開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/01,
醫療

「會走路的肺炎」黴漿菌正在中國流行、台灣感染病例增加，研究發現抗藥性逐年上升

「會走路的肺炎」黴漿菌正在中國流行、台灣感染病例增加，研究發現抗藥性逐年上升
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

疾管署防疫醫師林詠青指出，過往黴漿菌第一線是採用聚環類抗生素進行治療，但是研究發現，2000年以後黴漿菌對聚環類抗生素的抗藥性逐年上升，在亞洲地區更已高達9成，台灣去年發布的研究發現抗藥性已高達7成。

（中央社）近日有醫師表示，肺炎黴漿菌正在中國流行，台灣也出現病例。疾管署昨日（10/31）指出，肺炎黴漿菌因多數感染者可自行痊癒，又稱「會走路的肺炎」，研究發現抗藥性逐年上升，治療由臨床醫師評估。

台大醫院小兒感染科醫師黃立民近日對媒體表示，肺炎黴漿菌目前正在中國流行，且近期在台大兒童醫院也發現感染病例增加。

衛生福利部疾病管制署副署長曾淑慧昨日在疫報記者會說明，過往每年秋天都可以觀測到一些肺炎黴漿菌個案，醫療院所相關資訊來看，目前有些個案在傳播當中，但因肺炎黴漿菌不是法定傳染病，因此沒有監測相關數據。

防疫醫師林詠青說明，黴漿菌感染造成的肺炎，是「非典型肺炎」的一種，主要症狀仍是呼吸道症狀，如咽喉炎、肺炎等，此外也有發燒、頭痛、倦怠等常見症狀；不過與鏈球菌相比，症狀較輕微，但是會比較久，乾咳等情況可能持續幾週甚至數月時間。

治療方面，林詠青說明，多數病患都會自行康復，但仍有造成肺炎、腦癌併發重症的風險，尤其孩童、長者，若併發肺炎、腦炎，或有加重氣喘狀況，就要選用適當抗生素做治療。

林詠青指出，過往黴漿菌第一線是採用聚環類抗生素進行治療，但是研究發現，2000年以後黴漿菌對聚環類抗生素的抗藥性逐年上升，在亞洲地區更已高達9成，台灣去（2022）年發布的研究發現抗藥性已高達7成；目前仍有其他抗生素可用於治療，但若有其他藥物使用在小朋友，會有安全性、副作用的疑慮，臨床醫師仍要評估。

疾管署2019年曾發布致醫界通函表示，肺炎黴漿菌因多數感染者可自行痊癒，又稱為「會走路的肺炎」，一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。潛伏期約1至4週，小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚、嘔吐或腹瀉等症狀；較嚴重的病人可能出現肺炎症狀而需入院治療。

疾管署並在通函中提醒，近來各國研究顯示肺炎黴漿菌對巨環類抗生素抗藥性增加，治療困難度隨之上升，因此建議對於疑似感染肺炎黴漿菌病患如須使用抗生素，應考量其年齡與臨床表徵嚴重度，並參考國內臨床指引進行治療。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。