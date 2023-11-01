澳洲智庫：南太平洋島國對中國貸款興趣下降，北京改策略不再「大撒幣」
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太平洋地區政府明顯對中國貸款、特別是基礎設施貸款的興趣已經下降，這顯示中國已在援助的競爭中被其他國家擊敗。據表示，中國對南太平洋島國的援助在2016年達到頂峰後就一直呈下降趨勢；而貸款支出的下降主要反映了太平洋島國的需求下降，以及傳統發展夥伴在提供替代融資方面的競爭加劇。
（中央社）澳洲智庫的報告顯示，中國在疫情後大幅減少對南太平洋島國和其他區域的援助與融資，轉而針對邦交國的各類「小而美」計畫，但這並不代表中國有意淡出在該地區的競爭舞台。
綜合《美聯社》、《德國之聲》報導，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）31日發布的最新報告顯示，中國與美國、澳洲等國在南太平洋地區的影響力爭奪雖正加劇，但數據顯示，中國已減少對南太平洋島國的援助，並只將援助給予邦交國。
《美聯社》分析，中國援助下降的主要原因是太平洋國家政府對中國貸款缺乏興趣，因為包括東加在內的太平洋國家向中國貸款之後負債累累。美國先前也曾警告，中國資金是貧窮國家的債務陷阱，威脅到這些國家的主權。
中國目前只是南太平洋地區第3大援助方，落後於提供了40％援助金額的澳洲以及亞洲開發銀行（ADB）；2008年以來，中國對該地區的援助貢獻一直約為9％。
羅伊國際政策研究院研究員杜克（Riley Duke）告訴《美聯社》，太平洋地區政府明顯對中國貸款、特別是基礎設施貸款的興趣已經下降，這顯示中國已在援助的競爭中被其他國家擊敗。
據表示，中國對南太平洋島國的援助在2016年達到頂峰後就一直呈下降趨勢；而貸款支出的下降主要反映了太平洋島國的需求下降，以及傳統發展夥伴在提供替代融資方面的競爭加劇。
值得一提的是，這種現象並不只針對南太平洋地區，而是與中國海外開發貸款活動的全球緊縮趨勢一致。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之後，中國基本上更是放棄了在海外進行大規模基礎設施開發和融資計畫。
報告分析，總體援助金額減少的同時，中國對南太地區的小型專案數量仍在持續增加，這顯示中國援採用了「小而美」的新概念。
2013至2019年、也就是中國「一帶一路」倡議提出後的前7年，中國在太平洋島國的援助計畫平均規模達每筆4000萬美元；近年中國在這些地區的援助項目平均規模已大幅減至平均每筆500萬美元左右。
中國國家主席習近平2021年底闡述下一階段「一帶一路」倡議的原則時將主要關注點之一放在專案風險管理，並鼓勵中國企業及其監管機構在國際合作中優先考慮「小而美」的計畫。
本月稍早，在「一帶一路」10週年的第三屆高峰論壇上，習近平也不斷強調將以「高質量」為準則，推進標誌性工程和多項「小型民生項目」。
報告統計，自2020年疫情爆發以來，中國對南太平洋島國的新融資更為減少。2021年，中國給該地區的發展融資支出總額降至2.41億美元，低於疫情前每年2.85億美元的歷史平均值；與此同時，各國在疫情後對於該區域的援助呈現大幅增加。
雖然如此，報告認為，中國在疫後減少援助並不意味退出該地區的參與，而是降低風險、鞏固政治關係和提高資本回報的援助策略轉變。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
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