台籍女主廚前進南極滿足科研隊42張嘴，最大挑戰「不是備餐，而是洗碗」

（中央社）包含27名科學家的42人團隊11月將前往南極洲，待上10週左右，研究氣候變遷對登曼冰川及周遭生態系的影響。1名台籍女主廚也將加入科研團隊，負責提供飲食，溫暖並滋養他們的身心。

位於南極洲邦傑山（Bunger Hills）的艾傑華斯大衛大本營（Edgeworth David Base Camp）是澳洲南極研究計畫（Antarctic Program）最雄心勃勃的深野營地之一，預計將運作3年。去（2022）年，研究團隊飛往當地搭建帳篷平台、添加新的帳篷，並建造廚房地基。

Imagine spending three months at one of the most remote work sites on the planet, feeding 42 people - half of them vegetarians - with no running water and limited space. #denmancampaignhttps://t.co/aWmikivL0E pic.twitter.com/80IaXlJNje — antarctica.gov.au (@AusAntarctic) October 29, 2023

來自台灣的主廚雅基．謝（Jacqui Hsieh）將在當地待上3個月，在距離最近補給站凱西站（Casey station）遠達450公里的廚房裡，設法滿足42人的飲食需求。

她擁有2個烤箱、2口爐和1個蒸鍋，但沒有自來水可用，工作空間也極為有限。

她說：「最具挑戰性的部分不是烹飪，而是洗碗。」

「約有一半的科學家吃素，其中包括4名海鮮素食者和2名純素食主義者，因此將會有大量使用豆科植物、蔬菜和豆腐的植物性膳食。還有1名科學家有些食物過敏問題，雖然不嚴重，但我還是必須小心準備她的食物。」

在艱困環境中滿足特殊飲食需求方面，雅基具有豐富經驗。

她曾在澳洲西澳州（Western Australia）金伯利（Kimberley）地區的醫院、寄宿學校和一個偏遠的野生動物保護區工作，保護區「一半的科學家都吃素，因為他們與動物一起工作，因此不想吃牠們的肉」。

在邦傑山，新鮮的肉類和蔬菜將以冷凍真空包裝送達。「我每天早上都會提供熱湯，這是開啟一天最溫暖而充實的方式。我的工作就是照顧那裡的人們，為他們提供幸福和慰藉。」

雅基每週都會向凱西站發送需要的物資清單，這些物資將以空運送過來。

如果天候狀況允許，許多科學家將在更偏遠的衛星營地生活長達1週，並將自己做飯；但在天候不佳的日子裡，最多可能有42個人整天待在大本營找點心吃。

她說：「我必須保持靈活性，因為每天用餐的人數都不一樣。有可能介於5位至42位，因為你永遠不知道天氣會如何變化。我會做好準備並隨時待命。」

雅基預計於11月初出發前往大本營，其他科學家們則將於月底抵達當地。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航