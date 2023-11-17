《好好去感受》：為什麼我們對朋友去世無所適從，卻又自認知道喪親之痛的進退依據？
我們想讓你知道的是
我們處理哀悼的方式往往生硬，尤其會特別迴避這部分的情感世界。光是想像警察上門通知父親出車禍、朋友滑雪意外喪命或是小孩有個三長兩短等場景，就讓人難以承受。但同一時間，我們對於喪親之痛後該有的行為舉止卻有著驚人的清晰想法。何以如此？
文：里昂．溫德沙依德（Leon Windscheid）
你看，哀悼是喪親者唯一的慰藉。——羅伯特．哈默林（Robert Hamerling）
張女士難以置信地將視線游移徘徊在公園裡的山丘和樹木間。「妳在哪？」她在一片寂靜中小心地問道。突然，一位小女孩從木頭堆後方跑出來，雙眼閃閃發亮，喊道：「媽媽，妳去哪裡了？妳想我嗎？」張女士不禁潸然淚下，雖然已多年未見到女兒，但是她一眼就認出這個穿著自己最喜歡的紫色連身裙的小女孩。
「媽媽也想妳，我的娜妍。」張女士蹲下身，伸出雙臂想要輕撫女兒的頭，就在這一瞬間，公園、風景和娜妍彷彿被突然施了魔法般消失了。張女士蹲在電視攝影棚的綠幕前哭泣，她戴著虛擬實境眼鏡以及布滿纜線和感應器的手套。我們回到了現實世界，在這個世界裡，娜妍已在三年前因血癌過世。
韓國文化廣播公司MBC為了拍攝紀錄片《遇見你》（Meeting You），動員一整個團隊以數位複製的形式「讓娜妍復活」。電腦裡的女孩是依據她母親細膩的描述建構而出的，成果十分逼真，令人感到驚訝。女孩的頭髮隨風飄揚，裙子的皺褶與動作完美同步。
透過觸感手套，張女士在觸摸她的數位女兒時還會感覺到阻力。她們在公園裡跑來跑去，如舊日那般玩耍，同時幫娜妍慶生。最後，活潑的娜妍笑著送給媽媽一朵白花，並且平靜地對她說：「媽媽，妳看，我不痛了。」然後躺在草坪上，安詳地睡著了。她的媽媽再度淚流滿面。
二○二○年初時張女士的故事轟動全球，已在網路上被評論上萬次。許多人無條件贊同她處理哀悼的方式，然而也有質疑之聲。有些人警告這種團聚對母親而言只有傷害，甚至有可能會導致她罹患憂鬱症。還有些人建議，張女士應該釋懷，以修補內心的損失。
一位母親與死去的孩子重逢——這種經歷令人感到傷悲，但許多人似乎同時對此有自己的看法。對於有些人而言，將哀悼轉移到程式編寫的電腦世界裡，似乎對死者不敬。有些人認為哀悼是非常私密的事情，不應在電視上與大眾分享。
張女士的故事和眾人的反應表明，我們的社會似乎對於如何應對喪親之痛有既定看法。幾年前我也經歷過。我的拜把兄弟喬納森短時間內相繼失去姊姊和父親，不久之後我們就又開始去跑趴、露營還有夜泳。我既沒看見喬納森哭泣，也不覺得他有任何悲傷。喬納森和他們兩人的關係十分親近，所以我當時對於他似乎毫無悲慟感到十分錯愕，與我想像中痛失親人的反應非常不同。
當我們的摯愛逝世時，終日啜泣、離群索居似乎再正常不過。所以我以為他會睜著哭紅的雙眼、臥床不起，謝絕出門與各式聚會才對。那時的我不想理解喬納森或是問他真實的狀況，倒是暗自慶幸他的生活似乎一切正常。
我們處理哀悼的方式往往生硬，尤其會特別迴避這部分的情感世界。光是想像警察上門通知父親出車禍、朋友滑雪意外喪命或是小孩有個三長兩短等場景，就讓人難以承受。但同一時間，我們對於喪親之痛後該有的行為舉止卻有著驚人的清晰想法。何以如此？為什麼我們幾乎不願思考哀悼這個議題，卻自認知道喪親者的進退依據？哀悼的方式有對錯之分嗎？
在許久以前，死亡是日常生活的一部分。歐洲在二十世紀初仍受瘟疫與戰爭肆虐，生活困頓，醫療資源匱乏。人們會死於盲腸炎，會從簡陋的鷹架摔落或是產後休養時喪失生命。十八世紀時，歐洲的父母平均會失去三到四個小孩。
因此，人們從小就必須不斷面臨不同的死亡面向。失去親人的痛楚可能如今日般強烈，但含義不同，它比較不會被視為個人悲劇。再加上，他們往往有某種虔誠的宗教信仰，並且相信死後的世界通常會更美好。而各種儀式也予以他們力量。
二○二○年初，人們在伊拉克北部沙尼達爾洞穴（Shanidar-Höhle）深處的挖掘過程中，發現了早期哀悼儀式的證據。挖掘人員在地底發現一具七萬年前的尼安德塔人骸骨，並將其命名為Shanidar Z。當時Shanidar Z一定對某人意義重大，所以才被安排了葬禮。
我們之所以知道這一點，是因為這位尼安德塔人被發現時，頭朝左側仰躺著，頭部下方墊著一塊三角形的石頭，同時一隻手放在頭上，而右手臂則置於胸前。這姿勢並非巧合，而是葬禮後的結果。這類的喪葬儀式存在無數的文化中。
在古埃及，人們對死者進行防腐處理以將其保存為木乃伊，馬雅人則將死者染成紅色並用織布包裹起來。佛教徒會著白服以示哀悼，猶太信徒在喪禮結束後會在家中靜待七天，回教徒死後被直接埋葬在面向麥加的永恆之墓，基督教則規範骨灰罈以及棺槨才是最後的安息之地。
此外，基督教會以簡短的祈禱儀式向逝者告別，親友在隨後的「圓滿餐」（Leichenschmaus）時分享死者生前軼事，同時代表生活將繼續下去。在天主教教區，人們會在逝者死後六週舉行紀念靈魂的彌撒（Sechswochenamt），而新教徒則是在每年十一月的亡者主日（Ewigkeitssonntag）那天前往墓園憑弔逝者。在過去，近親們傳統上會穿黑色孝服守喪一年，並且明確規定何時允許添加灰色或白色等式樣。這代表哀悼也為外界所見。
似乎世界各地的人們都覺得，在悼念期需要藉各式儀式尋求下一步的方向。然而自啟蒙運動以來，宗教與風俗習慣在人們心中的地位逐漸失去重要性。科學的進步取代了人們對死亡的宿命論。各種日新月異的方法被用來推遲死亡，心律調節器、化學治療或幹細胞移植只是暫時逃避死亡的眾多方法之一。
Tags：
無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。