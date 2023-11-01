英王查爾斯三世首次出訪肯亞：對殖民暴行深表遺憾，但未直接道歉
我們想讓你知道的是
肯亞人權委員會呼籲，查爾斯三世應代表英國政府就肯亞公民曾遭受的殘酷且不人道待遇公開道歉，而非發表謹慎、自我保護性的遺憾聲明。在1952年至1960年肯亞人爭取獨立期間，英國殖民當局採取血腥鎮壓，導致9萬名肯亞人致殘或死亡，16萬人遭拘禁。
英國國王查爾斯三世（King Charles III）首度以君主身份就英國殖民時期的暴力行為向肯亞公開發言，雖然承認殖民時期的暴行不合理，但未如人權團體所期望直接向受害者道歉。
英國殖民肯亞時期，曾經爆發血腥衝突——茅茅起義，造成數萬人死傷。英國雖然已於2013年向遭迫害的肯亞人賠償，但英國仍未徹底與肯亞人和解。
查爾斯三世對歷史錯誤深表遺憾
肯亞慶祝獨立60週年之際，英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）應肯亞總統魯托（William Ruto）之邀，31日抵達肯亞並展開為期4天行程。此次造訪是查爾斯三世登基後，首次出訪大英國協國家。
查爾斯三世31日於國宴上演講，表示英國對肯亞人在殖民時期爭取獨立所實施的暴力行徑是「憎惡且不合理的暴力行為」，他對過去的錯誤行為感到「強烈悲傷與深切遺憾」，但他未直接向受迫的肯亞人道歉。
查爾斯三世談及此次出訪目的，「對我而言重要的是深化我對這些錯誤的理解，並會見遭遇負面影響的人們。」他表示，他無力改變歷史，但希望未來與肯亞建立更緊密的聯繫。
肯亞總統魯托則表示，應汲取歷史教訓，促進兩國關係。他坦言，「雖然殖民政府一直努力彌補曾對給肯尼人造成的死傷害和痛苦，但要實現充分賠償，仍有許多工作要做。」
歷史血腥衝突：茅茅起義
肯亞人權委員會（Kenya Human Rights Commission）近日呼籲，查爾斯三世應代表英國政府就肯亞公民曾遭受的殘酷且不人道待遇公開道歉，而非發表謹慎、自我保護性的遺憾聲明。肯亞人權委員會期望獲得英國政府的正面回應，尤其針對歷史血腥衝突茅茅起義。
1952年至1960年期間肯亞人激烈爭取獨立、致力奪回土地，史稱「茅茅起義」，當時英國殖民當局宣布進入緊急狀態，並殘酷鎮壓這場民族運動的參與者。肯亞人權委員會估計，茅茅起義中約有9萬名肯亞人致殘或死亡，16萬人遭拘禁，許多人受到酷刑、強姦等非人道待遇。
2011年英國倫敦高等法院作出裁決，認為英國政府必須為殖民時期的所作所為提出賠償與道歉。2013年英國政府與5228名肯亞人達成庭外和解協議，英國政府共須賠償受害者2000萬英鎊，同時就1950年代鎮壓茅茅起義表示「誠摯遺憾」。這起訴訟案件也揭露，英國曾銷毀並隱瞞殖民當局採取殘酷鎮壓的官方記錄。
除了要求英國政府對過去暴行負責之外，許多肯亞部落也不斷向大英博物館訴求文物歸還。
肯亞南迪（Nandi）郡的長老要求歸還慘遭英國殺害的南迪酋長薩摩伊（Koitalel arap Samoei）的頭骨。肯亞波科莫（Pokomo）族人也呼籲，大英博物館歸還奪走一世紀的樂器文物「ngadji」，這是波科莫族權力與自豪的象徵。
新聞來源
- King Charles in Kenya says ‘no excuses’ but gives no apology for colonial violence（The Washington Post）
- King Charles asked for ‘unequivocal apology’ by Kenya’s rights commission（The Guardian）
- King Charles III will confront Britain’s colonial past when he visits Kenya Max Foster Lauren Said-Moorhouse（CNN）
- King Charles admits British atrocities, but stops short of apologising（Nation）
延伸閱讀
- 英國女王逝世：非洲如何看待殖民時代和女王留下的遺產？
- 對新英王查爾斯三世說「不」？大英國協加勒比海諸國要求正視殖民歷史
- 民眾質疑君主制不合時宜，英王查爾斯三世「承認殖民錯誤」相較於女王已跨出重要一步
- 延續解殖風潮：英國博物館宣布將19世紀末從西非貝南帝國掠奪的72件文物，歸還給奈及利亞
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
Tags：
夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。