「會走路的肺炎」黴漿菌正在中國流行、台灣感染病例增加，研究發現抗藥性逐年上升
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疾管署防疫醫師林詠青指出，過往黴漿菌第一線是採用聚環類抗生素進行治療，但是研究發現，2000年以後黴漿菌對聚環類抗生素的抗藥性逐年上升，在亞洲地區更已高達9成，台灣去年發布的研究發現抗藥性已高達7成。
（中央社）近日有醫師表示，肺炎黴漿菌正在中國流行，台灣也出現病例。疾管署昨日（10/31）指出，肺炎黴漿菌因多數感染者可自行痊癒，又稱「會走路的肺炎」，研究發現抗藥性逐年上升，治療由臨床醫師評估。
台大醫院小兒感染科醫師黃立民近日對媒體表示，肺炎黴漿菌目前正在中國流行，且近期在台大兒童醫院也發現感染病例增加。
衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧昨日在疫報記者會說明，過往每年秋天都可以觀測到一些肺炎黴漿菌個案，醫療院所相關資訊來看，目前有些個案在傳播當中，但因肺炎黴漿菌不是法定傳染病，因此沒有監測相關數據。
防疫醫師林詠青說明，黴漿菌感染造成的肺炎，是「非典型肺炎」的一種，主要症狀仍是呼吸道症狀，如咽喉炎、肺炎等，此外也有發燒、頭痛、倦怠等常見症狀；不過與鏈球菌相比，症狀較輕微，但是會比較久，乾咳等情況可能持續幾週甚至數月時間。
治療方面，林詠青說明，多數病患都會自行康復，但仍有造成肺炎、腦癌併發重症的風險，尤其孩童、長者，若併發肺炎、腦炎，或有加重氣喘狀況，就要選用適當抗生素做治療。
林詠青指出，過往黴漿菌第一線是採用聚環類抗生素進行治療，但是研究發現，2000年以後黴漿菌對聚環類抗生素的抗藥性逐年上升，在亞洲地區更已高達9成，台灣去（2022）年發布的研究發現抗藥性已高達7成；目前仍有其他抗生素可用於治療，但若有其他藥物使用在小朋友，會有安全性、副作用的疑慮，臨床醫師仍要評估。
疾管署2019年曾發布致醫界通函表示，肺炎黴漿菌因多數感染者可自行痊癒，又稱為「會走路的肺炎」，一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。潛伏期約1至4週，小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚、嘔吐或腹瀉等症狀；較嚴重的病人可能出現肺炎症狀而需入院治療。
疾管署並在通函中提醒，近來各國研究顯示肺炎黴漿菌對巨環類抗生素抗藥性增加，治療困難度隨之上升，因此建議對於疑似感染肺炎黴漿菌病患如須使用抗生素，應考量其年齡與臨床表徵嚴重度，並參考國內臨床指引進行治療。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
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調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
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