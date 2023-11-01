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2023/11/01,
歐洲

Meta避免挨罰，11月起提供歐洲臉書、IG用戶付費零廣告方案，恐掀隱私權法律戰

Meta避免挨罰，11月起提供歐洲臉書、IG用戶付費零廣告方案，恐掀隱私權法律戰
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）附屬研究員卡魯加提（Christophe Carugati）說法，Meta的方案從表面上看將「完全符合」歐盟規範。他說，接下來將由歐盟成員國決定線上平台是否有權提供一個二元選擇，讓用戶選擇是要免費服務但被追蹤，或是為隱私付費。

Meta避免挨罰 提供歐洲臉書IG用戶付費零廣告方案

（中央社）社群網路平台臉書（Facebook）和Instagram（IG）的母公司Meta 30日表示，為了配合歐洲聯盟（EU）「不斷演進的」規範，11月起將提供歐洲使用者免除任何廣告的訂購方案。

《法新社》報導，Meta對網路版平台使用者提供每月9.99歐元（約新台幣343元）的零廣告付費方案，對iOS和Android版平台使用者則提供月付12.99歐元（約新台幣446元）的方案。

《路透社》報導，由於歐盟規範可能限縮Meta在未經使用者同意下投放個人化廣告的能力，進而傷害Meta主要收入來源，促使Meta提出上述做法。

Meta今年稍早遭到愛爾蘭的資料保護專員公署（Data Protection Commission）罰款3億9000萬歐元（約新台幣134億元），並警告不得以所謂「合約」作為依使用者網路活動對其投放廣告的法律根據。

如今Meta提供使用者兩種選項，一種是免費但有廣告的方案，另一種是零廣告的付費方案。而由於使用者可能傾向選擇前者，如此一來就能幫助Meta的廣告業務不受影響，同時也不違反歐盟規範。

臉書IG歐洲11月推付費零廣告 恐掀隱私權法律戰

（中央社）美國科技公司Meta 30日說，歐洲臉書和IG用戶11月起將能付費訂購無廣告版本，不會被定向廣告追蹤。然而維護隱私權人士先前曾警告，他們會對這類費用提出法律挑戰。

《法新社》報導，Meta表示，為配合歐洲聯盟更嚴格的規範，公司11月起將對臉書和Instagram的歐洲用戶提供付費零廣告方案，網路版每月付費9.99歐元（約新台幣343元），使用iOS和Android系統的手機用戶則月付12.99歐元（約新台幣446元）。

訂閱服務將適用於個人相關的臉書和IG帳號。

維護隱私權人士先前曾警告，他們將對此類費用發起法律挑戰，指控科技企業要求用戶為基本權利付費，同時規避法律上有關隱私規範的行動。

《法新社》詢問訂閱選項是否會緩解歐盟對隱私問題的疑慮時，歐洲聯盟執行委員會（EC）並未立即回應。

從2024年3月1日起，每增加一個相關帳號將須多付6歐元以使用網路版；智慧型手機版則是8歐元。

歐盟的規定對Meta豐厚的廣告收入構成風險，因為他們試圖限制Meta在未經同意的情況下使用用戶個資。Meta最新的決定顯示歐盟法律的深遠影響，撼動了先前的免費模式。

Meta認為採取這項訂閱服務的措施，將緩解歐盟主管機關對自家蒐集個資和廣告定位方式的疑慮。但維護隱私權人士先前表示，這類舉措是試圖規避相關規定。

Meta表示，用戶仍然可以免費使用有廣告的平台，但付費用戶的個資「將不會用於廣告」。此外，18歲（含）以上才能購買訂閱服務。

Meta說：「民眾可選擇購買無廣告的訂閱服務，有助平衡歐洲主管機關的要求，同時為用戶提供了選擇，又能讓Meta持續為歐盟、歐洲經濟區（European Economic Area）和瑞士的所有人提供服務。」歐洲經濟區包括歐盟27個會員國以及冰島、列支敦斯登侯國和挪威。

Meta表示，歐盟法院裁定訂閱模式是「廣告資助服務的有效同意形式」，但著名的網路隱私權捍衛人士施倫斯（Max Schrems）猛烈抨擊這種僅結束追蹤付費用戶的做法。

施倫斯本月稍早說：「在個資保護權領域引入這個想法是一大轉變。我們將在法庭上下為此抗爭。」

根據智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）附屬研究員卡魯加提（Christophe Carugati）說法，Meta的方案從表面上看將「完全符合」歐盟規範。

他說，接下來將由歐盟成員國決定線上平台是否有權提供一個二元選擇，讓用戶選擇是要免費服務但被追蹤，或是為隱私付費。

卡魯加提表示，「問題在於，這種因用戶行為而產生的費用……是否被視為一種自由選擇」，並指出預計只有少數用戶會選擇付費版本。

卡魯加提認為這個問題將成為任何法律挑戰的重點。

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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