《大人們的餐桌》：被譽為新加坡國父的李光耀，訪台必點的早餐是永和無糖豆漿

文：蔡子強

李光耀：最美好的一頓飯

李光耀被譽為新加坡的國父，他在這塊彈丸之地最風雨飄搖之際，一力扛起國家的重擔。

「治理新加坡的人，一定要有鐵一般的意志，否則就別要沾手！這不是打牌消遣的玩意，這關乎生死存亡。」（Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up! This is not a game of cards. This is your life and mine.）

他首先帶領新加坡脫離英國獨立，後與馬來亞合併成聯邦，之後再被驅逐出聯邦，在一塊全無天然資源，甚至連食水都沒有的彈丸之地，帶領國民掙扎求存。在生存和發展為大前提下，他治國可謂用盡一切手段。

「我不想讓人以為我是鷹派和鴿派。如果以飛禽來自比，我寧願選擇貓頭鷹。」（筆者按：貓頭鷹代表智慧和思考）

（I do not want to sound like a hawk or a dove. If I have to choose a metaphor from the aviary, I would like to think of the owl.）

對外，他在戰後冷戰列強之間左右逢源，不結盟，但亦哪個也不得罪；他一生反共，卻在與台灣保持友好之餘，亦與中國大陸共舞，採取「平衡外交」。對內，他抗拒西方民主人權價值，卻起用西方資本主義來發展經濟，這還不止，他帶領新加坡脫離英國獨立，卻以英文為法定語言，反而輕華語，甚至放下司法尊嚴和自主，繼續以英國樞密院為終審法院，直至一九八九年才結束，這都是為了讓外商放心投資當地，振興當地經濟。

這種外交、意識形態，以及政策上的實用主義和靈活性，讓新加坡不單能夠生存，還取得長足的發展，最後甚至進入發達國家之列。

「我不在乎自己是否政治正確，我只在乎自己是否正確。」

（I am not interested in being politically correct. I am interested in being correct.）

雖然崇尚西方經濟模式，但李光耀抗拒西方民主人權價值。他聰明的以「亞洲」的獨特性來為其反駁作包裝。他認為民主並不是普世價值，在新加坡的多元種族和文化背景下，根本行不通。他坦然承認國內種族問題也是自己反對照搬民主的原因之一，於二○○五年接受德國《明鏡》週刊訪問時，他說：

在多種族社會，你不會根據經濟和社會利益投票，只會根據種族和宗教投票，假設我在這裡運行他們（英國式民主）系統，馬來人會投給穆斯林，印度人會投給印度人，華人會投給華人，我會見到國會長期陷入無法解決的衝突，因為華人多數會永遠凌駕其他人。

他於一九八八年在美國報業編輯協會的演講會中，更斬釘截鐵的說：「將傳媒視為第四權的理論，並不適合新加坡。我們不能讓本地傳媒扮演像美國傳媒的角色，那就是：政府的監察、對抗，和質疑者。」

「我是世界上薪酬最高的總理之一，也可能是第三世界最窮的總理之一。」

（I am one of the best paid and probably one of the poorest of the third world prime ministers.）

李光耀把政府和國家建設得廉潔，他更在回憶錄中提到，在一九五九年新加坡第一屆政府宣誓就職時，他要求內閣成員一律穿白色襯衫和白色長褲，以彰顯新政府在廉潔上的決心。之後，一方面高薪養廉；另一方面也在制度上進行了很多廉政建設，也敢於打大老虎，並大義滅親，包括他的老戰友環境發展部部長黃循文，及國家發展部部長鄭章遠等。

「我說得出，做得到，隨時準備好捍衛自己的言論，至死不悔。」

（I stand, fight, live and die by what I say.）

這位新加坡一代政治強人李光耀固然治國有方，但其家長式治理作風，卻一直惹來爭議。

例如，他立法禁止學校內售賣汽水，便讓慣於自由主義，活在西方民主社會的人，為之側目。他這樣做固然出於好意，是希望避免學童在發育期間變得肥胖，但卻不是人人皆會領情，反覺他連飲料汽水都要管。他特別不喜歡孩子長得肥胖，在《李光耀回憶錄》中他也特別提到，他小時沒有漢堡和義大利披薩之類的速食，也沒有不健康食物和特許經營的餐館，更沒有外國的小甜餅，在他記憶中，無論是家裡、漁村裡，或是後來在學校裡，都沒有見過肥胖的孩子。

事實上，李光耀曾經在新加坡多次推行健康飲食運動，以至連人民吃口香糖都要管，甚至全面禁絕。他就是如此一位對健康管理要求十分嚴格的政治領袖，而且也十分自律，結果得享九十一歲高壽。晚年他曾分享養生之道，說只吃清淡食物，如粥、白肉和魚肉，不吃紅肉。

訪台最愛的早餐？

李光耀與台灣交往甚密，曾多次訪台，並二十四次入住台北圓山大飯店，是下榻圓山最多的外國元首。台灣中央社曾訪問過接待李光耀訪台的圓山飯店老員工，透露他習慣早上八點吃早餐，最愛永和的無糖豆漿，每次到訪，員工定一早為他準備永和豆漿，此外，他亦吃燒餅及油條。

李光耀曾在《李光耀觀天下》一書中也提及，早年他愛抽菸和喝啤酒，但後來因為抽菸會在選舉期間影響聲帶，於是索性戒掉。他曾因愛喝啤酒而長出一圈「啤酒肚」，於是以打高爾夫球健身，後來改為跑步、游泳，每天三餐後都會使用跑步機，晚餐前還會去游泳。媒體亦提到，除了運動，李光耀也以喝溫開水來養生。事緣有次他赴北京與當時的黨總書記趙紫陽會談時，為了潤喉，熱茶一杯接一杯的喝，結果會談間不得不上洗手間。他後來才得知茶會利尿，於是就索性改喝溫開水。這種只喝溫開水的習慣，讓我想起另一位一代軍政強人蔣介石。