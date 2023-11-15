《輝達黃仁勳》：關於「少年」的成功十堂課，第一點就是「慾望與野心」
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黃仁勳如何繼蘋果公司賈伯斯、電動汽車馬斯克之後，成為新起的現象級企業家？如何高瞻遠膽贏在起跑點？並擁有超越英特爾與超微的組織管理，以及策略性人力資源管理關鍵。本書一一解析！
文：伍忠賢
「少年」黃仁勳的成功十堂課
2005年3月，中劇《少年康熙》上映，這劇幾乎每年都重播，鄧超演紅了清康熙皇帝少年時，此劇也讓女主角劉圓圓（飾演冰月格格、桑榆）走紅。同樣的，「少年」輝達黃仁勳7-17歲（30歲創業）成功的十堂課，也十分精采。
一、成功的第一堂課：慾望與野心
1.父母給的美國夢
2018年5月6日，美國《全國廣播商業頻道》（CNBC）「Mad Money」（這節目從2005年3月14起播出，歷史久），節目主持人吉姆．克瑞莫（Jim Cramer）把過去訪問黃仁勳的片段，作成專輯。
1972年父母把他和哥哥送到美國，這包括兩種談話：
- 我的人生父母美國夢啟示的結果（I am the product of my parent’s dream and aspirations.）
- 我虧欠父母太多了（I owe them a great deal.）
- 我今天的成就首歸父母（My achievements come from my parants.）
2. 14歲時，打桌球的好勝心
在肯塔基州奧奈達學校時，黃仁勳聽從室友所建議：「運動，把身體弄壯一些」。一開始他學游泳，後來付費到皇宮桌球體育館打桌球，學費來自替體育館擦地板打工賺來的，而且還能支付跨地比賽相關費用。才打了三個月，他便打到全美青少年桌球巡迴賽西北地區雙打第三名。
1978年1月，皇宮桌球體育館老闆以讀者投書方式，投稿刊登在《運動畫刊》（Sports Illustrated）上，重點如下：
黃仁勳是很有前途的桌球選手，他對打到桌球冠軍有很大的企圖心，而且功課成績全A。
二、成功的第二堂課：不斷學習
1. 1967-1971年（4-8歲），跟父母住在泰國。
2. 1972年（9歲時），父母把他和他哥哥送到美國肯塔基州克拉克縣，他舅舅處。
住在基督教浸信會開的奧奈達浸信會國中小（Oneida Baptist Institute），該機構成立於1899年，該機構不是「感化院」（reformatory），只是收的學生大都是中低收入戶子弟或其他學校退學的孩子。
3. 1978-1979年（15-16歲），奧勒岡州阿囉哈高中（Aloha）。
阿囉哈高中（Aloha High School）小檔案
- 時：成立於1968年
- 地：美國奧勒岡州
- 人：學生約1800人，48%白人，亞裔占4%
- 事：阿囉哈高中在奧勒岡州排名34名以後（詳見台灣2017年美國奧勒岡州最好的私立高中排名）
三、成功的第三堂課：勤於思考
2016年9月，黃仁勳接受台灣《商業週刊》記者訪問時表示：「從9-14歲獨立的生活經驗，培養我對環境、產業、人變化的敏銳感；以及經常保有危機意識。」
四、成功的第四堂課：看見未來的趨勢
有媒體報導，黃仁勳高中時喜歡上電腦，奠定他以後唸電機暨資訊工程系。但在2010年，他接受《紐約時報》記者專訪時，特別提到是在個人電腦中的遊戲中找到樂趣。電腦遊戲種類多，許多人喜歡挑戰新的電子遊戲，尤其闖關、過關，這都很有挑戰性。
五、成功的第五堂課：遠離負面的人與事
2010年6月5日，《紐約時報》刊出黃仁勳接受記者Adam Bryant專訪。其中一段談到他大三時，在奧勒岡州丹尼餐廳（Denny’s）當服務生。
丹尼餐廳在美國成立於1953年，公司位於南卡羅納州，是那斯達克股市掛牌公司。1981年店數約1000家，2023年美國店數約1600家，2022年營收約4.56億美元。
1.問題
黃仁勳個性是內向（introverted）、害羞的，在等顧客入座時，特別害怕跟顧客說話。
2.解決之道
黃仁勳鼓起勇氣跟顧客談話，之後慢慢變得不再內向、害羞，他形容此情況有如伸出手足走出來。
六、成功的第六堂課：勇於冒險
1. 1970年，7歲那場跳水
黃仁勳4-8歲（1967-1971年）隨父親在泰國工作，住在泰國，大約7歲多時，在游泳池的跳板，嚐試跳水。
「看起來離水面很高罷了！」他告訴自己「跳水板高，水面不遠，只是自己的恐懼感，看起來很高罷了」，他奮力一跳，克服恐懼，成功跳水。
2.對黃仁勳的冒險涵意
黃仁勳認為，只有少數人天生喜歡冒險，但如果要實現潛能，必須對自己有信心，去冒險，就像奧運跳水選手，一躍而下。
七、成功的第七堂課：努力不解
1.父母是努力工作的榜樣
黃仁勳的父母、親朋都努力工作，這對他很有啟發。
2.自己的經驗
1972年，黃仁勳跟哥哥在肯塔基州的國中小學校寄宿，由於學費與住宿費是平價，大部分學生皆須付出勞力，以減少一些住宿費用。黃仁勳負責3層宿舍的廁所打掃。
在奧勒岡州，唸大三時，他在丹尼餐廳當服務生，兼差賺錢。
這些服務教育、兼職打工，讓黃仁勳從小培養工作須努力的態度。
八、成功的第八堂課：誠信正直
黃仁勳的服務教育、大學打工經驗，皆使自己有了「作好」的責任心，即「受人之託，忠人之事」的誠信。
九、成功的第九堂課：面對挫折
在丹尼餐廳打工的經驗，培養了他面對挫折的能力。
1.問題
餐廳往往忙中有錯，顧客有些抱怨難免，有時是顧客誤會，有時是服務生搞錯（也就是黃仁勳的角色），有時也會是廚房餐飯弄錯。
2.經驗
在餐廳當服務生的經驗，讓黃仁勳體會大部分時間，你無法控制環境，只能在「混亂」（chaos）中尋求「最佳突破」（making the best）。
3.正面思考（finding the good in everything）
1971年，在肯塔基州奧奈達國中小。許多同學都是青少年，他的室友17歲因故中輟，許多人事物發展都不容易，這讓黃仁勳學到「幾乎任何事都有好的一面」（It is possible to find good in almost anything.）。
十、成功的第十堂課：堅持紀律
1.打桌球的效益
黃仁勳表示，打桌球，學到紀律和專注力，而且比賽獲勝，更提高了自信心。是他喜歡的運動。
2.有捨才會有得
不過，隨著到了九年級，功課變難，再加上對求學的興趣，就不再打桌球了。他說：「知道自己要什麼，就全力去追求，這樣才能成功。」
書籍介紹
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
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