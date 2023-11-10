1111光棍們的怨念，情人節變情人劫——「勃起障礙」怎麼解？

文：施冠偉醫師

「醫生…我那個…偏軟」

大家常說的「不舉」「陽痿」在醫界中的專用名詞是「勃起障礙」（Erectile dysfunction，ED）根據國際定義，意指在與伴侶性行為時反覆無法勃起並無法順利完成性行為、無法維持100％勃起和/或勃起硬度明顯下降，這些症狀需持續至少六個月，並至少出現在25％的場合。

根據台灣泌尿科醫學會的治療指引說明，只要無法持續達到或維持陰莖勃起來達成滿意的性交表現,即可定義為勃起障礙（註1）。

考量到自身面子或傳統對男性的刻板印象，大部分男性選擇當成祕密封藏在心裡，不敢就醫解決勃起障礙，也讓魚水之歡變成甜蜜的負擔。以為勃起障礙很少見是自己有問題？其實國際對男性的調查，勃起障礙的平均盛行率是19~20％，也就是將近五分之一的男性都有這個煩惱！！年齡越大越多人不舉的比例越高，尤其是60歲以上最為常見（註2）。而然而台灣的勃起障礙40歲以上男性的盛行率約三成，且越來越有年輕化的趨勢，18歲到25歲男性族群，不舉的比率竟高達5-10％（註1）！

為什麼舉不起來？

以前勃起功能障礙常被認為是由心理問題引起的，重創男性自信。現在診斷和治療方式大有進展，對於某些男性來說，勃起功能障礙也可能是來自身體問題，一起往下看！

• 心因性

若男性有障礙，有可能與心理層面相關，在勃起的過程中會讓他容易想起不好的回憶或感受。親子關係的衝突、性創傷、性教育觀念極為保守、親人對性方面抱持負面態度，或曾經遭人嘲笑、被劈腿、第一次性行為失敗等，甚至是宗教信仰都有可能影響。醫學上勃起是由副交感神經管控，當男子們長期處於憂鬱、焦慮、消極或愧疚等負面情緒，會讓副交感神經被抑制，勃起出現困難。察覺自己有勃起障礙後，與伴侶產生隔閡又覺得心情很差，陷入無限的惡性循環。

• 器質性

近期的研究認為勃起障礙與陰莖的血液供應也有關聯，想像陰莖海綿體是一塊海綿需要吸滿水才能膨脹，那麼血液供應就是水源，如今水源不足自然海綿就無法膨脹了。血液進不去有可能是陰莖動脈或周邊血管粥狀硬化等心血管疾病，其原因佔了勃起障礙50％~70％的比例；另一類說法是留不住血液，發生靜脈滲漏（Venous Leak），此與糖尿病、神經系統疾病、重度焦慮有關（註4, 註5）。

其他像是肥胖、高血壓、高血脂等內分泌問題也會導致阻止陰莖勃起不順利，某些精神科藥物和可能導致性慾下降和化療藥的治療機轉會影響到血液灌流不足，陰莖外傷更是直觀的原因之一。

• 混合性

心因性和混合性都有，通常先發生器質性才造成心因性，以前的研究認為幾乎都是心因性導致勃起障礙，現在更新為混合性勃起障礙才是最常見的，其次是器質性障礙，而單純心因性的勃起功能障礙則相較少見（註6）。

還有機會重振旗鼓嗎？

因為勃起功能障礙涉及個人隱私和自信，大部分的人不敢就醫反而獨自焦慮或至藥局亂買藥，非但解決不了問題還更可能讓情況更惡化，根據統計將近70％的勃起障礙病患是沒有接受治療的（註7-8）。

• 口服藥物

第一線口服藥物為PDE-5抑制劑，大多男性應該都有聽說過的sildenafil （Viagra）和vardenafil （Levitra）和tadalafil （Cialis）就屬於這類。三項藥品的差別在於藥效持續的時長和開始作用的時間（onset），持續的時間有4-6小時的也有長至24-36小時，起效時間分為15分鐘或約60分鐘，強度則是不相上下。Viagra因為是老藥了，藥品特性和副作用、交互作用等資訊已經相當明確，加上已有台廠藥，價格較優惠，是醫生的首選（註9）。約7成的人滿意口服藥物的效果。

• 低能量震波

利用機器的震動探頭產生震波聚焦在陰莖海綿體上，破壞周遭的微血管，給予身體重新再生的機會，刺激血管新生。不用像臉打皮秒有恢復期，低能量震波做完就可以回家正常使用，非侵入性的療法也受大家歡迎。

• 注射藥物

不適用口服藥物的人可試試局部注射卡維傑特注射劑（Caverject）。直接將前列腺素打進陰莖讓起效時間縮短，只要在性交前5~10分鐘施打即可，成功率與口服藥相近，但有可能導致壞死或陰莖纖維化，大部分男性對於注射有恐懼感，因此臨床上不常見較少用。

• 真空吸引器

真空吸引器的形狀像一台拔罐器果汁機，套上去陰莖後會抽真空強迫血管擴張，就可以站起來了！還會附一個軟質套環讓你吸完後套住陰莖，讓血液集中在海綿體內延長勃起組織中拉長效果。但須注意使用方法，在醫師完整教學後使用，千萬不要異想天開用生活周遭的其他物品作替代，也要留意不要下手太重不然會變成茄子啦！否則就準備到急診變新聞頭條啦！

• 人工陰莖植入手術

若是藥物和震波都無法改善病況，最後一步就是做手術植入假的體。透過外科手術將人工陰莖植入棒狀假體，分為單件式和三件式，單件式長期都處於直立狀態較不自然，而三件式可以自己調控，需要時再站立就好。手術並非常態，且有傷口感染、組織壞死的風險，即使成功率有95％左右，仍要謹慎跟醫師討論考慮。

勃起障礙不是只有年長者才會發生，18歲年輕人也有可能，不分年齡。大多數年輕個案是心因性，建議從調整生活作息、練習面對壓力開始，而年紀大的人出現勃起障礙要注意有可能是心血管疾病、三高（高血壓、高血脂、高血糖）在搞鬼，盡快至各大診所或醫院檢查，避免去藥局亂買藥，才能從跌倒的地方再站起來！

註釋