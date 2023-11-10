1111光棍們的怨念，情人節變情人劫——「勃起障礙」怎麼解？
我們想讓你知道的是
勃起障礙不是只有年長者才會發生，18歲年輕人也有可能，不分年齡。大多數年輕個案是心因性，建議從調整生活作息、練習面對壓力開始，而年紀大的人出現勃起障礙要注意有可能是心血管疾病、三高(高血壓、高血脂、高血糖)在搞鬼，盡快至各大診所或醫院檢查。
文：施冠偉醫師
「醫生…我那個…偏軟」
大家常說的「不舉」「陽痿」在醫界中的專用名詞是「勃起障礙」（Erectile dysfunction，ED）根據國際定義，意指在與伴侶性行為時反覆無法勃起並無法順利完成性行為、無法維持100％勃起和/或勃起硬度明顯下降，這些症狀需持續至少六個月，並至少出現在25％的場合。
根據台灣泌尿科醫學會的治療指引說明，只要無法持續達到或維持陰莖勃起來達成滿意的性交表現,即可定義為勃起障礙（註1）。
考量到自身面子或傳統對男性的刻板印象，大部分男性選擇當成祕密封藏在心裡，不敢就醫解決勃起障礙，也讓魚水之歡變成甜蜜的負擔。以為勃起障礙很少見是自己有問題？其實國際對男性的調查，勃起障礙的平均盛行率是19~20％，也就是將近五分之一的男性都有這個煩惱！！年齡越大越多人不舉的比例越高，尤其是60歲以上最為常見（註2）。而然而台灣的勃起障礙40歲以上男性的盛行率約三成，且越來越有年輕化的趨勢，18歲到25歲男性族群，不舉的比率竟高達5-10％（註1）！
為什麼舉不起來？
以前勃起功能障礙常被認為是由心理問題引起的，重創男性自信。現在診斷和治療方式大有進展，對於某些男性來說，勃起功能障礙也可能是來自身體問題，一起往下看！
• 心因性
若男性有障礙，有可能與心理層面相關，在勃起的過程中會讓他容易想起不好的回憶或感受。親子關係的衝突、性創傷、性教育觀念極為保守、親人對性方面抱持負面態度，或曾經遭人嘲笑、被劈腿、第一次性行為失敗等，甚至是宗教信仰都有可能影響。醫學上勃起是由副交感神經管控，當男子們長期處於憂鬱、焦慮、消極或愧疚等負面情緒，會讓副交感神經被抑制，勃起出現困難。察覺自己有勃起障礙後，與伴侶產生隔閡又覺得心情很差，陷入無限的惡性循環。
• 器質性
近期的研究認為勃起障礙與陰莖的血液供應也有關聯，想像陰莖海綿體是一塊海綿需要吸滿水才能膨脹，那麼血液供應就是水源，如今水源不足自然海綿就無法膨脹了。血液進不去有可能是陰莖動脈或周邊血管粥狀硬化等心血管疾病，其原因佔了勃起障礙50％~70％的比例；另一類說法是留不住血液，發生靜脈滲漏（Venous Leak），此與糖尿病、神經系統疾病、重度焦慮有關（註4, 註5）。
其他像是肥胖、高血壓、高血脂等內分泌問題也會導致阻止陰莖勃起不順利，某些精神科藥物和可能導致性慾下降和化療藥的治療機轉會影響到血液灌流不足，陰莖外傷更是直觀的原因之一。
• 混合性
心因性和混合性都有，通常先發生器質性才造成心因性，以前的研究認為幾乎都是心因性導致勃起障礙，現在更新為混合性勃起障礙才是最常見的，其次是器質性障礙，而單純心因性的勃起功能障礙則相較少見（註6）。
還有機會重振旗鼓嗎？
因為勃起功能障礙涉及個人隱私和自信，大部分的人不敢就醫反而獨自焦慮或至藥局亂買藥，非但解決不了問題還更可能讓情況更惡化，根據統計將近70％的勃起障礙病患是沒有接受治療的（註7-8）。
• 口服藥物
第一線口服藥物為PDE-5抑制劑，大多男性應該都有聽說過的sildenafil （Viagra）和vardenafil （Levitra）和tadalafil （Cialis）就屬於這類。三項藥品的差別在於藥效持續的時長和開始作用的時間（onset），持續的時間有4-6小時的也有長至24-36小時，起效時間分為15分鐘或約60分鐘，強度則是不相上下。Viagra因為是老藥了，藥品特性和副作用、交互作用等資訊已經相當明確，加上已有台廠藥，價格較優惠，是醫生的首選（註9）。約7成的人滿意口服藥物的效果。
• 低能量震波
利用機器的震動探頭產生震波聚焦在陰莖海綿體上，破壞周遭的微血管，給予身體重新再生的機會，刺激血管新生。不用像臉打皮秒有恢復期，低能量震波做完就可以回家正常使用，非侵入性的療法也受大家歡迎。
• 注射藥物
不適用口服藥物的人可試試局部注射卡維傑特注射劑（Caverject）。直接將前列腺素打進陰莖讓起效時間縮短，只要在性交前5~10分鐘施打即可，成功率與口服藥相近，但有可能導致壞死或陰莖纖維化，大部分男性對於注射有恐懼感，因此臨床上不常見較少用。
• 真空吸引器
真空吸引器的形狀像一台拔罐器果汁機，套上去陰莖後會抽真空強迫血管擴張，就可以站起來了！還會附一個軟質套環讓你吸完後套住陰莖，讓血液集中在海綿體內延長勃起組織中拉長效果。但須注意使用方法，在醫師完整教學後使用，千萬不要異想天開用生活周遭的其他物品作替代，也要留意不要下手太重不然會變成茄子啦！否則就準備到急診變新聞頭條啦！
• 人工陰莖植入手術
若是藥物和震波都無法改善病況，最後一步就是做手術植入假的體。透過外科手術將人工陰莖植入棒狀假體，分為單件式和三件式，單件式長期都處於直立狀態較不自然，而三件式可以自己調控，需要時再站立就好。手術並非常態，且有傷口感染、組織壞死的風險，即使成功率有95％左右，仍要謹慎跟醫師討論考慮。
勃起障礙不是只有年長者才會發生，18歲年輕人也有可能，不分年齡。大多數年輕個案是心因性，建議從調整生活作息、練習面對壓力開始，而年紀大的人出現勃起障礙要注意有可能是心血管疾病、三高（高血壓、高血脂、高血糖）在搞鬼，盡快至各大診所或醫院檢查，避免去藥局亂買藥，才能從跌倒的地方再站起來！
註釋
- The sexual psychophysiology laboratory. Erectile Disorder. Cindy M. Meston & Amelia M. Stanton.
- Epidemiology of erectile dysfunction: Results of the 'Cologne Male Survey' Article in International Journal of Impotence Research · February 2001 DOI: 10.1038/sj.ijir.3900622
- 台灣男性學暨性醫學醫學會.【性功能障礙知多少？】台灣男性學醫學會─第四季男性健康講座Men's Health Dialogue.
- Johns Hopkins. Erectile Dysfunction.
- Ma M, Yu B, Qin F, Yuan J. Current approaches to the diagnosis of vascular erectile dysfunction. Transl Androl Urol. 2020 Apr;9(2):709-721. doi: 10.21037/tau.2020.03.10. PMID: 32420178; PMCID: PMC7215019.
- 台灣男性學暨性醫學醫學會. 我的小鳥不會飛－“舉弱男”的悲情. 新光醫院泌尿科吳子翔醫師.
- Erectile Dysfunction: Beyond the Phosphodiesterase Inhibitors. Phyllis Hemerson, PharmD Inpatient Clinical Specialist, Mercy Hospital Assistant Professor （Clinical） University of Iowa College of Pharmacy Iowa City, Iowa.US Pharm. 2008;33（8）:33-46.
- Kubin, M., Wagner, G. & Fugl-Meyer, A. Epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res 15, 63–71 （2003）.
- Harvard Health Publishing. Which drug for erectile dysfunction？ August 9, 2022
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。