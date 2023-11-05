從經營危機到遊客花大錢排隊，日本環球影城靠什麼從谷底翻身？
我們想讓你知道的是
日本環球影城無疑是關西最值得一遊的主題樂園，但其實，表面上風光無比的日本環球影城，也有生意慘澹的時候，過去更有很長一段時間業績連年低迷，直到2010年用對了方法，才能從谷底爬起。日本環球影城善用行銷起死回生的過程，簡直比拍電影還精彩。
文：日本怎麼了
今（2023）年是旅遊市場回溫的一年，台日旅遊之間的CP值也常被拿來比較。就台灣旅遊的缺點而言，近期最為人詬病的就是費用太高。此外，由於台灣地狹人稠，熱門觀光景點容易發生遊客過多的現象，人擠人之下也會導致觀光體驗變差。
日本旅遊當然也不是沒有缺點，不過有些景點即使玩一趟下來所費不貲，遊玩過程免不了要人擠人，排隊等待時間動輒一、二小時，遊客依然甘之如飴。在大阪，就有一個符合上述特徵的觀光景點，那就是日本環球影城，簡稱USJ（Universal Studios Japan）。
讓遊客甘願花大錢、長時間排隊的主題樂園
USJ無疑是日本關西最值得一遊的主題樂園，除了具備一般遊樂園會有的雲霄飛車等設施，還有五花八門的電影、電玩IP（智慧財產權）加持，營造出超脫日常生活的環境與氣氛，讓遊客彷彿走入另一個世界，徹底忘卻俗世的煩惱。
走進USJ的哈利波特魔法世界，彷彿置身於電影場景中，熱鬧的活米村、宏偉的霍格華茲城堡，即使沒看過原作小說或電影，也能充分享受那歐式古典建築的美景與氣氛。
超級任天堂世界則像是將電玩場景搬到真實世界，遊客在此不僅可以欣賞超級瑪利歐世界可愛逗趣的景觀，更能盡情衝撞磚塊蒐集金幣，或者搭上實體版的瑪利歐賽車，來一場家用電玩無法比擬的超級沉浸式賽車體驗。
不只遊樂設施好玩，USJ也是個很好買的地方，各種IP周邊商品任君挑選，保證讓你荷包失守，甚至忘記預算上限，只擔心買太多該怎麼帶回家才好。
筆者今年9月也去了USJ一趟，光是兩人份的提前入園、快速通關票券就要價破萬台幣，再加上在園區內的飲食、購買周邊等花費，真的會讓人在事後不想面對帳單、不想計算總共花了多少錢（不過整體遊玩體驗還是非常良好）。相信有不少去過USJ的遊客也跟我一樣，事後不禁感嘆USJ怎麼這麼會賺錢，竟然能讓遊客幾乎毫無抗拒的獻上大把鈔票。
日本環球影城也曾面臨經營危機
其實主題樂園之經營絕非易事，首先得要聘用大量的員工提供遊玩指引、餐飲供應、清潔打掃等服務，遊樂設施之運轉、維護等也需要支付相當可觀的成本，因此即使每位遊客在園區內花錢都不手軟，但如果打從一開始就吸引不到足夠的遊客上門，每一天開門營業就要賠上許多成本。
表面上風光無比的USJ，其實也有生意慘澹的時候，別說2019年至2021年期間要承擔因為疫情導致的虧損，過去更有很長一段時間業績連年低迷，直到2010年用對了方法，才能從谷底爬起，創造今日的榮景。這個正確的方法，就是行銷。
讓企業從谷底翻身的行銷大師
2010年，擁有多年實務經驗的行銷專家森岡毅就任USJ的新任行銷長，隨後展開一連串的行銷活動，例如分析業績不振的原因、重新定義品牌形象、提升電視廣告品質、規劃新園區及遊樂設施等。
在超級行銷長森岡毅的精準分析與大膽挑戰之下，USJ終於從2011年起擺脫多年來的低潮，此後遊客數逐年成長，甚至於2015年10月達成單月遊客人數，超越東京迪士尼樂園的成就。
USJ善用行銷起死回生，過程簡直比拍電影還精彩，而這些傳奇般的故事與行銷決策思路等細節，都可在時任行銷長森岡毅的著作《日本環球影城吸金魔法：打敗不景氣的逆天行銷術》（以下簡稱《USJ吸金法》）當中一覽無遺。
多功能、成效好，人人都該學的行銷觀念
對於沒學過行銷的人而言，說到行銷工作，可能會以為只是打打廣告衝刺業績而已。然而行銷涉及的層面其實非常廣泛，只要是能讓商品或服務更熱銷的所作所為，例如釐清消費者需求、決定開發什麼產品、如何為消費者提供服務等等，都可以算是行銷的管轄範圍。更厲害的是，學習行銷、善用行銷不只能幫助企業賺進大把鈔票，也能運用於個人的職涯發展或者實現夢想。
說了這麼多行銷的好，但或許你會擔心，以行銷為主題的書，讀起來會不會很困難或枯燥乏味呢？這樣的疑慮是多餘的，因為《USJ吸金法》是專為行銷外行人所寫的入門書，書中教的行銷知識，都是最基礎但也最重要、應用範圍最廣的，而且每個重要觀念都會輔以USJ或其他人事物的成功案例說明，讓平時對行銷不感興趣的人也能看得津津有味，欲罷不能。
由於我打從心底認為《USJ吸金法》是一本值得推薦的好書，接下來本文將列舉四個閱讀心得給讀者參考，期待你在讀完本文後也會想立刻入手《USJ吸金法》，將之從頭到尾紮實的讀過一次。
- 重點筆記一：重視邏輯與戰略的行銷思維
小至個人職涯發展、開店做生意，大至企業與品牌經營，都必須從行銷思維出發才能事半功倍；光憑感覺做事，或者只靠夢想及毅力都不足以在競爭激烈的現實生活當中成功。而良好行銷思維的基礎則必須奠基於邏輯思維與戰略性思維（如下示意圖）。
以USJ的例子而言，森岡毅擔任行銷長後，首先做的就是從邏輯思維出發，比較位於大阪的USJ及位於東京的迪士尼樂園，分析兩者之間的差異與競爭關係， 最後得出一個結論——USJ如果拘泥於「只以電影為題材的主題樂園」這個品牌形象，只會限縮目標市場，無法吸引足夠的遊客上門。
此後，USJ便將品牌形象重新定義為「集結全球最佳娛樂方案的主題樂園」，形成今日我們看到的多元風貌，除了有哈利波特等電影主題，也有瑪利歐、寶可夢、航海王等動漫、電玩主題，藉由豐富多元的IP吸引更多遊客上門。
- 重點筆記二：先挑對戰場，再決定戰法
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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