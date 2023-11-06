併讀〈再別康橋〉與徐志摩生平，悵然若失正是他「並非渣男」的表現

文：琳瑯滿目的高中國文

〈再別康橋〉是徐志摩的現代詩作品，通常會出現在高中國文課第一冊，也是學生在高中接觸的第一首現代詩。在教學上，這首詩也是認識新月詩派的標準範文，可以看出當時講求建築美，音樂美和繪畫美的特色；難度方面，這首詩的表層訊息容易理解，學生自行看過一次之後都能夠掌握大部分的文意。

另一方面，我發現學生對徐志摩的興趣比對〈再別康橋〉濃厚，一提到徐志摩，絕大部分的學生就會說：「他是個渣男！！！！」這樣的認知當然是來自於徐志摩過於膾炙人口的婚姻，還有對張幼儀的傷害。可是若我們把〈再別康橋〉和徐志摩的生平經歷合併解讀，便會發現，其實徐志摩並不是渣男，相反的，他願意為自己選擇的婚姻負責。

三次康橋之旅

徐志摩一生中總共三次拜訪康橋，第一次是在民國11年，他初次到康橋遊學，在那裡認識他心中一輩子的女神：林徽音（不得不說扮演林徽因的周迅，當年也是顏值巔峰），康橋也成了徐志摩心靈愛與美的應許之地。這一次的康橋之旅，讓徐志摩留下〈再會吧康橋〉一詩。

第二次到康橋，是在民國14年，當時徐志摩情牽陸小曼，元配張幼儀與徐志摩離婚，痛失二兒子。為了暫時離開鬧得滿城風雨的愛情韻事，也為了陪伴張幼儀，徐志摩再次訪歐，並獨自來到康橋，寫下〈我所知道的康橋〉一文，

第三次到康橋是民國17年，當時徐志摩已經與陸小曼結婚，但這個徐志摩放棄一切得來的婚姻，並不像他想的那樣幸福。陸小曼已經習慣高額消費的生活方式，前夫王賡能游刃有餘的養陸小曼，但徐志摩卻顯得捉襟見肘。再次來到康橋，已是物是人非，於是徐志摩寫下〈再別康橋〉，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。

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再別康橋：三種情緒的交錯

輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我輕輕的招手，作別西天的雲彩。

那河畔的金柳，是夕陽中的新娘；波光裡的豔影，在我的心頭蕩漾。

軟泥上的青荇，油油的在水底招搖；在康河的柔波裡，我甘心做一條水草！

那榆蔭下的一潭，不是清泉，是天上虹；揉碎在浮藻間，沉澱著彩虹似的夢。

尋夢？撐一支長篙，向青草更青處漫溯；滿載一船星輝，在星輝斑斕裡放歌。

但我不能放歌，悄悄是別離的笙簫；夏蟲也為我沉默，沉默是今晚的康橋！

悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

〈再別康橋〉分為五段，我們可以先分析徐志摩此次遊歷康橋的三層情感：

第一層：深情繾綣的愛戀情緒

徐志摩對康橋無疑眷戀極深，他用了哪些詞形容康橋呢？首先是新娘。新娘是美麗的，是自己誓言要守護的對象，徐志摩把這個詞給了康河，可見康河在他心中的獨特地位。

除此之外，榆蔭下的一潭，明明白白就是清泉（拜倫潭），不是天上的彩虹。但在徐志摩的眼裡，榆蔭下的一潭，就如彩虹般耀眼；我們當然必須考慮光影影響下的視覺效果，但徐志摩「情人眼裡出西施」也是一大因素。

在徐志摩眼裡，康橋是新娘，是天上彩虹，而自己呢？沒錯，徐志摩認為自己是水草，那是多麽甘心臣服的意味，而臣服，又是一種多濃烈的情感（雖然不是很健康）。

第二層：色彩斑斕的過往回憶

徐志摩對康橋愛戀極深的原因，當然是因為他始終認為康橋是啟發他性靈，讓他睜開眼的聖地。仔細閱讀就可以發現，象徵過往的詞，色彩性十足，例如：「雲彩」、「彩虹」、「星輝」，而這些色彩，全都不能帶走：天邊的雲彩只能揮一揮衣袖說再見，彩虹是出於自己情感的投射，星輝更是過往回想中的光亮；所有美好的東西都不屬於現在的徐志摩，只能活在徐志摩的回憶中，兩相拉鋸之下更顯出詩人內心的惆悵。

第三層：由喜而悲的情緒陡降

前面兩層情感較為內隱，需要對於文本進行歸納和分析。這首詩表現最鮮明的情緒，便是徐志摩從「放歌」到「不能放歌」的情緒陡降。

在星輝斑斕裡放歌 / 但我不能放歌

這兩句詩擺在一起非常有張力。在虛無的快樂頂峰猛然把自己拉回現實，就像對著一位正在跳舞狂歡的人頭上，澆了一桶冷水。

客觀上〈再別康橋〉就是徐志摩從黃昏遊歷康橋，到夜晚離開康橋的紀錄；但是徐志摩內在的情感，既眷戀著眼前的康橋，又思念著過往的康橋，同時又因為無法留住康橋而悵然若失。

而這種悵然若失，其實正是「徐志摩不是渣男」的表現。

〈再別康橋〉：徐志摩的告別物語

我一直很喜歡李安在〈少年PI的奇幻漂流〉的一句台詞：「人生就是不斷地放下，然而最讓人遺憾的是，我們通常無法好好說再見。」

好好說再見，其實是讓自己能坦然放下的重要歷程。試想那些莫名其妙的分手，總會讓人好久無法痊癒；也唯有跟上一段情感好好說再見，我們才能健康的展開下一段情感。

或許對徐志摩而言，〈再別康橋〉就是他對過往美好的告別物語，即使再眷戀，再臣服，他依舊選擇「不帶走一片雲彩」，而是慎重地再懷想一次過往的美好，然後把它慎重地放在過往，自己的人生才能往前走。

往前走的人生，走向哪裡呢？走向他和陸小曼的現實生活，走向他自己的選擇。

徐志摩是渣男嗎？也許他只是太愛「自由戀愛」。

我看過一篇文章（忘記出處），裡頭談到徐志摩之所以對和張幼儀的婚姻如此無情，是因為這段婚姻不是他自己選擇的；而和陸小曼的婚姻是徐志摩自己所選，即使後來的走向和他的期待不同，但他依然選擇忠誠於這段婚姻。

網路上也有關於徐志摩不是渣男的論述，卻鮮少有人從分析〈再別康橋〉作為一種論述證據；而既然這首白話詩被選入國文課本，從文本的詮釋和延伸來作為徐志摩並非渣男的註解，或許也是一種可行的方法。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：徐志摩不是渣男：讀〈再別康橋〉

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺