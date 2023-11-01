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TNL+ 2023/11/01,
政治

中國查稅要你「知難而退」，郭董會藉藍白合下車嗎？我反而認為他會獨立參選到底

中國查稅要你「知難而退」，郭董會藉藍白合下車嗎？我反而認為他會獨立參選到底
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中國在這時候宣布查稅，筆者認為會適得其反，因為更增加「郭董下台」的困難性，同時為了避免被美國歸類為「中國商人」，因此可能反而促使郭董不得不參選到底。但是未來在登記之前，找到「正當理由」退選，筆者認為也還是可能性之一。

10月22日（週日）中國官媒《環球時報》報導，稅務部門近期依法對富士康集團（鴻海在大陸的子公司集團名稱）在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

這是不是中國赤裸裸地介入台灣選舉？

當然是，目的顯然就是希望郭台銘「知難而退」。鴻海集團旗下各地上市公司，一週以來，市值合計已經跌掉超過90億美金。

國外的知名新聞媒體如美國《彭博社》、英國《金融時報》等都有相關新聞，同時對於郭台銘能否扛住北京壓力，都畫上問號。

最新公布的「鋒燦民調」剛好也有調查這一個問題：「中國審查富士康，是在逼退郭台銘？」有四成以上民眾認為是要逼退郭台銘（一定是跟可能是），有32.5％不知道或無意見。認為可能不是的只有24％，其中認為「一定不是的」更只有7％。

顯然扣除掉不知道或無意見的人，台灣大部分的人都這麼認為。

那究竟中國對於富士康跨部門及跨省份的審查，郭台銘會退選嗎？

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