2023台北國際旅展11/3開幕，航空公司、旅遊業者、住宿餐券超過1300攤有哪些必搶優惠？

第37屆ITF台北國際旅展即將於11月3日於南港展覽館盛大登場，此展覽是整個亞太地區最受歡迎的旅遊活動之一，對於熱愛旅遊的人們而言，是一個每年必定要參觀的旅遊盛會，提供最新旅遊資訊和優惠。

台北國際旅展官方表示，今年的旅展匯聚了來自104個國家和城市的參展商，包括日本、韓國、泰國、歐洲和美洲等地。展覽擁有超過1300個攤位，包括航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等。

各家業者將親自解說自家套裝組合與各式優惠，確保消費者可以獲得最詳盡的資訊。同時，亦有多間業者將與各大銀行合作，推出「銀行刷卡滿額禮」優惠，讓消費者可在旅展中一次性購買機票、旅行套餐、住宿餐券、溫泉券以及遊樂園門票。

隨著疫情解封，國人相繼出國旅遊，今年萬事達卡（Master Card）亦針對解封後的國人旅遊行為做調查，發現疫情解封後，有42.5％的受訪民眾計劃未來不僅打算增加出國旅遊的頻率，還想延長每次出國旅遊的天數，且高達64％的受訪者表示他們在旅費規劃上比疫情前更願意增加支出，而有35.3％的人計劃每次出國旅遊的預算將增加超過1萬元，足以顯示民眾對海外旅遊的渴望。

正好在台北國際旅展開始之前，泰國宣布自2023年11月10日起至2024年5月10日，將開放台灣公民免簽證入境，允許台灣民眾免簽證停留30天，無疑是一個令人振奮的消息，使計劃前往泰國的台灣遊客能夠更輕鬆地享受旅程。

台灣虎航線上旅展

廉價航空的部分，台灣虎航配合國際旅展，同步推出線上旅展，提供單程未稅票價899元起的優惠價格。對於樂虎卡持卡友來說，還有額外的優惠，可享票價9折優惠。

台灣虎航的線上旅展訂購期間為2023年11月3日上午10時至6日晚間11時59分，可預訂的旅遊日期為2023年11月3日至2024年3月30日。若持有樂虎卡會員資格，可以在樂虎卡專屬購票頁面購票，享受額外的優惠，包括票價10%的折扣，以及8%的tigerpoints回饋，更多詳情可至台灣虎航官方網站查詢。

中華航空線上旅展

中華航空今年不僅廣泛推出全航線85折的優惠，還特別針對多個熱門目的地提供極具吸引力的價格。對於前往越南峴港、泰國清邁、日本沖繩等地的旅客，可以輕鬆找到來回未稅價格低於6000元的機票。而前往香港的來回機票僅需未稅4000多元即可入手。

此外，中華航空今年新開的熊本航線也推出了限定優惠，來回機票的最低未稅價格為NT$6800起，非常適合計劃前往這些目的地旅遊的朋友，更多優惠詳情可至中華航空官方網站查詢。

星宇航空系列促銷活動

星宇航空針對本次旅展，提供了一系列的促銷活動，為旅客提供了機會獲得豐富的好禮，包括

旅客在11月3日至11月6日期間，單筆消費滿3萬元即可參加抽獎。最大獎項包括星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等豐富獎品。

同時還推出LINE簽到活動，從11月2日到11月5日，可在星宇航空的官方LINE參加簽到活動。參與者有機會贏得台北至熊本經濟艙來回機票等大獎。

最後，本次亦提供玉山與星宇航空聯名卡卡友限定回饋，只要在星宇航空官網或App購票並成功登錄活動，並在消費滿台幣2萬到4萬9999元之間，您可以獲得額外的2000哩程回饋。若消費金額達到5萬元或以上，將可獲得5000哩程回饋，更多優惠詳情可至星宇航空官方網站查詢。

日本航空超值日本線票價

今年，日本航空配合旅展，推出了1萬2000元內台北至東京的來回機票，而其他日本航點的機票更以超低價7700元起供應。此外，若持有新光銀行日本航空聯名卡，還可以享受日本航線經濟艙6%、商務艙10%的折扣優惠。

最重要的是，日本航空提供來回機票，附贈每人23公斤的行李額度，非常適合那些計劃前往日本瘋狂購物的旅客，更多優惠詳情可至日本航空官方網站查詢。

華信航空國內線促銷

華信航空配合此次旅展提供了特別優惠，在11月3日至11月6日期間，使用華信航空App訂購國內全航線機票的旅客，只需輸入折扣碼「MDA666」，即可獲得最高666元的現金抵扣。然而，這個優惠名額有限，僅提供給前1000名使用折扣碼的旅客。折扣碼的使用期間從2023年11月4日至2024年3月31日。

為迎接2023ITF國際旅展，華信航空首度推出「華信假期5地同樂會」特惠專案，可選購專屬於旅展的5地同樂會票券，3天2夜的機加酒自由行，僅需3999元起。

此優惠可在2024年3月31日前使用，可自由選擇其中一個航點，暢遊澎湖、金門、馬祖、花蓮或台東等5大熱門旅遊地區，同時享受當地獨具特色的飯店或民宿，體驗當地的秘境、享受泡湯，品嚐美食，更多優惠詳情可至華信航空官方網站查詢。

Klook超殺優惠搶客

除了各家航空業者祭出多樣化的促銷內容，兩大旅遊電商平台也針對台北國際旅展的到來，規劃了系列折扣活動。

Klook在旅展期間準備了豐富的優惠，並提供三個實體旅展限定驚喜。其中包括「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」，在整個旅展期間的每天，他們將在特定整點時段推出優惠，如香港迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一、以及LINE Pay 1500元折價券等大獎。