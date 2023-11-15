《輝達黃仁勳》：關於「少年」的成功十堂課，第一點就是「慾望與野心」

文：伍忠賢

「少年」黃仁勳的成功十堂課

2005年3月，中劇《少年康熙》上映，這劇幾乎每年都重播，鄧超演紅了清康熙皇帝少年時，此劇也讓女主角劉圓圓（飾演冰月格格、桑榆）走紅。同樣的，「少年」輝達黃仁勳7-17歲（30歲創業）成功的十堂課，也十分精采。

一、成功的第一堂課：慾望與野心

1.父母給的美國夢

2018年5月6日，美國《全國廣播商業頻道》（CNBC）「Mad Money」（這節目從2005年3月14起播出，歷史久），節目主持人吉姆．克瑞莫（Jim Cramer）把過去訪問黃仁勳的片段，作成專輯。

1972年父母把他和哥哥送到美國，這包括兩種談話：

我的人生父母美國夢啟示的結果（I am the product of my parent’s dream and aspirations.）

我虧欠父母太多了（I owe them a great deal.）

我今天的成就首歸父母（My achievements come from my parants.）

2. 14歲時，打桌球的好勝心

在肯塔基州奧奈達學校時，黃仁勳聽從室友所建議：「運動，把身體弄壯一些」。一開始他學游泳，後來付費到皇宮桌球體育館打桌球，學費來自替體育館擦地板打工賺來的，而且還能支付跨地比賽相關費用。才打了三個月，他便打到全美青少年桌球巡迴賽西北地區雙打第三名。

1978年1月，皇宮桌球體育館老闆以讀者投書方式，投稿刊登在《運動畫刊》（Sports Illustrated）上，重點如下：

黃仁勳是很有前途的桌球選手，他對打到桌球冠軍有很大的企圖心，而且功課成績全A。

二、成功的第二堂課：不斷學習

1. 1967-1971年（4-8歲），跟父母住在泰國。

2. 1972年（9歲時），父母把他和他哥哥送到美國肯塔基州克拉克縣，他舅舅處。

住在基督教浸信會開的奧奈達浸信會國中小（Oneida Baptist Institute），該機構成立於1899年，該機構不是「感化院」（reformatory），只是收的學生大都是中低收入戶子弟或其他學校退學的孩子。

3. 1978-1979年（15-16歲），奧勒岡州阿囉哈高中（Aloha）。

阿囉哈高中（Aloha High School）小檔案

時：成立於1968年

地：美國奧勒岡州

人：學生約1800人，48%白人，亞裔占4%

事：阿囉哈高中在奧勒岡州排名34名以後（詳見台灣2017年美國奧勒岡州最好的私立高中排名）

三、成功的第三堂課：勤於思考

2016年9月，黃仁勳接受台灣《商業週刊》記者訪問時表示：「從9-14歲獨立的生活經驗，培養我對環境、產業、人變化的敏銳感；以及經常保有危機意識。」

四、成功的第四堂課：看見未來的趨勢

有媒體報導，黃仁勳高中時喜歡上電腦，奠定他以後唸電機暨資訊工程系。但在2010年，他接受《紐約時報》記者專訪時，特別提到是在個人電腦中的遊戲中找到樂趣。電腦遊戲種類多，許多人喜歡挑戰新的電子遊戲，尤其闖關、過關，這都很有挑戰性。

五、成功的第五堂課：遠離負面的人與事

2010年6月5日，《紐約時報》刊出黃仁勳接受記者Adam Bryant專訪。其中一段談到他大三時，在奧勒岡州丹尼餐廳（Denny’s）當服務生。

丹尼餐廳在美國成立於1953年，公司位於南卡羅納州，是那斯達克股市掛牌公司。1981年店數約1000家，2023年美國店數約1600家，2022年營收約4.56億美元。

1.問題

黃仁勳個性是內向（introverted）、害羞的，在等顧客入座時，特別害怕跟顧客說話。

2.解決之道

黃仁勳鼓起勇氣跟顧客談話，之後慢慢變得不再內向、害羞，他形容此情況有如伸出手足走出來。

六、成功的第六堂課：勇於冒險

1. 1970年，7歲那場跳水

黃仁勳4-8歲（1967-1971年）隨父親在泰國工作，住在泰國，大約7歲多時，在游泳池的跳板，嚐試跳水。

「看起來離水面很高罷了！」他告訴自己「跳水板高，水面不遠，只是自己的恐懼感，看起來很高罷了」，他奮力一跳，克服恐懼，成功跳水。

2.對黃仁勳的冒險涵意

黃仁勳認為，只有少數人天生喜歡冒險，但如果要實現潛能，必須對自己有信心，去冒險，就像奧運跳水選手，一躍而下。

七、成功的第七堂課：努力不解

1.父母是努力工作的榜樣

黃仁勳的父母、親朋都努力工作，這對他很有啟發。

2.自己的經驗

1972年，黃仁勳跟哥哥在肯塔基州的國中小學校寄宿，由於學費與住宿費是平價，大部分學生皆須付出勞力，以減少一些住宿費用。黃仁勳負責3層宿舍的廁所打掃。

在奧勒岡州，唸大三時，他在丹尼餐廳當服務生，兼差賺錢。

這些服務教育、兼職打工，讓黃仁勳從小培養工作須努力的態度。

八、成功的第八堂課：誠信正直

黃仁勳的服務教育、大學打工經驗，皆使自己有了「作好」的責任心，即「受人之託，忠人之事」的誠信。

九、成功的第九堂課：面對挫折

在丹尼餐廳打工的經驗，培養了他面對挫折的能力。

1.問題

餐廳往往忙中有錯，顧客有些抱怨難免，有時是顧客誤會，有時是服務生搞錯（也就是黃仁勳的角色），有時也會是廚房餐飯弄錯。

2.經驗

在餐廳當服務生的經驗，讓黃仁勳體會大部分時間，你無法控制環境，只能在「混亂」（chaos）中尋求「最佳突破」（making the best）。

3.正面思考（finding the good in everything）

1971年，在肯塔基州奧奈達國中小。許多同學都是青少年，他的室友17歲因故中輟，許多人事物發展都不容易，這讓黃仁勳學到「幾乎任何事都有好的一面」（It is possible to find good in almost anything.）。

十、成功的第十堂課：堅持紀律

1.打桌球的效益

黃仁勳表示，打桌球，學到紀律和專注力，而且比賽獲勝，更提高了自信心。是他喜歡的運動。

2.有捨才會有得

不過，隨著到了九年級，功課變難，再加上對求學的興趣，就不再打桌球了。他說：「知道自己要什麼，就全力去追求，這樣才能成功。」

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