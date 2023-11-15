施明德《金馬是引信，亦是誘餌？》：只要中國沒有放棄併吞台灣，「親美」就是台灣唯一的外交政策

文：施明德

「親美」是台灣唯一的外交政策

這些戰爭或軍事行動都是遠離美國本土的跨海戰爭，美國每每都有重大傷亡，讓美國軍人公墓人滿為患。最為世人知悉的戰爭像：

美國在韓戰就死了五萬四千二百四十六人、被俘七千一百四十人、失蹤八千一百七十七人、負傷十萬三千兩百八十四人，總計十七萬兩千八百四十七人。

美國在越戰的傷亡是死亡五萬八千兩百○九人，受傷三十萬人。

美國在阿富汗戰爭中的傷亡代價，依五角大樓表示，阿富汗戰爭至今已消耗了三千兩百三十二億美元，造成兩千兩百名美軍死亡。

一九八三年，美國入侵格瑞納達是最小規模的軍事行動，美軍也死了十八人，受傷九十一人，直昇機損失十餘架。

其他的軍事行動傷亡人數和軍費付出大多可以從網路找到。但美國都沒有迴避，這是做為一個世界強權的宿命……。

我想說的是，美國從一九四九年中華人民共和國成立迄今，為了擁有台灣及台灣海峽的勢力範圍，美國沒有在軍事行動中傷亡一兵一卒！

中國稍有微動，美國政府只要說說話，再派航母或艦隊到台灣海峽走走，情勢就穩定了。最著名的行動就是中華人民共和國成立，蔣介石政權在台灣搖搖欲墜，杜魯門總統下令第七艦隊到台灣海峽，宣布台灣海峽中立化，蔣介石政權就穩定下來了。七十年來，台灣海峽兩岸的穩定說是「美國製」（Made in USA）的，一點都不誇張。這種「美國製」的條件在可預見的未來，只會趨強不會趨弱更不會瓦解。

事實是中國不敢跟美國打，不是美國怕中國。中國是大陸軍國家，介入韓戰、越戰可以，海空大戰？免啦……。

從上述一長串美國攻打外國的紀錄，足足可以證實美國做為世界強權，必要時對外征戰是無法避免的「責任」或「罪行」。

七十年來不費一兵一卒，美國怎麼會在中國的挑釁下就放棄台灣及台灣海峽？中國人民絕對不可以輕率低估美國為保護自己權益，會採取軍事行動的決心和動力。

中國揚言武力犯台，七十年來事實已證明只是「強者的哀鳴」。

當然，關鍵之一是台灣人民自己也不要輕舉妄動，在政治決策上犯了躁進的錯誤。台灣俗語說「戲柵腳站久咱的」，長期的事實就是最強有力的法理基礎。維持現狀，不管中華民國是獨立國（華獨）或台灣是獨立國（台獨）都是不屬於中華人民共和國管轄。華獨、台獨都是獨！

愛台灣何必一定要在自己生前就不顧一切強求改國號，改國旗而引發內部動盪呢？但正名的這一天一定會到來的！在國際社會中擁有應有的地位和權力的這一天，也一定會到來的！也許是在我們的孩子、孫子或曾孫的時代到來。有什麼關係呢？只要台灣獨立自由地存在，希望永遠在。

美國只求擁有台灣海峽及台灣作勢力範圍，對台灣沒有領土野心，所以台灣親美。兩蔣時代的外交路線即是如此。

中國哪天覺悟了，放棄對台灣的領土野心，台灣政府才有可能重新思考國家的外交戰略。只要中國對台灣仍存有領土野心，台灣的外交政策就只有：

「親美！親美！親美！」這是小國的生存之道。

沒有什麼「親美、友日、和中」，這種幻想式的完美政策的！這種面面俱到，政客式、浪漫式、討好式的政策絕對不該是國家大政策。它會使台灣人民不知所從，並引誘中國延續其併吞台灣的擴張主義政策。

再從一九四九年談起

談這麼多，我就是想做這個結論：對我們國家而言，「對外親美，對內和解是台灣唯一的路」。

今天台灣的災難不在中國，在台灣內部的敵對和撕裂。

天有不測風雲。這種狀況不利於防衛台灣，也不利於經濟、文化及和諧社會的發展。這種狀況持續惡化是可能引誘中國幻想「裡應外合」的。造成這種情勢的，不是來自中國，主要來自台灣內部不同政黨的奪權言行，特別是雙方極端人士的表白。如果沒有出現一位有氣度和睿智的總統引領，狀況會持續下去。

和解對我而言雖然已是老生常談，仍願國家領導人聽進去，雖然我知道很難。因為奪權、保權常常都靠尖銳的對立來實現。和解比鬥爭難，尤其對貪婪者和懦夫而言更難。我常會說：反對和解者多是「戰，無膽；和，無量；拖，無智」，只會叫囂、攻訐、醜化。和解者最需要的就是：有膽，有量，有智。真正了不起的領導者都俱備這三種素養。

一九四九年，中國共產黨在北京宣布獨立建國，中華人民共和國誕生。

同年，蔣介石率中華民國的六十萬軍民到台灣，迄今已經七十年了。

從那個年代起，台灣這個島國上就住著兩個記憶體的族群，「中國記憶體」：外來統治集團，及「台灣記憶體」：被外來統治的族群。這兩個記憶體的族群問題從統治者、屠殺者、壓迫者、剝削者到省籍對立與仇恨。後來又變成統獨對立及藍綠撕裂。

如今，外省二代、三代、四代都誕生了。七十年前產生和鑄造的問題，已一一被時間洗禮，被共存交融的事實化解了許多。像七十年前「外省人」、「台灣人」的鴻溝幾乎全不存在了。「台灣人」的認同感隨著一代又一代的子孫出生變得又濃又多了……。

當下，雖然有些人仍然難忘故國情懷，他們也有權力和機會選擇回歸中國故鄉，或以中國為賺錢的地方，台灣為安居立命的最後堡壘。但是對大多數留下來的，就像橘逾准為枳那樣，台灣化了。而原本台灣記憶體的台灣人也相當程度被中華文化同化了。雖然還是有些人想強迫台灣人做中國人，但作用越來越淡。