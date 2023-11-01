郭台銘遞交連署書但未回應是否參選到底，黃士修：明公布送件數量
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郭台銘與賴佩霞今至台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，郭台銘發現，競選中華民國總統的連署書上面，竟然沒有中華民國字樣，應盡快修改。至於送件數量，黃士修表示，明天連署截止後，將公布最終數字。
（中央社）趕在受理截止前夕，鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞今（1）日下午前往台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，並未公布送件數量，但郭台銘表示，將會與賴佩霞繼續奮勇向前。
郭台銘送件後在信義區行政中心前發表談話，他說，今天是非常重要的日子，他來傳遞台灣人民追求民主自由的心聲，每份連署書對他都是一份責任及鞭策，他與賴佩霞會銘記在心，繼續奮勇向前。
至於繳交件數，郭台銘表示，競辦會再說明，但他發現競選中華民國總統的連署書上面，竟然沒有中華民國字樣，應盡快修改。
媒體追問是否有再與民眾黨總統參選人柯文哲會面、是否參選到底等，郭台銘未再回應，與賴佩霞快步離去。
郭辦發言人黃士修補充，因為之前已經分批送了部分連署書件到選委會，加上今天送的數量，已經遠遠超過門檻，但連署在明（2）日截止，所以將在明天送完最後一批後，公布最終數字，包含總共收到多少、剔除多少、送件多少。
此外，郭台銘上午前往石牌連署站慰勞志工，原安排為不公開行程，不過郭台銘在聽完志工報告、細讀牆上支持者留言後，鬆口回應媒體提問。
對於是否有信心連署破百萬份，郭台銘說，連署還有一天，在一件事情沒有完全做完之前，他不會去做任何預測，而是會一步一腳印，他並形容自己是「初生之犢不懼虎」，且台北市連署的數字已經超出目標、衝到很高，讓他嚇了一跳。
媒體追問連署站點頻爆出不法、藍白合議題、是否參選到底等，郭台銘僅說，在連署結束之前，他不要為了任何議題分心，而是會專注把一件事情做到最好，然後由國人評價、由支持者告訴他下一步要怎麼走。
根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在14日前公告連署結果，並在20日至24日受理申請登記為候選人。郭台銘日前已宣布連署逾30萬份、突破門檻。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
連署站點地圖：map.voteforterry.tw/map
郭台銘、賴佩霞連署官方網站：https://voteforterry.tw/