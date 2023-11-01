馬來西亞柔佛州蘇丹2024接任國家元首，專家料馬中關係將更緊密
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馬來西亞柔佛州蘇丹伊布拉欣曾多次發表親中言論，並與中國企業有著密切關係。外界預料蘇丹伊布拉欣在明年初就任為馬來西亞第17任国家元首之後，馬中在經貿往來將更上一層樓。
文：林柏宏
馬來西亞柔佛州蘇丹伊布拉欣近日當選為該國第17任國家元首，將於明年初上任。專家分析，由於伊布拉欣與大馬首相安華均主張與中國發展更密切關系，預料馬中政治及經貿聯系將獲得深化，北京也很可能邀請伊布拉欣訪華，但南中國海爭端可能成兩國合作的隱憂。
馬來西亞媒體《馬來郵報》（Malay Mail）報道，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）周二（10月31日），祝賀柔佛州蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）當選為第17任國家元首，並表示，相信「政府和人民將在公正、明智，關心人民和國家的候任國王，伊布拉欣的統治下」，繼續享受「祝福和繁榮」。
馬來西亞馬來統治者會議是於上周五（10月27日）選出伊布拉欣作為新任最高元首，他將於2024年1月31日接替現任元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah），成為下一任國王。
對此，澳大利亞塔斯馬尼亞大學亞洲研究學者詹運豪（James Chin）表示，先前公開強調應重視與中國關系的伊布拉欣在明年初上任後，有可能間接影響大馬首相對中政策，吉隆坡與北京可望擴大及深化合作。
馬來西亞最高元首及首相對中立場一致
詹運豪告訴美國之音：「根據馬來西亞的（政治）制度，首相必須定期與國王會晤，特別是在內閣會議上。外界普遍認為，在這些會議上，國王將向首相提供建議。如果國王希望安華在馬中關系上采取更積極的立場，國王將表達他的觀點。」
馬來西亞是由統治者理事會以秘密投票方式決定下任國家元首，由9個設有世襲統治者制度的元首輪流出任，每5年易人。
馬來西亞國家元首擁有崇高地位，憲法並賦予其最高的行政、司法、立法等多項權力。英國廣播公司（BBC）指出，雖然馬來西亞是全球少數實行選舉君主制的國家，但大馬國家元首會依照聯邦首相與內閣意見行使職權，結構與一般君主立憲國家無異。
馬來西亞最高元首權力基本上是象征性角色，但會出面調解政治矛盾。像是2021年，現任馬來西亞國家元首蘇丹阿布杜拉就曾出手阻止政治動蕩。
伊布拉欣在政治上也一向直言不諱，並數次發表親中言論。伊布拉欣曾於今年8月底表示，馬來西亞與中國保持友好關系至關重要，並稱中國為「良好且可靠」的投資夥伴。
不過，詹運豪進一步表示，掌握馬來西亞政治實權、去年底才就任的首相安華也在今年造訪中國兩次，顯現安華同樣殷切盼望推進馬中各項交流，而在馬來西亞首相與繼任國家元首均對中國展現友好態度之際，兩國未來政治關系將更加深厚。
詹運豪說：「我不認為國王與安華的觀點有矛盾，因為安華也相信應與中國建立更密切的關系。因此，在某些程度上，我認為他們兩人很明顯地在馬中關系上，展現一致立場。」
馬中經貿往來料再深化
不僅經常發表政治言論，現為馬來西亞柔佛州第25任蘇丹的伊布拉欣也具有一定的經濟影響力，並與中國企業關系密切。據信，近期深陷債務危機的中國房地產開發商碧桂園，在大馬柔佛斥資約1000億美元的大型開發案、目前因停工宛如鬼城的「森林城市」（Forest City），其中40%的股份是由一家名為Esplanade Danga 88的實體持有，實體最大股東即為伊布拉欣。
伊布拉欣先前表示，對自己在中國建立的聲譽充滿自信，因為許多中國企業的負責人都想跟他見面。
此外，伊布拉欣還曾於2018年於臉書發表聲明，提議中國可在柔佛州首府新山市設立領事館，並稱這除了可為在該州工作或經商的中國公民提供更多服務外，還將有助於加強中國與柔佛現有的商業、貿易和投資聯系。
伊布拉欣當時說：「柔佛也吸引了大量來自中國大陸的遊客。因此，中國有充分理由在新山設立領事館。」
馬來西亞拉曼大學新聞與政治學講師劉惟誠（Liew Wui Chern）分析，上述這些例子顯示，伊布拉欣於明年接任國家元首時，中國跟馬來西亞經貿聯系很可能進一步獲得強化，不過受限於大馬國家元首是並無掌握太多實權的虛位君主，伊布拉欣會采取較為迂回的方式，影響大馬對中經貿政策。
劉惟誠說：「如果是在經濟合作方面，他（指伊布拉欣）可能會發揮一定的影響力，當然不是直接影響，更多可能會做的作法，可能不管是外交部長、或者首相，如果他們跟（其他）國家有經濟合作，可能他會在（官員）啟程之前先舉行‘禦前會議’，討論的內容也不會讓外界知道。」
根據中國官方發布的數據，中國與馬來西亞2022年雙邊貿易額達2036億美元，創下歷史新高，使中國連續第14年成為馬來西亞最大的貿易夥伴，顯現兩國經貿往來已相當頻繁。
中國或很快邀請伊布拉欣訪華
除了大馬與中國的政治與經貿關系可望提升外，馬來亞大學馬來研究學院社會研究系副教授阿旺阿茲曼（Awang Azman Awang Pawi）表示，伊布拉欣還可能藉由個人關系和文化交流活動，擴大吉隆坡與北京的往來。
阿旺阿茲曼告訴美國之音說：「比方說，伊布拉欣可能會推動文化節日和教育夥伴關系等雙邊活動，促進兩國人民聯系並加深相互了解，我認為這是他可能采取的舉措。」
伊布拉欣曾說，他若有機會訪問中國，希望可以「四處看看」，並說中國在他心中占有特殊地位，因為中國讓他想起他已故的三兒子、東姑阿布都加里爾（Tunku Abdul Jalil）。東姑阿布都加里爾曾於2014年在中國政府的特別許可下，在廣州進行肝臟移植手術。
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深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
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今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
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