併讀〈再別康橋〉與徐志摩生平，悵然若失正是他「並非渣男」的表現

我們想讓你知道的是
網路上也有關於徐志摩不是渣男的論述，卻鮮少有人從分析〈再別康橋〉作為一種論述證據；而既然這首白話詩被選入國文課本，從文本的詮釋和延伸來作為徐志摩並非渣男的註解，或許也是一種可行的方法。
〈再別康橋〉是徐志摩的現代詩作品，通常會出現在高中國文課第一冊，也是學生在高中接觸的第一首現代詩。在教學上，這首詩也是認識新月詩派的標準範文，可以看出當時講求建築美，音樂美和繪畫美的特色；難度方面，這首詩的表層訊息容易理解，學生自行看過一次之後都能夠掌握大部分的文意。
另一方面，我發現學生對徐志摩的興趣比對〈再別康橋〉濃厚，一提到徐志摩，絕大部分的學生就會說：「他是個渣男！！！！」這樣的認知當然是來自於徐志摩過於膾炙人口的婚姻，還有對張幼儀的傷害。可是若我們把〈再別康橋〉和徐志摩的生平經歷合併解讀，便會發現，其實徐志摩並不是渣男，相反的，他願意為自己選擇的婚姻負責。
三次康橋之旅
徐志摩一生中總共三次拜訪康橋，第一次是在民國11年，他初次到康橋遊學，在那裡認識他心中一輩子的女神：林徽音（不得不說扮演林徽因的周迅，當年也是顏值巔峰），康橋也成了徐志摩心靈愛與美的應許之地。這一次的康橋之旅，讓徐志摩留下〈再會吧康橋〉一詩。
第二次到康橋，是在民國14年，當時徐志摩情牽陸小曼，元配張幼儀與徐志摩離婚，痛失二兒子。為了暫時離開鬧得滿城風雨的愛情韻事，也為了陪伴張幼儀，徐志摩再次訪歐，並獨自來到康橋，寫下〈我所知道的康橋〉一文，
第三次到康橋是民國17年，當時徐志摩已經與陸小曼結婚，但這個徐志摩放棄一切得來的婚姻，並不像他想的那樣幸福。陸小曼已經習慣高額消費的生活方式，前夫王賡能游刃有餘的養陸小曼，但徐志摩卻顯得捉襟見肘。再次來到康橋，已是物是人非，於是徐志摩寫下〈再別康橋〉，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。
再別康橋：三種情緒的交錯
輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我輕輕的招手，作別西天的雲彩。
那河畔的金柳，是夕陽中的新娘；波光裡的豔影，在我的心頭蕩漾。
軟泥上的青荇，油油的在水底招搖；在康河的柔波裡，我甘心做一條水草！
那榆蔭下的一潭，不是清泉，是天上虹；揉碎在浮藻間，沉澱著彩虹似的夢。
尋夢？撐一支長篙，向青草更青處漫溯；滿載一船星輝，在星輝斑斕裡放歌。
但我不能放歌，悄悄是別離的笙簫；夏蟲也為我沉默，沉默是今晚的康橋！
悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。
〈再別康橋〉分為五段，我們可以先分析徐志摩此次遊歷康橋的三層情感：
第一層：深情繾綣的愛戀情緒
徐志摩對康橋無疑眷戀極深，他用了哪些詞形容康橋呢？首先是新娘。新娘是美麗的，是自己誓言要守護的對象，徐志摩把這個詞給了康河，可見康河在他心中的獨特地位。
除此之外，榆蔭下的一潭，明明白白就是清泉（拜倫潭），不是天上的彩虹。但在徐志摩的眼裡，榆蔭下的一潭，就如彩虹般耀眼；我們當然必須考慮光影影響下的視覺效果，但徐志摩「情人眼裡出西施」也是一大因素。
在徐志摩眼裡，康橋是新娘，是天上彩虹，而自己呢？沒錯，徐志摩認為自己是水草，那是多麽甘心臣服的意味，而臣服，又是一種多濃烈的情感（雖然不是很健康）。
第二層：色彩斑斕的過往回憶
徐志摩對康橋愛戀極深的原因，當然是因為他始終認為康橋是啟發他性靈，讓他睜開眼的聖地。仔細閱讀就可以發現，象徵過往的詞，色彩性十足，例如：「雲彩」、「彩虹」、「星輝」，而這些色彩，全都不能帶走：天邊的雲彩只能揮一揮衣袖說再見，彩虹是出於自己情感的投射，星輝更是過往回想中的光亮；所有美好的東西都不屬於現在的徐志摩，只能活在徐志摩的回憶中，兩相拉鋸之下更顯出詩人內心的惆悵。
第三層：由喜而悲的情緒陡降
前面兩層情感較為內隱，需要對於文本進行歸納和分析。這首詩表現最鮮明的情緒，便是徐志摩從「放歌」到「不能放歌」的情緒陡降。
在星輝斑斕裡放歌 / 但我不能放歌
這兩句詩擺在一起非常有張力。在虛無的快樂頂峰猛然把自己拉回現實，就像對著一位正在跳舞狂歡的人頭上，澆了一桶冷水。
客觀上〈再別康橋〉就是徐志摩從黃昏遊歷康橋，到夜晚離開康橋的紀錄；但是徐志摩內在的情感，既眷戀著眼前的康橋，又思念著過往的康橋，同時又因為無法留住康橋而悵然若失。
而這種悵然若失，其實正是「徐志摩不是渣男」的表現。
〈再別康橋〉：徐志摩的告別物語
我一直很喜歡李安在〈少年PI的奇幻漂流〉的一句台詞：「人生就是不斷地放下，然而最讓人遺憾的是，我們通常無法好好說再見。」
好好說再見，其實是讓自己能坦然放下的重要歷程。試想那些莫名其妙的分手，總會讓人好久無法痊癒；也唯有跟上一段情感好好說再見，我們才能健康的展開下一段情感。
或許對徐志摩而言，〈再別康橋〉就是他對過往美好的告別物語，即使再眷戀，再臣服，他依舊選擇「不帶走一片雲彩」，而是慎重地再懷想一次過往的美好，然後把它慎重地放在過往，自己的人生才能往前走。
往前走的人生，走向哪裡呢？走向他和陸小曼的現實生活，走向他自己的選擇。
徐志摩是渣男嗎？也許他只是太愛「自由戀愛」。
我看過一篇文章（忘記出處），裡頭談到徐志摩之所以對和張幼儀的婚姻如此無情，是因為這段婚姻不是他自己選擇的；而和陸小曼的婚姻是徐志摩自己所選，即使後來的走向和他的期待不同，但他依然選擇忠誠於這段婚姻。
網路上也有關於徐志摩不是渣男的論述，卻鮮少有人從分析〈再別康橋〉作為一種論述證據；而既然這首白話詩被選入國文課本，從文本的詮釋和延伸來作為徐志摩並非渣男的註解，或許也是一種可行的方法。
如果你喜歡這篇文章，別忘了按讚給予鼓勵，也可以追蹤我的方格子之「玩轉白話文」，看見更多課文的解讀和圖文創作。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：徐志摩不是渣男：讀〈再別康橋〉
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
Tags：
夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。