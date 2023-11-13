不到10年賣出3.7億個麩皮麵包，日本如何密集行銷建立出「低糖質經濟圈」？
我們想讓你知道的是
對於減重這一件事，很難用具體的數字來規範出一個相對有效的執行方案，但在日本關於「糖質」這一件事，可以看到很多機構或是商業團體都有出對於糖質的攝取資訊，並且内容清楚，幾乎是一樣的，超商也順勢推出在正面印上大大糖質含量標示的麵包，健身產業更加入了戰局......
下半年度才開始不久，就看到友人在為年底一連串的聚會行程做暖身，包括國外出差，年終聚會等，在這些聚會裡免不了伴隨著吃吃喝喝的行程。
說到吃吃喝喝，不免就回想到商社時代，多的時候一週可能有不同組的國外客戶同時造訪台灣，吃的次數多，吃的時間長，下場就是換來更穩重的體態。 年輕時沒想太多，有時還甚至會以鐵胃為傲，一直到後來年長，開始接觸到某些日本總公司有人事權的同事，有次聽他們不經意的提「A君自己的健康管理方法，真令人擔憂～」等。
後來自己歸納的結論就是，對某些管理階層而言，他們確實是期待你在生意上能有所表現，但要確保這能力的判斷指數之一，就是你的自控力。要如何看自控力的表現如何？最簡單的就是看你在繁忙的公務下，是否還能夠控制好自己的作息，以及維持健康的體態。
在過去比較少聽到企業內部有這樣的期待，但最近這幾年，不少想再更往上爬的經理人都會開始意識到這一塊，也因為有這個需求產生，所以保健相關聯的服務以及產品就陸續在這幾年問世。在這些保健相關的產品中，在日本市場上討論度最高的莫過於「低糖質」飲食了，這個也擴大了日本的糖質經濟圈。
如果有去日本，應該可以在不少便利商店的食品外包裝，有看過寫上，「低糖質」，「微糖」或是「糖質0」設計的產品吧！其實不止日本，目前連在台灣便利商店貨架上，就可發現日本進口的罐裝「微糖」咖啡的踪影（現在每週早餐最少會來幾次這瓶）。
為何日本的低糖資經濟圈可以橫跨到海外？這其實是眾多商業機制所堆疊出來的新行銷經濟，從下面幾點來看，這個低糖質經濟圈是如何建立的！
群體一致的清楚宣傳
少吃肉，多運動，那到底要吃多少肉？或是做多少運動，或是什麼的運動才能有效果？
對於減重這一件事，很難用具體的數字來規範出一個相對有效的執行方案，但在日本關於「糖質」這一件事，可以看到很多機構或是商業團體都有出對於糖質的攝取資訊，並且内容清楚，幾乎是一樣的。
説到「糖質」，應該最早是從「ロカボ」這個單字所衍生出來的，ロカボ就是Low Carbohydrate的簡稱，在日本「ロカボ」就是從控制碳水化合物來減少糖質的攝取量。再更細一點來看日本的ロカボ，從日本一般社團法人「食・楽・健康協会」網站上的訊息，提到一餐攝取的適當糖質在20-40g。
而這個協會的Partner有誰？朝日啤酒、Ajinomoto、Glico、可果美、Calbee、7-Eleven、全家便利商店、Coco一番屋等。
因為是Partner，所以可看到這些Partner們所引用之「ロカボ」訊息都幾乎是相同的，比方一餐糖質20-40g等，由於被引用跟被宣傳的數字都是類似，所以對消費者而言，這些訊息要被記憶起來也比較容易，透過Partner們把這些完整以及類似的大量訊息露出，讓消費者可以把數字跟自己的糖質目標連接起來，有心要執行的消費者就會很有方向。
便利商店的訊息傳遞
真希望台灣也能看到這個產品。
ブランパン麩皮麵包，是日本Lawson便利商店所設計的一款麵包，這款麵包所標榜的是使用含有麥類的表皮，麩皮成分的麵粉（糖質含量低）。
便利商店為了能讓顧客馬上知道這款麵包在原料上的差異，行銷上做了不少的設計。首先產品名簡單易懂，直球對決的把這款麵包叫做ブランパン（bran）麩皮麵包，要知道成分有哪些是特別的時，消費者不用再看背面標識，看到產品名的同時，就可以知道產品有什麼不同。
再來，麩皮麵包的包裝上，用一個相對大的數字，寫上麩皮麵包的糖質含量，由於其他的麵包都還要看包裝背面才知道營養成分，相較下這個對消費者親切的標識方法，降低去把包裝袋翻面的麻煩，也讓這產品慢慢累積不少的粉絲，Lawson更趁勝追擊，貨架上也陸續出現一系列相同包裝設計的產品，當整個貨架都是強調糖質的設計，並且上萬家的店鋪數，對消費者的訊息觸及率一定是高的。
這樣一來，注意「糖質」這件事就會默默的坎入消費者的生活形態中，再配合Partner們的20-40g訊息，以及Partner們發售的「糖質」相關產品，有計畫進行「糖質」控制的消費者，就更容易去執行。
視覺上的實際效果
那知道糖質20-40g，以及看到Partner們紛紛推出配套的「糖質」相關產品，但之後真的有人就這樣體態有變化嗎？應該不少人都會抱持著懷疑。
關於這個疑問，「ライザップ」這個在日本市場提供個人健身服務的品牌，應該在視覺的實證上幫了不少忙。
日本ライザップ在塑身的邏輯，是從肌肉訓練以及食事指導這兩個面相為基礎，數字計劃型的達到塑身的目的。而在食事指導這一塊，ライザップ也是把控制的重點放在糖質控制，並且在日本也出了幾本糖質的相關書籍。所以在日本有些人看到ライザップ，就會連結到糖質控制這件事上。
但在說服力上，ライザップ最有效果的應該就是在電視上一連串，直到現在看來也會讓人覺得驚異的塑身廣告。他們會找素人，或是著名的日本演藝人員，拍他們在進行ライザップ健身前，以及健身後的畫面。特別是日本演藝人員這部分，因為你知道他們原本的體態，所以當看到他們健身後的結實模樣，因為跟記憶的落差大，通常都會有點震撼的。
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報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome