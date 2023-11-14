劉潤《底層邏輯2》：所謂高手，就是把自己活成「貝氏定理」
我們想讓你知道的是
看似複雜的商業模式，用幾個簡單的數字便可輕鬆破解！假如閱讀完《底層邏輯》，你掌握了是非對錯、思考問題、個體進化、理解他人和社會協作五方面的底層邏輯。那麼現在《底層邏輯2》，將用簡單的數字和思維，讓你看清世界的規則，看透商業的本質，破解商業難題，收穫屬於你的成功！
文：劉潤
【創業就是管理機率】
理解了數學期望、大數定律和條件機率後，我們看創業的視角就不一樣了。
我們會站在第五維（機率維）的視角重新理解創業。我們可以先升到半空，俯視自己和他人創業的起起伏伏、生生死死，然後回到地面，堅持做正確的決定，以獲得大的成功機率。
創業就是管理機率。
創業者的機率遊戲，投資人的統計遊戲
作為一個創業者，你融過資嗎？你身邊有朋友融過資嗎？如果你融過資，或者你有朋友融過資，那麼你大概聽說過天使輪、A輪、B輪、C輪、D輪、上市（IPO）等，甚至有可能你的公司正處於其中的某一輪。
但是，對於創業公司、對於投資機構，這一輪輪投資的本質是什麼？
其實，從數學本質上來說，現代投資機構所採用的ABCD輪投資模式是用條件機率換取更大的創業或投資成功率。下面，我詳細解釋一下這個基於條件機率的遞進式投資的創業風險管理機制。
1. 天使輪投資：排除產品風險
某一天，你突然有了一個絕妙的創業想法，你和幾個朋友一說，大家都驚歎不已：「天啊，這也太厲害了吧！」瞬間，大家的創業熱情被點燃了，每個人都信心滿滿：「兄弟們，我們的時代來了！」你寫程式，我找客戶，他做管理，就這麼幹，我們萬事俱備了。
可是，就是沒錢。
你開始到處找錢。這時，願意給你錢、幫你邁出創業第一步的人就叫「天使投資人」。為什麼叫天使投資人？因為雖然你心裡覺得「這事不成還有天理嗎」，但事實上，創業者的大部分想法是沒把握的，只是創業者自己不知道而已。在這麼沒把握的時候，這些投資人卻拿真金白銀支持你，真的就像天使一樣。
拿到天使輪投資，你正式走上創業之路，你開始組團隊、做產品。
但是，是不是每個創業者都能成功組建團隊，做出自己的產品呢？當然不是。有很多創業者在融資時說得天花亂墜，拿了天使輪投資後卻做不出產品，或者做出的產品一塌糊塗；還有一些創業者缺乏領導力，很難吸引優秀的員工加入團隊。這些都是「天使輪風險」。
如果天使輪的錢花得差不多了，產品還沒有做出來，可能的風險就演變成了確定的現實。這時，你的創業之路就到頭了。
反過來，如果你組建了出色的團隊，做出了好產品，使用者數量迅速增長，得到用戶認可了呢？恭喜你，「天使輪風險」被排除，你有機會接受A輪投資了。
天使投資人用自己的眼光，從眾多的創業者中，挑選出組建團隊、做出產品成功機率較大（比如50%）的團隊，然後用真金白銀支援他們做出產品來，供A輪投資人挑選，如圖6-6所示。
就像在「男女、男男、女女、女男」四種可能性中設置了「已知其中一個孩子是女孩」這樣的條件一樣，天使投資人也設置了「能組建團隊、做出產品」這樣的條件，把10萬名創業者篩選到只有1萬名，增加下一輪選中「時代寵兒」的可能性。
2. A輪投資：排除收入風險
A輪投資人的投資成功率是遠遠大於天使投資人的，因為天使投資的條件機率已經把創業者從10萬名篩選到只有1萬名。A輪投資人感謝天使投資人的工作，所以會給這些被精選出來的專案較高的溢價（比如3~5倍的估值）。
然後，A輪投資人用自己的眼光，從剩下的1萬名創業者中挑選出創建收入模型成功機率較大（比如50%）的團隊，然後投入更多的真金白銀，支援他們創造收入，供B輪投資人挑選，如圖6-7所示。
什麼是收入模型？收入模型明確誰會購買你的產品，為什麼而付錢，付多少錢，有多少人付錢。當你找到你的核心業務和關鍵因素，並產生持續、快速增長的收入時，說明你的產品被使用者真正接受了。
A輪投資人所做的事情，是透過設置「能創建收入模型」這個條件，把1萬名創業者篩選到只有1000名，增加下一輪選中「時代寵兒」的可能性。
3. B輪融資：排除盈利風險
同樣，B輪投資人的投資成功率也是遠遠大於A輪投資人的，因為A輪投資的條件機率已經將創業者從1萬名篩選到只有1000名。B輪投資人感謝A輪投資人的工作，所以會給這些被精選出來的專案較高的溢價。
然後，B輪投資人用自己的眼光，從剩下的1000名創業者中，挑選創建盈利模式成功機率較大（比如50%）的團隊，然後投入更多的真金白銀，支援他們真正盈利，供C輪投資人挑選，如圖6-8所示。
什麼叫盈利模式？有收入不代表會有盈利，你能在一個單點上驗證你的模式最終是賺錢的嗎？在這一步，你要掌握一些核心資源，控制成本結構，理順關鍵流程，建立圍繞核心業務的支援系統，驗證自己的商業模式。只有在單點（比如線下的一個城市、線上的一個用戶群）上完全走通，才能賺到錢。
B輪投資人所做的事情，是透過設置「能創建盈利模式」這個條件，把1000名創業者篩選到只有100名，增加下一輪選中「時代寵兒」的可能性。
4. C輪融資：排除營運風險
同樣，C輪投資人的成功率也是遠遠大於B輪投資人的，因為B輪投資的條件機率已經將創業者從1000名篩選到只有100名。C輪投資人感謝B輪投資人的工作，所以會給這些被精選出來的專案較高的溢價。
然後，C輪投資人用自己的眼光，從剩下的100名創業者中挑選出構建強大的營運能力成功機率較大（比如50%）的團隊，然後投入更多的真金白銀，支持他們在全國擴張，供D輪投資人挑選，如圖6-9所示。
Tags：
跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。