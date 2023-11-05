【小說】諾貝爾文學獎得主古納《來世》選摘：你爸媽死了，妹妹又被送走，你後來去哪裡了？
我們想讓你知道的是
二〇二一年諾貝爾文學獎得主古納的文風細緻瑰麗，捕捉了非洲大陸的異樣風情。隨著他筆下小鎮的景色與街巷的氣味，帶領讀者踏入瑰麗玄奇的世界。他以熟練而又富有情感的文筆，為讀者拉開了非洲大陸的帷幕，從後殖民論述的角度不斷叩問反思殖民主義。
文：阿卜杜勒拉扎克．古納（Abdulrazak Gurnah）
伊利亞斯（Ilyas）在阿穆爾．比亞沙拉突然去世之前來到鎮上。他隨身帶了一封信，是寫給一位負責將他德國人經營的大型瓊麻莊園的經理。他沒見到經理，因為對方也是莊園的股東，想必無法指望他為這種小事騰出時間。伊利亞斯將信交給管理中心的辦公室，人家要他等著。辦公室助理倒給他一杯水，然後在談話的過程中試探打聽，以便評估他，同時考慮他適合擔任什麼職務。過了一會兒，一個年輕的德國男人從辦公室內間走出來，答應給他一份工作，而那位名叫哈比卜（Habib）的辦公室助理，則負責協助他安頓下來。
哈比卜介紹伊利亞斯認識一位叫馬利姆．阿布達拉（Maalim Abdalla）的學校教師，然後由後者幫他在一個自己認識的家戶裡租下房間。伊利亞斯來到鎮上的第一天，下午才過一半，他就找到工作，而住處也有著落了。馬利姆．阿布達拉告訴他：我稍後再回來找你，帶你見一些人。當天下午較晚時分，老師來到那棟房子，然後領著伊利亞斯在鎮上散步。他們先後在兩家咖啡館停腳，喝咖啡、聊聊天，接著老師再把他介紹給現場的人。
馬利姆．阿布達拉宣布：「我們這位伊利亞斯弟兄，來到瓊麻大莊園高就。他是經理的朋友，而經理也就是那位了不起的德國地主。他說德語，說得和母語一樣好。他暫時寄宿在奧馬爾．哈姆達尼（Omar Hamdani）家裡，地主一定會為這樣優秀的幕僚找到合適的住所。」
伊利亞斯微笑表示不服，並戲而不謔地回敬對方幾句。他那輕鬆脫口的笑聲和自嘲的態度令人覺得舒服，也讓他結交了一些新朋友。這種態度總是吃得開的。之後，馬利姆．阿布達拉又帶他去了港口以及鎮上的德國區。老師指向一座軍營，伊利亞斯問他，那是不是德國人吊死阿布希里的地方，對方回答不是。阿布希里是在潘加尼（Pangani）受絞刑的，話說回來，這裡也沒有大到足以容納一大群人的空間。德國人把那場絞刑當成表演節目來籌辦，現場可能有樂隊、遊行隊伍和圍觀群眾，這樣便需要一個寬廣的場地。哈利法家是他們散步路線的終點，那裡也是馬利姆．阿布達拉抒發己見的場所，他晚上經常去那裡閒聊、交流一下消息。
哈利法對伊利亞斯說：「歡迎你來作客。大家晚上都需要去論壇坐坐，以便和人接觸、聽聽一些新聞。下班後，鎮上其實沒什麼事可做。」
伊利亞斯和哈利法很快就成為好朋友，才過幾天就知無不言了。伊利亞斯告訴哈利法，他小時候離家出走，四處遊蕩了好幾天，然後在火車站被保護軍軍團的阿斯卡里兵綁架，並且擄到山上。獲釋之後，人家送他進入一所德國人辦的教會學校。哈利法問：「他們會不會要你像基督徒那樣禱告呢？」兩人此刻在海邊漫步，無需疑慮隔牆有耳，但伊利亞斯還是沉默了片刻，嘴唇古怪地抿在一起。他問：「我說出來，你不會告訴別人吧？」
哈利法笑著說：「那些人果真這麼對待你，讓你犯了這種罪過。」
伊利亞斯懇求：「不要告訴別人。我不得不配合，不然就得離開學校，所以只好裝裝樣子。他們對我十分滿意，但我知道上帝看得清楚我內心真正的想法。」
哈利法還想繼續逗他一逗，於是說：「好虛偽！到了最後審判那天，自然會有專門伺候偽君子的懲罰。要不要我說給你聽？算了，說也說不清啦，反正遲早你碰得上。」
既然哈利法在開玩笑，伊利亞斯也面露微笑道：「上帝知道我心中真實的想法。我心中只有上帝。」他按著胸口說。「有一個德國人送我上學，後來我就在他的咖啡園裡幹活過日子。」
哈利法追問：「那邊還在打仗嗎？」
伊利亞斯回答：「之前打過多少場仗，我不清楚，但我到那裡的時候，戰事都結束了。一切變得非常平靜。新農場和新學校設立了，也出現了新城鎮。當地人把孩子送到教會學校，並在德國人經營的農場工作。就算真有什麼動盪，那也是喜歡鬧事的壞人幹的。送我上學的那位農民寫了封信，幫我在這個鎮上找到一份差事。莊園經理是他的親戚。」
伊利亞斯又補充道：「我一直沒回去以前住的村子，不知道那裡的長輩近況如何。現在我來小鎮過活，才真正體會到，兩地距離並不遠啊。其實，來這小鎮之前，我就知道老家離我很近，只是盡量不去想罷了。」
哈利法說道：「應該回去看看。你離開多久了？」
伊利亞斯回答：「十年了，回去幹什麼？」。
哈利法想起自己曾置父母於不顧，而且事後感到多麼愧疚，於是說道：「你該回去看看家人。搭便車的話，一兩天也就到了。這樣不聞不問是不對的。回去告訴他們，你過得很順利。要是你願意，我陪你去。」
伊利亞斯辯解道：「何必呢，你不知道那地方有多窮苦、有多悲慘。」眼見伊利亞斯開始動搖，哈利法以更堅定的語氣補充：「那麼你可以讓大家知道，自己取得多大成就。那是你的家啊，不管再怎麼想，家人就是家人。」
伊利亞斯皺著眉頭坐了一兩分鐘，然後眼睛慢慢露出神采。這個想法最終令他興奮起來，於是說道：「好，我回去。」哈利法後來發現對方的個性就是那樣：如果哪個計劃打動他了，他就全力以赴。「是啊，你的話真有道理。我自己回去就好了。以前我動過這個念頭好幾次，只是一再拖延了下去。幸虧有你這種愛嘮叨的傢伙，才能強迫我就範呢。」
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
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持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
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接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
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最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome