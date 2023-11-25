《深泥丘奇談》：無須解釋的閱讀樂趣，這一回，綾辻行人帶來的是如同伊藤潤二的風格

我們想讓你知道的是
我想，有不少時候，如果你想闡述一本恐怖小說為何好看有趣，那麼最好的解釋，或許正是因為那本作品絲毫不為你解釋什麼。正如你在不知不覺中翻過一頁一頁，踏入「深泥丘」這個看似平凡、卻又處處詭異的地區裡，所目睹到的那些個古怪遭遇一樣。
文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）
就某些方面來說，綾辻行人實在很難不讓人聯想到愛倫坡。
眾所皆知的愛倫坡，除了寫出許多經典恐怖小說外，更藉由短篇〈莫爾格街兇殺案〉開創了推理小說這個文類，並影響亞瑟．柯南．道爾創造出「福爾摩斯」系列作品，迎來了至今仍方興未艾的推理熱潮。
綾辻行人的創作歷程，與愛倫坡彷彿鏡像一般，讓人得以相互對照。愛倫坡以恐怖小說為本，推理對他而言，是個說來其實有些意外的副產物。至於綾辻行人，則是日本推理的新本格浪潮開創者之一，以正統推理的「殺人館」系列小說成名。但被認為是純正推理作家的他，卻對恐怖小說有著無比熱忱，不僅曾寫過以心理驚悚為主的「殺人耳語」系列作品，更以「殺人鬼」系列作，呈現出有如電影《十三號星期五》般的不死殺人魔故事。
然而，他畢竟仍是一名推理作家，是以在上述的恐怖小說中，亦導入了極為明顯的推理元素，往往會在小說的高潮時，出現如同揭露真兇般的本格推理必備橋段。
但有趣的是，對於綾辻行人來說，他似乎也有段時間，在恐怖與推理的類別界線間感到苦惱及難以取捨。他除了將推理元素運用在恐怖小說裡，更同時把一些難以解釋的現象，直接放進一切需以理性為依歸，每件事都得擁有合乎現實解釋的本格推理小說中。例如原本均以本格推理風格掛帥的「殺人館」系列第七作《殺人暗黑館》，便有部分真相完全無法以合乎現實的方式解釋，亦使不少推理迷感到難以接受，引發了正反兩極的觀感。
如此的兩方拉扯，身為讀者的我們，亦能在他更早前的短篇集《推理大師的惡夢》中看出些許端倪。《推理大師的惡夢》雖說看似本格推理，但書中的每個短篇，卻都擁有強烈的戲謔特質，那些解答縱使均能解釋清楚故事內的謎團，但也同時有種強詞奪理的態勢，使得整本作品彷彿是在刻意惡搞一般，對推理小說那些本應理所當然的元素發出質疑。
而這樣的焦躁，在他徹底將風格混合，頗有宣洩心中苦惱意味的《殺人暗黑館》後，才又總算尋得了平衡之道。於是，在比《殺人暗黑館》還晚動筆，卻先行集結連載內容成書的長篇恐怖小說《最後的記憶》中，其推理元素的呈現，比起他以往的恐怖作品已淡薄許多；就連「殺人館」系列的最新作品《殺人驚嚇館》，也不再像《殺人暗黑館》那樣無法以現實角度解釋，故事中的陰鬱詭異氛圍亦掌握得宜，成功為其奪回了不少忠實推理讀者的目光。
至於這本恐怖短篇集《深泥丘奇談》，也同樣承繼了他後來的創作走向。除了〈惡靈附身〉是應出版社的推理企劃所寫的短篇，具有較強推理色彩外，其餘作品均為單純的恐怖風格。有趣的是，這回《深泥丘奇談》中的主角，亦同樣為一名推理小說作家，而綾辻行人也大方承認，這名角色極為貼近日常生活中的自己，因此，當主角在面對一些無法以現實角度解釋的事情時，總會不免聯想起推理小說中所需遵守的既有規則，使本作得以令讀者窺見綾辻行人現階段的創作思維，以及如何看待恐怖與推理這兩種類型小說的不同之處，充滿了如同夫子自嘲般的輕鬆自若。
除此之外，收錄在《深泥丘奇談》裡的短篇，在恐怖方面的呈現手法，亦與以往有所不同。這一回，綾辻行人帶來的是如同日本恐怖漫畫家伊藤潤二的風格。故事在充滿生活感的狀態下前進，以突如其來、溢出現實常軌的現象，營造出詭異中帶有一絲幽默的效果，讓人摸不清一切究竟是真有其事，或只是主角不穩定的精神狀態幻想而成。
這回，綾辻行人不再需要為讀者解釋各種怪異現象的緣由為何，僅是單純地寫出事件，以大幅留白的手法，使人在閱讀之際更感好奇不已。
我想，有不少時候，如果你想闡述一本恐怖小說為何好看有趣，那麼最好的解釋，或許正是因為那本作品絲毫不為你解釋什麼。正如你在不知不覺中翻過一頁一頁，踏入「深泥丘」這個看似平凡、卻又處處詭異的地區裡，所目睹到的那些個古怪遭遇一樣。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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