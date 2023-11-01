開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/01,
印太

防範The 1975事件再度發生，馬來西亞要求在海外藝人演唱會設置「終止按鈕」

防範The 1975事件再度發生，馬來西亞要求在海外藝人演唱會設置「終止按鈕」
英國樂團The 1975演唱會畫面。Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞通訊與多媒體部副部長張念群表示，為了防範英國樂團The 1975事件再度發生，將會要求演唱會主辦單位在外國藝人的演唱會設置一個「終止按鈕」，將透過切斷電源來停止違反政府方針的演唱會。演唱會主辦則回應，海外藝人前往馬來西亞表演的意願並不會因這政策而降低。

綜合《馬來郵報》、《海峽時報》報導，馬來西亞通訊與多媒體部（Communications and Digital Minister）副部長張念群（Teo Nie Ching）於本週一（10月30日）在議會時表示，未來將會要求演唱會主辦單位在外國藝人的演唱會設置一個「終止按鈕（kill switch）」，用以強制停止違反政府方針的表演。

終止按鈕將透過切斷電源來停止演唱會，使表演活動無法繼續進行。

此措施源於三個月前，英國樂團The 1975在雪蘭莪州舉辦的Good Vibes音樂節所引起的爭議。

2023年7月21日，The 1975主唱馬修希利（Matty Healy）在表演舞台批評了馬來西亞政府反對同性戀的立場，並親吻了樂團男性成員，此外，樂團還在舞台上吸菸和飲酒，造成後續的表演以及整個音樂節取消。

「（終止按鈕）是針對類似The 1975事件的指導方針，我們希望透過更嚴格的指導方針，確保外國藝人的表演能夠遵守馬來西亞的文化。」張念群在議會上表示，並補充根據外國藝人拍攝和表演申請中央委員會（Puspal）的指導方針，馬來西亞皇家警察負責對外國藝人進行背景審查，以確保他們不會宣傳負面元素。

Puspal委員會成員包括移民局和地方當局等機構的代表，他們將出席演唱會或音樂節以監督外國藝人；外交部和移民局則負責將違規外國藝人列入黑名單，如The 1975事件爆發後就被列入黑名單，終身禁止在馬來西亞演出。

Good Vibes主辦單位當時指出，The 1975在表演前已簽署協議，表示將遵守政府的指導方針，而事件兩天後，律師馬修·菲利普（Mathew Thomas Philip）表示，他和一群律師正在處理音樂節贊助商和當地藝人因為音樂節取消而遭受損失的集體訴訟。

然而，馬來西亞演唱會主辦單位未來亞洲之音（Future Sound Asia）告訴《亞洲新聞網》，他們並不認為「終止按鈕」會降低外國藝人前往馬來西亞舉辦演唱會的意願。

「我們沒有看到那些想要來馬來西亞表演的外國藝人的興趣有下降。」未來亞洲之音說，並補充：「所有外國藝人在馬來西亞表演時都知道他們需要遵守當地的表演法規，尤其在1975事件發生後，藝人們更加意識到了這一點。」

未來亞洲之音是一年一度Good Vibes Festival音樂節的主辦單位，並洽談Niki、Kodaline和Russ等藝人到馬來西亞開唱。

未來亞洲之音表示，該公司已經著手討論終止按鈕的實施辦法。

「從技術角度來看，我們的製作團隊正在研究一種方法，可以立即且安全地停止演出，而不會中斷操作或對演出所使用的視聽設備造成任何損壞；從營運的角度來看，我們正在努力簡化『停止表演』流程和機制。這涉及確定誰有權叫停演出、應該在什麼時候叫停，以及停止演出需要滿足什麼標準。」未來亞洲之音告訴亞洲新聞網。

此外，未來亞洲之音聲稱該公司始終願意與通訊與多媒體部合作，以確保馬來西亞的現場音樂產業繼續蓬勃發展。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。