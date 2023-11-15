《知識煉金術》：聞、見、知、行「U型學習法」，這正是復盤的底層邏輯

文：邱昭良

復盤之道：U型學習法

那麼，我們到底應該如何從復盤中學習呢？荀子講道：「不聞不若聞之，聞之不若見之，見之不若知之，知之不若行之。學至於行之而止矣。行之，明也。明之為聖人。聖人也者，本仁義，當是非，齊言行，不失毫釐，無它道焉，已乎行之矣。故聞之而不見，雖博必謬；見之而不知，雖識必妄；知之而不行，雖敦必困。不聞不見，則雖當，非仁也，其道百舉而百陷也。」（以上出自《荀子・儒效》）

意思是說，如果你沒有經歷，幾乎就沒辦法學習，所以，想要學習，就要多去創造經歷（「不聞不若聞之」）；但是，只有經歷是不夠的，還必須對你的經歷積極思考，產生見解（「聞之不若見之」）；在此基礎上，要透徹地領悟一般性的規律或原理（「見之不若知之」）；做到這一步還沒算學習，還得將領悟到的知識付諸行動（「知之不若行之」）。

只有行動得以改進，學習才算是真正發生了（「學至於行之而止矣」）。當你學以致用，不斷改進自己的行動時，就能達到「通透」的狀態（「行之，明也」），成為「聖明的人」（「明之為聖人」），才能夠堅持以適宜的人倫規律為本，是非判斷、言行舉止才能夠完全恰如其分（「聖人也者，本仁義，當是非，齊言行，不失毫釐」）。要達到這一境界，沒有其他途徑，只有通過知行合一（「無它道焉，已乎行之矣」）。

如果只是有經歷而未思考，沒有產生見解（「聞之而不見」），即使閱歷豐富也只是荒謬罷了（「雖博必謬」）；如果對具體經歷有了思考和見解，但沒有悟得一般性的規律或知識（「見之而不知」），雖然長見識了，但還是虛妄的（「雖識必妄」）；如果悟到了知識，卻不去行動（「知之而不行」），雖然你的知識很敦厚，但還是困頓的（「雖敦必困」）。

當然，如果既沒有經歷，又不去思考（「不聞不見」），即便這次你做對了，也不是靠你自己的主觀努力實現的（「則雖當，非仁也」），以後再去行動， 仍然是做一百次錯一百次（「其道百舉而百陷」）！

荀子這段話是對人們如何從經驗中學習的闡述，非常深刻、到位。就我的理解，荀子認為要讓「學習」順利產生，需要經歷四個步驟：聞、見、知、行。

1. 聞（具體經歷）

所謂「不聞不若聞之」，指的是人要想學習與成長，必須有廣博、豐富的經歷（「聞」），為此，要努力爭取機會多去體驗，在體驗的基礎上，還必須及時對過去的經歷進行回顧、梳理，使其成為有意義的學習的「原材料」。如果沒有經歷，每天都是一成不變、簡單機械地重複過去，就不會有學習。

2. 見（深入反省）

所謂「聞之不若見之」，指的是不僅要回顧、梳理，更要進行深入分析，力爭發現成敗優劣的根因與關鍵，形成一些「洞見」或覺察。如果只是簡單地總結，沒有反省、分析，那就只是繼承或重複，難以學習到有價值的東西。

3. 知（提煉規律）

所謂「見之不若知之」，指的是不僅要基於本次經歷（特定情境、特定任務）的「洞見」，還要「舉一反三」，深入地探究、瞭解事物背後的規律，並且考慮到各種可能的變化以及未來的適用性（延展性），從而提煉出適合未來、其他情境下此類任務更好的打法。這是一種「知識」或採取有效行動的能力，相對於個人過去的認知狀態，就是一種創新。

4. 行（轉化應用）

所謂「知之不若行之」，指的是學習是知行合一的，只有將「知」應用於實踐，指導自己的行動，提高行動的效率和效果，才是真正的學習。因此，要基於學到的經驗與教訓（「知識」），結合自己下一步的任務與挑戰，有效地應用所學，提高行動的效能。只有經過實踐的檢驗，才能證明你真的學到了、會用了，這是你的能力，有了此種能力，你可以英明地應對各種挑戰（「明」、「知」）。因此，荀子認為「學至於行之而止矣」。從思維的脈絡上看，以上四個步驟涉及「由表及裡」、「由此及彼」兩個維度、三重轉變。

第一步的主要動作是，對自己的具體經歷進行回顧、梳理，包括回顧自己的目的與目標、策略打法與計畫，也包括實際的過程及結果。這針對的是此處、當前（剛結束或剛過去）的事件或活動，是具體而生動的（「此」、「表」）。

第二步的關鍵動作是對比、分析、反省。基於過程與實際結果，對照目標與計畫，找出這一具體事件中自己的利弊得失、亮點與不足，並分析其根因，把握關鍵，不只是看到表像，更要把握本質（「此」、「裡」）。

第三步則需要舉一反三，進行總結、提煉，看看以後此類事件或相關情況應如何處理，也就是說得到一些經驗或教訓，這針對的是未來的一般原則或做法（「彼」、「裡」）。

第四步的核心在於，將得到的一般原則（經驗教訓）應用於未來的實際狀況（工作任務、問題或挑戰），針對的是未來的行動（「彼」「表」）。因此，由第一步到第二步是「由表及裡」的過程，要求用心、「知其然，知其所以然」；第二步到第三步是「由此及彼」的過程，要求靈活、創新，注重概括、提煉，「舉一反三」；第三步到第四步是從理論到實踐，是「去粗取精」「去偽存真」「學以致用」的過程。整個過程的輪廓像英文字母「U」（見圖5-1），故而我將其稱為「U型學習法」，這正是復盤的底層邏輯，是「復盤之道」。