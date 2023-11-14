劉潤《底層邏輯2》：所謂高手，就是把自己活成「貝氏定理」

文：劉潤

【創業就是管理機率】

理解了數學期望、大數定律和條件機率後，我們看創業的視角就不一樣了。

我們會站在第五維（機率維）的視角重新理解創業。我們可以先升到半空，俯視自己和他人創業的起起伏伏、生生死死，然後回到地面，堅持做正確的決定，以獲得大的成功機率。

創業就是管理機率。

創業者的機率遊戲，投資人的統計遊戲

作為一個創業者，你融過資嗎？你身邊有朋友融過資嗎？如果你融過資，或者你有朋友融過資，那麼你大概聽說過天使輪、A輪、B輪、C輪、D輪、上市（IPO）等，甚至有可能你的公司正處於其中的某一輪。

但是，對於創業公司、對於投資機構，這一輪輪投資的本質是什麼？

其實，從數學本質上來說，現代投資機構所採用的ABCD輪投資模式是用條件機率換取更大的創業或投資成功率。下面，我詳細解釋一下這個基於條件機率的遞進式投資的創業風險管理機制。

1. 天使輪投資：排除產品風險

某一天，你突然有了一個絕妙的創業想法，你和幾個朋友一說，大家都驚歎不已：「天啊，這也太厲害了吧！」瞬間，大家的創業熱情被點燃了，每個人都信心滿滿：「兄弟們，我們的時代來了！」你寫程式，我找客戶，他做管理，就這麼幹，我們萬事俱備了。

可是，就是沒錢。

你開始到處找錢。這時，願意給你錢、幫你邁出創業第一步的人就叫「天使投資人」。為什麼叫天使投資人？因為雖然你心裡覺得「這事不成還有天理嗎」，但事實上，創業者的大部分想法是沒把握的，只是創業者自己不知道而已。在這麼沒把握的時候，這些投資人卻拿真金白銀支持你，真的就像天使一樣。

拿到天使輪投資，你正式走上創業之路，你開始組團隊、做產品。

但是，是不是每個創業者都能成功組建團隊，做出自己的產品呢？當然不是。有很多創業者在融資時說得天花亂墜，拿了天使輪投資後卻做不出產品，或者做出的產品一塌糊塗；還有一些創業者缺乏領導力，很難吸引優秀的員工加入團隊。這些都是「天使輪風險」。

如果天使輪的錢花得差不多了，產品還沒有做出來，可能的風險就演變成了確定的現實。這時，你的創業之路就到頭了。

反過來，如果你組建了出色的團隊，做出了好產品，使用者數量迅速增長，得到用戶認可了呢？恭喜你，「天使輪風險」被排除，你有機會接受A輪投資了。

天使投資人用自己的眼光，從眾多的創業者中，挑選出組建團隊、做出產品成功機率較大（比如50%）的團隊，然後用真金白銀支援他們做出產品來，供A輪投資人挑選，如圖6-6所示。

Photo Credit: 時報出版 圖6-6 天使輪投資

就像在「男女、男男、女女、女男」四種可能性中設置了「已知其中一個孩子是女孩」這樣的條件一樣，天使投資人也設置了「能組建團隊、做出產品」這樣的條件，把10萬名創業者篩選到只有1萬名，增加下一輪選中「時代寵兒」的可能性。

2. A輪投資：排除收入風險

A輪投資人的投資成功率是遠遠大於天使投資人的，因為天使投資的條件機率已經把創業者從10萬名篩選到只有1萬名。A輪投資人感謝天使投資人的工作，所以會給這些被精選出來的專案較高的溢價（比如3~5倍的估值）。

然後，A輪投資人用自己的眼光，從剩下的1萬名創業者中挑選出創建收入模型成功機率較大（比如50%）的團隊，然後投入更多的真金白銀，支援他們創造收入，供B輪投資人挑選，如圖6-7所示。

Photo Credit: 時報出版 圖6-7 A輪投資

什麼是收入模型？收入模型明確誰會購買你的產品，為什麼而付錢，付多少錢，有多少人付錢。當你找到你的核心業務和關鍵因素，並產生持續、快速增長的收入時，說明你的產品被使用者真正接受了。

A輪投資人所做的事情，是透過設置「能創建收入模型」這個條件，把1萬名創業者篩選到只有1000名，增加下一輪選中「時代寵兒」的可能性。

3. B輪融資：排除盈利風險

同樣，B輪投資人的投資成功率也是遠遠大於A輪投資人的，因為A輪投資的條件機率已經將創業者從1萬名篩選到只有1000名。B輪投資人感謝A輪投資人的工作，所以會給這些被精選出來的專案較高的溢價。

然後，B輪投資人用自己的眼光，從剩下的1000名創業者中，挑選創建盈利模式成功機率較大（比如50%）的團隊，然後投入更多的真金白銀，支援他們真正盈利，供C輪投資人挑選，如圖6-8所示。

Photo Credit: 時報出版 圖6-8 B輪投資

什麼叫盈利模式？有收入不代表會有盈利，你能在一個單點上驗證你的模式最終是賺錢的嗎？在這一步，你要掌握一些核心資源，控制成本結構，理順關鍵流程，建立圍繞核心業務的支援系統，驗證自己的商業模式。只有在單點（比如線下的一個城市、線上的一個用戶群）上完全走通，才能賺到錢。

B輪投資人所做的事情，是透過設置「能創建盈利模式」這個條件，把1000名創業者篩選到只有100名，增加下一輪選中「時代寵兒」的可能性。

4. C輪融資：排除營運風險

同樣，C輪投資人的成功率也是遠遠大於B輪投資人的，因為B輪投資的條件機率已經將創業者從1000名篩選到只有100名。C輪投資人感謝B輪投資人的工作，所以會給這些被精選出來的專案較高的溢價。

然後，C輪投資人用自己的眼光，從剩下的100名創業者中挑選出構建強大的營運能力成功機率較大（比如50%）的團隊，然後投入更多的真金白銀，支持他們在全國擴張，供D輪投資人挑選，如圖6-9所示。