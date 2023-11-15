施明德《金馬是引信，亦是誘餌？》：只要中國沒有放棄併吞台灣，「親美」就是台灣唯一的外交政策
我們想讓你知道的是
沒有什麼「親美、友日、和中」，這種幻想式的完美政策的！這種面面俱到，政客式、浪漫式、討好式的政策絕對不該是國家大政策。它會使台灣人民不知所從，並引誘中國延續其併吞台灣的擴張主義政策。
文：施明德
「親美」是台灣唯一的外交政策
這些戰爭或軍事行動都是遠離美國本土的跨海戰爭，美國每每都有重大傷亡，讓美國軍人公墓人滿為患。最為世人知悉的戰爭像：
美國在韓戰就死了五萬四千二百四十六人、被俘七千一百四十人、失蹤八千一百七十七人、負傷十萬三千兩百八十四人，總計十七萬兩千八百四十七人。
美國在越戰的傷亡是死亡五萬八千兩百○九人，受傷三十萬人。
美國在阿富汗戰爭中的傷亡代價，依五角大樓表示，阿富汗戰爭至今已消耗了三千兩百三十二億美元，造成兩千兩百名美軍死亡。
一九八三年，美國入侵格瑞納達是最小規模的軍事行動，美軍也死了十八人，受傷九十一人，直昇機損失十餘架。
其他的軍事行動傷亡人數和軍費付出大多可以從網路找到。但美國都沒有迴避，這是做為一個世界強權的宿命……。
我想說的是，美國從一九四九年中華人民共和國成立迄今，為了擁有台灣及台灣海峽的勢力範圍，美國沒有在軍事行動中傷亡一兵一卒！
中國稍有微動，美國政府只要說說話，再派航母或艦隊到台灣海峽走走，情勢就穩定了。最著名的行動就是中華人民共和國成立，蔣介石政權在台灣搖搖欲墜，杜魯門總統下令第七艦隊到台灣海峽，宣布台灣海峽中立化，蔣介石政權就穩定下來了。七十年來，台灣海峽兩岸的穩定說是「美國製」（Made in USA）的，一點都不誇張。這種「美國製」的條件在可預見的未來，只會趨強不會趨弱更不會瓦解。
事實是中國不敢跟美國打，不是美國怕中國。中國是大陸軍國家，介入韓戰、越戰可以，海空大戰？免啦……。
從上述一長串美國攻打外國的紀錄，足足可以證實美國做為世界強權，必要時對外征戰是無法避免的「責任」或「罪行」。
七十年來不費一兵一卒，美國怎麼會在中國的挑釁下就放棄台灣及台灣海峽？中國人民絕對不可以輕率低估美國為保護自己權益，會採取軍事行動的決心和動力。
中國揚言武力犯台，七十年來事實已證明只是「強者的哀鳴」。
當然，關鍵之一是台灣人民自己也不要輕舉妄動，在政治決策上犯了躁進的錯誤。台灣俗語說「戲柵腳站久咱的」，長期的事實就是最強有力的法理基礎。維持現狀，不管中華民國是獨立國（華獨）或台灣是獨立國（台獨）都是不屬於中華人民共和國管轄。華獨、台獨都是獨！
愛台灣何必一定要在自己生前就不顧一切強求改國號，改國旗而引發內部動盪呢？但正名的這一天一定會到來的！在國際社會中擁有應有的地位和權力的這一天，也一定會到來的！也許是在我們的孩子、孫子或曾孫的時代到來。有什麼關係呢？只要台灣獨立自由地存在，希望永遠在。
美國只求擁有台灣海峽及台灣作勢力範圍，對台灣沒有領土野心，所以台灣親美。兩蔣時代的外交路線即是如此。
中國哪天覺悟了，放棄對台灣的領土野心，台灣政府才有可能重新思考國家的外交戰略。只要中國對台灣仍存有領土野心，台灣的外交政策就只有：
「親美！親美！親美！」這是小國的生存之道。
沒有什麼「親美、友日、和中」，這種幻想式的完美政策的！這種面面俱到，政客式、浪漫式、討好式的政策絕對不該是國家大政策。它會使台灣人民不知所從，並引誘中國延續其併吞台灣的擴張主義政策。
再從一九四九年談起
談這麼多，我就是想做這個結論：對我們國家而言，「對外親美，對內和解是台灣唯一的路」。
今天台灣的災難不在中國，在台灣內部的敵對和撕裂。
天有不測風雲。這種狀況不利於防衛台灣，也不利於經濟、文化及和諧社會的發展。這種狀況持續惡化是可能引誘中國幻想「裡應外合」的。造成這種情勢的，不是來自中國，主要來自台灣內部不同政黨的奪權言行，特別是雙方極端人士的表白。如果沒有出現一位有氣度和睿智的總統引領，狀況會持續下去。
和解對我而言雖然已是老生常談，仍願國家領導人聽進去，雖然我知道很難。因為奪權、保權常常都靠尖銳的對立來實現。和解比鬥爭難，尤其對貪婪者和懦夫而言更難。我常會說：反對和解者多是「戰，無膽；和，無量；拖，無智」，只會叫囂、攻訐、醜化。和解者最需要的就是：有膽，有量，有智。真正了不起的領導者都俱備這三種素養。
一九四九年，中國共產黨在北京宣布獨立建國，中華人民共和國誕生。
同年，蔣介石率中華民國的六十萬軍民到台灣，迄今已經七十年了。
從那個年代起，台灣這個島國上就住著兩個記憶體的族群，「中國記憶體」：外來統治集團，及「台灣記憶體」：被外來統治的族群。這兩個記憶體的族群問題從統治者、屠殺者、壓迫者、剝削者到省籍對立與仇恨。後來又變成統獨對立及藍綠撕裂。
如今，外省二代、三代、四代都誕生了。七十年前產生和鑄造的問題，已一一被時間洗禮，被共存交融的事實化解了許多。像七十年前「外省人」、「台灣人」的鴻溝幾乎全不存在了。「台灣人」的認同感隨著一代又一代的子孫出生變得又濃又多了……。
當下，雖然有些人仍然難忘故國情懷，他們也有權力和機會選擇回歸中國故鄉，或以中國為賺錢的地方，台灣為安居立命的最後堡壘。但是對大多數留下來的，就像橘逾准為枳那樣，台灣化了。而原本台灣記憶體的台灣人也相當程度被中華文化同化了。雖然還是有些人想強迫台灣人做中國人，但作用越來越淡。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟