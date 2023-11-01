防範The 1975事件再度發生，馬來西亞要求在海外藝人演唱會設置「終止按鈕」

綜合《馬來郵報》、《海峽時報》報導，馬來西亞通訊與多媒體部（Communications and Digital Minister）副部長張念群（Teo Nie Ching）於本週一（10月30日）在議會時表示，未來將會要求演唱會主辦單位在外國藝人的演唱會設置一個「終止按鈕（kill switch）」，用以強制停止違反政府方針的表演。

終止按鈕將透過切斷電源來停止演唱會，使表演活動無法繼續進行。

Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, Teo Nie Ching berkata penganjur konsert diminta menyediakan 'kill switch' sebagai langkah segera mematikan bekalan elektrik bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini semasa persembahan.#AWANInews #SisiTvParlimen #DewanRakyat pic.twitter.com/ls8noXFSlX — Astro AWANI (@501Awani) October 30, 2023

此措施源於三個月前，英國樂團The 1975在雪蘭莪州舉辦的Good Vibes音樂節所引起的爭議。

2023年7月21日，The 1975主唱馬修希利（Matty Healy）在表演舞台批評了馬來西亞政府反對同性戀的立場，並親吻了樂團男性成員，此外，樂團還在舞台上吸菸和飲酒，造成後續的表演以及整個音樂節取消。

「（終止按鈕）是針對類似The 1975事件的指導方針，我們希望透過更嚴格的指導方針，確保外國藝人的表演能夠遵守馬來西亞的文化。」張念群在議會上表示，並補充根據外國藝人拍攝和表演申請中央委員會（Puspal）的指導方針，馬來西亞皇家警察負責對外國藝人進行背景審查，以確保他們不會宣傳負面元素。

Puspal委員會成員包括移民局和地方當局等機構的代表，他們將出席演唱會或音樂節以監督外國藝人；外交部和移民局則負責將違規外國藝人列入黑名單，如The 1975事件爆發後就被列入黑名單，終身禁止在馬來西亞演出。

Good Vibes主辦單位當時指出，The 1975在表演前已簽署協議，表示將遵守政府的指導方針，而事件兩天後，律師馬修·菲利普（Mathew Thomas Philip）表示，他和一群律師正在處理音樂節贊助商和當地藝人因為音樂節取消而遭受損失的集體訴訟。

然而，馬來西亞演唱會主辦單位未來亞洲之音（Future Sound Asia）告訴《亞洲新聞網》，他們並不認為「終止按鈕」會降低外國藝人前往馬來西亞舉辦演唱會的意願。

「我們沒有看到那些想要來馬來西亞表演的外國藝人的興趣有下降。」未來亞洲之音說，並補充：「所有外國藝人在馬來西亞表演時都知道他們需要遵守當地的表演法規，尤其在1975事件發生後，藝人們更加意識到了這一點。」

未來亞洲之音是一年一度Good Vibes Festival音樂節的主辦單位，並洽談Niki、Kodaline和Russ等藝人到馬來西亞開唱。

未來亞洲之音表示，該公司已經著手討論終止按鈕的實施辦法。

「從技術角度來看，我們的製作團隊正在研究一種方法，可以立即且安全地停止演出，而不會中斷操作或對演出所使用的視聽設備造成任何損壞；從營運的角度來看，我們正在努力簡化『停止表演』流程和機制。這涉及確定誰有權叫停演出、應該在什麼時候叫停，以及停止演出需要滿足什麼標準。」未來亞洲之音告訴亞洲新聞網。

此外，未來亞洲之音聲稱該公司始終願意與通訊與多媒體部合作，以確保馬來西亞的現場音樂產業繼續蓬勃發展。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒