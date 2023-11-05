《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》：「中壢一朵花」與百位社區居民尬戲，看見了電影和記憶的價值
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《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》除了紀錄創作的過程，更紀錄了這些素人演員們嘗試、參與、積極、開發一己所能的每一個當下，將戲劇經驗延續在生活中。這部紀錄片呈現了最動人的意義，不僅讓觀眾了解失智者，可以確實與一般人的現實同在，更讓人相信生命和無常亦可以成為美好。
文：海藍
失智症是會隨著時間退化的神經認知障礙，目前無法治癒，除了服藥之外，照護者的陪伴同樣不可或缺。紀錄片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》是導演徐紫柔以高齡94歲、患有輕度失智症、人稱「中壢一朵花」的奶奶鍾景妹為主角，與百位社區居民一同「尬戲」，傾力製作出金剛戰士大戰殭屍的B級片《記憶戰隊》，同時為拍片過程留下珍貴的紀錄。
導演的拍片初衷，是想為奶奶及家人一起拍戲留下回憶，也一圓自己想拍戰士與喪屍結合的B級片，進而成為紀錄片圈喜劇天后的夢想。
由於需要群眾戲，所以試著貼廣告徵求扮演殭屍的臨時演員。一開始來應徵的人極少，導演就這樣從家人，到社區親友，然後親自參加卡拉OK比賽與運動會和地方歌友會拚交情，乃至失智症患者照護者、失智症話劇社成員才募到足夠的演員，看著退休長者願意跨出習慣的生活圈，實現過去心願或嘗試的勇氣格外珍貴。
其中有一位的志願正是當喪屍，他的投入也為拍戲過程增加了趣味；也有長者拍出了興趣，頻頻問導演下一部片的機會。其他的困難，還包括記住台詞和當下應有的情境，像喪屍來到家門口後，一家人設定在打麻將，在拍時卻認真的打了起來，看正片時還發現他們緊急帶走的正是麻將，這些BUG讓戲與生活互為點綴，讓我們在好笑之餘更倍感親切。
最大的挑戰，自然是得到輕度失智症的阿嬤，由於連續動作考驗短程記憶，阿嬤只能一個指令一個動作，像一場經過公園、一鏡到底的戲，阿嬤一直走掉，直到第五次才成功；有時忘了自己在拍戲而拒絕配合，有時會在乎自己的外表打扮，例如想戴髮箍，但戴了會不連戲等等，都相當考驗耐心。
可喜的是，導演和家人都了解並配合阿嬤的狀況，例如與阿嬤對戲的一定是家人，對台詞的則是導演。不符合預期原是可預期的狀況，退化性疾病的患者都有狀態良好與不如意的時候，無論何時，顧及對方的認知與自尊，關心、耐心與適時協助是最好的陪伴，不是一直糾正不足，而是適時轉換以適應其能力與狀態的改變，再一起來到適合的位置。
導演拍片需要道具、服裝，亦常常請家人支援，讓他們了解「拍片」並且參與其中，進而得到價值感，消弭世代之間的隔閡。紀錄片裡家庭互助和樂的片段，為阿嬤的生活帶來極為穩定的支撐。在導演的鏡頭底下，戲劇對他們而言並非遙不可及、難以理解的藝術，而是貼近生活、充滿愛與喜樂的紀錄。
原本拍攝的正片《記憶戰隊》主題即是宣導如何陪伴失智症患者，在紀錄片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》裡除了試圖翻轉對失智者的印象，亦反覆宣導照顧失智症患者的方法：一是增加社交，避免長時間的獨處；二是聽年輕時喜歡的音樂可以保住長程記憶。
與老人家常常聊小時候的事也是好方法，除了維持長者的長期記憶，強化彼此的理解與感情，在長者遺忘的時候，也會有更多的線索讓對方連結過去，例如奶奶會忘了自己的名字鍾景妹，但只要親人叫她幼時的暱稱「阿龜」，她總會想起自己是阿龜，而周圍是她最信任親近的人。
更重要的是：以豁達的態度面對，固然失去記憶會令人心慌，但照護者若因此焦慮，更會影響到患者的心情，變得更加固執或退縮。紀錄片裡，導演及家人始終都抱持著「即使只記得一點點，那就很棒了」的鼓勵心態，以及「記得從來不是理所當然，而是萬分珍貴」的珍惜。
阿嬤對想不起來的事，也在訪談時這樣回應：「人生，過了想不到的，就不用講了。」不是苦思遺忘，而是看重眼前，「在失去記憶之前與之後，我們能做得可以更多，大笑、歌唱、陪伴還有回憶」。
拍片即是創作記憶與保留笑貌的方式，一如導演自言：「我很希望讓奶奶在大銀幕上看到她自己，畢竟，奶奶是家中的開心果，也是我的作品當中的最佳女主角！」
記憶與情感認知與生活有著密切的連繫，即使不是患者，如果生活中的點滴沒有重述與分享，一樣會馬上遺忘，進而逐漸失去經歷過的軌跡。
這部《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》除了紀錄創作的過程，更紀錄了這些素人演員們嘗試、參與、積極、開發一己所能的每一個當下，將戲劇經驗延續在生活中，創作新的回憶和生活裡的角色，即使遺忘也能在看見影像時憶起當下，進而帶來生命的能量。
電影（創作）和記憶的價值，這部紀錄片呈現了最動人的意義，不僅讓觀眾了解失智者可以確實與一般人的現實同在，更讓人相信生命和無常亦可以成為美好。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：記憶當下的美好：《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
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成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
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臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。