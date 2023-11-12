想脫單卻不知道該怎麼辦？別沮喪，因為愛情是可以學習的課程

文：Leo老師

當單身的你不斷地努力愛人，卻總是顯得有些礙眼，或者渴望被愛，卻總是陷入悲哀，這種情況似乎是我們生活中一個無法避免的悲劇劇本。

想要愛，卻成了眼中刺

首先，當你努力愛人時，有時候可能會讓人感到有些礙眼。你不斷地在社群媒體上發佈自拍照片，用一系列令人為難的自拍角度，嘗試顯示自己的完美一面。

你可能每天晚上都參加各種約會活動，不管是單身派對還是速配活動，總是試圖在人群中脫穎而出。然而，這些努力有時候只會讓人感到有些疲憊，因為愛情似乎總是躲在角落裡不願出現。

當然，我們都曾經經歷過那種渴望被愛的感覺，但有時卻會陷入悲哀。你可能在情人節那天孤單一人，坐在沙發上看著浪漫電影，流淚於巧克力盒旁。

你可能曾經對一段短暫的約會抱有無比的希望，但最終卻發現對方更愛自己的寵物。這些經歷讓你感到愛情的道路充滿坎坷，並使你陷入對愛情的悲哀之中。

你渴望著被愛，卻常常沉浸在悲嘆之中，就好像掌心的沙子，緊握不住卻難以釋放。或許你們經常對著窗外的雨天發呆，感嘆著為什麼愛情總是如此難以捉摸。

也許曾經對一段感情充滿期望，但最終發現它就像那些沙粒，雖然捧在手心，卻漸漸溜走。這種情況就好比你們是一位觀看悲劇電影的觀眾，每次都難免淚如雨下。

渴求愛卻感孤獨，如何是好？

但我們不用太過沮喪，因為愛情是一門可以學習的課程。

首先，試著調整一下你們的熱情，讓它更具吸引力。別忘了，幽默是一種極具吸引力的特質，所以嘗試把你們的幽默感發揮到極致。

讓你們成為那個總是能夠逗笑朋友的人，讓大家享受你們的陪伴。這樣，你們不再是一個礙眼的破裂的氣球，失去了魅力和吸引力，而是一個有趣的同伴。

不再是破裂的氣球：如何找回愛情的魅力

同時，當你渴望被愛時，也不要過於固執於一種特定的愛情形式。愛情不總是會按照我們的預期進行，但這並不代表它不會出現。有時，愛情可能就在你身邊，你只需要放鬆一點，去發現它。不要害怕被愛，因為你們都是值得被愛的。

放開心胸，愛情將不期而至，你值得被愛

放開心胸，愛情將不期而至，你值得被愛。這一訊息提醒我們，學習積極思維的重要性。

積極思維不僅適用於愛情，還在各個生活方面發揮著關鍵作用。當我們學會積極思維，我們能夠轉變壓力為動力，看到困難中的機會，培養內在堅韌性。積極思維還有助於提高自尊，增進人際關係，改善心理健康。它使我們更加自信，並吸引到那些欣賞我們的人。

這種積極態度也使我們能夠在學業和生活方面取得更大成就。總而言之，放開心胸，學會積極思維，不僅有助於愛情的發展，還能夠影響我們的整個生活。讓這一訊息提醒我們，積極思維是建立更幸福、成功的生活的關鍵。無論何時何地，都要懷著開放的心態，迎接愛情和生活的挑戰。

愛情就像一門學問，學會了如何愛和被愛，你將充滿魅力

愛情是一門永遠的學問，我們不斷學習如何愛和被愛。當我們真正理解這門學問，我們的魅力將被激發出來，吸引更多人。這是一個不斷進化的過程，讓我們變得更有深度和吸引力。

總結而言，單身的男女們，不要對愛情感到沮喪。它雖然有時候荒謬，但同時也充滿了驚喜和機會。

學習如何調整你們的熱情，讓它更具吸引力，同時也要懷著開放的心態去迎接愛情的到來。畢竟，愛情是一門課程，你可以學會如何愛和被愛，而且這會讓你們變得更有趣，並最終找到屬於自己的愛情。所以，不要讓愛情的荒謬感擊敗你，笑一笑，並繼續學習吧！

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

原標題：你想《愛人》但是卻很礙眼。 你想《被愛》但是卻悲哀。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬