《天生就會跑2：終極訓練指南》：邊跑步邊聽音樂，OK嗎？

文：克里斯多福．麥杜格（Christopher McDougall）、艾瑞克．歐頓（Eric Orton）

CHAPTER 11 樂趣：如果你覺得好像在工作，表示你做過頭了

11.2 邊跑邊聽音樂？

跑步時要不要聽音樂一直以來都是個問題。

其實這問題很棘手。艾瑞克和我每次被問到這個問題時，都是強烈表示跑步不要聽任何東西。如果你不是在客廳聽〈Rock Lobster〉練習跑姿的話，你最好不要戴耳機。不過這個建議包含了我個人的偏好。即便有醫學證據證明那些音樂幫助你釋放荷爾蒙，讓你感覺到心情愉快和身體健康，我還是忍不住認為那些「音樂」是一種「噪音」。

我們並不是反對身心健康，而是根本不可能有人在聽葛洛莉亞．蓋諾（Gloria Gaynor）的歌還跑得更好的。如果你是這樣的人，我相信你已經徹底迷失了。

對我們來說，音樂像是一種聲音的止痛藥，用來麻痺在你身上更大的問題。我們堅信一旦你能掌握呼吸和步頻的節奏，音樂就只是一種惱人的干擾而已。

除非我們錯得離譜。左撇子小姐（Lady Southpaw）想要打我們的臉，她創作出一張專門為跑步而生的專輯。

左撇子小姐是一位在紐約的龐克音樂家，她決定要跟隨音樂人的馬拉松腳步：知名歌手艾拉妮絲．莫莉塞特（紐約馬拉松成績4小時28分鐘）、嗆辣紅椒的貝斯手「跳蚤」（洛杉磯馬拉松成績3小時42分鐘）和衝擊樂團（Clash）主唱喬．史卓莫（Joe Strummer，4小時13分鐘，傳說他曾經在喝了10杯啤酒的隔天早上，參加巴黎馬拉松，跑出3小時20分鐘的成績），還有效法從來沒參加過比賽的阿姆（Eminem），因為阿姆每天都堅持跑17英里＊。

＊原註：「我變成一隻該死的倉鼠了。」阿姆曾經在《男士雜誌》訪問中提到。「一天在跑步機上跑17英里，早上起床去錄音之前跑1小時，8.5英里，然後回到家之後再跑完剩下一半。」

左撇子小姐認為逆拍歌曲可以幫助穩定她的步頻，所以她唱了一首。不對，是18首，整張《馬拉松跑者震撼紐約》（Marathoners Rocking New York，暫譯）專輯都是這樣的歌曲，45分鐘，18首每分鐘180拍的歌曲，承襲70年代雷蒙斯的龐克搖滾風格，那時也是紐約馬拉松誕生的時候。

對於左撇子小姐來說，跑步聽音樂就像是偷偷帶食物到電影院吃、在德州沒有處方箋的情況下吸食大麻。不管其他人怎麼說，大家都這樣做。「或許更值得公開討論的是怎麼樣才能在聽音樂時保持安全，就像性教育一樣。」她傳訊息給我時這樣寫到。

蠻有道理的，因此我們得坐下來好好聊聊。

貝斯手「跳蚤」代表的是不聽音樂那一方，而左撇子小姐則是代表聽音樂的一方，結果是一場很棒的辯論，而且沒有明顯的贏家。我們需要加賽分出勝負，需要一位了解人類運動與音樂的專家來定奪。我們很幸運，傳奇製作人瑞克．魯賓（Rick Rubin）願意加入戰局，他是音樂界的權威，同時也是生物駭客（biohacker）和健身學員。

加賽是這樣進行的：

《跑者世界》雜誌：你是怎麼樣接觸到跑步的？

跳蚤：嗯，我以前不太跑步，頂多偶爾慢跑一下，或許之前從來沒跑過一英里吧。去年我讀了《天生就會跑》，這本書深深地影響了我，書裡提到跑步時真正感受身體的原始用途。我想這真他媽的讚，我想要跑一場馬拉松，並且為銀湖音樂學校募款。身為音樂人，我們是要表達人內心的想法，深信每個人心中都有一首歌需要被唱出來，不管是怎樣的歌曲。藉由跑步，我的身體有另外一種方式來抒發想法。

《跑者世界》雜誌：你跑步的時候會聽音樂嗎？

跳蚤：不聽，從來不聽，也不想聽。我跑步的時候，感官很敏銳而且很滿足。我傾聽自己的身體和呼吸，聆聽大自然的聲音，也聽自己的腳步聲，並且注意周遭的狀況。我試著提升精力，更進入跑步的感覺。可是我聽音樂的話，我就會專心在聽耳機裡的聲音，我不想在跑步的時候聽東西。我想要專心跑步，這是一定要的，我覺得光這樣就夠了。

你如果可以有更棒的體驗，為什麼要滿足於「夠了」呢？左撇子小姐很好奇，她寫道：

我回去重讀《天生就會跑》，有幾段我很喜歡，它提醒了我為跑步做音樂的起心動念。跑步和做音樂都有一種魔力，可以讓你進入到更高的境界，你可以稱之為心流，一種狀態，或是跑者說的「跑者高潮」。你可以透過跑步或是音樂進到心流狀態，但如果結合起來的話，那魔力就更強大了。 我想任何一位跑者都知道那種全神貫注的美好跑步經驗，好像你是宇宙的一部分，而且知道自己身處何處，是一種激戰後的爽感。這種感覺跟演奏音樂和沉浸在一首好歌是一樣的，特別是當你在人群中，大家都享受同一首歌的時候，你自在地跳舞，進入到心流狀態。 基本上，我相信音樂能引導你進入跑者高潮的狀態（特別是你剛開始，還沒有愛上跑步的時候）。音樂可以幫助你組織思緒和身體節奏，音樂的節奏是很好的工具，讓你跑起來更有效率。音樂也可以讓你切換到正面的情緒中，讓你的心理狀態更適合跑步。 我在播放音樂時會非常謹慎，會注意到現場的人與狀況，我知道音樂可能會煩人，如果跑在路上，和汽車和腳踏車共享路面的話，還會造成跑者的危險（甚至致命）。我會建議如果邊跑邊聽音樂，在有車輛的情況下都得非常小心（在紐約的話隨時都得小心），你可以調整到同時聽到音樂以及環境聲音的情況，還能夠聽到身體的狀況，或是把幾次練跑改在跑步機、田徑場等等更安全的跑道上。 我開始認真訓練，而且參加馬拉松做公益之後，我想到為跑步寫歌可以當作募款的宣傳。這讓我更加投入在研究怎樣的歌曲適合跑步的時候聽，於是我創作出每分鐘180拍的歌曲，真的超棒的！我做了研究，前奧運選手、跑步教練傑克．丹尼爾斯發現多數跑者每分鐘180步的步頻，而另一方面，新手常常犯的錯誤就是追求更大的步幅，而導致受傷。當跑者把步幅縮短，提升步頻，他們跑起來就會更有效率。每分鐘180步的訓練方式真的很神奇。我在家裡的客廳練習原地跑，搭配每分鐘180拍的歌曲，然後慢慢地往前進。當你學會它，就可以用在任何配速上了。 我開始找每分鐘180拍的歌曲，然後加入到我的播放清單。我到健身房的跑步機上測試，效果出奇地好。在找到我平常的步頻後，跑了30分鐘一點也不累，反而覺得充滿活力！我好像發現身體的祕密了！ 我覺得音樂和跑步有深層的關聯性。就像你在《天生就會跑》裡寫的「休閒活動的存在是有原因的」。心跳、呼吸、節奏感和身體的律動：要是真的古老人類在長跑時學會了音樂的基本元素，我也不會覺得意外。人類從子宮到出生，聽到的第一個音樂就是母親的聲音、第一個節奏就是母親的心跳，還有睡眠時的搖擺，這對我來說深具啟發性。 了解這些後，我充滿熱情地認為有一種潛在的曲風是跑步專屬的。想像根據跑步經驗而寫出歌詞可以引領你的情緒、節奏，幫助你保持每分鐘180步左右的步頻。這樣的作品可以幫助更多人成為更好的跑者，多棒啊。這就是我創作《馬拉松跑者震撼紐約》（Marathoner Rocking New York）專輯的原因。有哪一種運動可以讓我這樣的素人跟世界頂尖選手一起在同一個賽場上？有哪一種運動比跑步更包容呢？ 音樂不是跑步的必需品，特別是你在戶外接觸大自然時。把音樂的音量調低，好讓你可以聽到附近的聲音。如果是在競速的情況下，我都不聽音樂，不過在安全的場域輕鬆跑的話，或是上班前在跑步機跑，就放音樂讓跑步更輕鬆一點吧。人類開始跑步時，就有了節奏，要善用節奏。 ——艾琳，人稱左撇子小姐

艾瑞克教練從方方面面審視了左撇子小姐的論述，甚至超越了我們認為「音樂是覺察身體狀況的天敵」的基本信仰，他認為沒有什麼新的觀點可以反駁左撇子小姐。

如果邊跑邊聽音樂，在有車輛的狀況下都要小心。

他強調：「在越野跑的時候，我的耳朵就是我的眼睛。」聽起來像是狠狠地反駁左撇子小姐。但他說的其實是，在大提頓跑步時，他要耳聽四方，要注意山獅和灰熊，這其實是很特別的狀況。除此之外，左撇子小姐的確建議大家要把音樂音量放低，這樣你才可以聽到大自然的聲響。

瑞克．魯賓聽了兩邊的論述後，提出一個我們都沒想到的重點。這就是傳奇製作人厲害的地方。

如果你對瑞克．魯賓的作品不熟，你可能是自從1984年與世隔絕，就跟美國隊長被冰凍一樣，不然也有可能你認為不應該稱為「作品」，他比較喜歡人家說他是「音樂愛好者」，這樣比較低調。他在大學宿舍裡捧紅了LL Cool J和野獸男孩（Beastie Boys），進到眾星雲集的宇宙，他製作過傑斯（Jay-Z）、肯伊．威斯特（Kanye West）的歌曲，再到愛黛兒（Adele）、金屬製品（Metallica）和嗆辣紅椒與阿姆（瑞克還出現在阿姆的〈Berzerk〉音樂影片中）。