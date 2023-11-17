《好好去感受》：為什麼我們對朋友去世無所適從，卻又自認知道喪親之痛的進退依據？

文：里昂．溫德沙依德（Leon Windscheid）

你看，哀悼是喪親者唯一的慰藉。——羅伯特．哈默林（Robert Hamerling）

張女士難以置信地將視線游移徘徊在公園裡的山丘和樹木間。「妳在哪？」她在一片寂靜中小心地問道。突然，一位小女孩從木頭堆後方跑出來，雙眼閃閃發亮，喊道：「媽媽，妳去哪裡了？妳想我嗎？」張女士不禁潸然淚下，雖然已多年未見到女兒，但是她一眼就認出這個穿著自己最喜歡的紫色連身裙的小女孩。

「媽媽也想妳，我的娜妍。」張女士蹲下身，伸出雙臂想要輕撫女兒的頭，就在這一瞬間，公園、風景和娜妍彷彿被突然施了魔法般消失了。張女士蹲在電視攝影棚的綠幕前哭泣，她戴著虛擬實境眼鏡以及布滿纜線和感應器的手套。我們回到了現實世界，在這個世界裡，娜妍已在三年前因血癌過世。

韓國文化廣播公司MBC為了拍攝紀錄片《遇見你》（Meeting You），動員一整個團隊以數位複製的形式「讓娜妍復活」。電腦裡的女孩是依據她母親細膩的描述建構而出的，成果十分逼真，令人感到驚訝。女孩的頭髮隨風飄揚，裙子的皺褶與動作完美同步。

透過觸感手套，張女士在觸摸她的數位女兒時還會感覺到阻力。她們在公園裡跑來跑去，如舊日那般玩耍，同時幫娜妍慶生。最後，活潑的娜妍笑著送給媽媽一朵白花，並且平靜地對她說：「媽媽，妳看，我不痛了。」然後躺在草坪上，安詳地睡著了。她的媽媽再度淚流滿面。

二○二○年初時張女士的故事轟動全球，已在網路上被評論上萬次。許多人無條件贊同她處理哀悼的方式，然而也有質疑之聲。有些人警告這種團聚對母親而言只有傷害，甚至有可能會導致她罹患憂鬱症。還有些人建議，張女士應該釋懷，以修補內心的損失。

一位母親與死去的孩子重逢——這種經歷令人感到傷悲，但許多人似乎同時對此有自己的看法。對於有些人而言，將哀悼轉移到程式編寫的電腦世界裡，似乎對死者不敬。有些人認為哀悼是非常私密的事情，不應在電視上與大眾分享。

張女士的故事和眾人的反應表明，我們的社會似乎對於如何應對喪親之痛有既定看法。幾年前我也經歷過。我的拜把兄弟喬納森短時間內相繼失去姊姊和父親，不久之後我們就又開始去跑趴、露營還有夜泳。我既沒看見喬納森哭泣，也不覺得他有任何悲傷。喬納森和他們兩人的關係十分親近，所以我當時對於他似乎毫無悲慟感到十分錯愕，與我想像中痛失親人的反應非常不同。

當我們的摯愛逝世時，終日啜泣、離群索居似乎再正常不過。所以我以為他會睜著哭紅的雙眼、臥床不起，謝絕出門與各式聚會才對。那時的我不想理解喬納森或是問他真實的狀況，倒是暗自慶幸他的生活似乎一切正常。

我們處理哀悼的方式往往生硬，尤其會特別迴避這部分的情感世界。光是想像警察上門通知父親出車禍、朋友滑雪意外喪命或是小孩有個三長兩短等場景，就讓人難以承受。但同一時間，我們對於喪親之痛後該有的行為舉止卻有著驚人的清晰想法。何以如此？為什麼我們幾乎不願思考哀悼這個議題，卻自認知道喪親者的進退依據？哀悼的方式有對錯之分嗎？

在許久以前，死亡是日常生活的一部分。歐洲在二十世紀初仍受瘟疫與戰爭肆虐，生活困頓，醫療資源匱乏。人們會死於盲腸炎，會從簡陋的鷹架摔落或是產後休養時喪失生命。十八世紀時，歐洲的父母平均會失去三到四個小孩。

因此，人們從小就必須不斷面臨不同的死亡面向。失去親人的痛楚可能如今日般強烈，但含義不同，它比較不會被視為個人悲劇。再加上，他們往往有某種虔誠的宗教信仰，並且相信死後的世界通常會更美好。而各種儀式也予以他們力量。

二○二○年初，人們在伊拉克北部沙尼達爾洞穴（Shanidar-Höhle）深處的挖掘過程中，發現了早期哀悼儀式的證據。挖掘人員在地底發現一具七萬年前的尼安德塔人骸骨，並將其命名為Shanidar Z。當時Shanidar Z一定對某人意義重大，所以才被安排了葬禮。

我們之所以知道這一點，是因為這位尼安德塔人被發現時，頭朝左側仰躺著，頭部下方墊著一塊三角形的石頭，同時一隻手放在頭上，而右手臂則置於胸前。這姿勢並非巧合，而是葬禮後的結果。這類的喪葬儀式存在無數的文化中。

在古埃及，人們對死者進行防腐處理以將其保存為木乃伊，馬雅人則將死者染成紅色並用織布包裹起來。佛教徒會著白服以示哀悼，猶太信徒在喪禮結束後會在家中靜待七天，回教徒死後被直接埋葬在面向麥加的永恆之墓，基督教則規範骨灰罈以及棺槨才是最後的安息之地。

此外，基督教會以簡短的祈禱儀式向逝者告別，親友在隨後的「圓滿餐」（Leichenschmaus）時分享死者生前軼事，同時代表生活將繼續下去。在天主教教區，人們會在逝者死後六週舉行紀念靈魂的彌撒（Sechswochenamt），而新教徒則是在每年十一月的亡者主日（Ewigkeitssonntag）那天前往墓園憑弔逝者。在過去，近親們傳統上會穿黑色孝服守喪一年，並且明確規定何時允許添加灰色或白色等式樣。這代表哀悼也為外界所見。

似乎世界各地的人們都覺得，在悼念期需要藉各式儀式尋求下一步的方向。然而自啟蒙運動以來，宗教與風俗習慣在人們心中的地位逐漸失去重要性。科學的進步取代了人們對死亡的宿命論。各種日新月異的方法被用來推遲死亡，心律調節器、化學治療或幹細胞移植只是暫時逃避死亡的眾多方法之一。