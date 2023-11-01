「行人地獄」變「行車地獄」：職業駕駛抗議違規檢舉及記點新制影響生計，交通部允改善臨停空間
我們想讓你知道的是
針對職業駕駛不滿民眾任意檢舉部分，交通部說，交通新制生效至今，民眾檢舉案件激增數倍，警察勤務執行量也隨倍增，社會輿論及民意代表對違規記點新制有要求廣納各界意見檢討修正的建議，交通部將新制實施情形持續檢討。
職業駕駛繞行交通部 抗議違規檢舉新制影響生計
（中央社）全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，不滿6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，因配套不足，影響職業駕駛生計，有計程車駕駛1個月就收到6張罰單、違規被記7點，快要被吊扣駕照。
政府為洗刷「行人地獄」污名，6月30日起，實施多項交通新制，包括車輛不讓行人加重開罰新台幣6000元；人行道違停、不讓行人優先通行等13項違規恢復或開放檢舉；新的違規記點累計期間由半年延長至1年，每達12點，吊扣駕駛執照2個月。
全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，有數十輛計程車、遊覽車繞行交通部，最後由全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟轉交訴求給交通部官員。
劉鴻樟接受聯訪說，交通新制已影響職業駕駛生計，讓交通環境變成「行車地獄」，聯盟就是要為全國汽車駕駛的權益發聲，希望交通部重新檢討在不違反交通安全下的臨時停車及檢舉。
劉鴻樟說，台灣交通問題是「先天不足，後天失調」道路老舊，現在工程和教育都還沒做的很完善，且沒有配套措施的情況下實施嚴格執法，駕駛人在先天不足的道路上，很難不違規，加上又用檢舉記點懲罰違規駕駛人，實屬不合理，現在開車出門總是心驚膽跳，整天擔心是否後面有「檢舉蟑螂」出現。
一名蔡姓計程車駕駛拿出最近1個月被開罰的6張罰單，罰金共新台幣6800元，違規記點共7點，其中5張罰單就是民眾檢舉，他說，加上先前的違規記點2點，他今年已被記9點，大概再違規一次就要被吊照2個月。
蔡姓計程車駕駛大嘆檢舉制度不公平，他說，駕駛須有駕照，民眾卻不用任何證照就可檢舉，交由警方開罰，不合理。
朱姓計程車駕駛說，警方不能光憑民眾的一張照片就認定一定是駕駛違規，他大吐苦水，他曾向監理單位申訴，不但要先繳300元申訴費，得到的答案卻是已繳罰款，代表認錯；而罰錢就算了，駕照一旦被吊扣，要如何生活。
林姓計程車駕駛說，有時不是故意要違規，但遇到年長者、行動不便人士、孕婦或帶嬰兒的媽媽，為方便旅客上下車，不得已併排或紅線臨停。
職業駕駛抗議違規檢舉 交通部允改善臨停空間
（中央社）全國汽車駕駛人權益聯盟31日到交通部抗議，不滿6月底上路的交通違規檢舉及記點新制，影響職業駕駛生計。交通部回應，會同地方政府改善職業駕駛臨停空間，檢討檢舉相關法令。
職業駕駛不滿，政府為改善「行人地獄」，6月底推出的交通新制，因配套不足，反而讓交通環境變成「行車地獄」，希望交通部重新檢討在不違反交通安全下的臨時停車及檢舉。
交通部發布新聞稿，已會同及促請地方政府務必依轄內客貨運需求，妥為規劃完善臨時停車空間及檢討標誌標線設置，儘速完成，違規檢舉部分，將廣納各方意見，依道路交通管理處罰條例實施情形持續檢討。
交通部指出，職業駕駛不滿的交通新制中，汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨時停車等影響交通秩序及安全較大的情形，除處以罰鍰外，併記違規點數1點，主要是這些地點屬於對交通秩序及安全影響較大，相關修法是為回應社會對加強保護行人及提升道路交通安全的期待。
不過，交通部表示，考量物流貨運裝卸貨停車需求管理有因地制宜特性，公路局各區監理所於2023年8月2日前，已分區邀集各地方政府會同在地貨運物流業者公、工會檢視轄區內貨運物流需求，共提出456處貨車停車格劃設需求，由地方政府規劃增設臨時停車區或專用格位。
交通部10月25日也函請公路局，持續會同各縣市盤點並儘速完成增設臨時停車區域專用格位，並請各縣市政府務必妥為規劃。以台北市交通局為例，預計12月底前完成全市道路紅線檢討，目前規劃朝每隔約150公尺紅線設置10至12公尺黃線，提供民眾臨時停車。
另在持續改善道路環境，減少人車交織情形部分，交通部7月5日函頒「行人專用時相與行人早開時相設置原則」，請各縣市政府依道路交通狀況，評估設置行人專用時相（車輛禁止通行）或行人早開時相（小綠人提早亮起）。
交通部統計，5月10日至10月20日，已新增3538處實施行人專用時相及早開時相，較9月3232處增加306處。
針對職業駕駛不滿民眾任意檢舉部分，交通部說，交通新制生效至今，民眾檢舉案件激增數倍，警察勤務執行量也隨倍增，社會輿論及民意代表對違規記點新制有要求廣納各界意見檢討修正的建議，交通部將新制實施情形持續檢討。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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