侯友宜拒絕全民調、柯文哲反對民主初選，柯呼籲朱立倫想辦法「否則可能不需再見面」
我們想讓你知道的是
昨晚藍白三方密會，朱立倫今稱「柯侯會放在同張選票」的說法，遭柯文哲否認。柯文哲強調，只要比賽規則公平，選票上誰正誰副都可以，但現在國民黨不敢比，事情無法解決。至於下次藍白何時見面？柯文者請朱立倫想出辦法後再來談，且見面要公開透明，免得外界認為他們在喬東西。
柯文哲要求公平比賽，請朱立倫想好再來談
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日表示，昨（31）日晚間3方會談中，國民黨總統參選人侯友宜不接受全民調，他不接受民主初選；雖然國民黨主席朱立倫約定下次見面時間，但若雙方都有堅持，等朱立倫想出辦法再決定是否見面。柯文哲也強調，他昨天就跟朱立倫表達清楚，他仍主張公開透明，下次若要見面就公開，免得外界以為他們在「喬什麼東西」。
侯友宜、朱立倫、柯文哲昨天深夜會面，3方深談53分鐘，引發外界關注「藍白整合」協商是否有進展。柯文哲今天於競選總部舉行「淨零碳排，永續未來」氣候政策記者會，並於會後媒體聯訪談及3方夜談過程。
柯文哲表示，10月30日他與朱立倫政黨協商時，雖對聯合政府、國會多數聯盟有共識，但因當事人不在，對總統人選產生方式沒辦法決定，因此朱立倫也提出3個人坐下來談。柯文哲表示，雖然他主張公開透明，但在朱立倫安排下，昨天晚上就見面討論總統人選產生方式；不過侯友宜會中不接受全民調，他不接受民主初選。
柯文哲指出，他在會中提到，若真的喜歡民主初選，可辦一個「線上線下整合系統」，但他知道民主初選不能真正代表民意，也不想亂上加亂。柯文哲表示，雙方都有支持者需要交代，合作要有公開公平的比賽規則，若合作搞到密室協商，台灣民眾也不會接受；雖然朱立倫約定下次見面時間，但他認為若雙方都有堅持，等朱立倫想出辦法，再決定是否見面。
柯文哲說，選票上誰正誰副他都可接受，他要的只是一個公平的比賽規則，「你又不敢比，要怎麼解決？」他說，若沒有公平比賽方式，最後下場就是變政治分贓。
媒體詢問，如何看待朱立倫今天受訪稱，「已答應柯、侯在同張選票上，且進入政黨協商」。柯文哲說，「沒有」，表示比賽規則公平就可以參加比賽，但不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式，「朱主席自己想好方法再來講」。
柯文哲也說，民眾黨做為一個獨立政黨，還是要有其自主性，昨天也展開全國環島計畫，「可以合作，但也不是停在那裡等合作，該做的我們還是要先做」。媒體詢問，是否對昨晚會面洩露有些不諒解。柯文哲說，只要看誰報導、記者跑哪一個路線就知道。
朱立倫：重點在團結勝選而非比賽方法
（中央社）國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲昨晚會面，民眾黨今天稱柯文哲希望朱立倫先提出國民黨方案，否則可能不需再見面。朱立倫回應，當然要有方案，兩邊都可以想想，什麼樣是協調的方案，大家就是持續堆疊善意、減少疑慮，尋求好辦法。
外界關注藍白整合進度，朱立倫、柯文哲10月30日進行首場政黨協商。朱立倫、侯友宜、柯文哲10月31日深夜又進行了一場3人密會，討論藍白合作議題，就如何產生總統人選交換意見。
朱立倫今天上午出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動後受訪表示，其實在10月30日的政黨協商中，就有提到要盡快約見面，本來當天晚上就在討論有無時間，後來因為太趕所以約了昨晚。
談到昨晚會面地點突然變更，朱立倫則回應，希望受到的影響越小越好，去的地方是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的母親，「這是他們老家，也不是公司，是她的辦公室」。
朱立倫指出，昨天的重點就是堆疊善意、降低彼此疑慮，能夠換位思考，以及尋求方法，柯文哲講了些公平的方法，但是目前沒有具體內容，所以希望大家能提出一些能政黨協商的方法，而不是比賽的方法，之前兩方提出的方法都過去了。會中也提到了未來選戰中會遇到的問題，例如如何團結，以及民進黨現在的狀況，大家都有討論。
對於民眾黨今天表示，會中對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，朱立倫希望再碰面，柯文哲希望朱立倫先提出國民黨方案，否則可能也不需要再見面。對此，朱立倫表示，所以當然要有方案，兩邊都可以想想，什麼樣是協調的方案，也會參照國外的一些經驗。
朱立倫強調，還是要回到彼此換位思考的角度，10月30日的政黨協商有提到，柯文哲、侯友宜的名字會放在同一張選票上。媒體追問，柯文哲是否會妥協當副手，朱立倫僅說，現在就是彼此尊重，至少是堆疊善意、降低疑慮，尋求最好的方法，最後團結勝選。
侯友宜指民進黨：貪、騙、空
國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜昨晚會面。侯友宜今天在雲林表示，面對政黨協商2黨主席要思考用新方式，共同往前推進，讓藍白合作能順利。
柯陣營今天指出，柯文哲、朱立倫、侯友宜昨晚的確有碰面，地點是朱立倫非常積極安排。會中對於總統人選產出方式沒共識，柯希望朱先提出方案，如果沒有提出來，那可能也不需要再見面了。
侯友宜今天在虎尾農會參觀花生加工廠及並與農民座談後接受媒體聯訪。針對昨晚會談，侯友宜說，過程當中大家都希望拿出新的方式來面對政黨協商。侯友宜說，不要再堅持舊有的方式，面對政黨協商2黨的主席都要去思考如何用新的方式，共同往前推進，讓藍白合作能夠順利。期待大家多一點善意、開放、互相體諒。
媒體問到傳聞昨天密會消息走漏是侯友宜競辦執行長金溥聰放出的消息，侯友宜說，「你們想太多了」，這跟金溥聰完全沒關係，他只告知金溥聰會面的時間，也沒有說地點，不要把什麼事情都賴到金溥聰身上。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-11-01 侯友宜拒絕全民調、柯文哲反對民主初選，柯呼籲朱立倫想辦法「否則可能不需再見面」
- 2023-11-01 郭台銘遞交連署書但未回應是否參選到底，黃士修：明公布送件數量
- 2023-11-01 中國查稅要你「知難而退」，郭董會藉藍白合下車嗎？我反而認為他會獨立參選到底
Tags：
夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。