【專訪】《中國大掠奪》作者董尼德：親中路線已是過去式，去跟北京談判台灣只會輸

（中央社）長期研究中國的法國記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）擬出版新書，戳破中國假象。談到台灣總統大選，他直言，親中的兩岸政策路線已是「過去式」，絕不可能是台灣的未來式，台灣應選出既堅定捍衛民主又不挑釁冒進的領導人。

前《法新社》（AFP）駐北京記者董尼德來台訪問，昨日（10/31）接受《中央社》專訪。他此行主要是為宣傳著作《中國大掠奪》英文版，並規劃出版新書《中國：虛幻無實的天朝帝國》（China, the Empire of Illusions）。

董尼德表示，新書標題是為凸顯中國不只謊話連篇，也擅長透過大外宣營造假象，中國兩手策略並用，一是用微笑收買人心，誘使各界站隊中國，若此策略失敗，就祭出壓迫威脅、懲罰手段，西方世界長期對中國太天真，現應團結抵抗中國威權擴張。

董尼德表示，中國國家主席習近平上任後更重視台灣議題，因為中國共產黨（CCP）靠2大支柱鞏固政權，一是搞好經濟、沒人餓死，二是達成統一台灣目標，「但統一台灣是個不精確用詞，因為中國其實並未統治過台灣」。

董尼德表示，現在中國經濟不佳，實際失業率比官方數據更高，中共為鞏固政權，會更強調處理台灣議題，且台灣半導體與地緣戰略重要性不斷提升，中國目標是成為超越美國的世界霸權，因此台灣已被推上中美競爭最前線。

董尼德表示，11月美國總統拜登將與習近平舉行「拜習會」，檯面目標是中美關係正常化，避免意外衝突，但中國「沒說出口」的目標是想在台灣議題得分，中方很可能要求美國保證不介入台灣事務。

董尼德認為，目前台灣面臨的威脅相對可控，立刻開戰的危機不大但仍存在，須觀察以色列、哈瑪斯（Hamas）衝突是否擴大並捲入其他穆斯林國家，因為中國也正關注美國兵力是否在中東陷入膠著，這可能成為台海危機升高的變數。

談到台灣明（2024）年總統大選，董尼德認為，台灣領導人在捍衛民主這點絕不能讓步，但也不該挑釁中國，與國際的外交合作比挑釁舉動更有效。

董尼德認為，國民黨應設法迎接未來，現在對中國不是讓步時刻，是競爭時刻，想讓北京當局讓步不只天真也很危險，去跟北京談判台灣只會輸。

董尼德分析，目前台海開戰機會仍小，因為中國會審慎評估解放軍實力，若要對抗美、台、韓、日、澳甚至加上印度軍力，中國極可能會打輸， 那台灣就會正式宣布獨立，且很多國家會立刻支持，這等於判中國共產黨死刑，對中共風險太大。

董尼德表示，習近平在黨內遭受許多批評挑戰，目前他表現得比俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）更理性聰明，但任何威權領導人在某個危急存亡關口都可能變得不理性，例如中共前領導人毛澤東發動文化大革命，就是擔憂政治影響力降低。

董尼德表示，習近平今日處境與毛澤東有相似之處，習也和毛當初一樣，做了很多意識形態宣傳，習近平能否繼續維持理性是個大問號，習就像顆不定時炸彈，美、台或全世界都要小心關注，目前全球領袖紛紛強調台海和平穩定的重要，即是要向習發出警訊。

董尼德說，習近平權威遭挑戰後有2個選擇，一是走對中國人民有益的道路，成為名留青史的好領導人，但若習選擇為了拯救政權成為暴君，習政權就會成為中國歷史的一場浩劫。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航