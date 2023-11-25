《深泥丘奇談》：無須解釋的閱讀樂趣，這一回，綾辻行人帶來的是如同伊藤潤二的風格

文：出前一廷（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，過去也曾以「Waiting」之名發表一些文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

就某些方面來說，綾辻行人實在很難不讓人聯想到愛倫坡。

眾所皆知的愛倫坡，除了寫出許多經典恐怖小說外，更藉由短篇〈莫爾格街兇殺案〉開創了推理小說這個文類，並影響亞瑟．柯南．道爾創造出「福爾摩斯」系列作品，迎來了至今仍方興未艾的推理熱潮。

綾辻行人的創作歷程，與愛倫坡彷彿鏡像一般，讓人得以相互對照。愛倫坡以恐怖小說為本，推理對他而言，是個說來其實有些意外的副產物。至於綾辻行人，則是日本推理的新本格浪潮開創者之一，以正統推理的「殺人館」系列小說成名。但被認為是純正推理作家的他，卻對恐怖小說有著無比熱忱，不僅曾寫過以心理驚悚為主的「殺人耳語」系列作品，更以「殺人鬼」系列作，呈現出有如電影《十三號星期五》般的不死殺人魔故事。

然而，他畢竟仍是一名推理作家，是以在上述的恐怖小說中，亦導入了極為明顯的推理元素，往往會在小說的高潮時，出現如同揭露真兇般的本格推理必備橋段。

但有趣的是，對於綾辻行人來說，他似乎也有段時間，在恐怖與推理的類別界線間感到苦惱及難以取捨。他除了將推理元素運用在恐怖小說裡，更同時把一些難以解釋的現象，直接放進一切需以理性為依歸，每件事都得擁有合乎現實解釋的本格推理小說中。例如原本均以本格推理風格掛帥的「殺人館」系列第七作《殺人暗黑館》，便有部分真相完全無法以合乎現實的方式解釋，亦使不少推理迷感到難以接受，引發了正反兩極的觀感。

如此的兩方拉扯，身為讀者的我們，亦能在他更早前的短篇集《推理大師的惡夢》中看出些許端倪。《推理大師的惡夢》雖說看似本格推理，但書中的每個短篇，卻都擁有強烈的戲謔特質，那些解答縱使均能解釋清楚故事內的謎團，但也同時有種強詞奪理的態勢，使得整本作品彷彿是在刻意惡搞一般，對推理小說那些本應理所當然的元素發出質疑。

而這樣的焦躁，在他徹底將風格混合，頗有宣洩心中苦惱意味的《殺人暗黑館》後，才又總算尋得了平衡之道。於是，在比《殺人暗黑館》還晚動筆，卻先行集結連載內容成書的長篇恐怖小說《最後的記憶》中，其推理元素的呈現，比起他以往的恐怖作品已淡薄許多；就連「殺人館」系列的最新作品《殺人驚嚇館》，也不再像《殺人暗黑館》那樣無法以現實角度解釋，故事中的陰鬱詭異氛圍亦掌握得宜，成功為其奪回了不少忠實推理讀者的目光。

至於這本恐怖短篇集《深泥丘奇談》，也同樣承繼了他後來的創作走向。除了〈惡靈附身〉是應出版社的推理企劃所寫的短篇，具有較強推理色彩外，其餘作品均為單純的恐怖風格。有趣的是，這回《深泥丘奇談》中的主角，亦同樣為一名推理小說作家，而綾辻行人也大方承認，這名角色極為貼近日常生活中的自己，因此，當主角在面對一些無法以現實角度解釋的事情時，總會不免聯想起推理小說中所需遵守的既有規則，使本作得以令讀者窺見綾辻行人現階段的創作思維，以及如何看待恐怖與推理這兩種類型小說的不同之處，充滿了如同夫子自嘲般的輕鬆自若。

除此之外，收錄在《深泥丘奇談》裡的短篇，在恐怖方面的呈現手法，亦與以往有所不同。這一回，綾辻行人帶來的是如同日本恐怖漫畫家伊藤潤二的風格。故事在充滿生活感的狀態下前進，以突如其來、溢出現實常軌的現象，營造出詭異中帶有一絲幽默的效果，讓人摸不清一切究竟是真有其事，或只是主角不穩定的精神狀態幻想而成。

這回，綾辻行人不再需要為讀者解釋各種怪異現象的緣由為何，僅是單純地寫出事件，以大幅留白的手法，使人在閱讀之際更感好奇不已。

我想，有不少時候，如果你想闡述一本恐怖小說為何好看有趣，那麼最好的解釋，或許正是因為那本作品絲毫不為你解釋什麼。正如你在不知不覺中翻過一頁一頁，踏入「深泥丘」這個看似平凡、卻又處處詭異的地區裡，所目睹到的那些個古怪遭遇一樣。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰