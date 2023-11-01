穆斯林女性巴黎地鐵高喊「真主至上」，拒絕搜查遭警方開8槍送醫命危

我們想讓你知道的是
受到以巴衝突、炸彈威脅、恐怖攻擊事件影響，法國的反恐警戒升至最高。10月31日，一名穿戴全包式頭巾的38歲穆斯林女子，因在法國巴黎地鐵上高喊「真主至上」（Allahu Akbar），威脅乘客「你們都會死」，遭兩名員警開八槍，重傷送醫。
昨（31）日，一名穿戴頭巾的穆斯林女子，在巴黎地鐵上高喊「真主至上」（Allahu Akbar），並威脅乘客：「你們都要死了！」巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）告訴媒體，警方在接獲報案後抵達，但女子因不配合檢查是否佩帶武器，遭兩名警開了8槍後，因腹部重傷送醫。警方指出，女子的傷勢可能危及生命。
當前，法國因以哈衝突以來，多起發生在國內的炸彈威脅，以及10月13日的校園攻擊事件，當局將國內的恐怖空級警報調升至最高。
警察朝手無寸鐵的女子開了8槍
據《Euronews》，巴黎警察局局長努涅斯在記者會上說道，星期二早上7點半左右，警方接獲兩名乘客報案，表示車上有一名穿戴全包式頭巾的穆斯林女子，高喊「真主至上」並威脅乘客：「你們都要死了。」
《France 24》則引述政府發言人維宏（Olivier Veran）指出，當時法國國家鐵路公司（SNCF）接到至少三通來自乘客的通報電話，隨後SNFC將情況通知警方。《BBC》報導，巴黎警方派遣警員，在早上9點左右抵達地鐵法國國家圖書館站。警方到場後，先是將女子與其他民眾分離，疏散車廂與站內人潮後，清空並關閉車站。
努涅斯描述，警員要求女子坐下、配合搜身，檢查是否攜帶武器，但女子卻朝著警員走來，拒絕配合調查。隨後，兩名警員便朝著女子開了8槍，導致女子腹部重傷送醫，警方指出，女子傷勢嚴重，危及生命安全。
法國政府發言人維宏告訴《France 24》：「警方認定情況危急後才開槍。」不過，報導指出警方的消息人士提到，警方後續並未在女子身上發現任何爆炸物或武器。
《Euronews》報導，本案將從兩個方向進行調查。女子將因涉嫌恐嚇公務員，交由巴黎檢方調查，而關於警方是否合理使用槍枝，則交由管理警察風紀的全國警察督察署（IGPN）調查。維宏指出，警員出勤時所配戴的錄影設備和現場監視器能幫助檢方調查。
女子的「威脅」前科
綜合外媒，警方指出女子現年38歲，在2021年7月的哨兵行動（Operation Sentinelle）中，曾被士兵擋下。努涅斯說，當天女子同樣穿著全包式頭巾，手持螺絲起子，語帶威脅地發表宗教言論。當時，女子遭警方逮捕後，曾短暫被拘留，並接受精神疾病的治療。
《Euronews》報導，該名女子在週二因槍擊送醫後，向醫院透露自己的名字，但她身上沒有攜帶任何證件，因此無法證實她的身份。報導指出，女子尚未被登錄在當局的激進份子檔案中。《France 24》補充，週二的巴黎地鐵威脅事件，反恐相關單位沒有介入調查。
以巴衝突、反猶升溫使法國保持警戒
據報導，本起事件發生當時，法國國內正處於緊張的氣氛之中。法國有許多猶太裔和伊斯蘭教徒，在以色列與哈瑪斯爆發衝突之後，許多人擔心國內的局勢會受到衝突升溫所影響。
《Euronews》引法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，在10月7日哈瑪斯突襲以色列之後，國內已經發生819起反猶太（anti-Semitic）的行動，一共有414人被逮捕。法國交通部長波恩（Clément Beaun）也說，從10月18日開始，法國機場接獲多達100則炸彈威脅。
除此之外，最近一起轟動法國與世界的攻擊，發生在10月13日。《BBC》報導，一名20歲的俄羅斯男子莫古奇科夫（Mohamed Mogouchkov）持刀闖入法國北部城市阿拉斯（Arras）的甘貝塔高中（Gambetta High School），對校內的師生進行攻擊，造成一名老師死亡，另一名老師和保全受傷。
目擊者告訴《BBC》莫古奇科夫一邊攻擊，一邊高喊著「真主至上」。法國國家反恐檢察官辦公室表示，依照與恐怖主義組織有關的謀殺與謀殺未遂，對莫古奇科夫展開調查。事發之後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲法國人民：「不要向恐怖主義屈服，也不要因任何威脅分裂我們。」
這起事件也讓法國當局決定，將國內的恐怖攻擊警戒調升至最高，也因此，週二早上發生的巴黎地鐵威脅事件，讓警方格外緊張。昨天下午，事發的地鐵法國國家圖書館站一直保持關閉狀態，法國交通部長波恩也親自前往視察，而遭到槍擊的女子目前則在醫院接受手術治療。
新聞來源
- Paris police shoot woman at station after threats（BBC）
- Teacher killed in France school stabbing（BBC）
- French police shoot woman who shouted 'Allah Akbar' on Paris train（Euronews）
- Paris police fire on woman making 'threats' at train station（France 24）
延伸閱讀
- 巴黎驚現近百處大衛之星噴漆、倫敦反猶案件激增，猶太社群成驚弓之鳥
- 柏林、倫敦、巴黎⋯⋯歐洲多城湧示威浪潮，挺巴、挺以立場涇渭分明
- 以巴衝突延燒，歐洲反猶太主義浪潮再起，德國警方嚴禁支持巴勒斯坦示威
- 反猶主義入侵康乃爾大學：網路貼文威脅殺害猶太學生，警方與FBI已介入調查
- 以巴衝突持續延燒：反猶太主義的抬頭，恐將德國人帶回過去「最可怕的時代」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
Tags：
夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。