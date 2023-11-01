2023台北國際旅展11/3開幕，航空公司、旅遊業者、住宿餐券超過1300攤有哪些必搶優惠？

我們想讓你知道的是
台北國際旅展官方表示，今年的旅展匯聚了來自104個國家和城市的參展商，展覽擁有超過1,300個攤位，包括航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等。各家業者將親自解說自家套裝組合與各式優惠，確保消費者可以獲得最詳盡的資訊。
第37屆ITF台北國際旅展即將於11月3日於南港展覽館盛大登場，此展覽是整個亞太地區最受歡迎的旅遊活動之一，對於熱愛旅遊的人們而言，是一個每年必定要參觀的旅遊盛會，提供最新旅遊資訊和優惠。
台北國際旅展官方表示，今年的旅展匯聚了來自104個國家和城市的參展商，包括日本、韓國、泰國、歐洲和美洲等地。展覽擁有超過1300個攤位，包括航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等。
各家業者將親自解說自家套裝組合與各式優惠，確保消費者可以獲得最詳盡的資訊。同時，亦有多間業者將與各大銀行合作，推出「銀行刷卡滿額禮」優惠，讓消費者可在旅展中一次性購買機票、旅行套餐、住宿餐券、溫泉券以及遊樂園門票。
隨著疫情解封，國人相繼出國旅遊，今年萬事達卡（Master Card）亦針對解封後的國人旅遊行為做調查，發現疫情解封後，有42.5％的受訪民眾計劃未來不僅打算增加出國旅遊的頻率，還想延長每次出國旅遊的天數，且高達64％的受訪者表示他們在旅費規劃上比疫情前更願意增加支出，而有35.3％的人計劃每次出國旅遊的預算將增加超過1萬元，足以顯示民眾對海外旅遊的渴望。
正好在台北國際旅展開始之前，泰國宣布自2023年11月10日起至2024年5月10日，將開放台灣公民免簽證入境，允許台灣民眾免簽證停留30天，無疑是一個令人振奮的消息，使計劃前往泰國的台灣遊客能夠更輕鬆地享受旅程。
台灣虎航線上旅展
廉價航空的部分，台灣虎航配合國際旅展，同步推出線上旅展，提供單程未稅票價899元起的優惠價格。對於樂虎卡持卡友來說，還有額外的優惠，可享票價9折優惠。
台灣虎航的線上旅展訂購期間為2023年11月3日上午10時至6日晚間11時59分，可預訂的旅遊日期為2023年11月3日至2024年3月30日。若持有樂虎卡會員資格，可以在樂虎卡專屬購票頁面購票，享受額外的優惠，包括票價10%的折扣，以及8%的tigerpoints回饋，更多詳情可至台灣虎航官方網站查詢。
中華航空線上旅展
中華航空今年不僅廣泛推出全航線85折的優惠，還特別針對多個熱門目的地提供極具吸引力的價格。對於前往越南峴港、泰國清邁、日本沖繩等地的旅客，可以輕鬆找到來回未稅價格低於6000元的機票。而前往香港的來回機票僅需未稅4000多元即可入手。
此外，中華航空今年新開的熊本航線也推出了限定優惠，來回機票的最低未稅價格為NT$6800起，非常適合計劃前往這些目的地旅遊的朋友，更多優惠詳情可至中華航空官方網站查詢。
星宇航空系列促銷活動
星宇航空針對本次旅展，提供了一系列的促銷活動，為旅客提供了機會獲得豐富的好禮，包括
旅客在11月3日至11月6日期間，單筆消費滿3萬元即可參加抽獎。最大獎項包括星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等豐富獎品。
同時還推出LINE簽到活動，從11月2日到11月5日，可在星宇航空的官方LINE參加簽到活動。參與者有機會贏得台北至熊本經濟艙來回機票等大獎。
最後，本次亦提供玉山與星宇航空聯名卡卡友限定回饋，只要在星宇航空官網或App購票並成功登錄活動，並在消費滿台幣2萬到4萬9999元之間，您可以獲得額外的2000哩程回饋。若消費金額達到5萬元或以上，將可獲得5000哩程回饋，更多優惠詳情可至星宇航空官方網站查詢。
日本航空超值日本線票價
今年，日本航空配合旅展，推出了1萬2000元內台北至東京的來回機票，而其他日本航點的機票更以超低價7700元起供應。此外，若持有新光銀行日本航空聯名卡，還可以享受日本航線經濟艙6%、商務艙10%的折扣優惠。
最重要的是，日本航空提供來回機票，附贈每人23公斤的行李額度，非常適合那些計劃前往日本瘋狂購物的旅客，更多優惠詳情可至日本航空官方網站查詢。
華信航空國內線促銷
華信航空配合此次旅展提供了特別優惠，在11月3日至11月6日期間，使用華信航空App訂購國內全航線機票的旅客，只需輸入折扣碼「MDA666」，即可獲得最高666元的現金抵扣。然而，這個優惠名額有限，僅提供給前1000名使用折扣碼的旅客。折扣碼的使用期間從2023年11月4日至2024年3月31日。
為迎接2023ITF國際旅展，華信航空首度推出「華信假期5地同樂會」特惠專案，可選購專屬於旅展的5地同樂會票券，3天2夜的機加酒自由行，僅需3999元起。
此優惠可在2024年3月31日前使用，可自由選擇其中一個航點，暢遊澎湖、金門、馬祖、花蓮或台東等5大熱門旅遊地區，同時享受當地獨具特色的飯店或民宿，體驗當地的秘境、享受泡湯，品嚐美食，更多優惠詳情可至華信航空官方網站查詢。
Klook超殺優惠搶客
除了各家航空業者祭出多樣化的促銷內容，兩大旅遊電商平台也針對台北國際旅展的到來，規劃了系列折扣活動。
Klook在旅展期間準備了豐富的優惠，並提供三個實體旅展限定驚喜。其中包括「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」，在整個旅展期間的每天，他們將在特定整點時段推出優惠，如香港迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一、以及LINE Pay 1500元折價券等大獎。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。