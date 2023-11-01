恐龍滅絕前經歷什麼？研究揭地球遭撞擊後塵埃蔽日，近2年無光合作用
我們想讓你知道的是
塞內爾指出，小行星撞擊後全球的光合作用在兩週內被打斷，陸地植物620天無法行光合作用，4年後大氣才逐步澄淨，讓植物接觸到陽光。地球陷入「撞擊冬季」（impact winter）時期，全球氣溫驟降，食物鏈初級的植物和其他微生物失去無機物食源而崩解，引發物種滅絕連鎖反應。隨植物枯死，草食性動物餓死，肉食性動物也因沒獵物可覓食而死去。海洋裡的藻類死亡也導致食物網破裂。
（中央社）6600萬年前小行星撞擊墨西哥猶加敦半島的「希克蘇魯伯撞擊」消滅地球四分之三物種並終結恐龍時代。研究顯示撞擊後灰塵讓陸地植物620天無法光合作用，4年後才有陽光透入。
小行星撞擊區周圍野火四起、一陣天搖地動、空中出現震波、海面掀起滔天巨浪。然而對許多物種造成致命一擊的是撞擊後引發數年的氣候災難，當時天空因塵埃蔽日而淪為暗夜，氣溫也直線下降。
《紐約時報》與《路透社》報導，《自然地球科學》（Nature Geoscience）30日刊出一份研究指出，星體撞擊後微米（micrometer，百萬分之一公尺）大小的矽酸鹽塵埃在大氣停留達15年之久，導致全球嚴寒；希克蘇魯伯撞擊事件後2週內，地表的所有光合作用恐完全停止。
這份由9位學者掛名的研究，揭開從撞擊點四散到大氣中的碎石塵埃，在導致物種滅絕、阻礙植物光合作用上所扮的重要作用。據他們統計，小行星撞擊地球揚起的塵埃量達2兆噸，超過聖母峰（Mount Everest）重量的11倍。
美國北達科他州（North Dakota）的古生物遺址塔尼斯（Tanis）保存有小行星撞擊地球的證據，包括大量星體撞擊後的落塵，研究人員這次根據此地的沉積物作史前氣候模擬。
比利時皇家天文台（Royal Observatory of Belgium）與布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）的行星科學家塞內爾（Cem Berk Senel）是這份最新研究的主要作者。他說模擬結果顯示，塵埃讓陽光無法穿透大氣層，阻礙植物行光合作用近2年，並滯留在大氣中15年。
先前類似研究都著重於小行星撞擊地球後釋放的硫磺及野火延燒產生的煤煙，但這次的研究指出，撞擊後灰塵所扮角色比先前所知更重。
撞擊塵埃為0.8到8.0微米大小的矽酸鹽粒子，是小行星在猶加敦半島（Yucatan Peninsula）撞出寬180公里、深20公里希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub Crater）時，自粉碎花崗岩與片麻岩噴散的微粒，形成覆蓋大氣的塵埃雲，讓地表氣溫驟降約攝氏15度。
有別於硫磺與煤煙能較快隨時間散去，這層厚度比一束頭髮還薄的塵埃雲卻牢牢附著於大氣至少15年，影響氣候至鉅。
塞內爾指出，小行星撞擊後全球的光合作用在兩週內被打斷，陸地植物620天無法行光合作用，4年後大氣才逐步澄淨，讓植物接觸到陽光。
布魯塞爾自由大學行星科學家、這份研究的共同執筆人克雷伊（Philippe Claeys）說：「地球進入灰暗的寒冷天氣多年。」
地球陷入「撞擊冬季」（impact winter）時期，全球氣溫驟降，食物鏈初級的植物和其他微生物失去無機物食源而崩解，引發物種滅絕連鎖反應。隨植物枯死，草食性動物餓死，肉食性動物也因沒獵物可覓食而死去。海洋裡的藻類死亡也導致食物網破裂。
同為這份研究共同執筆人的比利時皇家天文台行星科學家卡拉德金（Ozgur Karatekin）說：「小行星撞擊地球後，硫磺滯留約8到9年，煤煙與矽酸鹽星塵在大氣中約15年。地球擺脫撞擊冬季回復正常需更長時間，氣溫是在約20年後才恢復到撞擊前狀態。」
撞擊的小行星寬約10到15公里，導致白堊紀以災難方式結束。除恐龍後代鳥類外，當時絕大多數主宰陸、海的恐龍與海洋爬蟲類，乃至許多其他物種均滅絕，最大受益者是哺乳類動物。哺乳類當時在生命舞台只是小配角，但之後主宰地球。
卡拉德金說：「無法在灰暗、寒冷且缺乏食物情況下生存近兩年的生物群遭遇大規模滅絕。能透過種子、生物囊胞等形式或躲在地洞休眠的動、植物種，可適應廣泛生活型態且不仰賴特定食物來源者，通常較易倖存，一如小型哺乳類動物。」
如果沒有這場災難，恐龍可能直到今日仍主宰地球。
撞擊星塵蔽日使光合作用中斷多年致使物種大滅絕的理論，最早是1980年代科學家阿爾瓦雷茲父子（Luis and Walter Alvarez）所提出，但這類理論始終存有爭議，因無論是當年阿爾瓦雷茲父子或這回的最新研究，都無法完全解釋何以能有海洋植物倖存。
塞內爾博士和這份研究另一共同作者、地質學家卡斯克斯（Pim Kaskes）表示，電腦模擬顯示北半球和南半球間的氣候活動存在細微差異，需結合更多地點的撞擊塵研究才能得出更全面的結論。
卡斯克斯說：「這也是我們想釐清之處，也許有些地方受星體撞擊的影響較小、各地受到的影響性有所差異，解釋何以有些物種得以倖存。我想這次的研究只是一個開端。」
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
我們想讓你知道的是
根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。