中國拉攏未果，諾魯改選新政府反而更挺台；外交部反駁「重美日、輕邦交國」指控

涉外人士揭中國拉攏諾魯未果，改選新政府反更挺台

（中央社）友邦諾魯總統甫訪台即下台，引發邦交疑慮。涉外人士透露，據掌握，先前諾魯政壇確有少數人遭中國拉攏，建言倒戈中國，但這些人此次改選皆未入閣，「諾魯新政府反比先前更挺台」。

諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）10月初訪台參加國慶典禮，返國後在25日遭國會通過不信任案下台。諾魯國會30日選出新總統亞定（David Adeang），亞定曾於2005年陪時任諾魯總統史寇提（Ludwig Scotty）來台簽署復交公報，並曾多次訪台。

涉外人士31日表示，諾魯選制特殊，總統是由19位國會議員互相投票產生，昆洛斯去年以黑馬之姿勝出，本就相對弱勢，外交部2度邀他來台進行國是訪問，目的即是鞏固昆洛斯陣營的友台立場。

涉外人士說，外交部很早就察覺到，昆洛斯陣營有幾位支持者對維持台灣邦誼產生不同想法，在國際場合也跟中國有接觸，昆洛斯本人倒是相當友台，因此外交部月初邀昆洛斯來台參加國慶，盼藉此重獲邦誼穩固的明確保證。

涉外人士說，在昆洛斯訪台同時，外交部也密切關注諾魯「變天」可能性，若內部親中派對昆洛斯發動「不信任案」，恐讓其執政翻盤，製造邦交生變空間。

涉外人士說，日前不信任案果真被提案通過，新總統投票過程中，1位「親中派」議員曾一度被推舉為候選人，據掌握情資，該候選人曾在內部會議多次建言倒戈中國，但結果票數平盤陷入膠著，後來該陣營改推另1位友台候選人，最後選舉結果也反而對台有利。

涉外人士說，最後選舉結果顯示，原本幾位親中派都被排除在新內閣之外，加上現任國會議長也相對中立友台，「諾魯新內閣裡都是台灣好朋友，台諾邦誼可說反而更加鞏固。」

涉外人士強調，外交部絕不可能「重歐美、輕邦交國」，否則不可能對邦交國政情有如此深度掌握，外交部對維持每個邦交國都戰戰兢兢，沒有「情報失靈」的鬆懈空間。

外交部：諾魯改選無涉邦交，黃介正枉具學者身分

中國時報引述國民黨國際部主任、淡江教授黃介正說法，質疑諾魯總統突然下台顯示外交部情報失靈。外交部指出該報導立場偏頗，並批黃介正未經查證做出不實臆測殊為可笑，「真枉具學者身分」。

外交部31日發布新聞稿，呼籲有心人士及特定媒體應保持客觀立場，勿一再以政治語言抹煞外交部及駐外人員對鞏固邦交的努力，並傷害台諾友好邦誼。

外交部指出，太平洋邦交國諾魯共和國國會25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於30日選出新任總統亞定（David Adeang），外交部與駐館對諾魯政情發展及國會議事均全程密切掌握，新任總統也是台灣長期友人，堅定支持兩國邦誼，亞定當選後，駐諾魯大使立即代表政府恭賀致意，雙方溝通管道順暢。

外交部表示，台灣與諾魯共和國均是崇尚民主、自由、法治及人權的國家。諾魯國會依據憲法規定推舉新任總統，相關過程均屬諾魯國家內政，台灣尊重及予以祝福，符合國際外交原則。此外，台灣對各國元首、政要及重要人士來訪均誠摯歡迎，諾魯時任總統昆洛斯任內致力鞏固雙邊關係，外交部誠摯歡迎他在今年10月上旬率團來訪。

外交部表示，該報導提及，淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正稱「當前政府外交偏重無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況」，完全是子虛烏有的不實指控。

外交部說，以太平洋地區為例，太平洋4個友邦元首均於去年來台國是訪問，4個友邦外長也於今年先後訪台，雙方高層往來頻繁、情誼緊密，絕無黃介正所說「疏忽」、「失靈」等情形。

外交部批評，黃介正在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分。外交部再次呼籲特定媒體進行相關報導與評論前，應秉持良好媒體素養，並妥為事實查證，以免淪為不實訊息傳遞者，貽笑國際。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航