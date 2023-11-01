【專訪】立陶宛經濟暨創新部次長：擴大與台科技合作，中國非優先互動國家
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台立之間的友誼始於2021年台灣疫情爆發，立陶宛慷慨捐贈疫苗給台，台灣人自發性購買立國巧克力和啤酒回報。如今立陶宛駐台貿易代表處成立將滿週年，談及中國制裁手段，澤麥提斯說，「立陶宛可以決定與誰發展何種經濟關係。」與不同經濟體互動時，立陶宛考慮民主、自由，因為他們知道失去這些價值的感受。
（中央社）立陶宛兩年來頂住中國壓力與台灣交往，駐台貿易代表處成立將滿週年，立國經濟暨創新部次長澤麥提斯指出，立陶宛的決定不由他國左右，立、台合作勢頭正旺，絕對有加速的空間。
台灣能見度最高的東歐小國立陶宛去（2022）年11月7日在台成立代表處，由其經濟暨創新部轄管。澤麥提斯（Karolis Žemaitis）近日接受《中央社》電訪，細數一項項具體成果，說明雙方經貿關係發展已取得重大進展，尤其著眼於半導體的合作。
台立雙邊強化技術創新合作
「台灣工研院及立陶宛半導體公司Teltonika今年1月簽署技術轉移協議，是雙邊首次達成這類協議，代表雙邊向前邁出非常重要的一步」。
該協議是兩國2021年簽訂半導體合作瞭解備忘錄後的一環。半導體合作是長期規劃，一旦談定就要推2至3年，澤麥提斯說，「據我所知，進展順利」，在台灣助攻下，立陶宛一定能實現建構半導體產業的目標，這也是很好的合作案例。
這一年內，工研院也攜手立陶宛雷射協會、14家立陶宛廠商在台南成立超快雷射研發創新中心，結合立陶宛先進的雷射科技與台灣製造業的強項，開發雷射應用領域；此外，有許多立陶宛商務團接連來訪。澤麥提斯說，雙方合作穩健前行。
國家發展委員會另於去年初祭出2億美元（約新台幣64.9億元）的「中東歐投資基金」銀彈，維繫與立陶宛等中東歐國家的互動熱度。這筆投資基金由國家發展基金出資，台杉投資受託管理，主要投資對象為有意前往中東歐國家的國內企業、有意來台設點或與台灣企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業。
國家發展基金管理會對《中央社》表示，截至9月底，台杉公司已評估348件來自台灣與中東歐地區的投資案源，並已完成5件投資案（立陶宛投資案2件、斯洛伐克投資案2件、斯洛維尼亞投資案1件），投資金額合計約為新台幣6.53億元。
國發會去年1月又加碼提供10億美元的融資額度，截至目前，立陶宛太陽能業者SoliTek，台灣ODM大廠英業達、領峰國際自行車、奇美食品獲准申貸。台灣與立陶宛當前的互動，兩年前難以想像。
立陶宛如何應對中、俄經濟脅迫？
時間拉回2021年夏天，台灣本土疫情爆發，全國陷入焦慮，立陶宛拍板捐疫苗給台灣，立即在台灣引爆感恩潮，立陶宛巧克力、啤酒成熱搜神物，開箱文洗版各大社群媒體。
同年11月，駐立陶宛台灣代表處在立國首都維爾紐斯（Vilnius）掛牌，成為歐洲第一個以台灣為名的駐外機構。北京強烈不滿，採取連串制裁，包括召回駐立陶宛大使、阻止立國產品進口、施壓歐洲跨國企業勿使用立國產製的零件等。
談到中國如此反應是否讓立陶宛措手不及，澤麥提斯說，立陶宛當然不樂見任何國家施加任何形式的經濟壓力，但這對立國來說並不是新鮮事。澤麥提斯指出，立陶宛曾面臨不同國家的經濟壓力，包括俄羅斯，但立國早有因應之道。
以能源為例，立國已實現能源獨立，不再依賴俄國的能源供給，俄國就無法對立國施壓，「多元化是因應任何壓力的最佳解方」。「立陶宛是第一個脫離蘇聯的國家，對我們來說，獨立心態非常強烈。社會非常重視民主及自由，因為我們知道失去時的感受」。
澤麥提斯說，「立陶宛可以決定與誰發展何種經濟關係」，立陶宛的事不由中國決定，就像中國事務也不會讓立陶宛下指導棋，這就是國際秩序的規則。今年初世界貿易組織（WTO）也接受歐盟申訴，成立爭端解決小組，審理中國對立陶宛的貿易限制措施。
立陶宛深化亞洲國家互動合作
澤麥提斯年僅30歲，去年9月擔任經濟暨創新部次長後，已曾兩度訪台。談到台灣，他的膝反射念頭就是「合作」。
他說，立陶宛是「發展飛速」的國家，整體社會期待速成，亞洲文化則偏「細水長流」、長遠規劃，推合作多急不得，但一正式確立走入夥伴關係，「（合作）就是以非常具體、高度結構化的方式開展」。
放眼台灣及立陶宛未來在機器人技術、生物科技、金融科技、軟體開發甚至網路安全的合作版圖，澤麥提斯說，「我總是想做更多，總是有加速的空間」。
立陶宛推廣貿易多元化的觸角也伸及其他亞洲國家，這幾年在韓國、日本、澳洲新開大使館，並逐漸提高與日本、韓國等志同道合夥伴的貿易強度。數週後，澤麥提斯也將啟程前往新加坡「開疆闢土」。
澤麥提斯說，立陶宛與不同經濟體互動時，會考慮民主、自由、言論、人權及其他因素，擬定亞洲投資戰略更是如此，畢竟在許多情況下，這些價值也會影響經濟發展。
他說，在立陶宛的經濟發展策略中，中國目前還不是優先互動的國家之一。言談間展現價值對立陶宛人的重量，以及立陶宛人不分世代的韌性。「我們的時間有限，資源有限，我們必須將這些資源集中在我們優先考慮的國家」。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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