【小說】唐福睿《童話世界》選摘：沒有兒少案件不悲傷，簡云最後這麼補充，也沒有律師不王八

文：唐福睿

陳年往事：二○一九年（1）

張正煦整理前額稀疏頭髮時，發現手掌上遺留剛才那位女孩子的味道。

白麝香混合花梨木。

不是非常好的香水。後調過於單薄，甚至到呆板的程度。手腕則有過度塗抹的嫌疑。不過在混合著汗液與漂白水味道的健身房裡，還是忠實地發揮著作用。

那女孩是健身房常客，這半年來經常出現——至少相當頻繁地與張正煦固定出現的時段重疊。她運動後臉頰上的一抹紅暈，使得平庸五官不那麼乏味，凸顯她所擁有的最後優勢——青春與體態。張正煦記得她初到的幾個禮拜，慢跑區那群鬆弛的跑帶突然都上緊發條。後來她嘗試重訓，竟也在那堆永不妥協的鋼鐵筋肉中，注入溫柔的表情線條。

她重複與流俗的衣著與配件，透露著向環境匹配的過度努力。她的眼神收斂但質樸，稍嫌笨拙的動作，拆穿她對世界的無用防備。張正煦偶然幾次聽見她與旁人交談，難以掩飾的南部口音更坐實他的推論：一個在稍有規模企業中，占據不需要太多經驗，但講求俐落效率的文書職位，比起外貌品味對於自己能力更有自信的北漂孩子。

張正煦和紅暈女孩的對話起因於上禮拜的一次緊急默契。

當時她被一位乍到的年輕小伙子盯上。即使應付難纏追求者有一定經驗，她尚未能淬鍊出果斷而絕決的能力。面對能在跑步機上以時速十五公里衝刺十分鐘的無畏跑者時，互動仍是捉襟見肘——精神或物理的意義上皆然。直到張正煦遞上自己那塊乾淨毛巾，女孩的困窘才稍微獲得掩蔽。

張正煦的行動絕對稱不上英勇，旁人看起來甚至有些莽撞。他偏矮的身高，還有窄扁的體型，在偌大的健身房裡無足輕重。更不用提明顯後退的髮線，以及與收入互為因果的厚重眼鏡。

「我好了。十五分鐘後門口見。」張正煦對紅暈女孩說，然後向無畏跑者露出微笑，向他宣示比賽在還未開始時就已經結束。多年律師執業所造就的肅穆氣質，完全壓制了那躁動而魯莽的生物。

張正煦從容朝更衣間走去。紅暈女孩則有默契地用非語言的方式擺脫跑者糾纏。這是在廣袤的蠻荒賽道上，屬於文明與智慧的一場微小勝利。

然而無畏跑者並非浪得虛名。他隨後在更衣室中找到正在收拾衣物的張正煦：「阿伯，有必要這樣嗎？你女兒都這麼大了，聊個天也不行嗎？哈哈哈哈哈。」張正煦聽懂他的諷刺，但接受挑戰：「如果那是我女兒，你的問題就不會只有跑步姿勢而已。你會需要……」他懂得恐嚇成罪的界線：「一個很好的律師。」

張正煦後來又見過無畏跑者幾次，不過後者沒再多嘴。張正煦想，他或許還在思考那句話的意思吧？這就是法律的力量。

健身房廣告標語「變成更好的自己」並非張正煦鍛鍊的原因。他已經夠好了。在堪稱穩定勝利的四十四歲人生裡，他唯獨盼望維持與複雜案件周旋的體力，以及撐起手工剪裁、價值數萬元西裝縫線的胸膛與肩膀。雖然他也理解，自己對於體態的執著，部分來自年少時挫敗的感情經驗，但他現下自信的來源，絕非倚仗生物性的原因。

張正煦的事務所位在松江路某棟新建的商辦大樓內，客戶多為企業法人，商務非訟為案件大宗，一般不接個人的民刑事訴訟。開業至今邁入第十五個年頭，他憑藉殷實態度與強勢作風，在企業界小有名聲。事務所規模不大，卻是有意為之。底下兩位律師、兩位助理，皆是他親自栽培的好手。

事務所以他為名：「正煦律師事務所」。他習慣以「正義的正、陽光和煦的煦」為介紹方式。如陽光般和煦的正義，不僅能即時建構客戶對自我案件的美好投射，也為那些深陷訴訟泥淖的倒楣鬼帶來一絲（毫無意義的）快慰。

除此之外，家庭是構築他勝利人生的一塊重要拼圖。小他兩歲的妻子簡云，職業是社工師，服務於市政府家庭暴力暨性侵害防治中心。兩人結婚十二年育有一女，名為張愷庭，十二足歲，即將自小學畢業。像張正煦這種天分一般、性格保守的人，健全家庭生活意味著穩定的事業發展。他苦幹實幹的態度在這樣完美的框架下，得以極大化地發揮，造就今日他所擁有自由寬裕的一切成果。

張正煦沒有期待紅暈女孩歸還毛巾——他當然幻想過，但那完全出於男性基因自動推演的生物邏輯。若按經驗與理智判斷，他可以全然公正地排除那樣的可能性。畢竟除了與妻子的相遇外，張正煦的羅曼史可以說是，沒什麼好說的。

與生俱來的資質並無道理。不具可看性的五官——如銀魚般細小的眼睛、鯰魚式寬闊的嘴，配著前突的狹小臉型。雖然瑕疵不算極端，但放在一起也無力達成平衡的美。平扁的胸腰，偏窄的斜肩，再加上比例稍短的四肢，從來就不適合仔細端看太久。即使他憑藉著專業自信與健身訓練，奪取自己所能擁有的最佳狀態，那也是後來的事了。

張正煦真正的問題在於，缺乏將抽象感受做為整體去接收的能力，以及透過該能力去體驗邏輯與經驗以外的事物枝節——這不該歸罪於法律，雖然很多法律人都有這樣的毛病。在他毫無彈性的心智底下，主觀與客觀沒有交會的可能。法學上所謂的折衷混合理論也不過是兩者疊加，而非交錯。

曾經他對某位心儀的女孩說：「如果妳想要的話，我的筆記可以借妳。」但那所謂的如果，純屬階層分析下的合理分支。所以當女孩回他：「如果我想要的話，再跟你說。」張正煦也就欣然地接受了——同樣也是階層分析下的合理分支。他甚至還感到有些興奮呢。