英王查爾斯三世首次出訪肯亞：對殖民暴行深表遺憾，但未直接道歉

英國國王查爾斯三世（King Charles III）首度以君主身份就英國殖民時期的暴力行為向肯亞公開發言，雖然承認殖民時期的暴行不合理，但未如人權團體所期望直接向受害者道歉。

英國殖民肯亞時期，曾經爆發血腥衝突——茅茅起義，造成數萬人死傷。英國雖然已於2013年向遭迫害的肯亞人賠償，但英國仍未徹底與肯亞人和解。

查爾斯三世對歷史錯誤深表遺憾

肯亞慶祝獨立60週年之際，英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）應肯亞總統魯托（William Ruto）之邀，31日抵達肯亞並展開為期4天行程。此次造訪是查爾斯三世登基後，首次出訪大英國協國家。

查爾斯三世31日於國宴上演講，表示英國對肯亞人在殖民時期爭取獨立所實施的暴力行徑是「憎惡且不合理的暴力行為」，他對過去的錯誤行為感到「強烈悲傷與深切遺憾」，但他未直接向受迫的肯亞人道歉。

查爾斯三世談及此次出訪目的，「對我而言重要的是深化我對這些錯誤的理解，並會見遭遇負面影響的人們。」他表示，他無力改變歷史，但希望未來與肯亞建立更緊密的聯繫。

肯亞總統魯托則表示，應汲取歷史教訓，促進兩國關係。他坦言，「雖然殖民政府一直努力彌補曾對給肯尼人造成的死傷害和痛苦，但要實現充分賠償，仍有許多工作要做。」

歷史血腥衝突：茅茅起義

肯亞人權委員會（Kenya Human Rights Commission）近日呼籲，查爾斯三世應代表英國政府就肯亞公民曾遭受的殘酷且不人道待遇公開道歉，而非發表謹慎、自我保護性的遺憾聲明。肯亞人權委員會期望獲得英國政府的正面回應，尤其針對歷史血腥衝突茅茅起義。

1952年至1960年期間肯亞人激烈爭取獨立、致力奪回土地，史稱「茅茅起義」，當時英國殖民當局宣布進入緊急狀態，並殘酷鎮壓這場民族運動的參與者。肯亞人權委員會估計，茅茅起義中約有9萬名肯亞人致殘或死亡，16萬人遭拘禁，許多人受到酷刑、強姦等非人道待遇。

2011年英國倫敦高等法院作出裁決，認為英國政府必須為殖民時期的所作所為提出賠償與道歉。2013年英國政府與5228名肯亞人達成庭外和解協議，英國政府共須賠償受害者2000萬英鎊，同時就1950年代鎮壓茅茅起義表示「誠摯遺憾」。這起訴訟案件也揭露，英國曾銷毀並隱瞞殖民當局採取殘酷鎮壓的官方記錄。

除了要求英國政府對過去暴行負責之外，許多肯亞部落也不斷向大英博物館訴求文物歸還。

肯亞南迪（Nandi）郡的長老要求歸還慘遭英國殺害的南迪酋長薩摩伊（Koitalel arap Samoei）的頭骨。肯亞波科莫（Pokomo）族人也呼籲，大英博物館歸還奪走一世紀的樂器文物「ngadji」，這是波科莫族權力與自豪的象徵。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範