《輝達黃仁勳》：關於「少年」的成功十堂課，第一點就是「慾望與野心」

文:伍忠賢

「少年」黃仁勳的成功十堂課

2005年3月,中劇《少年康熙》上映,這劇幾乎每年都重播,鄧超演紅了清康熙皇帝少年時,此劇也讓女主角劉圓圓(飾演冰月格格、桑榆)走紅。同樣的,「少年」輝達黃仁勳7-17歲(30歲創業)成功的十堂課,也十分精采。

一、成功的第一堂課:慾望與野心

1.父母給的美國夢

2018年5月6日,美國《全國廣播商業頻道》(CNBC)「Mad Money」(這節目從2005年3月14起播出,歷史久),節目主持人吉姆.克瑞莫(Jim Cramer)把過去訪問黃仁勳的片段,作成專輯。

1972年父母把他和哥哥送到美國,這包括兩種談話:

我的人生父母美國夢啟示的結果(I am the product of my parent’s dream and aspirations.)

我虧欠父母太多了(I owe them a great deal.)

我今天的成就首歸父母(My achievements come from my parants.)

2. 14歲時,打桌球的好勝心

在肯塔基州奧奈達學校時,黃仁勳聽從室友所建議:「運動,把身體弄壯一些」。一開始他學游泳,後來付費到皇宮桌球體育館打桌球,學費來自替體育館擦地板打工賺來的,而且還能支付跨地比賽相關費用。才打了三個月,他便打到全美青少年桌球巡迴賽西北地區雙打第三名。

1978年1月,皇宮桌球體育館老闆以讀者投書方式,投稿刊登在《運動畫刊》(Sports Illustrated)上,重點如下:

黃仁勳是很有前途的桌球選手,他對打到桌球冠軍有很大的企圖心,而且功課成績全A。

二、成功的第二堂課:不斷學習

1. 1967-1971年(4-8歲),跟父母住在泰國。

2. 1972年(9歲時),父母把他和他哥哥送到美國肯塔基州克拉克縣,他舅舅處。

住在基督教浸信會開的奧奈達浸信會國中小(Oneida Baptist Institute),該機構成立於1899年,該機構不是「感化院」(reformatory),只是收的學生大都是中低收入戶子弟或其他學校退學的孩子。

3. 1978-1979年(15-16歲),奧勒岡州阿囉哈高中(Aloha)。

阿囉哈高中(Aloha High School)小檔案

時:成立於1968年

地:美國奧勒岡州

人:學生約1800人,48%白人,亞裔占4%

事:阿囉哈高中在奧勒岡州排名34名以後(詳見台灣2017年美國奧勒岡州最好的私立高中排名)

三、成功的第三堂課:勤於思考

2016年9月,黃仁勳接受台灣《商業週刊》記者訪問時表示:「從9-14歲獨立的生活經驗,培養我對環境、產業、人變化的敏銳感;以及經常保有危機意識。」

四、成功的第四堂課:看見未來的趨勢

有媒體報導,黃仁勳高中時喜歡上電腦,奠定他以後唸電機暨資訊工程系。但在2010年,他接受《紐約時報》記者專訪時,特別提到是在個人電腦中的遊戲中找到樂趣。電腦遊戲種類多,許多人喜歡挑戰新的電子遊戲,尤其闖關、過關,這都很有挑戰性。

五、成功的第五堂課:遠離負面的人與事

2010年6月5日,《紐約時報》刊出黃仁勳接受記者Adam Bryant專訪。其中一段談到他大三時,在奧勒岡州丹尼餐廳(Denny’s)當服務生。

丹尼餐廳在美國成立於1953年,公司位於南卡羅納州,是那斯達克股市掛牌公司。1981年店數約1000家,2023年美國店數約1600家,2022年營收約4.56億美元。

1.問題

黃仁勳個性是內向(introverted)、害羞的,在等顧客入座時,特別害怕跟顧客說話。

2.解決之道

黃仁勳鼓起勇氣跟顧客談話,之後慢慢變得不再內向、害羞,他形容此情況有如伸出手足走出來。

六、成功的第六堂課:勇於冒險

1. 1970年,7歲那場跳水

黃仁勳4-8歲(1967-1971年)隨父親在泰國工作,住在泰國,大約7歲多時,在游泳池的跳板,嚐試跳水。

「看起來離水面很高罷了!」他告訴自己「跳水板高,水面不遠,只是自己的恐懼感,看起來很高罷了」,他奮力一跳,克服恐懼,成功跳水。

2.對黃仁勳的冒險涵意

黃仁勳認為,只有少數人天生喜歡冒險,但如果要實現潛能,必須對自己有信心,去冒險,就像奧運跳水選手,一躍而下。

七、成功的第七堂課:努力不解

1.父母是努力工作的榜樣

黃仁勳的父母、親朋都努力工作,這對他很有啟發。

2.自己的經驗

1972年,黃仁勳跟哥哥在肯塔基州的國中小學校寄宿,由於學費與住宿費是平價,大部分學生皆須付出勞力,以減少一些住宿費用。黃仁勳負責3層宿舍的廁所打掃。

在奧勒岡州,唸大三時,他在丹尼餐廳當服務生,兼差賺錢。

這些服務教育、兼職打工,讓黃仁勳從小培養工作須努力的態度。

八、成功的第八堂課:誠信正直

黃仁勳的服務教育、大學打工經驗,皆使自己有了「作好」的責任心,即「受人之託,忠人之事」的誠信。

九、成功的第九堂課:面對挫折

在丹尼餐廳打工的經驗,培養了他面對挫折的能力。

1.問題

餐廳往往忙中有錯,顧客有些抱怨難免,有時是顧客誤會,有時是服務生搞錯(也就是黃仁勳的角色),有時也會是廚房餐飯弄錯。

2.經驗

在餐廳當服務生的經驗,讓黃仁勳體會大部分時間,你無法控制環境,只能在「混亂」(chaos)中尋求「最佳突破」(making the best)。

3.正面思考(finding the good in everything)

1971年,在肯塔基州奧奈達國中小。許多同學都是青少年,他的室友17歲因故中輟,許多人事物發展都不容易,這讓黃仁勳學到「幾乎任何事都有好的一面」(It is possible to find good in almost anything.)。

十、成功的第十堂課:堅持紀律

1.打桌球的效益

黃仁勳表示,打桌球,學到紀律和專注力,而且比賽獲勝,更提高了自信心。是他喜歡的運動。

2.有捨才會有得

不過,隨著到了九年級,功課變難,再加上對求學的興趣,就不再打桌球了。他說:「知道自己要什麼,就全力去追求,這樣才能成功。」

