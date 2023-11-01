開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/01,
印太

中國拉攏未果，諾魯改選新政府反而更挺台；外交部反駁「重美日、輕邦交國」指控

中國拉攏未果，諾魯改選新政府反而更挺台；外交部反駁「重美日、輕邦交國」指控
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

涉外人士說，日前諾魯不信任案果真被提案通過，新總統投票過程中，1位「親中派」議員曾一度被推舉為候選人，據掌握情資，該候選人曾在內部會議多次建言倒戈中國，但結果票數平盤陷入膠著，後來該陣營改推另1位友台候選人，最後選舉結果也反而對台有利。

涉外人士揭中國拉攏諾魯未果，改選新政府反更挺台

（中央社）友邦諾魯總統甫訪台即下台，引發邦交疑慮。涉外人士透露，據掌握，先前諾魯政壇確有少數人遭中國拉攏，建言倒戈中國，但這些人此次改選皆未入閣，「諾魯新政府反比先前更挺台」。

諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）10月初訪台參加國慶典禮，返國後在25日遭國會通過不信任案下台。諾魯國會30日選出新總統亞定（David Adeang），亞定曾於2005年陪時任諾魯總統史寇提（Ludwig Scotty）來台簽署復交公報，並曾多次訪台。

涉外人士31日表示，諾魯選制特殊，總統是由19位國會議員互相投票產生，昆洛斯去年以黑馬之姿勝出，本就相對弱勢，外交部2度邀他來台進行國是訪問，目的即是鞏固昆洛斯陣營的友台立場。

涉外人士說，外交部很早就察覺到，昆洛斯陣營有幾位支持者對維持台灣邦誼產生不同想法，在國際場合也跟中國有接觸，昆洛斯本人倒是相當友台，因此外交部月初邀昆洛斯來台參加國慶，盼藉此重獲邦誼穩固的明確保證。

涉外人士說，在昆洛斯訪台同時，外交部也密切關注諾魯「變天」可能性，若內部親中派對昆洛斯發動「不信任案」，恐讓其執政翻盤，製造邦交生變空間。

涉外人士說，日前不信任案果真被提案通過，新總統投票過程中，1位「親中派」議員曾一度被推舉為候選人，據掌握情資，該候選人曾在內部會議多次建言倒戈中國，但結果票數平盤陷入膠著，後來該陣營改推另1位友台候選人，最後選舉結果也反而對台有利。

涉外人士說，最後選舉結果顯示，原本幾位親中派都被排除在新內閣之外，加上現任國會議長也相對中立友台，「諾魯新內閣裡都是台灣好朋友，台諾邦誼可說反而更加鞏固。」

涉外人士強調，外交部絕不可能「重歐美、輕邦交國」，否則不可能對邦交國政情有如此深度掌握，外交部對維持每個邦交國都戰戰兢兢，沒有「情報失靈」的鬆懈空間。

外交部：諾魯改選無涉邦交，黃介正枉具學者身分

中國時報引述國民黨國際部主任、淡江教授黃介正說法，質疑諾魯總統突然下台顯示外交部情報失靈。外交部指出該報導立場偏頗，並批黃介正未經查證做出不實臆測殊為可笑，「真枉具學者身分」。

外交部31日發布新聞稿，呼籲有心人士及特定媒體應保持客觀立場，勿一再以政治語言抹煞外交部及駐外人員對鞏固邦交的努力，並傷害台諾友好邦誼。

外交部指出，太平洋邦交國諾魯共和國國會25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於30日選出新任總統亞定（David Adeang），外交部與駐館對諾魯政情發展及國會議事均全程密切掌握，新任總統也是台灣長期友人，堅定支持兩國邦誼，亞定當選後，駐諾魯大使立即代表政府恭賀致意，雙方溝通管道順暢。

外交部表示，台灣與諾魯共和國均是崇尚民主、自由、法治及人權的國家。諾魯國會依據憲法規定推舉新任總統，相關過程均屬諾魯國家內政，台灣尊重及予以祝福，符合國際外交原則。此外，台灣對各國元首、政要及重要人士來訪均誠摯歡迎，諾魯時任總統昆洛斯任內致力鞏固雙邊關係，外交部誠摯歡迎他在今年10月上旬率團來訪。

外交部表示，該報導提及，淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正稱「當前政府外交偏重無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況」，完全是子虛烏有的不實指控。

外交部說，以太平洋地區為例，太平洋4個友邦元首均於去年來台國是訪問，4個友邦外長也於今年先後訪台，雙方高層往來頻繁、情誼緊密，絕無黃介正所說「疏忽」、「失靈」等情形。

外交部批評，黃介正在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分。外交部再次呼籲特定媒體進行相關報導與評論前，應秉持良好媒體素養，並妥為事實查證，以免淪為不實訊息傳遞者，貽笑國際。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。