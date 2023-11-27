回顧遊覽車司機縱火案：一場死亡之旅，燒掉了「陸客團」與中國人對台灣的幻想

「陸客團」的十年輝煌

2008年6月11日，江丙坤與陳雲林在台北圓山飯店針對「大三通」等兩岸議題展開高層會談，中國政府準備了樣板觀光團，在會談後短短五天之內抵台，展開以觀光為包裝的政治活動。

一方面造成社會擔憂過度傾中的輿論，同時也締造了後來我們俗稱的「陸客團」、「一條龍」、「八天七夜環島行」等旋風。「大三通」之後，中國來台的觀光客在兩年內超過百萬人次，無疑是外國觀光客赴台的第一名，的確讓觀光旅遊相關業者，賺得缽滿盆滿，還省去了語言不通的麻煩。

「大三通」之後，中國來台的觀光客在兩年內超過百萬人次，無疑是外國觀光客赴台的第一名，的確讓觀光旅遊相關業者，賺得缽滿盆滿，還省去了語言不通的麻煩。

其實這種行程，光用想的就很累，但因為便宜，加上中國大力推動，懷著收復寶島台灣的錯覺，即使還要在匆忙的旅途中，額外填擠八九間購物站行程，依然讓中國觀光客趨之若鶩。

鉅龍旅行社的死亡之旅

2016年7月19日，國道2號發生遊覽車火燒26死的事件，意外燒出了「陸客團」的許多弊端。車號197-EE，駕駛蘇明成在7月14日被加油站拍到他花193元，買了8.36公升的92無鉛汽油。

遊覽車司機添購汽油，本來不是什麼特殊事件，但因為他把買來的汽油分裝成五個寶特瓶，三個放在乘客座位正下方的行李艙，兩個放在駕駛座旁，檢方調查起火點的時候，注意到這些不尋常的跡象，才慢慢抽絲剝繭，在網路輿論檢討遊覽車老舊問題，或是早已受不了低價「陸客團」招徠低水準遊客的聲音之間，發覺整起火燒車完全是預謀犯案的結果。

經査，蘇明成早在2014年就因為性侵女導遊，二審宣判5年徒刑，賠了90萬，而這也是導致他妻子要跟他離婚，打算帶著小孩回中國的原因。性侵案不僅愧對妻子，拖垮家裡經濟，又碰上2016年「陸客團」的生意開始下滑，蘇明成對人生感到徹底的絕望，因此萌生死意，而萬萬想不到他的死法，卻是要拉素無冤仇的觀光客陪葬。

有一說是認為蘇明成的父親在國共內戰期間，被拉到中國去打仗，遭到俘虜，不得已定居中國，娶妻生下蘇明成。由於出身台灣，又是國民黨軍人，因此在文革時期被打成黑五類，飽受凌辱，蘇父便獨自偷渡返台避禍。

直到蘇明成26歲，他才帶著母親跟妻小們來台尋父依親。但這種說法太像復仇者，好似讓他的兇殘手段有了藉口，對於那24位無辜的中國觀光客，以及台灣籍的導遊而言，這種說法相當不公允。

真正的問題，可能來自一條龍的經營模式，不管對司機或導遊來說，都會造成非常大的精神壓力，平均一個月接200團「陸客團」的鉅龍旅行社，不但無暇注意員工的身心健康問題，就連性侵案纏身的司機都還能續聘，繼續幫他們開車載客，其血汗與無良程度可見一斑。

所以當這趟死亡之旅的行程表公布的時候，也證明了「陸客團」終究是無法長久的幻夢。

八天七夜的環島之旅，總共去了「原力特產店」、「台灣第一好茶」、「寶得利鑽石」、「永瀚國際企業社」、「元本紅股份有限公司」、「御珍果精緻伴手禮」、「寶時鐘錶」、「得麗美妝」、「昇恒昌免稅店」等九個購物站行程，而這九個購物站都是廈門人張雅琍創辦並推動的「中華觀光精品產業協會」成員，也都和她擔任集團總裁的上櫃公司「寶得利國際股份有限公司」有著千絲萬縷的關係。

密集的購物行程就是為了平衡團費過低的問題，就算是只負責開車的蘇明成，一定也會擔心今天這趟拉完，還有沒有明天的車可以拉，所以當家中發生巨變的同時，他怎麼還能心神正常地繼續堅守工作崗位呢？

車上甚至還有消防隊員

中國遼寧海外旅行社組團，由鉅龍旅行社承團的八天七夜環島之旅，車上包括來自遼寧大連遊客21人、黑龍江哈爾濱遊客1人、吉林松原遊客1人、湖南武岡遊客1人，加上台灣導遊鄭焜文共25人。

其中31歲的姜新和29歲的高玲是新婚夫妻，這趟本來是他們的蜜月之旅，而姜新更是擔任森林消防員，擁有高度專業消防知識卻死於遊覽車大火，非常不尋常。

根據車內陳屍狀態，可以發現導遊跟消防員都很靠近安全逃生門，當車子開始起火的時候，他們曾試圖直接開門逃生，遊覽車本來有八個逃生門，但車行貪圖管理之便，通常都給安全門附掛暗鎖，以免車上財物遺失。守得了財卻保不住人，導遊跟消防員沒來得及破解暗鎖開法，再加上遊覽車失控拖行，右側車門卡在國道護欄，無法開啟，最後導致所有乘客葬身火窟。



也有人檢討為何不擊破車窗逃生，直到檢方發現車上暗藏的五個致命的汽油瓶，這才說明了當時的猛火為何會竄燒得這麼迅速。起火點就在蘇明成身上，他的遺體檢出了大量酒精殘留，研判是在開車前一小時左右灌入大量高粱酒，酒後駕車行至桃園機場外三公里處，往頭上澆淋汽油後點燃自焚。

奪門而出或許是當下最直接也最有希望的活路，但汽油火勢瞬間就阻斷乘客逃生的機會，滾滾濃煙也迫使乘客無法順利擊破車窗，因此導致悲劇的發生。

兩場火改變了兩岸關係

1994年，中國發生千島湖事件，中國大陸導遊、船員8名、台灣遊客24名，總計32人遇上登船搶劫，並遭到縱火。案件發生的當下，很多人懷疑乘客為何不跳船逃生，直到現場檢證才曉得，乘客幾乎都是死於窒息與燒烤，而且全都陳屍在底艙，顯然是受到暴力脅迫，被逼進底艙後，兇手利用底艙油櫃的助燃特點，燒死了全船乘客。