《大人們的餐桌》：被譽為新加坡國父的李光耀，訪台必點的早餐是永和無糖豆漿
我們想讓你知道的是
事實上，李光耀曾經在新加坡多次推行健康飲食運動，以至連人民吃口香糖都要管，甚至全面禁絕。他就是如此一位對健康管理要求十分嚴格的政治領袖，而且也十分自律，結果得享九十一歲高壽。晚年他曾分享養生之道，說只吃清淡食物，如粥、白肉和魚肉，不吃紅肉。
文：蔡子強
李光耀：最美好的一頓飯
李光耀被譽為新加坡的國父，他在這塊彈丸之地最風雨飄搖之際，一力扛起國家的重擔。
「治理新加坡的人，一定要有鐵一般的意志，否則就別要沾手！這不是打牌消遣的玩意，這關乎生死存亡。」（Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up! This is not a game of cards. This is your life and mine.）
他首先帶領新加坡脫離英國獨立，後與馬來亞合併成聯邦，之後再被驅逐出聯邦，在一塊全無天然資源，甚至連食水都沒有的彈丸之地，帶領國民掙扎求存。在生存和發展為大前提下，他治國可謂用盡一切手段。
「我不想讓人以為我是鷹派和鴿派。如果以飛禽來自比，我寧願選擇貓頭鷹。」（筆者按：貓頭鷹代表智慧和思考）
（I do not want to sound like a hawk or a dove. If I have to choose a metaphor from the aviary, I would like to think of the owl.）
對外，他在戰後冷戰列強之間左右逢源，不結盟，但亦哪個也不得罪；他一生反共，卻在與台灣保持友好之餘，亦與中國大陸共舞，採取「平衡外交」。對內，他抗拒西方民主人權價值，卻起用西方資本主義來發展經濟，這還不止，他帶領新加坡脫離英國獨立，卻以英文為法定語言，反而輕華語，甚至放下司法尊嚴和自主，繼續以英國樞密院為終審法院，直至一九八九年才結束，這都是為了讓外商放心投資當地，振興當地經濟。
這種外交、意識形態，以及政策上的實用主義和靈活性，讓新加坡不單能夠生存，還取得長足的發展，最後甚至進入發達國家之列。
「我不在乎自己是否政治正確，我只在乎自己是否正確。」
（I am not interested in being politically correct. I am interested in being correct.）
雖然崇尚西方經濟模式，但李光耀抗拒西方民主人權價值。他聰明的以「亞洲」的獨特性來為其反駁作包裝。他認為民主並不是普世價值，在新加坡的多元種族和文化背景下，根本行不通。他坦然承認國內種族問題也是自己反對照搬民主的原因之一，於二○○五年接受德國《明鏡》週刊訪問時，他說：
在多種族社會，你不會根據經濟和社會利益投票，只會根據種族和宗教投票，假設我在這裡運行他們（英國式民主）系統，馬來人會投給穆斯林，印度人會投給印度人，華人會投給華人，我會見到國會長期陷入無法解決的衝突，因為華人多數會永遠凌駕其他人。
他於一九八八年在美國報業編輯協會的演講會中，更斬釘截鐵的說：「將傳媒視為第四權的理論，並不適合新加坡。我們不能讓本地傳媒扮演像美國傳媒的角色，那就是：政府的監察、對抗，和質疑者。」
「我是世界上薪酬最高的總理之一，也可能是第三世界最窮的總理之一。」
（I am one of the best paid and probably one of the poorest of the third world prime ministers.）
李光耀把政府和國家建設得廉潔，他更在回憶錄中提到，在一九五九年新加坡第一屆政府宣誓就職時，他要求內閣成員一律穿白色襯衫和白色長褲，以彰顯新政府在廉潔上的決心。之後，一方面高薪養廉；另一方面也在制度上進行了很多廉政建設，也敢於打大老虎，並大義滅親，包括他的老戰友環境發展部部長黃循文，及國家發展部部長鄭章遠等。
「我說得出，做得到，隨時準備好捍衛自己的言論，至死不悔。」
（I stand, fight, live and die by what I say.）
這位新加坡一代政治強人李光耀固然治國有方，但其家長式治理作風，卻一直惹來爭議。
例如，他立法禁止學校內售賣汽水，便讓慣於自由主義，活在西方民主社會的人，為之側目。他這樣做固然出於好意，是希望避免學童在發育期間變得肥胖，但卻不是人人皆會領情，反覺他連飲料汽水都要管。他特別不喜歡孩子長得肥胖，在《李光耀回憶錄》中他也特別提到，他小時沒有漢堡和義大利披薩之類的速食，也沒有不健康食物和特許經營的餐館，更沒有外國的小甜餅，在他記憶中，無論是家裡、漁村裡，或是後來在學校裡，都沒有見過肥胖的孩子。
事實上，李光耀曾經在新加坡多次推行健康飲食運動，以至連人民吃口香糖都要管，甚至全面禁絕。他就是如此一位對健康管理要求十分嚴格的政治領袖，而且也十分自律，結果得享九十一歲高壽。晚年他曾分享養生之道，說只吃清淡食物，如粥、白肉和魚肉，不吃紅肉。
訪台最愛的早餐？
李光耀與台灣交往甚密，曾多次訪台，並二十四次入住台北圓山大飯店，是下榻圓山最多的外國元首。台灣中央社曾訪問過接待李光耀訪台的圓山飯店老員工，透露他習慣早上八點吃早餐，最愛永和的無糖豆漿，每次到訪，員工定一早為他準備永和豆漿，此外，他亦吃燒餅及油條。
李光耀曾在《李光耀觀天下》一書中也提及，早年他愛抽菸和喝啤酒，但後來因為抽菸會在選舉期間影響聲帶，於是索性戒掉。他曾因愛喝啤酒而長出一圈「啤酒肚」，於是以打高爾夫球健身，後來改為跑步、游泳，每天三餐後都會使用跑步機，晚餐前還會去游泳。媒體亦提到，除了運動，李光耀也以喝溫開水來養生。事緣有次他赴北京與當時的黨總書記趙紫陽會談時，為了潤喉，熱茶一杯接一杯的喝，結果會談間不得不上洗手間。他後來才得知茶會利尿，於是就索性改喝溫開水。這種只喝溫開水的習慣，讓我想起另一位一代軍政強人蔣介石。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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