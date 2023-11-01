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2023/11/01,
印太

緬甸北部少數民族武裝組織發動攻擊，打擊軍政府及詐諞集團為主要目標

緬甸北部少數民族武裝組織發動攻擊，打擊軍政府及詐諞集團為主要目標
緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）。Photo Credit: The Kokang

我們想讓你知道的是

自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍、若開軍及德昂民族解放軍於上週五在撣邦多處城鎮發動攻擊，稱為「1027行動」，此行動訴求為抵制軍政府的暴力行為，並打擊緬北盛行的詐騙集團，至今也造成多人傷亡。但報導指出，戰事持續至今，尚未看見停戰的跡象。

綜合《美國之音》及《自由亞洲電台》報導，緬甸北部於上週五（10月27日）多處爆發武裝攻擊，至今尚未有停戰跡象。

《美國之音》報導，自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）於上週五清晨分別在撣邦北部的皎脈（Kyaukme）、貴概（Kutkai）、臘戍（Lashio）、老街（Lakkaing）、木姐（Muse）和南坎（Namhkan）等城鎮與政府軍發生戰鬥，稱作「1027行動」。

「我們發起這次行動的目標是多方面的，是出於保護平民生命、維護自衛權、維持對領土的控制，以及堅決抵制軍政府持續發動的砲擊和空襲的集體願望。」三兄弟聯盟共同發表的聲明表示。

軍政府發言人佐敏吞 （Zaw Min Tun）在接受親軍媒體NP News電話採訪時承認，撣邦北部城鎮遭到襲擊，部分安全部隊成員在欽瑞獲鎮（Chinshwehaw）被殺，但並未給予具體數字。

緬北地方武裝組織訴求

緬甸北部地方少數民族組織幾十年以來一直向中央政府爭取更大的自治權，在2021年2月軍隊發動政變後，地方武裝組織與軍政府的衝突加劇，包括三兄弟聯盟在內的幾個武裝團體與軍政變後成立的親民主民兵合作，這些民兵統稱為人民防衛軍，目前分散在全國各地區與軍隊作戰。

緬甸北部少數民族政治十分複雜，且與中國接壤，雙方關係良好，緬北是使用中國SIM卡和貨幣的華人社區的所在地。其中，緬甸民族民主聯盟軍（又稱果敢同盟軍）便是由華裔的果敢族領軍，該組織由華裔果敢族軍閥彭家聲於1988年所建立，並與當時的聯邦政府達成民族和解的協議，改走和平、禁毒、發展的路線，獲得緬甸撣邦第一特區（果敢）的自治地位。

然而，緬甸政府軍於2009年的禁毒行動中發現彭家聲家族涉嫌斯造軍火，雙方因此爆發矛盾衝突，政府軍也因派兵攻打彭家聲領導的民族民主聯盟軍，並對其發出逮捕令。由於彭家聲未獲得聯盟軍白所成等將領的支持，民族民主聯盟軍因此被擊潰，彭家聲率領殘部退出果敢。直到2010年，緬甸民族民主聯盟軍重建，2014年更與克欽獨立軍、德昂民族解放軍、若開軍、北撣邦軍結盟，共同抵抗緬軍。

彭家聲於2022年過世後，緬甸民族民主聯盟軍現由彭家聲之子彭德仁所領導。

撣邦媒體報道稱，三兄弟聯盟襲擊了軍事目標、檢查站、收費站和警察局，在戰鬥中喪生的軍隊士兵、被俘士兵屍體照片在社群媒體上流傳；而政府軍佔領了緬甸與中國官方的邊境貿易地區清水河（Chin shwe haw）。

緬甸民族民主聯盟軍所支持的網路新聞媒體The Kokang則發布該組織的聲明，稱聯盟軍已經佔領部分戰略要地並封鎖道路，以打擊老街縣（Laukkaing）盛行的網路詐騙犯罪，這些詐騙犯罪集團多以華人為首，並與緬甸當地軍隊合作。

數個月以來，中國當局也致力打擊緬北的詐騙集團，據稱這些網路詐諞集團的目標是中國公民。

衝突未見暫緩跡象

據《自由亞洲電台》報導，直至10月30日，雙方的戰鬥越演越烈，絲毫看不出結束的跡象，衝突也導致撣邦部分地區的道路被封閉、交通被阻斷。

聯盟軍發言人奈寧（Yan Naing）告訴自由亞洲電台，三兄弟聯盟現在控制了清水河。

「我們還沒有完全控制興威（Hsenwi），但消除獨裁政權的行動正在進行。」奈寧說，並補充衝突中雙方都有人員傷亡，且由於戰鬥仍在持續，無法提供確切死亡數字。

報導還稱，軍方以空中轟炸和砲擊回應聯盟的攻擊，數百名平民正逃往更安全的地區。此外，《中央社》報導，與緬甸相鄰的中國雲南省瑞麗市畹町鎮的３所學校也因此受到波及，自10月30日起因為戰事而被迫停課。

France 24》報導，聯合國預計此次的武裝衝突或造成至少6200人流離失所，且因為撣邦與中國領土接壤，其中有600人越過中國邊境逃亡，中國國務院委員王曉紅也因此前往緬甸首都奈比多，會見軍政府部長亞皮（Yar Pyae）。據聯合聲明，兩人「討論了兩國邊境地區的和平與安寧」以及執法方面的合作，但沒有透露細節。

雖然中國與邊際少數民族團體關係良好，但中國也是緬甸軍政府的少數盟友和主要武器供應國，中國拒絕將2021年的軍方奪權行動稱為政變，中國駐緬甸大使也定期與領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面，並在新冠疫情期間向軍政府提供了疫苗和援助。

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核稿編輯：杜晉軒


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