《大人們的餐桌》：被譽為新加坡國父的李光耀，訪台必點的早餐是永和無糖豆漿

文:蔡子強

李光耀:最美好的一頓飯

李光耀被譽為新加坡的國父,他在這塊彈丸之地最風雨飄搖之際,一力扛起國家的重擔。

「治理新加坡的人,一定要有鐵一般的意志,否則就別要沾手!這不是打牌消遣的玩意,這關乎生死存亡。」(Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up! This is not a game of cards. This is your life and mine.)

他首先帶領新加坡脫離英國獨立,後與馬來亞合併成聯邦,之後再被驅逐出聯邦,在一塊全無天然資源,甚至連食水都沒有的彈丸之地,帶領國民掙扎求存。在生存和發展為大前提下,他治國可謂用盡一切手段。

「我不想讓人以為我是鷹派和鴿派。如果以飛禽來自比,我寧願選擇貓頭鷹。」(筆者按:貓頭鷹代表智慧和思考)

(I do not want to sound like a hawk or a dove. If I have to choose a metaphor from the aviary, I would like to think of the owl.)

對外,他在戰後冷戰列強之間左右逢源,不結盟,但亦哪個也不得罪;他一生反共,卻在與台灣保持友好之餘,亦與中國大陸共舞,採取「平衡外交」。對內,他抗拒西方民主人權價值,卻起用西方資本主義來發展經濟,這還不止,他帶領新加坡脫離英國獨立,卻以英文為法定語言,反而輕華語,甚至放下司法尊嚴和自主,繼續以英國樞密院為終審法院,直至一九八九年才結束,這都是為了讓外商放心投資當地,振興當地經濟。

這種外交、意識形態,以及政策上的實用主義和靈活性,讓新加坡不單能夠生存,還取得長足的發展,最後甚至進入發達國家之列。

「我不在乎自己是否政治正確,我只在乎自己是否正確。」

(I am not interested in being politically correct. I am interested in being correct.)

雖然崇尚西方經濟模式,但李光耀抗拒西方民主人權價值。他聰明的以「亞洲」的獨特性來為其反駁作包裝。他認為民主並不是普世價值,在新加坡的多元種族和文化背景下,根本行不通。他坦然承認國內種族問題也是自己反對照搬民主的原因之一,於二○○五年接受德國《明鏡》週刊訪問時,他說:

在多種族社會,你不會根據經濟和社會利益投票,只會根據種族和宗教投票,假設我在這裡運行他們(英國式民主)系統,馬來人會投給穆斯林,印度人會投給印度人,華人會投給華人,我會見到國會長期陷入無法解決的衝突,因為華人多數會永遠凌駕其他人。

他於一九八八年在美國報業編輯協會的演講會中,更斬釘截鐵的說:「將傳媒視為第四權的理論,並不適合新加坡。我們不能讓本地傳媒扮演像美國傳媒的角色,那就是:政府的監察、對抗,和質疑者。」

「我是世界上薪酬最高的總理之一,也可能是第三世界最窮的總理之一。」

(I am one of the best paid and probably one of the poorest of the third world prime ministers.)

李光耀把政府和國家建設得廉潔,他更在回憶錄中提到,在一九五九年新加坡第一屆政府宣誓就職時,他要求內閣成員一律穿白色襯衫和白色長褲,以彰顯新政府在廉潔上的決心。之後,一方面高薪養廉;另一方面也在制度上進行了很多廉政建設,也敢於打大老虎,並大義滅親,包括他的老戰友環境發展部部長黃循文,及國家發展部部長鄭章遠等。

「我說得出,做得到,隨時準備好捍衛自己的言論,至死不悔。」

(I stand, fight, live and die by what I say.)

這位新加坡一代政治強人李光耀固然治國有方,但其家長式治理作風,卻一直惹來爭議。

例如,他立法禁止學校內售賣汽水,便讓慣於自由主義,活在西方民主社會的人,為之側目。他這樣做固然出於好意,是希望避免學童在發育期間變得肥胖,但卻不是人人皆會領情,反覺他連飲料汽水都要管。他特別不喜歡孩子長得肥胖,在《李光耀回憶錄》中他也特別提到,他小時沒有漢堡和義大利披薩之類的速食,也沒有不健康食物和特許經營的餐館,更沒有外國的小甜餅,在他記憶中,無論是家裡、漁村裡,或是後來在學校裡,都沒有見過肥胖的孩子。

事實上,李光耀曾經在新加坡多次推行健康飲食運動,以至連人民吃口香糖都要管,甚至全面禁絕。他就是如此一位對健康管理要求十分嚴格的政治領袖,而且也十分自律,結果得享九十一歲高壽。晚年他曾分享養生之道,說只吃清淡食物,如粥、白肉和魚肉,不吃紅肉。

訪台最愛的早餐?

李光耀與台灣交往甚密,曾多次訪台,並二十四次入住台北圓山大飯店,是下榻圓山最多的外國元首。台灣中央社曾訪問過接待李光耀訪台的圓山飯店老員工,透露他習慣早上八點吃早餐,最愛永和的無糖豆漿,每次到訪,員工定一早為他準備永和豆漿,此外,他亦吃燒餅及油條。

李光耀曾在《李光耀觀天下》一書中也提及,早年他愛抽菸和喝啤酒,但後來因為抽菸會在選舉期間影響聲帶,於是索性戒掉。他曾因愛喝啤酒而長出一圈「啤酒肚」,於是以打高爾夫球健身,後來改為跑步、游泳,每天三餐後都會使用跑步機,晚餐前還會去游泳。媒體亦提到,除了運動,李光耀也以喝溫開水來養生。事緣有次他赴北京與當時的黨總書記趙紫陽會談時,為了潤喉,熱茶一杯接一杯的喝,結果會談間不得不上洗手間。他後來才得知茶會利尿,於是就索性改喝溫開水。這種只喝溫開水的習慣,讓我想起另一位一代軍政強人蔣介石。