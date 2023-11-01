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2023/11/01,
歐洲

穆斯林女性巴黎地鐵高喊「真主至上」，拒絕搜查遭警方開8槍送醫命危

穆斯林女性巴黎地鐵高喊「真主至上」，拒絕搜查遭警方開8槍送醫命危
一名穿戴頭巾的穆斯林女性，31日在巴黎地鐵高喊「真主至上」、威脅乘客們都會死，又拒絕警方搜身，遭警方開8槍重傷送醫｜Photo Credit: France 24 @FRANCE24

我們想讓你知道的是

受到以巴衝突、炸彈威脅、恐怖攻擊事件影響，法國的反恐警戒升至最高。10月31日，一名穿戴全包式頭巾的38歲穆斯林女子，因在法國巴黎地鐵上高喊「真主至上」（Allahu Akbar），威脅乘客「你們都會死」，遭兩名員警開八槍，重傷送醫。

昨（31）日，一名穿戴頭巾的穆斯林女子，在巴黎地鐵上高喊「真主至上」（Allahu Akbar），並威脅乘客：「你們都要死了！」巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nunez）告訴媒體，警方在接獲報案後抵達，但女子因不配合檢查是否佩帶武器，遭兩名警開了8槍後，因腹部重傷送醫。警方指出，女子的傷勢可能危及生命。

當前，法國因以哈衝突以來，多起發生在國內的炸彈威脅，以及10月13日的校園攻擊事件，當局將國內的恐怖空級警報調升至最高。

警察朝手無寸鐵的女子開了8槍

《Euronews》，巴黎警察局局長努涅斯在記者會上說道，星期二早上7點半左右，警方接獲兩名乘客報案，表示車上有一名穿戴全包式頭巾的穆斯林女子，高喊「真主至上」並威脅乘客：「你們都要死了。」

《France 24》則引述政府發言人維宏（Olivier Veran）指出，當時法國國家鐵路公司（SNCF）接到至少三通來自乘客的通報電話，隨後SNFC將情況通知警方。《BBC》報導，巴黎警方派遣警員，在早上9點左右抵達地鐵法國國家圖書館站。警方到場後，先是將女子與其他民眾分離，疏散車廂與站內人潮後，清空並關閉車站。

努涅斯描述，警員要求女子坐下、配合搜身，檢查是否攜帶武器，但女子卻朝著警員走來，拒絕配合調查。隨後，兩名警員便朝著女子開了8槍，導致女子腹部重傷送醫，警方指出，女子傷勢嚴重，危及生命安全。

法國政府發言人維宏告訴《France 24》：「警方認定情況危急後才開槍。」不過，報導指出警方的消息人士提到，警方後續並未在女子身上發現任何爆炸物或武器。

《Euronews》報導，本案將從兩個方向進行調查。女子將因涉嫌恐嚇公務員，交由巴黎檢方調查，而關於警方是否合理使用槍枝，則交由管理警察風紀的全國警察督察署（IGPN）調查。維宏指出，警員出勤時所配戴的錄影設備和現場監視器能幫助檢方調查。

女子的「威脅」前科

綜合外媒，警方指出女子現年38歲，在2021年7月的哨兵行動（Operation Sentinelle）中，曾被士兵擋下。努涅斯說，當天女子同樣穿著全包式頭巾，手持螺絲起子，語帶威脅地發表宗教言論。當時，女子遭警方逮捕後，曾短暫被拘留，並接受精神疾病的治療。

《Euronews》報導，該名女子在週二因槍擊送醫後，向醫院透露自己的名字，但她身上沒有攜帶任何證件，因此無法證實她的身份。報導指出，女子尚未被登錄在當局的激進份子檔案中。《France 24》補充，週二的巴黎地鐵威脅事件，反恐相關單位沒有介入調查。

以巴衝突、反猶升溫使法國保持警戒

據報導，本起事件發生當時，法國國內正處於緊張的氣氛之中。法國有許多猶太裔和伊斯蘭教徒，在以色列與哈瑪斯爆發衝突之後，許多人擔心國內的局勢會受到衝突升溫所影響。

《Euronews》引法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，在10月7日哈瑪斯突襲以色列之後，國內已經發生819起反猶太（anti-Semitic）的行動，一共有414人被逮捕。法國交通部長波恩（Clément Beaun）也說，從10月18日開始，法國機場接獲多達100則炸彈威脅。

除此之外，最近一起轟動法國與世界的攻擊，發生在10月13日。《BBC》報導，一名20歲的俄羅斯男子莫古奇科夫（Mohamed Mogouchkov）持刀闖入法國北部城市阿拉斯（Arras）的甘貝塔高中（Gambetta High School），對校內的師生進行攻擊，造成一名老師死亡，另一名老師和保全受傷。

目擊者告訴《BBC》莫古奇科夫一邊攻擊，一邊高喊著「真主至上」。法國國家反恐檢察官辦公室表示，依照與恐怖主義組織有關的謀殺與謀殺未遂，對莫古奇科夫展開調查。事發之後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲法國人民：「不要向恐怖主義屈服，也不要因任何威脅分裂我們。」

這起事件也讓法國當局決定，將國內的恐怖攻擊警戒調升至最高，也因此，週二早上發生的巴黎地鐵威脅事件，讓警方格外緊張。昨天下午，事發的地鐵法國國家圖書館站一直保持關閉狀態，法國交通部長波恩也親自前往視察，而遭到槍擊的女子目前則在醫院接受手術治療。

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核稿編輯：翁世航


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