北韓一個月關閉烏干達、香港等4個駐外機構，學者：經濟疲軟難維繫外交關係

北韓近期接連關閉在全球的外交機構，包括駐安哥拉、烏干達、香港與西班牙等使館與領事館，預計這波將關閉多達12個駐外機構。這一連串不尋常的舉動，推測是因為國際社會的制裁，讓北韓駐外機構無法繼續在海外轉錢，以維持駐外館處的營運費用。

西班牙人民共產黨（PCPE）今（1）日於官網公開文件顯示，北韓已關閉設在西班牙的大使館，該國 事務將由駐義大利大使館將接管。 而根據北韓官媒《朝中社》，北韓才在上週關閉駐烏干達與安哥拉大使館，兩位北韓大使均已離任。日本《讀賣新聞》上週報導也指出，北韓已知會中國，將關閉其駐香港領事館。

根據烏干達總統聲明， 北韓正在減少駐非洲大使館的數量，以「提高該國駐外機構的效率」， 北韓與這兩個非洲國家的外交關係，將改由駐赤道幾內亞大使館處理 。

北韓與非洲獨裁國家關係密切，閉館決定非比尋常

北韓關閉非洲使館實屬罕見，因為北韓在聯合國安理會的多項制裁下面臨外交孤立，平壤當局一直加強與烏干達等非洲國家的關係。

烏干達被北韓稱為「東非據點國」，兩國邦誼長達半世紀，在1962年烏干達脫離英國殖民獨立後不久，北韓就與烏干達建立了外交關係，並在1971年為烏干達獨裁領袖阿敏（Idi Amin Dada）提供武器和軍事訓練的支持，1972年在烏干達開設了大使館。烏干達現任總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）幾十年來也一直與北韓保持著密切關係。

北韓也與安哥拉關係密切，兩國於1975年建交，安哥拉前強人總統杜桑托斯（José Eduardo dos Santos）曾3度訪問平壤。安哥拉向北韓輸出勞工，北韓則向安哥拉等非洲國家出口巨型社會主義風格的雕像，兩國也維持軍事合作。

駐外「閉館潮」凸顯北韓財務嚴峻

學者認為， 北韓這波「閉館潮」可能與聯合國對北韓實施制裁有關，北韓當局已無力在全球負擔這麼多的駐外館處。 北韓與159個國家有正式外交關係，在海外設有53個外交使團，包括3個領事館和3個代表處，在這「閉館潮」後，北韓駐外機構僅剩下49個。

美國「北韓新聞」網站（NK News）創辦人歐卡羅（Chad O'Carroll）指出，關閉海外使館可能為北韓「幾十年來最大的外交政策調整」，將對北韓與他國的外交接觸、人道主義工作以及非法收入產生影響，而閉館原因可能與 國際制裁與北韓經濟疲軟有關 。

Why is North Korea suddenly closing so many of its embassies? 1/7🧵



Unilateral closures of embassies in Angola, HK, Spain and Uganda - plus reports of 12+ more - marks a pivotal moment: 25%+ of 🇰🇵 embassies will close worldwide.https://t.co/g778bmjErAhttps://t.co/g778bmjErA — Chad O'Carroll (@chadocl) November 1, 2023

負責處理南北韓事務的首爾統一部也表示，由於國際社會加強制裁，北韓的外匯收入陷入困境，難再維持使館。北韓經濟的困境，也讓其難與傳統盟國維持最低限度的外交關係。

《韓聯社》報導指出， 不少北韓駐外使館會利用外交官豁免權，以走私等非法交易籌措駐外公館的運營費用，因北韓當局並不資助駐外機構，外交官們必須自籌經費，甚至將盈餘匯回國內。北韓駐非洲使館近年通過承建銅像、出口武器、派遣醫療人員等方式籌資，但隨著國際社會加強對北韓制裁，北韓越來越難在海外透過貿易等途徑取得外匯。如2017年，聯合國因北韓進行的飛彈試射擴大經濟制裁，禁止全球任何國家接納北韓的工人，安哥拉同年11月終止了與北韓建築公司的所有合約，並要求其工人離開該國。

另一方面，金正恩將當前的地緣政治局勢描述為「新冷戰」，也可能影響了精簡外國使團以專注於更重要任務的決定。 《韓聯社》引述 專家意見，北韓知會中國將關閉香港領事館，可能是因北韓已 在北京設有大使館，在丹東和瀋陽設有另外兩個領事館，隨著香港現在完全由北京控制，北韓似乎認為不再需要設立該辦公室。 日本《讀賣新聞》則引述消息人士稱，香港領事館曾是北韓賺取外匯和採購物資的基地，但當地物價高昂，北韓難以繼續在海外賺錢。

北韓駐科威特大使、後逃至南韓的柳賢宇認為，根據互惠的外交原則，北韓不太可能關閉在平壤設有大使館的國家的大使，但會關閉對當前或未來沒有好處的使館，如西班牙目前對北韓來說，「沒有任何政治或經濟實際用途」。

北韓和西班牙在2001年建立外交關係，但北韓一直到2013年才在馬德里開設大使館，於次年派任金赫澈為大使。不過西班牙政府2017年以北韓進行核試和發射導彈等為由，令金赫澈離境。在大使缺額的情況下，北韓駐西班牙大使館2019年遭到反北韓組織「自由朝鮮」成員入侵，電腦、隨身碟、手機等設備被盜，平壤當局譴責此事件為嚴重侵犯主權的恐怖攻擊，並指責美國沒有徹查該組織。

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核稿編輯：邱宜君