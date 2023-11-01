Meta避免挨罰，11月起提供歐洲臉書、IG用戶付費零廣告方案，恐掀隱私權法律戰
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根據智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）附屬研究員卡魯加提（Christophe Carugati）說法，Meta的方案從表面上看將「完全符合」歐盟規範。他說，接下來將由歐盟成員國決定線上平台是否有權提供一個二元選擇，讓用戶選擇是要免費服務但被追蹤，或是為隱私付費。
Meta避免挨罰 提供歐洲臉書IG用戶付費零廣告方案
（中央社）社群網路平台臉書（Facebook）和Instagram（IG）的母公司Meta 30日表示，為了配合歐洲聯盟（EU）「不斷演進的」規範，11月起將提供歐洲使用者免除任何廣告的訂購方案。
《法新社》報導，Meta對網路版平台使用者提供每月9.99歐元（約新台幣343元）的零廣告付費方案，對iOS和Android版平台使用者則提供月付12.99歐元（約新台幣446元）的方案。
《路透社》報導，由於歐盟規範可能限縮Meta在未經使用者同意下投放個人化廣告的能力，進而傷害Meta主要收入來源，促使Meta提出上述做法。
Meta今年稍早遭到愛爾蘭的資料保護專員公署（Data Protection Commission）罰款3億9000萬歐元（約新台幣134億元），並警告不得以所謂「合約」作為依使用者網路活動對其投放廣告的法律根據。
如今Meta提供使用者兩種選項，一種是免費但有廣告的方案，另一種是零廣告的付費方案。而由於使用者可能傾向選擇前者，如此一來就能幫助Meta的廣告業務不受影響，同時也不違反歐盟規範。
臉書IG歐洲11月推付費零廣告 恐掀隱私權法律戰
（中央社）美國科技公司Meta 30日說，歐洲臉書和IG用戶11月起將能付費訂購無廣告版本，不會被定向廣告追蹤。然而維護隱私權人士先前曾警告，他們會對這類費用提出法律挑戰。
《法新社》報導，Meta表示，為配合歐洲聯盟更嚴格的規範，公司11月起將對臉書和Instagram的歐洲用戶提供付費零廣告方案，網路版每月付費9.99歐元（約新台幣343元），使用iOS和Android系統的手機用戶則月付12.99歐元（約新台幣446元）。
訂閱服務將適用於個人相關的臉書和IG帳號。
維護隱私權人士先前曾警告，他們將對此類費用發起法律挑戰，指控科技企業要求用戶為基本權利付費，同時規避法律上有關隱私規範的行動。
《法新社》詢問訂閱選項是否會緩解歐盟對隱私問題的疑慮時，歐洲聯盟執行委員會（EC）並未立即回應。
從2024年3月1日起，每增加一個相關帳號將須多付6歐元以使用網路版；智慧型手機版則是8歐元。
歐盟的規定對Meta豐厚的廣告收入構成風險，因為他們試圖限制Meta在未經同意的情況下使用用戶個資。Meta最新的決定顯示歐盟法律的深遠影響，撼動了先前的免費模式。
Meta認為採取這項訂閱服務的措施，將緩解歐盟主管機關對自家蒐集個資和廣告定位方式的疑慮。但維護隱私權人士先前表示，這類舉措是試圖規避相關規定。
Meta表示，用戶仍然可以免費使用有廣告的平台，但付費用戶的個資「將不會用於廣告」。此外，18歲（含）以上才能購買訂閱服務。
Meta說：「民眾可選擇購買無廣告的訂閱服務，有助平衡歐洲主管機關的要求，同時為用戶提供了選擇，又能讓Meta持續為歐盟、歐洲經濟區（European Economic Area）和瑞士的所有人提供服務。」歐洲經濟區包括歐盟27個會員國以及冰島、列支敦斯登侯國和挪威。
Meta表示，歐盟法院裁定訂閱模式是「廣告資助服務的有效同意形式」，但著名的網路隱私權捍衛人士施倫斯（Max Schrems）猛烈抨擊這種僅結束追蹤付費用戶的做法。
施倫斯本月稍早說：「在個資保護權領域引入這個想法是一大轉變。我們將在法庭上下為此抗爭。」
根據智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）附屬研究員卡魯加提（Christophe Carugati）說法，Meta的方案從表面上看將「完全符合」歐盟規範。
他說，接下來將由歐盟成員國決定線上平台是否有權提供一個二元選擇，讓用戶選擇是要免費服務但被追蹤，或是為隱私付費。
卡魯加提表示，「問題在於，這種因用戶行為而產生的費用……是否被視為一種自由選擇」，並指出預計只有少數用戶會選擇付費版本。
卡魯加提認為這個問題將成為任何法律挑戰的重點。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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