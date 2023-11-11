【小說】唐福睿《童話世界》選摘：沒有兒少案件不悲傷，簡云最後這麼補充，也沒有律師不王八
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二十年前，初出社會的律師張正煦，首次承辦的案件便是震驚社會的補教名師性侵案。被告湯師承以童話寓言誘騙女學生，更假借交往名義與她們發生關係。
文：唐福睿
陳年往事：二○一九年（1）
張正煦整理前額稀疏頭髮時，發現手掌上遺留剛才那位女孩子的味道。
白麝香混合花梨木。
不是非常好的香水。後調過於單薄，甚至到呆板的程度。手腕則有過度塗抹的嫌疑。不過在混合著汗液與漂白水味道的健身房裡，還是忠實地發揮著作用。
那女孩是健身房常客，這半年來經常出現——至少相當頻繁地與張正煦固定出現的時段重疊。她運動後臉頰上的一抹紅暈，使得平庸五官不那麼乏味，凸顯她所擁有的最後優勢——青春與體態。張正煦記得她初到的幾個禮拜，慢跑區那群鬆弛的跑帶突然都上緊發條。後來她嘗試重訓，竟也在那堆永不妥協的鋼鐵筋肉中，注入溫柔的表情線條。
她重複與流俗的衣著與配件，透露著向環境匹配的過度努力。她的眼神收斂但質樸，稍嫌笨拙的動作，拆穿她對世界的無用防備。張正煦偶然幾次聽見她與旁人交談，難以掩飾的南部口音更坐實他的推論：一個在稍有規模企業中，占據不需要太多經驗，但講求俐落效率的文書職位，比起外貌品味對於自己能力更有自信的北漂孩子。
張正煦和紅暈女孩的對話起因於上禮拜的一次緊急默契。
當時她被一位乍到的年輕小伙子盯上。即使應付難纏追求者有一定經驗，她尚未能淬鍊出果斷而絕決的能力。面對能在跑步機上以時速十五公里衝刺十分鐘的無畏跑者時，互動仍是捉襟見肘——精神或物理的意義上皆然。直到張正煦遞上自己那塊乾淨毛巾，女孩的困窘才稍微獲得掩蔽。
張正煦的行動絕對稱不上英勇，旁人看起來甚至有些莽撞。他偏矮的身高，還有窄扁的體型，在偌大的健身房裡無足輕重。更不用提明顯後退的髮線，以及與收入互為因果的厚重眼鏡。
「我好了。十五分鐘後門口見。」張正煦對紅暈女孩說，然後向無畏跑者露出微笑，向他宣示比賽在還未開始時就已經結束。多年律師執業所造就的肅穆氣質，完全壓制了那躁動而魯莽的生物。
張正煦從容朝更衣間走去。紅暈女孩則有默契地用非語言的方式擺脫跑者糾纏。這是在廣袤的蠻荒賽道上，屬於文明與智慧的一場微小勝利。
然而無畏跑者並非浪得虛名。他隨後在更衣室中找到正在收拾衣物的張正煦：「阿伯，有必要這樣嗎？你女兒都這麼大了，聊個天也不行嗎？哈哈哈哈哈。」張正煦聽懂他的諷刺，但接受挑戰：「如果那是我女兒，你的問題就不會只有跑步姿勢而已。你會需要……」他懂得恐嚇成罪的界線：「一個很好的律師。」
張正煦後來又見過無畏跑者幾次，不過後者沒再多嘴。張正煦想，他或許還在思考那句話的意思吧？這就是法律的力量。
健身房廣告標語「變成更好的自己」並非張正煦鍛鍊的原因。他已經夠好了。在堪稱穩定勝利的四十四歲人生裡，他唯獨盼望維持與複雜案件周旋的體力，以及撐起手工剪裁、價值數萬元西裝縫線的胸膛與肩膀。雖然他也理解，自己對於體態的執著，部分來自年少時挫敗的感情經驗，但他現下自信的來源，絕非倚仗生物性的原因。
張正煦的事務所位在松江路某棟新建的商辦大樓內，客戶多為企業法人，商務非訟為案件大宗，一般不接個人的民刑事訴訟。開業至今邁入第十五個年頭，他憑藉殷實態度與強勢作風，在企業界小有名聲。事務所規模不大，卻是有意為之。底下兩位律師、兩位助理，皆是他親自栽培的好手。
事務所以他為名：「正煦律師事務所」。他習慣以「正義的正、陽光和煦的煦」為介紹方式。如陽光般和煦的正義，不僅能即時建構客戶對自我案件的美好投射，也為那些深陷訴訟泥淖的倒楣鬼帶來一絲（毫無意義的）快慰。
除此之外，家庭是構築他勝利人生的一塊重要拼圖。小他兩歲的妻子簡云，職業是社工師，服務於市政府家庭暴力暨性侵害防治中心。兩人結婚十二年育有一女，名為張愷庭，十二足歲，即將自小學畢業。像張正煦這種天分一般、性格保守的人，健全家庭生活意味著穩定的事業發展。他苦幹實幹的態度在這樣完美的框架下，得以極大化地發揮，造就今日他所擁有自由寬裕的一切成果。
張正煦沒有期待紅暈女孩歸還毛巾——他當然幻想過，但那完全出於男性基因自動推演的生物邏輯。若按經驗與理智判斷，他可以全然公正地排除那樣的可能性。畢竟除了與妻子的相遇外，張正煦的羅曼史可以說是，沒什麼好說的。
與生俱來的資質並無道理。不具可看性的五官——如銀魚般細小的眼睛、鯰魚式寬闊的嘴，配著前突的狹小臉型。雖然瑕疵不算極端，但放在一起也無力達成平衡的美。平扁的胸腰，偏窄的斜肩，再加上比例稍短的四肢，從來就不適合仔細端看太久。即使他憑藉著專業自信與健身訓練，奪取自己所能擁有的最佳狀態，那也是後來的事了。
張正煦真正的問題在於，缺乏將抽象感受做為整體去接收的能力，以及透過該能力去體驗邏輯與經驗以外的事物枝節——這不該歸罪於法律，雖然很多法律人都有這樣的毛病。在他毫無彈性的心智底下，主觀與客觀沒有交會的可能。法學上所謂的折衷混合理論也不過是兩者疊加，而非交錯。
曾經他對某位心儀的女孩說：「如果妳想要的話，我的筆記可以借妳。」但那所謂的如果，純屬階層分析下的合理分支。所以當女孩回他：「如果我想要的話，再跟你說。」張正煦也就欣然地接受了——同樣也是階層分析下的合理分支。他甚至還感到有些興奮呢。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。