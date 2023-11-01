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2023/11/01,
政治

郭台銘遞交連署書但未回應是否參選到底，黃士修：明公布送件數量

郭台銘遞交連署書但未回應是否參選到底，黃士修：明公布送件數量
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

郭台銘與賴佩霞今至台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，郭台銘發現，競選中華民國總統的連署書上面，竟然沒有中華民國字樣，應盡快修改。至於送件數量，黃士修表示，明天連署截止後，將公布最終數字。

（中央社）趕在受理截止前夕，鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞今（1）日下午前往台北市選委會遞交總統、副總統選舉連署書件，並未公布送件數量，但郭台銘表示，將會與賴佩霞繼續奮勇向前。

郭台銘送件後在信義區行政中心前發表談話，他說，今天是非常重要的日子，他來傳遞台灣人民追求民主自由的心聲，每份連署書對他都是一份責任及鞭策，他與賴佩霞會銘記在心，繼續奮勇向前。

至於繳交件數，郭台銘表示，競辦會再說明，但他發現競選中華民國總統的連署書上面，竟然沒有中華民國字樣，應盡快修改。

媒體追問是否有再與民眾黨總統參選人柯文哲會面、是否參選到底等，郭台銘未再回應，與賴佩霞快步離去。

郭辦發言人黃士修補充，因為之前已經分批送了部分連署書件到選委會，加上今天送的數量，已經遠遠超過門檻，但連署在明（2）日截止，所以將在明天送完最後一批後，公布最終數字，包含總共收到多少、剔除多少、送件多少。

此外，郭台銘上午前往石牌連署站慰勞志工，原安排為不公開行程，不過郭台銘在聽完志工報告、細讀牆上支持者留言後，鬆口回應媒體提問。

對於是否有信心連署破百萬份，郭台銘說，連署還有一天，在一件事情沒有完全做完之前，他不會去做任何預測，而是會一步一腳印，他並形容自己是「初生之犢不懼虎」，且台北市連署的數字已經超出目標、衝到很高，讓他嚇了一跳。

媒體追問連署站點頻爆出不法、藍白合議題、是否參選到底等，郭台銘僅說，在連署結束之前，他不要為了任何議題分心，而是會專注把一件事情做到最好，然後由國人評價、由支持者告訴他下一步要怎麼走。

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在14日前公告連署結果，並在20日至24日受理申請登記為候選人。郭台銘日前已宣布連署逾30萬份、突破門檻。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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