《知識煉金術》：聞、見、知、行「U型學習法」，這正是復盤的底層邏輯
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本書介紹「知識煉金術」的核心觀念，把自我提升為特定領域專家的步驟，透過以下五種常見技巧，一一傳授。不論你目前從事什麼行業？擔任什麼職位？只要希望進一步提升個人能力、改善個人與組織績效、實現自我超越與持續精進，這都是一本值得你細細翻閱的必備良策。
文：邱昭良
復盤之道：U型學習法
那麼，我們到底應該如何從復盤中學習呢？荀子講道：「不聞不若聞之，聞之不若見之，見之不若知之，知之不若行之。學至於行之而止矣。行之，明也。明之為聖人。聖人也者，本仁義，當是非，齊言行，不失毫釐，無它道焉，已乎行之矣。故聞之而不見，雖博必謬；見之而不知，雖識必妄；知之而不行，雖敦必困。不聞不見，則雖當，非仁也，其道百舉而百陷也。」（以上出自《荀子・儒效》）
意思是說，如果你沒有經歷，幾乎就沒辦法學習，所以，想要學習，就要多去創造經歷（「不聞不若聞之」）；但是，只有經歷是不夠的，還必須對你的經歷積極思考，產生見解（「聞之不若見之」）；在此基礎上，要透徹地領悟一般性的規律或原理（「見之不若知之」）；做到這一步還沒算學習，還得將領悟到的知識付諸行動（「知之不若行之」）。
只有行動得以改進，學習才算是真正發生了（「學至於行之而止矣」）。當你學以致用，不斷改進自己的行動時，就能達到「通透」的狀態（「行之，明也」），成為「聖明的人」（「明之為聖人」），才能夠堅持以適宜的人倫規律為本，是非判斷、言行舉止才能夠完全恰如其分（「聖人也者，本仁義，當是非，齊言行，不失毫釐」）。要達到這一境界，沒有其他途徑，只有通過知行合一（「無它道焉，已乎行之矣」）。
如果只是有經歷而未思考，沒有產生見解（「聞之而不見」），即使閱歷豐富也只是荒謬罷了（「雖博必謬」）；如果對具體經歷有了思考和見解，但沒有悟得一般性的規律或知識（「見之而不知」），雖然長見識了，但還是虛妄的（「雖識必妄」）；如果悟到了知識，卻不去行動（「知之而不行」），雖然你的知識很敦厚，但還是困頓的（「雖敦必困」）。
當然，如果既沒有經歷，又不去思考（「不聞不見」），即便這次你做對了，也不是靠你自己的主觀努力實現的（「則雖當，非仁也」），以後再去行動， 仍然是做一百次錯一百次（「其道百舉而百陷」）！
荀子這段話是對人們如何從經驗中學習的闡述，非常深刻、到位。就我的理解，荀子認為要讓「學習」順利產生，需要經歷四個步驟：聞、見、知、行。
1. 聞（具體經歷）
所謂「不聞不若聞之」，指的是人要想學習與成長，必須有廣博、豐富的經歷（「聞」），為此，要努力爭取機會多去體驗，在體驗的基礎上，還必須及時對過去的經歷進行回顧、梳理，使其成為有意義的學習的「原材料」。如果沒有經歷，每天都是一成不變、簡單機械地重複過去，就不會有學習。
2. 見（深入反省）
所謂「聞之不若見之」，指的是不僅要回顧、梳理，更要進行深入分析，力爭發現成敗優劣的根因與關鍵，形成一些「洞見」或覺察。如果只是簡單地總結，沒有反省、分析，那就只是繼承或重複，難以學習到有價值的東西。
3. 知（提煉規律）
所謂「見之不若知之」，指的是不僅要基於本次經歷（特定情境、特定任務）的「洞見」，還要「舉一反三」，深入地探究、瞭解事物背後的規律，並且考慮到各種可能的變化以及未來的適用性（延展性），從而提煉出適合未來、其他情境下此類任務更好的打法。這是一種「知識」或採取有效行動的能力，相對於個人過去的認知狀態，就是一種創新。
4. 行（轉化應用）
所謂「知之不若行之」，指的是學習是知行合一的，只有將「知」應用於實踐，指導自己的行動，提高行動的效率和效果，才是真正的學習。因此，要基於學到的經驗與教訓（「知識」），結合自己下一步的任務與挑戰，有效地應用所學，提高行動的效能。只有經過實踐的檢驗，才能證明你真的學到了、會用了，這是你的能力，有了此種能力，你可以英明地應對各種挑戰（「明」、「知」）。因此，荀子認為「學至於行之而止矣」。從思維的脈絡上看，以上四個步驟涉及「由表及裡」、「由此及彼」兩個維度、三重轉變。
第一步的主要動作是，對自己的具體經歷進行回顧、梳理，包括回顧自己的目的與目標、策略打法與計畫，也包括實際的過程及結果。這針對的是此處、當前（剛結束或剛過去）的事件或活動，是具體而生動的（「此」、「表」）。
第二步的關鍵動作是對比、分析、反省。基於過程與實際結果，對照目標與計畫，找出這一具體事件中自己的利弊得失、亮點與不足，並分析其根因，把握關鍵，不只是看到表像，更要把握本質（「此」、「裡」）。
第三步則需要舉一反三，進行總結、提煉，看看以後此類事件或相關情況應如何處理，也就是說得到一些經驗或教訓，這針對的是未來的一般原則或做法（「彼」、「裡」）。
第四步的核心在於，將得到的一般原則（經驗教訓）應用於未來的實際狀況（工作任務、問題或挑戰），針對的是未來的行動（「彼」「表」）。因此，由第一步到第二步是「由表及裡」的過程，要求用心、「知其然，知其所以然」；第二步到第三步是「由此及彼」的過程，要求靈活、創新，注重概括、提煉，「舉一反三」；第三步到第四步是從理論到實踐，是「去粗取精」「去偽存真」「學以致用」的過程。整個過程的輪廓像英文字母「U」（見圖5-1），故而我將其稱為「U型學習法」，這正是復盤的底層邏輯，是「復盤之道」。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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