停車。

另在持續改善道路環境，減少人車交織情形部分，交通部7月5日函頒「行人專用時相與行人早開時相設置原則」，請各縣市政府依道路交通狀況，評估設置行人專用時相（車輛禁止通行）或行人早開時相（小綠人提早亮起）。

交通部統計，5月10日至10月20日，已新增3538處實施行人專用時相及早開時相，較9月3232處增加306處。

針對職業駕駛不滿民眾任意檢舉部分，交通部說，交通新制生效至今，民眾檢舉案件激增數倍，警察勤務執行量也隨倍增，社會輿論及民意代表對違規記點新制有要求廣納各界意見檢討修正的建議，交通部將新制實施情形持續檢討。

職業駕駛抗議違規檢舉新制（1）
Photo Credit: 中央社
全國汽車駕駛人權益聯盟不滿6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，因配套不足，影響職業駕駛生計，31日到交通部抗議，職業駕駛在車身貼上「苦」字，表達不滿。中央社記者張皓安攝　112年10月31日

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核稿編輯：潘柏翰


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