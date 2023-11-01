「會走路的肺炎」黴漿菌正在中國流行、台灣感染病例增加，研究發現抗藥性逐年上升

（中央社）近日有醫師表示，肺炎黴漿菌正在中國流行，台灣也出現病例。疾管署昨日（10/31）指出，肺炎黴漿菌因多數感染者可自行痊癒，又稱「會走路的肺炎」，研究發現抗藥性逐年上升，治療由臨床醫師評估。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民近日對媒體表示，肺炎黴漿菌目前正在中國流行，且近期在台大兒童醫院也發現感染病例增加。

衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧昨日在疫報記者會說明，過往每年秋天都可以觀測到一些肺炎黴漿菌個案，醫療院所相關資訊來看，目前有些個案在傳播當中，但因肺炎黴漿菌不是法定傳染病，因此沒有監測相關數據。

防疫醫師林詠青說明，黴漿菌感染造成的肺炎，是「非典型肺炎」的一種，主要症狀仍是呼吸道症狀，如咽喉炎、肺炎等，此外也有發燒、頭痛、倦怠等常見症狀；不過與鏈球菌相比，症狀較輕微，但是會比較久，乾咳等情況可能持續幾週甚至數月時間。

治療方面，林詠青說明，多數病患都會自行康復，但仍有造成肺炎、腦癌併發重症的風險，尤其孩童、長者，若併發肺炎、腦炎，或有加重氣喘狀況，就要選用適當抗生素做治療。

林詠青指出，過往黴漿菌第一線是採用聚環類抗生素進行治療，但是研究發現，2000年以後黴漿菌對聚環類抗生素的抗藥性逐年上升，在亞洲地區更已高達9成，台灣去（2022）年發布的研究發現抗藥性已高達7成；目前仍有其他抗生素可用於治療，但若有其他藥物使用在小朋友，會有安全性、副作用的疑慮，臨床醫師仍要評估。

疾管署2019年曾發布致醫界通函表示，肺炎黴漿菌因多數感染者可自行痊癒，又稱為「會走路的肺炎」，一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。潛伏期約1至4週，小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚、嘔吐或腹瀉等症狀；較嚴重的病人可能出現肺炎症狀而需入院治療。

疾管署並在通函中提醒，近來各國研究顯示肺炎黴漿菌對巨環類抗生素抗藥性增加，治療困難度隨之上升，因此建議對於疑似感染肺炎黴漿菌病患如須使用抗生素，應考量其年齡與臨床表徵嚴重度，並參考國內臨床指引進行治療。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航