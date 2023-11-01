侯友宜拒絕全民調、柯文哲反對民主初選，柯呼籲朱立倫想辦法「否則可能不需再見面」

柯文哲要求公平比賽，請朱立倫想好再來談

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日表示，昨（31）日晚間3方會談中，國民黨總統參選人侯友宜不接受全民調，他不接受民主初選；雖然國民黨主席朱立倫約定下次見面時間，但若雙方都有堅持，等朱立倫想出辦法再決定是否見面。柯文哲也強調，他昨天就跟朱立倫表達清楚，他仍主張公開透明，下次若要見面就公開，免得外界以為他們在「喬什麼東西」。

侯友宜、朱立倫、柯文哲昨天深夜會面，3方深談53分鐘，引發外界關注「藍白整合」協商是否有進展。柯文哲今天於競選總部舉行「淨零碳排，永續未來」氣候政策記者會，並於會後媒體聯訪談及3方夜談過程。

柯文哲表示，10月30日他與朱立倫政黨協商時，雖對聯合政府、國會多數聯盟有共識，但因當事人不在，對總統人選產生方式沒辦法決定，因此朱立倫也提出3個人坐下來談。柯文哲表示，雖然他主張公開透明，但在朱立倫安排下，昨天晚上就見面討論總統人選產生方式；不過侯友宜會中不接受全民調，他不接受民主初選。

柯文哲指出，他在會中提到，若真的喜歡民主初選，可辦一個「線上線下整合系統」，但他知道民主初選不能真正代表民意，也不想亂上加亂。柯文哲表示，雙方都有支持者需要交代，合作要有公開公平的比賽規則，若合作搞到密室協商，台灣民眾也不會接受；雖然朱立倫約定下次見面時間，但他認為若雙方都有堅持，等朱立倫想出辦法，再決定是否見面。

柯文哲說，選票上誰正誰副他都可接受，他要的只是一個公平的比賽規則，「你又不敢比，要怎麼解決？」他說，若沒有公平比賽方式，最後下場就是變政治分贓。

媒體詢問，如何看待朱立倫今天受訪稱，「已答應柯、侯在同張選票上，且進入政黨協商」。柯文哲說，「沒有」，表示比賽規則公平就可以參加比賽，但不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式，「朱主席自己想好方法再來講」。

柯文哲也說，民眾黨做為一個獨立政黨，還是要有其自主性，昨天也展開全國環島計畫，「可以合作，但也不是停在那裡等合作，該做的我們還是要先做」。媒體詢問，是否對昨晚會面洩露有些不諒解。柯文哲說，只要看誰報導、記者跑哪一個路線就知道。

朱立倫：重點在團結勝選而非比賽方法

（中央社）國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲昨晚會面，民眾黨今天稱柯文哲希望朱立倫先提出國民黨方案，否則可能不需再見面。朱立倫回應，當然要有方案，兩邊都可以想想，什麼樣是協調的方案，大家就是持續堆疊善意、減少疑慮，尋求好辦法。

外界關注藍白整合進度，朱立倫、柯文哲10月30日進行首場政黨協商。朱立倫、侯友宜、柯文哲10月31日深夜又進行了一場3人密會，討論藍白合作議題，就如何產生總統人選交換意見。

朱立倫今天上午出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動後受訪表示，其實在10月30日的政黨協商中，就有提到要盡快約見面，本來當天晚上就在討論有無時間，後來因為太趕所以約了昨晚。

談到昨晚會面地點突然變更，朱立倫則回應，希望受到的影響越小越好，去的地方是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的母親，「這是他們老家，也不是公司，是她的辦公室」。

朱立倫指出，昨天的重點就是堆疊善意、降低彼此疑慮，能夠換位思考，以及尋求方法，柯文哲講了些公平的方法，但是目前沒有具體內容，所以希望大家能提出一些能政黨協商的方法，而不是比賽的方法，之前兩方提出的方法都過去了。會中也提到了未來選戰中會遇到的問題，例如如何團結，以及民進黨現在的狀況，大家都有討論。

對於民眾黨今天表示，會中對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，朱立倫希望再碰面，柯文哲希望朱立倫先提出國民黨方案，否則可能也不需要再見面。對此，朱立倫表示，所以當然要有方案，兩邊都可以想想，什麼樣是協調的方案，也會參照國外的一些經驗。

朱立倫強調，還是要回到彼此換位思考的角度，10月30日的政黨協商有提到，柯文哲、侯友宜的名字會放在同一張選票上。媒體追問，柯文哲是否會妥協當副手，朱立倫僅說，現在就是彼此尊重，至少是堆疊善意、降低疑慮，尋求最好的方法，最後團結勝選。

侯友宜指民進黨：貪、騙、空

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜昨晚會面。侯友宜今天在雲林表示，面對政黨協商2黨主席要思考用新方式，共同往前推進，讓藍白合作能順利。

柯陣營今天指出，柯文哲、朱立倫、侯友宜昨晚的確有碰面，地點是朱立倫非常積極安排。會中對於總統人選產出方式沒共識，柯希望朱先提出方案，如果沒有提出來，那可能也不需要再見面了。

侯友宜今天在虎尾農會參觀花生加工廠及並與農民座談後接受媒體聯訪。針對昨晚會談，侯友宜說，過程當中大家都希望拿出新的方式來面對政黨協商。侯友宜說，不要再堅持舊有的方式，面對政黨協商2黨的主席都要去思考如何用新的方式，共同往前推進，讓藍白合作能夠順利。期待大家多一點善意、開放、互相體諒。

媒體問到傳聞昨天密會消息走漏是侯友宜競辦執行長金溥聰放出的消息，侯友宜說，「你們想太多了」，這跟金溥聰完全沒關係，他只告知金溥聰會面的時間，也沒有說地點，不要把什麼事情都賴到金溥聰身上。