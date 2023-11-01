防範The 1975事件再度發生，馬來西亞要求在海外藝人演唱會設置「終止按鈕」
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馬來西亞通訊與多媒體部副部長張念群表示，為了防範英國樂團The 1975事件再度發生，將會要求演唱會主辦單位在外國藝人的演唱會設置一個「終止按鈕」，將透過切斷電源來停止違反政府方針的演唱會。演唱會主辦則回應，海外藝人前往馬來西亞表演的意願並不會因這政策而降低。
綜合《馬來郵報》、《海峽時報》報導，馬來西亞通訊與多媒體部（Communications and Digital Minister）副部長張念群（Teo Nie Ching）於本週一（10月30日）在議會時表示，未來將會要求演唱會主辦單位在外國藝人的演唱會設置一個「終止按鈕（kill switch）」，用以強制停止違反政府方針的表演。
終止按鈕將透過切斷電源來停止演唱會，使表演活動無法繼續進行。
此措施源於三個月前，英國樂團The 1975在雪蘭莪州舉辦的Good Vibes音樂節所引起的爭議。
2023年7月21日，The 1975主唱馬修希利（Matty Healy）在表演舞台批評了馬來西亞政府反對同性戀的立場，並親吻了樂團男性成員，此外，樂團還在舞台上吸菸和飲酒，造成後續的表演以及整個音樂節取消。
「（終止按鈕）是針對類似The 1975事件的指導方針，我們希望透過更嚴格的指導方針，確保外國藝人的表演能夠遵守馬來西亞的文化。」張念群在議會上表示，並補充根據外國藝人拍攝和表演申請中央委員會（Puspal）的指導方針，馬來西亞皇家警察負責對外國藝人進行背景審查，以確保他們不會宣傳負面元素。
Puspal委員會成員包括移民局和地方當局等機構的代表，他們將出席演唱會或音樂節以監督外國藝人；外交部和移民局則負責將違規外國藝人列入黑名單，如The 1975事件爆發後就被列入黑名單，終身禁止在馬來西亞演出。
Good Vibes主辦單位當時指出，The 1975在表演前已簽署協議，表示將遵守政府的指導方針，而事件兩天後，律師馬修·菲利普（Mathew Thomas Philip）表示，他和一群律師正在處理音樂節贊助商和當地藝人因為音樂節取消而遭受損失的集體訴訟。
然而，馬來西亞演唱會主辦單位未來亞洲之音（Future Sound Asia）告訴《亞洲新聞網》，他們並不認為「終止按鈕」會降低外國藝人前往馬來西亞舉辦演唱會的意願。
「我們沒有看到那些想要來馬來西亞表演的外國藝人的興趣有下降。」未來亞洲之音說，並補充：「所有外國藝人在馬來西亞表演時都知道他們需要遵守當地的表演法規，尤其在1975事件發生後，藝人們更加意識到了這一點。」
未來亞洲之音是一年一度Good Vibes Festival音樂節的主辦單位，並洽談Niki、Kodaline和Russ等藝人到馬來西亞開唱。
未來亞洲之音表示，該公司已經著手討論終止按鈕的實施辦法。
「從技術角度來看，我們的製作團隊正在研究一種方法，可以立即且安全地停止演出，而不會中斷操作或對演出所使用的視聽設備造成任何損壞；從營運的角度來看，我們正在努力簡化『停止表演』流程和機制。這涉及確定誰有權叫停演出、應該在什麼時候叫停，以及停止演出需要滿足什麼標準。」未來亞洲之音告訴亞洲新聞網。
此外，未來亞洲之音聲稱該公司始終願意與通訊與多媒體部合作，以確保馬來西亞的現場音樂產業繼續蓬勃發展。
新聞來源
- After The 1975's stunt, Communications Ministry orders organisers to create ‘kill switch’ for foreign artistes' concert（馬來郵報）
- Malaysia orders organisers to create ‘kill switch’ for foreign artistes’ concerts（海峽時報）
- Malaysia's communications ministry orders a 'kill switch' on concerts by foreign artists（亞洲新聞台）
延伸閱讀
- The 1975大馬演唱會風波，LGBT群體憂馬修希利的「白人救世主情結」會使處境更艱難
- The 1975男男吻遭馬來西亞禁演後取消台灣演唱會，民眾：為何已通過同婚法還受到牽連？
- 馬來西亞更新演唱會指南，禁止海外藝人男扮女裝、在舞台上脫衣
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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