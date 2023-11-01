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2023/11/01,
政治

被美國制裁李家超因「日程」問題將未能出席APEC峰會

被美國制裁李家超因「日程」問題將未能出席APEC峰會
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2020年香港實施《國安法》，同年李家超與多名香港官員遭美國制裁。港府表示，李家超由於「日程事宜」，未能親身出席APEC峰會，改由財政司司長陳茂波代為出席。

（中央社）香港政府昨晚（31日）宣布，已接獲亞太經濟合作會議（APEC）東道主的邀請，港府已回覆，行政長官李家超由於「日程事宜」，未能親身出席APEC峰會，改由財政司司長陳茂波代為出席。

港府31日晚上以回應傳媒詢問方式發出通稿，表示已按慣例收到東道主邀請，出席於11月15至17日在美國三藩市舉行的APEC領導人非正式會議。

通稿表示，港府已回覆，李家超由於「日程事宜」，未能親身代表香港出席會議，由陳茂波代為出席。但通稿沒提到李家超是否獲美方邀請出席APEC峰會。

通稿表示，亞太經濟合作會議是讓各成員經濟體討論政策方向和措施及凝聚共識的有效平台，以推動區內具有包容性和可持續性的經濟發展。香港特別行政區一直以「中國香港」的名義，以正式及單獨成員身分參與亞太經合組織。

通稿又表示，「中國香港」會繼續參與亞太經合組織事務，善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢及國際貿易和金融中心的地位，推動亞太區內經濟合作。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年香港實施《國安法》，同年李家超與多名香港官員遭美國制裁。2022年，李家超成為香港特首。

《華盛頓郵報》7月引述消息報導，美國國會內的「對華鷹派」成功施壓，白宮已決定拒讓李家超出席APEC，但香港沒有被禁止參加峰會，其他官員仍可以出席。

《美國之音》昨日刊登主管APEC事務的美國資深官員莫瑞（Matt Murray）的專訪。莫瑞表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。

莫瑞表示，有兩名APEC領導人在美國受到制裁，美方必須處理這個局面，「以確保他們在三藩市有適當代表」。

報導指出，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與李家超幾乎肯定將缺席APEC峰會。

新聞來源：

港府：李家超因「日程事宜」未能出席APEC峰會（中央社）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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